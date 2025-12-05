SUA. Comitetul consultativ pentru vaccinare al CDC propune eliminarea recomandării ca nou-născuții să fie imunizați împotriva hepatitei B, dacă mamele au fost testate negativ. Decizia nu este definitivă, dar ar putea influența politica oficială a administrației americane.

08:50

După doi ani de discuții și negocieri, negociatorii Parlamentului European au anunțat marți seara că au ajuns la un acord cu cei ai Consiliului European în privința unei legislații unitare anticorupție, care urmează a fi implementată în propriile coduri penale de fiecare țară membră. Totuși, încă este nevoie de adoptarea formală a proiectului de către […]