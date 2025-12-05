Filmul săptămânii: „Eternity”, care ridică întrebarea: prima dragoste sau viața alături de cel iubit până la bătrânețe?
Timis Online, 5 decembrie 2025 17:50
Recomandarea de film din această săptămână este „Eternity”, o comedie-romantică în care Elizabeth Olsen, Miles Teller și Callum Turner explorează dilema imposibilă a unei femei prinsă între două iubiri.
Când copilul tău are alergii sau astm, primele întrebări te duc adesea pe grupuri de părinți sau rețele sociale, unde sfaturile vin rapid, dar nu întotdeauna corect. Specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii (AREA) spun cum poți să-ți protejezi copilul de recomandările nesigure și să alegi informațiile medicale bazate pe dovezi.
Atelier caritabil pentru sprijinirea Ioanei Piroska în lupta cu cancerul, la Timișoara # Timis Online
Un atelier creativ de confecționat îngerași din lână împâslită va avea loc la Timișoara. Evenimentul este organizat pentru a sprijini cazul medical al Ioanei Piroska, o tânără mamă diagnosticată cu glioblastom, cea mai agresivă formă de cancer cerebral.
Vineri a avut loc un accident rutier în comuna Bethausen, între o mașină de livrat și o mașină.
Ecografia aparatului urinar, metoda rapidă și neinvazivă de depistare a afecțiunilor renale # Timis Online
Medicii Spitalului CFR Timișoara explică faptul că ecografia aparatului urinar rămâne una dintre cele mai simple și utile metode de investigare, fiind accesibilă, lipsită de radiații și fără a necesita o pregătire specială. În doar câteva minute, imaginile obținute pot evidenția modificări importante la nivelul rinichilor, vezicii urinare sau prostatei.
Primăria Municipiului Timișoara și Sport Club Municipal Timișoara invită toți timișorenii să participe la programele gratuite de înot „Mișcarea pentru sănătate” și „Veteranii Masters”, desfășurate la bazinul Complexului Sportiv Bega, situat pe Intrarea Zânelor nr. 2.
Weekend magic la Iulius Town: Moș Nicolae, Moș Crăciun, Elsa, Ana, Olaf și multe alte personaje vor fi prezente # Timis Online
Este weekendul în care Moș Nicolae vine cu daruri pentru toți copiii care au fost cuminți, iar înainte de a ajunge la ghetuțele pregătite de cei mici, el îi așteaptă în Iulius Town Timișoara. Pe lângă întâlnirea cu Moșul, cei mici sunt invitați la un atelier de creație, la teatrul de păpuși și pot face cunoștință cu îndrăgitele personaje din „Frozen”. Mai mult, în Iulius Town va avea loc și o paradă festivă cu Moș Crăciun și spiridușii veseli.
O tentativă de furt dintr-un supermarket din Timișoara s-a transformat într-un caz de tâlhărie, după ce trei tineri au lovit angajații care au încercat să îi oprească. În doar câteva ore, polițiștii au identificat toate persoanele implicate.
Timișorenii sunt invitați să participe sâmbătă, 6 decembrie, la Parada Cățeilor de Moș Nicolae, un eveniment organizat de Asociația Salvatorilor Voluntari RESCUE-TM. Parada va începe la ora 10, cu punct de întâlnire în Piața Unirii, și se va desfășura, până la ora 14, pe traseul: Piața Unirii – Piața Libertății – Piața Operei.
Universitatea Politehnica Timișoara a cumpărat Casa Mühle cu 2,38 milioane de euro și vrea să o transforme într-un hub educațional și cultural deschis întregii comunități. Imobilul istoric va găzdui un muzeu, spații pentru activități studențești și o grădină reconstruită în spiritul original al familiei Mühle.
Primăria Lugoj pune la bătaie aproape 9 milioane de euro pentru întreținerea drumurilor în următorii patru ani # Timis Online
Primăria Lugoj a lansat o licitație de până la 8,9 milioane de euro, cu TVA, pentru întreținerea drumurilor din municipiu în următorii patru ani. Contractul vizează 220 de străzi, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 22 decembrie. Sunt prevăzute reparații, marcaje, rigole și guri de scurgere.
O învățătoare de la Școala Generală 7 din Timișoara, lovită de mașină pe trecerea de pietoni. E în comă, la spital # Timis Online
O femeie de 57 de ani a fost rănită miercuri, 4 decembrie, după ce a fost surprinsă de un autoturism în timp ce traversa strada Ion Ionescu de la Brad. Șoferul, un bărbat de 48 de ani, nu consumase alcool, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Tensiuni la Colegiul „Carmen Sylva”: directoarea repusă în funcție a fost demisă după două zile # Timis Online
Situație fără precedent la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, unde fosta directoare Claudia Tatiana Muntean a fost repusă în funcție în 2 decembrie, în baza unei hotărâri judecătorești puse în executare silită, iar pe 4 decembrie a fost din nou demisă de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Timiș.
