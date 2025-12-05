Friedrich Merz lansează 200 de măsuri pentru modernizarea Germaniei
Profit.ro, 5 decembrie 2025 14:20
Friedrich Merz a anunțat peste 200 de măsuri de simplificare administrativă în vederea reducerii birocrației.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
14:30
ULTIMA ORĂ DECIZIE Amenzi din nou oprite. Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR, suspendate din nou, după intrarea în vigoare la 1 septembrie. Poliția Economică începuse să dea amenzi # Profit.ro
Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără ca acestea să conțină codul de identificare fiscală în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și alte informații sub formă de cod QR, vor fi suspendate din nou, până la 1 noiembrie 2026, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Sancțiunile, suspendate și anterior, au intrat deja în vigoare la 1 septembrie anul acesta, iar Poliția Economică a dat chiar și sancțiuni.
14:30
Tesla Model 3 Standard, cea mai accesibilă versiune din gama producătorului american, este acum disponibil și în România.
14:30
DECIZIE Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat # Profit.ro
Autoritățile publice tutelare - în general, ministere - care au în derulare proceduri de selecție pentru posturi de administratori la companii de stat vor finaliza aceste proceduri până la 31 martie 2026, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Între timp, la conducerea a 48 de întreprinderi publice centrale, care de 12 luni au doar administratori provizorii, va continua provizoratul. Dacă nu e respectat termenul de 31 martie 2026, până și miniștrii riscă să își piardă 60% din salariu.
Acum 30 minute
14:20
ULTIMA ORĂ DECIZIE Numărul de țigări cu care o persoană poate intra în țară - restricționat. Limite și la tutunul pentru inhalat. În plus, acciză la tutun pentru mestecat și pentru prizat # Profit.ro
Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări pentru care nu are de achitat accize, fără ca termenul "ocazional" să fie definit, va fi introdusă o restricționare amplă a acestui tranzit, cu argumentul că a condus la un comeț ilicit cu astfel de produse din tutun, mai ales în zonele de graniță cu Bulgaria.
14:20
Friedrich Merz a anunțat peste 200 de măsuri de simplificare administrativă în vederea reducerii birocrației.
14:10
DECIZIE Industria de apărare a primit derogări multiple de la legislația de mediu, a apelor, agricolă, forestieră, a exproprierilor și a concesiunilor # Profit.ro
Investițiile în industria națională de apărare a României, realizate fie de companii românești de stat din domeniu, fie de societăți mixte înființate de acestea în parteneriat cu investitori privați, vor beneficia de multiple derogări de la legislația de mediu, a apelor, agricolă, forestieră, a exproprierilor și a concesiunilor, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată în ședința de Guvern de astăzi.
Acum o oră
14:00
Autoritățile locale au semnat acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din cartierul bucureștean Rahova, victima unei explozii în luna octombrie.
13:50
Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale de la 1 aprilie 2026,.
13:40
VIDEO Ping-pong și vizită la urși panda - Macron își încheie vizita în China într-o notă mai lejeră # Profit.ro
Vizită la un obiectiv din patrimoniul mondial, urși panda și ping-pong: președintele francez Emmanuel Macron își încheie deplasarea în China într-o notă mai intimă și mai relaxată cu gazda sa Xi Jinping, după schimburile de opinii mai aprinse avute în ajun pe tema Ucrainei și a comerțului, comentează AFP.
13:40
EXCLUSIV A fost suspendată numirea noilor șefi executivi ai Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), aflată pe ″lista neagră″ PNRR # Profit.ro
Procedura de selecție și numire a 2 noi membri ai Directoratului companiei de stat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), controlată integral de Ministerul Energiei, a fost suspendată la cererea acționarului unic.
Acum 2 ore
13:30
Macron își încheie vizita în China într-o notă mai lejeră, cu ping-pong și vizită la urși panda # Profit.ro
Vizită la un obiectiv din patrimoniul mondial, urși panda și ping-pong: președintele francez Emmanuel Macron își încheie deplasarea în China într-o notă mai intimă și mai relaxată cu gazda sa Xi Jinping, după schimburile de opinii mai aprinse avute în ajun pe tema Ucrainei și a comerțului, comentează AFP.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0919 lei, de la 5,0920 lei, curs înregistrat joi.
