Președintele Nicușor Dan a promulgat “Legea Nordis”, care limitează avansurile cerute de dezvoltatori de la cumpărători înainte de finalizarea construcției și care impune înscrierea în Cartea Funciară a promisiunilor de cumpărare.

07:10

Iuri Ușakov, consilierul pe politică externă al președintelui rus, a declarat că, deși discuțiile “au fost foarte utile, constructive și substanțiale, nu s-a ajuns la niciun compromis cu privire la planul de pace. Nu suntem nici mai departe, nici mai aproape de rezolvarea crizei. Mai sunt multe de făcut. (…) Unele dintre propunerile delegației americane […]