Investiție europeană de 9,8 milioane lei pentru dezvoltarea diagnosticului molecular al cancerului la Spitalul Județean din Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara anunță că a finalizat un contract de finanțare semnat în luna ianuarie și derulat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este vorba despre proiectul „Dezvoltarea capacității de diagnostic histopatologic și molecular a cancerului în cadrul SCJUPBT – ANAPATMOL”.
Consiliul Local Timișoara a fost scena unui veritabil circ joi seară, după ce consiliera PSD Roxana Iliescu a forțat convocarea unei ședințe extraordinare pentru a obliga RETIM să prezinte contractele și plățile către concernul RER. După peste o oră de contre solicitări privind mandatarea reprezentanților în AGA și transmiterea documentelor au trecut.
Vaccinul pneumococic protejează împotriva unor infecții severe. Ce recomandă medicii timișoreni # Timis Online
Medicii Spitalului Victor Babeș Timișoara continuă campania de informare privind importanța vaccinării, iar unul dintre vaccinurile esențiale pentru prevenirea unor infecții grave este vaccinul pneumococic.
FOTO. Cabinetele de sprijin ale școlii din Pișchia, renovate complet cu ajutorul Asociației „Iulia Hașdeu” # Timis Online
Primarul comunei Pișchia, Andrei Obreja, a anunțat finalizarea lucrărilor de renovare și dotare a celor patru cabinete de sprijin din cadrul Școlii Gimnaziale Pișchia. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației „Iulia Hașdeu”, coordonată de Ileana Mogoșanu, și vine mai ales în beneficiul copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES).
FOTO. Bărbat prăbușit în stația de tramvai de la Fabrica de Bere din Timișoara. Trecătorii au sunat la 112 # Timis Online
Un bărbat s-a prăbușit brusc, joi dimineață, în stația de tramvai de la Fabrica de Bere din Timișoara. Trecătorii au sunat de urgență la 112 după ce au observat că acesta nu mai răspundea. Ar fi făcut infarct.
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar Almanahul Agenda 2026 este deja disponibil în rețeaua tutungeriilor Tabac Xpress. Publicația aduce împreună articole de lifestyle, cultură și dezvoltare personală, prezentate într-un format modern și ușor de parcurs.
Primăria Lugoj cere respect în spațiul public online: „Dialogul civilizat este obligatoriu” # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj lansează un apel ferm către cetățeni pentru menținerea unui dialog civilizat în spațiul public online. Reprezentanții instituției subliniază că înțeleg existența unor nemulțumiri, critici sau frustrări și că acestea sunt binevenite, atâta timp cât sunt exprimate cu respect.
Incendiu matinal la Șemlacu Mare. O cameră a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au intervenit rapid # Timis Online
Un incendiu a izbucnit vineri dimineață într-o locuință din Șemlacu Mare, unde flăcările au cuprins o încăpere de aproximativ 20 de metri pătrați, fără a provoca victime.
O anexă gospodărească folosită ca afumătoare a fost cuprinsă de flăcări în comuna Mașloc. Intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea incendiului, fără a produce victime.
Magda Budacă este avocat și practician în insolvență, domenii în care are o experiență de peste 15 ani. Ca avocat, o recomandă expertiza în drept fiscal și comercial, iar ca practician în insolvență, în primul rând, expertiza pe reorganizările judiciare. A început în 2008, cu o fabrică de încălțăminte, pe care a reușit să o redreseze și reintegreze în piață.
Un moment al adevărurilor rostite, al revelațiilor mentale și al clarității care vine odată cu cuvântul.
Vineri, 5 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri puteți merge la mai multe spectacole, filme și petreceri.
Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare de către președintele Nicușor Dan, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la amplificarea tensiunilor, scrie Agerpres.
CJ Timiș și Eco Serv blochează predarea activității de tratare a levigatului și solicită oprirea ilegală a unei activități critice pentru protecția mediului # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. informează publicul și autoritățile că procedura de predare a activității de tratare a levigatului de la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela, organizată astăzi la solicitarea operatorului, nu a putut fi finalizată din cauza refuzului Consiliului Județean (CJ) Timiș de a primi instalațiile în condițiile legale în care acestea trebuie predate: funcționale și în operare continuă.