13:10
În încercarea de a reduce dependența strategică de China în aprovizionarea cu magneți esențiali pentru tehnologiile moderne, Europa accelerează construcția celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, situată chiar la granița cu Rusia.
13:00
Universitatea Politehnica Timișoara a cumpărat Casa Mühle, o clădire de o importantă valoare emoțională și arhitecturală.
13:00
Constructorul turc Makyol avansează cu lucrările la autostrada Sibiu-Făgăraș.
12:50
ANM a anunțat prognoza pentru intervalul 8 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
12:40
Allianz-Țiriac Asigurări, locul doi în ierarhia de profil, a bătut palma cu Octavian Tatomirescu, asociatul majoritar al Campion Broker, pozița șase în topul de specialitate, pentru preluarea integrală a intermediarului cu sediul în Ploiești, potrivit informațiilor Profit.ro.
Acum 4 ore
12:30
Casa Albă a publicat recent noua strategie de securitate națională a lui Donald Trump, care conține câteva cuvinte dure la adresa Europei.
12:30
O puternică vijelie a distrus în acest an 30% din suprafața parcurilor și a spațiilor verzi din stațiunea harghiteană Băile Tușnad.
12:10
Star Storage contestă decizia instanței de faliment: Decizia a fost surprinzătoare pentru companie, planul de reorganizare a fost aprobat cu grad semnificativ de susținere. Până la decizie definitivă, toate proiectele sunt în derulare # Profit.ro
Star Storage anunță că a formulat apel împotriva hotărârii instanței de respingere a planului de reorganizare, precum și o cerere de suspendare a executării deciziei de faliment până la soluționarea definitivă a cauzei de către instanța competentă de apel.
12:00
Peste 125.000 de copii din 37 de județe beneficiază de cel mai amplu program educațional complementar din România – Șah în școală # Profit.ro
Programul "Șah în Școală" marchează o creștere exponențială fără precedent în sistemul educațional românesc, transformându-se în doar patru ani în cel mai mare program de educație prin șah din țară, cu peste 125.000 de copii participanți în 2025 și o creștere de 442% a evenimentelor organizate.
12:00
ULTIMA ORĂ Statul vrea să preia cu totul Compania Aeroporturi București după ce a blocat listarea la bursă # Profit.ro
Statul vrea să cumpere direct participația Fondului Proprietatea de 20% din Compania Națională Aeroporturi București, după ce a blocat planul de listare la Bursa de Valori București.
12:00
Când "nu se poate" devine "împreună, putem" Clujul și-a premiat supereroii la prima Gală a supereroilor clujeni # Profit.ro
Pe 3 decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-a întâmplat ceva magic în Cluj-Napoca.
11:50
Netflix a demarat trativele cu Warner Bros Discovery pentru a achiziționa studioul de film și televiziune al companiei, precum și serviciul de streaming HBO Max, relatează Variety.
11:50
Allianz-Țiriac Asigurări, locul doi în ierarhia de profil, a bătut palma cu Octavian Tatomirescu, asociatul majoritar al Campion Broker, pozița șase în topul de specialitate, pentru preluarea integrală a intermediarului cu sediul în Ploiești, potrivit informațiilor Profit.ro.
11:40
Serviciile cloudflare au picat din nou, la aproape trei săptămâni de la o pană globală care a afectat companii din întreaga lume.
11:40
După prezentarea oficială din urmă cu mai bine de două luni, Amazon anunță acum că două dintre modelele Kindle Scribe vor intra pe piață pe 10 decembrie.
11:20
ULTIMA ORĂ Mesaj ciudat Orban: În următoarele zile se va decide dacă războiul se va extinde în Europa # Profit.ro
Premierul ungar, Viktor Orban, are un mesaj ciudat.
11:20
Ca la fiecare sfârșit de an, App Store Awards premiază cele mai bune aplicații pentru dispozitivele Apple, în viziunea companiei, din anul care urmează să se încheie.
