Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu
Gândul, 5 decembrie 2025 17:50
Bundestagul (Parlamentul Federal Unicameral al Germaniei) a adoptat, în sfârșit, pachetul controversat de pensii. Acum, pensia pentru germani va reprezenta 48% din salariul mediu, dar va costa statul miliarde de euro în plus. Cancelarului german Friedrich Merz a reușit să obțină adoptarea reformei pensiilor, care a stârnit multe controverse în ultimele săptămâni. Pachetul propune fixarea […]
• • •
Acum 30 minute
18:00
Cazinoul din Constanța a împodobit bradul de sărbători, marcând astfel primul Crăciun celebrat în această clădire, după restaurare. Monumentul istoric este la mare căutare în perioada aceasra pentru ședințe foto, iar doritorii trebuie să plătească suma de 600 de lei pentru 30 de minute. Cazinoul din Constanţa pare desprins acum dintr-o carte veche de povești. […]
18:00
Nicușor Dan a promulgat „legea Nordis”. Sumele de avans pentru locuințele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri # Gândul
Schimbări importante în peisajul sectorului imobiliar din România. Legea Nordis, depusă, după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis – care face referire la noi reglementări privind achiziția de imobile și este făcută cu scopul de a-i proteja pe cumpărători – a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Nicușor […]
17:50
Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu # Gândul
Bundestagul (Parlamentul Federal Unicameral al Germaniei) a adoptat, în sfârșit, pachetul controversat de pensii. Acum, pensia pentru germani va reprezenta 48% din salariul mediu, dar va costa statul miliarde de euro în plus. Cancelarului german Friedrich Merz a reușit să obțină adoptarea reformei pensiilor, care a stârnit multe controverse în ultimele săptămâni. Pachetul propune fixarea […]
17:50
Mercedesul vândut cu cel mai mare preț din lume. Cât costă cea mai scumpă mașină din istorie # Gândul
Un automobil din 1955 a devenit, în anul 2022, cea mai scumpă mașină vândută vreodată, la prețul uriaș de 142.400.000 de dolari. Suma a surclasat orice record anterior și i-a făcut pe mulți experți să creadă că această performanță nu va fi depășită niciodată, scrie publicația Super Car Blondie. În mai 2022, la lo licitație […]
Acum o oră
17:40
Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock # Gândul
Chinezii l-au făcut pe Emmanuel Macron să alerge dintr-o parte în alta în ultima zi a vizitei sale. Ajuns în orașul Chengdu, președintele Franței a decis să se răsfețe cu „baie de mulțime“. Când a văzut câte persoane îl așteptau în fața Universității Sichuan, Macron a pornit într-o cursă nebunească cu gărzile sale de corp […]
17:40
Bolojan spune că există îngrijorări privind o eventuală creștere a facturilor la gaz: Va fi prezentată o informare la finalul anulu # Gândul
Referitor la palfonarea tarifelor la gaze, care expiră la 1 aprilie, Ilie Bolojan a declarat că există îngrijorări privind o eventuală creștere a facturilor. De asemenea, premierul a adăugat că Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile și că va fi prezentată o informare la finalul anului. „Referitor la plafonarea tarifelor la gaze, care expiră […]
17:30
Cartierul Primăverii, „grădina secretă” a elitei roșii. Poveștile copiilor și nepoților celor puternici. Istoricul Lavinia Betea își lansează cartea # Gândul
„Povești din Cartierul Primăverii”, o carte scrisă de Lavinia Betea – istoric și profesor de psihologie socială – va avea lansarea sâmbătă, 6 decembrie, ora 16:00, la Standul Corint de la Gaudeamus. Este o ediția nouă și adăugită a unui volum esențial pentru înțelegerea puterii în România comunistă. Fața nevăzută a puterii comuniste și cartierul-simbol […]
17:30
„Tun” de 6 milioane de lei investigat de poliție. Una dintre „țintele” polițiștilor, North Bucharest Investments, condusă de afaceristul moldovean Vlad Musteață. Este implicat și Michele Nusco, un alt cunoscut dezvoltator imobiliar # Gândul
Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Această firmă are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fiind fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. Mai mult, în anchetă […]
17:30
Prezentatoarea TV Diana Bart a vorbit despre divorțul său. ”Schimbarea a venit cu responsabilități suplimentare”, a afirmat aceasta. Diana Bart prezintă de mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În plan personal, aceasta a fost căsătorită ci Mihai Dumitrescu, însă cei doi au ajuns la divorț. După separare, vedeta a fost văzută […]
Acum 2 ore
17:10
Viktor Orban ironizează Parisul și promovează Budapesta ca pe o destinație ”sigură” pentru turiști în perioada Crăciunului # Gândul
Crăciunul nu mai este sărbătorit cu încântare ca altădată în țările vest-europene. Motivul: amenințarea atacurilor teroriste și rata infracționalității au luat amploare în marile orașe vest-europene. Conservatorii dau vina pe politicile UE pentru găzduirea numărului mare de imigranți proveniți din Africa și Orientul Mijlociu. Atacurile teroriste din ultimii ani au stârnit panică printre vest-europeni. Pe […]
17:10
Casa Poporului, „fabrica de legi” a României, moare răpusă de legile fizicii. Clădirea emblematică a Capitalei se năruie bucată cu bucată # Gândul