Primăria Timișoara primește fonduri europene pentru regenerarea urbană a Pieței Mocioni # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat, joi, cu ADR Vest, contractul de finanțare europeană pentru regenerarea Pieței Mocioni (Küttel/Sinaia), proiect în valoare totală de peste 14,7 milioane de euro. Din această sumă, 9,1 milioane vin din fonduri europene, iar restul va fi acoperit din bugetul local.
Infecțiile cu VSR, în creștere odată cu sezonul rece. Peste 10.000 de internări anual în România, jumătate fiind doar bebeluși # Timis Online
În urma intensificării circulației virusurilor respiratorii în lunile reci, Societatea Română de Pneumologie atrage atenția asupra creșterii activității virusului sincițial respirator (VSR) la nivel european și în România. Organizația subliniază că, anual, peste 10.000 de persoane au nevoie de spitalizare din cauza VSR, dintre care mai mult de 5.000 sunt sugari cu vârsta sub șase luni.
Weekend plin la Cinema Johnny: filme, spectacole și ateliere de circ pentru toate vârstele # Timis Online
Cinema Johnny din cartierul Freidorf, își continuă programul în acest final de săptămână, combinând filme, spectacole și activități speciale. Redeschis luna trecută, cinematograful poartă numele celebrului actor și înotător Johnny Weissmuller, născut în Freidorf.
Colinde și tradiții de sărbători în singurul sat rotund din țară. Charlottenburg găzduiește două evenimente de Crăciun în decembrie # Timis Online
Iubitorii de colinde sunt invitați duminică, 7 decembrie, de la ora 14:00, la cea de-a treia ediție a „Concertului de Crăciun” din Charlottenburg, singurul sat rotund din România. Evenimentul se va desfășura în Biserica Romano-Catolică din localitate și promite o atmosferă de sărbătoare aparte, în liniștea și farmecul zonei.
Situație tensionată la Ghizela: RETIM trebuia să returneze echipamentele de tratare a levigatului, pe fondul unui conflict cu CJT # Timis Online
RETIM Ecologic Service SA a invitat jurnaliștii, joi, 4 decembrie, la ora 12:00, să asiste când predă echipamentele de tratare a levigatului utilizate în Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela. Procedura trebuia să aibă loc în prezența reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Banat, Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Timiș, precum și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș. Însă accesul firmei nu a fost permis de către Ecoserv, firma Consiliului Județean Timiș (CJT), instituție care deține amplasamentul.
Îndrăgitul solist bănățean Petrică Miulescu Irimică, sărbătorit la 50 de ani de carieră muzicală # Timis Online
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează duminică, 7 decembrie, de la ora 18, în Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, spectacolul „Cântec de Sărbătoare". Spectacolul este dedicat datinilor și obiceiurilor de Crăciun și celebrează 50 de ani de cariera artistică a îndrăgitului interpret al muzicii bănățene Petrică Miulescu Irimică.
Dominic Fritz respinge din nou solicitările adversarilor de a-și publica diplomele, spunând că acestea există deja în dosarul său profesional și pot fi văzute oricând, dar că nu va „intra în capcana” unor atacuri reluate periodic. Disputa s-a reaprins după cazul Moșteanu, însă primarul susține că nu are nimic de ascuns și că își vede de munca pentru timișoreni.
Ai grijă de tine și de cei dragi în sezonul rece: Ghidul siguranței în domeniul electric # Timis Online
ADVERTORIAL. Sezonul rece ne aduce mai mult timp petrecut acasă, alături de familie, dar și o responsabilitate în plus: aceea de a verifica dacă locuința noastră este sigură din punct de vedere electric. Pentru a preveni incidentele provocate de suprasolicitarea instalațiilor și pentru a crește gradul de conștientizare în rândul populației, Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Rețele Electrice România, a lansat Ghidul siguranței în domeniul electric – o resursă practică, accesibilă tuturor, dedicată protecției oamenilor și locuințelor în sezonul de iarnă.
Avertisment de sezon: trichineloza se răspândește în țară, însă Timișul rămâne fără cazuri # Timis Online
Datele naționale arată că, în anii anteriori, numărul cazurilor de trichineloză au crescut semnificativ: 57 de cazuri în 2024, față de 31 în 2023 și 16 în 2022. Însă, conform datelor de la Direcția de Sănătate Publică Timiș, în județ nu a fost raportat niciun caz de trichineloză în 2025.
„Lights of the Village” deschide sezonul de iarnă la Muzeul Satului Bănățean: lumini, concerte și patinoar gratuit # Timis Online
Consiliul Județean Timiș inaugurează sâmbătă, 6 decembrie, la ora 16, sezonul activităților de iarnă la Muzeul Satului Bănățean, prin debutul evenimentului „Lights of the Village”. Intrarea este gratuită.
