Angajați IKEA, în grevă. Reclamă că nu pot trăi cu doar 1.000 de euro pe lună, în Italia

14:20

Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări pentru care nu are de achitat accize, fără ca termenul "ocazional" să fie definit, va fi introdusă o restricționare amplă a acestui tranzit, cu argumentul că a condus la un comeț ilicit cu astfel de produse din tutun, mai ales în zonele de graniță cu Bulgaria.