11:10
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,5%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
11:10
Statistica menține creșterea surpriză din T3. Investițiile "puternice" au luat locul consumului în contribuția la diamica PIB # Profit.ro
Economia a crescut peste așteptări în trimestrul al treilea, Statistica confirmând datele semnal publicate luna trecută. Sunt știute acum și sursele creșterii. Anul agricol bun a adăugat jumătate de procent la dinamica anuală, în timp ce construcțiile și-au luat un avânt și mai mare. Sectorul IT&C a avut și el o contribuție pozitivă. Ca utilizări, consumul a devenit secundar în dinamica economiei, investițiile devenind mult mai importante. Economiștii prognozează o accelerare a PIB în 2026, pe fondul creșterii investițiilor.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Marca „DAC”, unul dintre simbolurile industriei românești de autovehicule grele, a fost oficial transferată de la Roman S.A. către noua companie Autovehicule DAC S.A., tot din Brașov.
11:00
Bugetul pentru tehnologiile de Metavers ar fi fost redus cu 30%, acesta devenind mai puțin important pentru gigantul Meta, conform surselor citate de Bloomberg.
11:00
Într-un interviu acordat postului de radio public, Viktor Orban, a declarat că în zilele următoare se va decide dacă războiul Rusia-Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau 'arșița războiului va fi redusă definitiv'.
11:00
Viktor Orban a anunțat majorarea salariului minim cu 11% în 2026, după ce angajații și angajatorii au ajuns la un acord, în pofida stagnării economiei care forțează Guvernul să înrăutățească previziunile economice din 2025 și 2026, transmite Reuters.
10:40
Dacă te gândești serios la prima ta mașină electrică, cel mai mare risc nu este să alegi un model slab, ci unul care nu se potrivește deloc stilului tău de viață.
10:40
Au început „Lecțiile Gustului”, turneul educațional care aduce în școlile din București noțiuni practice despre alimentație sănătoasă # Profit.ro
Turneul „Lecțiile Gustului”, parte a programului educațional „Stil de viață sănătos, o alimentație diversificată și o atitudine sustenabilă”, a început oficial în școlile din București. Elevii de clasa a III-a au ocazia să participe la demonstrații interactive susținute de Chef Daniel Dobre, ambasador al Asociației Sărbătoarea Gustului, care îi ghidează în înțelegerea unor obiceiuri alimentare echilibrate și a unui comportament responsabil față de mediu.
10:40
Avocatura cu față umană: Bogdan Ilie, Managing Partner The Associates, despre valori, tehnologie și viitorul profesiei # Profit.ro
„Valorile umane sunt mult mai importante decât titlurile profesionale”
Acum 6 ore
10:30
Praful pe senzor și petele pe lentile îți apar ca discuri întunecate sau flare și îți strică seriile.
10:20
Viziune și guvernanță pentru eficiența energetică în România: orașe durabile, clădiri inteligente. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Cum poate guvernanța accelera tranziția către orașe mai eficiente energetic?
10:10
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an.
10:10
Centrala de producție de energie electrică pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, de 860 MW, oprită din lipsă de apă tehnologică, a fost repornită parțial azi dimineață la ora 7.
09:50
Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul III, a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II # Profit.ro
Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484,091 miliarde lei prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul II 2025 și în creștere cu 1,4% față de trimestrul III 2024, arată datele provizorii (1) publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
09:50
Europa găzduiește unele din cele mai bune stațiuni de schi din lume, de la resorturi alpine până la hoteluri de lux în vârf de munte și destinații la prețuri accesibile.
09:30
Bucuresti.ro - Istoria grandiosului Hotel Marmorosch, palatul în care se afla cea mai influentă bancă a României secolului XIX # Profit.ro
În inima centrului istoric din București, pe strada Doamnei, se ridică astăzi Hotelul Marmorosch Bucharest, un spațiu elegant care păstrează în zidurile sale o istorie impresionantă.
09:20
Casalux.ro - FOTO 7 motive serioase să instalezi cât mai devreme decorațiunile de Crăciun # Profit.ro
Considerate a fi o perioadă fericită a anului, sărbătorile de iarnă nu aduc doar bucuria cadourilor, ci și stres sau anxietate.
09:10
Opoziția urmează să depună vineri o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată ”România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacție la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraților.
09:10
Vinul zilei: un cupaj elegant din Cabernet Sauvignon, Merlot și Syrah, cu note olfactive de mure, cireșe negre, lemn dulce, piper negru și tabac, urmate pe palat de arome fructate. Cotat cu 99 puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ninfa de la crama Velenosi, este un cupaj roșu italian intens și elegant, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni.
08:50
De ce copiii care numără pe degete devin mai buni la matematică?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.