A profitat de neatenția angajatorilor. Tânăr de 19 ani, arestat după ce a furat 6.500 de lei dintr-o firmă din Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat peste 6.000 de lei dintr-o societate comercială de pe strada Miorița din Timișoara. Suspectul ar fi profitat de neatenția angajatorilor și a folosit o cartelă de acces pentru a intra într-un birou din zona administrativă, de unde a sustras banii.
ADVERTORIAL. Dacă sunteți la început cu CBD, probabil vă întrebați ce tip vi se potriveşte. Alegerea nu este întotdeauna simplă. Există multe produse şi mai mulţi factori de luat în calcul înainte de a decide.
Cărbune mai bun, randament mai bun. Colterm a stat bine la început de sezon de încălzire # Timis Online
Colterm anunță un start de sezon rece cu un randament îmbunătățit: eficiența arderii cărbunelui a crescut la 82%, față de 72% anul trecut, datorită combustibilului de calitate superioară și condițiilor meteo favorabile. Compania stă bine și la stocuri, iar luna noiembrie a trecut fără avarii majore în zona de producție.
FOTO. Noua creșă din zona Bucovina, finalizată. Va intra în circuitul școlar din toamna anului viitor # Timis Online
Noua creșă din zona Bucovina, inaugurată joi la Timișoara, este a 39-a finalizată prin Programul Național „Sf. Ana”, finanțat parțial prin PNRR. Clădirea, construită după un proiect-tip, va putea găzdui cel puțin 70 de copii și va intra în circuitul școlar din toamna lui 2026, înscrierile urmând să înceapă în luna mai.
ADVERTORIAL. O rochie roșie este, fără îndoială, una dintre cele mai puternice piese pe care le poți purta. Atrage atenția, transmite încredere și oferă un aer sofisticat fără prea mult efort. Totuși, alegerea accesoriilor potrivite poate face diferența dintre o ținută reușită și una încărcată. Pentru a echilibra lookul și a-l transforma în ceva spectaculos, iată care sunt cele 7 culori de accesorii care se potrivesc cel mai bine cu o rochie roșie.
Incluziune în educație: peste 60 de specialiști au dezbătut la UVT sprijinul pentru elevii cu CES # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, împreună cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, a găzduit Conferința Națională „De la școală la universitate: strategii de succes pentru consilierea școlară și profesională a elevilor cu Cerințe Educative Speciale”.
Coliziune în lanț într-o intersecție din Timișoara. Un bărbat a fost rănit și patru vehicule avariate # Timis Online
Un accident produs pe strada Paul Iorgovici din Timișoara s-a soldat cu un rănit și mai multe mașini avariate, după ce două vehicule s-au ciocnit la intersecția cu strada Iuliu Grozescu, fiind proiectate ulterior în clădiri și autoturisme parcate.
FOTO. Șoferii „grăbiți” din Timișoara, loviți în portofel: peste un milion de lei pentru parcările pe locurile persoanelor cu dizabilități # Timis Online
Polițiștii locali din Timișoara intensifică verificările privind respectarea legislației referitoare la parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități și părinților cu copii mici. Astfel de abateri sunt constatate zilnic atât în timpul patrulărilor, cât și în urma sesizărilor făcute de cetățeni, deranjați de comportamentul celor care ignoră regulile și drepturile altor participanți la trafic.
Investiție de peste 20 de milioane de lei la Giarmata: două centre respiro pentru persoanele cu dizabilități # Timis Online
Proiecte cu impact major prind contur în comuna Giarmata, unde administrația locală a reușit să atragă finanțări importante pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.
Patinele sunt ascuțite, gheața e impecabilă, decorul strălucește, iar muzica răsună – sezonul de patinaj din Iulius Town a început! Ice Town și-a deschis porțile în parcul Iulius Gardens, invitând toți pasionații la distracție pe gheață.
VIDEO. Regal Vienez: un copil-minune și un concert extraordinar despre miracolul Crăciunului # Timis Online
De două ori în aceeași zi a fost arhiplină, până la ultimul balcon, sala Operei Naționale Române din Timișoara, la Concertul Extraordinar de Crăciun „Regal Vienez”. Valsuri, polci, arii verdiene, colind românesc, ceardaș unguresc și debutul fulminant al tânărului chitarist Gabriel Popescu au fost atuurile evenimentului care a făcut să exulte un public de peste 1.000 de spectatori.
Joi, 4 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
