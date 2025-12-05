IMM România: Doar 30% dintre agricultori au reușit în 2025 să obțină finanțare europeană sau națională
Economica.net, 5 decembrie 2025 22:20
Doar 30% dintre agricultori au reuşit anul acesta să obţină finanţare europeană sau naţională, în timp ce 70% nu au accesat niciun tip de sprijin, fie din cauza birocraţiei, a cerinţelor complexe de eligibilitate, fie din lipsa de resurse umane şi financiare pentru pregătirea proiectelor, relevă Carta Albă a Agriculturii 2025, lansată recent de IMM România.
• • •