A doua cea mai mare clădire administrativă din lume se prăbuşeşte lent și sigur, pe zi ce trece, sub ochii angajaţilor şi ai sutelor de mii de vizitatori care-i trec pragul anual. Iarba crescută prin crăpăturile zidurilor, rugina şi chiar găurile din tavanele înalte ornamentate cu stucaturi aurii şi decorate cu candelabre impresionante sunt imaginea […]
17:10
Bolojan, întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de duminică: Nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că în condiţii normale, alegerile la orice primărie, fie ea şi Primăria Capitalei, nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare. Întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a răspuns: „În condiţii normale, alegerile la o primărie, chiar […]
17:00
Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere # Gândul
Președintele Donald Trump intenționează să anunțe, înainte de Crăciun, că planul de pace din Fâșia Gaza intră în faza a doua, iar odată cu aceasta va fi dezvăluită noua structură de guvernare pentru enclavă. Informația a fost publicată de Axios, care citează doi oficiali americani și o sursă occidentale direct implicată în proces. Ptrivit Axios, […]
17:00
Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical # Gândul
Luna decembrie 2025 vine cu o energie aparte, iar după Moș Nicolae, cinci zodii vor simți cu adevărat ce înseamnă schimbarea în bine. Astrologii, citați de Your Tango, vorbesc despre o perioadă încărcată de noroc, oportunități neașteptate și transformări pozitive care pot schimba direcția vieții pentru mulți nativi. Iată care sunt zodiile ce intră într-o […]
17:00
Susținătorii lui Kovesi îl presează pe președintele Nicușor Dan să se implice în schimbarea legii de numire a șefilor marilor parchete. Gândul prezintă strategia de influențare a numirilor pentru Ministerul Public și DNA, în pregătirea momentului din primăvara lui 2026 # Gândul
Mai multe persoane angrenate în problemele sistemului judiciar au avut o discuție, la Palatul Cotroceni, de 1 decembrie, cu președintele Nicușor Dan în care i-ar fi făcut acestuia propuneri destul de controversate referitoare la Justiție. În funcție de cine întrebi, participanții și topicul diferă cu privire la ceea ce s-a discutat cu adevărat în Biblioteca […]
16:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, ce companii de stat vor fi listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise, după ce Executivul a făcut o analiza în acest sens. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme […]
16:50
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci # Gândul
Care este țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Este vorba despre Irlanda, care oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare care sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin. AStfel, […]
16:40
Cum depășesc Andra și Cătălin Măruță momentele tensionate din căsnicie. ”Ne enervăm, obosim, avem zile proaste, avem discuții” # Gândul
Cătălin Măruță a dezvăluit cum reușesc el și Andra, partenera sa de viață, să treacă peste momentele tensionate din mariajul lor. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune […]
16:30
După eliminarea plafonării la energie, facturile la curent au crescut în medie cu 60%, potrivit unui sondaj recent. În fața scumpirilor, românii au început să caute soluții rapide, accesibile și eficiente pentru reducerea consumului. Cei mai mulți români au început cu gesturile de bază: nu mai lasă becurile aprinse inutil și încearcă, în măsura bugetului, […]
16:20
Bolojan îi ia apărarea Dianei Buzoianu: „Apele Române are răspunderea principală”. Refuză să trimită Corpul de Control al Premierului la fața locului # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a susținut un briefing de presă la Palatul Victoria, după ședința de guvern, în cadrul căreia a fost analizat raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, în contextul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. FOTO: Mediafax Recomandarea autorului: Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu […]
16:20
Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările # Gândul
Preşedintele Donald Trump a angajat un nou arhitect care să-l ajute să construiască Sala de Bal de la Casa Albă, un proiect în valoare de 350 de milioane de dolari, relatează Bloomberg. Potrivit sursei citate, Shalom Baranes Associates, o firmă de arhitectură cu sediul la Washington, va proiecta sala de bal care va fi construită […]
16:20
Locuitorii Capitalei sunt așteptați la urne duminică pentru a-și alege noul primar general, iar buletinul de vot pentru scrutinul din 7 decembrie a fost deja publicat. În prezent, Primăria Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, care a preluat atribuțiile funcției după ce Nicușor Dan a fost ales șef al statului pe 18 mai 2025. […]
16:20
Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, despre proiectul privind pensiile magistraților și despre testul care va demonstra soliditatea coaliției de guvernare. Reamintim că tot vineri judecătorii Instanței Supreme (ÎCCJ) au decis cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind […]
16:20
