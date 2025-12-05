ULTIMA ORĂ DECIZIE Numărul de țigări cu care o persoană poate intra în țară - restricționat. Limite și la tutunul pentru inhalat. În plus, acciză la tutun pentru mestecat și pentru prizat

Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări pentru care nu are de achitat accize, fără ca termenul "ocazional" să fie definit, va fi introdusă o restricționare amplă a acestui tranzit, cu argumentul că a condus la un comeț ilicit cu astfel de produse din tutun, mai ales în zonele de graniță cu Bulgaria.