Ziua de 6 decembrie este dedicate Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor, marinarilor și tuturor celor nevoiași. În toată țara, credincioșii marchează sărbătoarea prin pelerinaje, rugăciuni și respectarea unor tradiții vechi ce au supraviețuit de generații. Ce cadouri trebuie evitate în această zi, de fapt. Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei (azi în Turcia), a trăit în secolul […]
Acum 4 ore
16:00
Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, despre indexarea pensiilor cu inflația. Șeful Executivului a subliniat că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației. Întrebat dacă există vreo posibilitate ca anul viitor să fie indexate pensiile cu rata inflației, premierul Bolojan a spus că „deciziile […]
15:50
Se „scufundă” PNL Brașov? Scandalul „Depozit de combustibili la Feldioara”, vârful aisbergului. Suspiciunile DNA zguduie din temelii întreg eșafodajul liberal brașovean: abuz în serviciu, trafic de influență, control politic al unor funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean # Gândul
Anchetele DNA se înmulțesc la Brașov. În centrul acestor spețe apar nume grele din structura PNL locală, iar investigațiile vizează acuzații de abuz în serviciu, trafic de influență și chiar constituirea unui grup organizat, cu scopul de a controla funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean. Într-un astfel de dosar, aflat în atenția publică, […]
15:50
UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D Vance # Gândul
Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă de 120 de milioane de euro platformei X a miliardarului american Elon Musk, pentru încălcarea regulilor de transparență prevăzute în Legea privind serviciile digitale (DSA), relatează publicația DW. Amenda usturătoare este prima astfel de sancțiune emisă de Comisia Europeană, care și-a început investigațiile privind X în decembrie 2023. […]
15:40
Bella Santiago muncește din greu ca să-și ia cetățenia română. ”Nu prea am așa încredere în mine” # Gândul
Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, muncește din greu pentru a-și lua cetățenia română. ”Nu prea am așa încredere în mine”, a mărturisit artista. Bella Santiago este o cântăreață filipineză stabilită în România. Aceasta s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a fost finalistă la emisiunea ”Românii au talent”, de […]
15:40
Consultări româno-americane, în Germania: „Reprezentanții americani au reiterat sprijinul constant pentru dezvoltarea apărării României” # Gândul
România şi SUA au derulat, în Germania, o serie de consultări, la sediul Comandamentului Forțelor SUA din Europa. Reuniunile, din 3 şi 4 noiembrie, au avut ca temă cooperarea în domeniul apărării — rundele anuale de Reuniuni ale Grupului de lucru româno-american pentru discuții bilaterale de stat major și ședința Comitetului Mixt — organizate și găzduite de […]
15:40
Premierul Bolojan a anunțat că “foarte posibil” ca alimentarea cu apă să fie reluată în județele afectate în această seară # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, că în această seară va fi reluată furnizarea apei în Prahova. „Împreună cu autoritățile responsabile am lucrat în așa fel încât să realimentăm locuințele oamenilor. În discuția avută aseară târziu cu cei responsabili am convenit ca în această după-amiază să se aprobe […]
15:40
Magistrații Curții Supreme au depus o contestație la Curtea Constituțională la proiectul de lege, privind pensionarea magistraților, pe care premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Update. 15.30. CCR a fixat termen pe 10 decembrie (miercuri) pentru a discuta sesizarea formulată de Secțiile Unite ale ÎCCJ cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor […]
15:30
Alertă în Franța: cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Pușcașii marini au deschis focul # Gândul
Presa din Franța relatează că, joi, 4 decembrie, în jurul orei 19:30 (ora locală n.r.), cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Această bază, situată la marginea portului Brest din Finistère (un departament în vestul Franței n.r.) găzduiește submarinele nucleare cu rachete balistice (SSBN) din cadrul forței de descurajare nucleară a Franței. […]
15:20
Tranzacție-astronomică în industria streamingului: Netflix cumpără rivalul uriaș care deține HBO Max, pentru o sumă cât un sfert din PIB-ul României # Gândul
Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, și o cinematecă uriașă de filme și seriale, transmite CNN. Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg ce deține studiourile […]
15:10
Ion Cristoiu: „Coaliția nu se va destrăma dacă va câștiga Anca Alexandrescu, pericolul va fi confirmat” # Gândul
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii realizate de Marius Tucă Show, publicistul Ion Cristoiu a comentat pe larg posibilele consecințe politice ale alegerilor locale din București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a avertizat în emisiunea Marius Tucă Show că o victorie a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei ar […]
15:10
Astăzi te poți aștepta la o zi agitată! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025. Berbec Astăzi vei fi conflictual. Acest lucru vine după câteva săptămâni în care te-ai abținut să critici deschis alte persoane. Ai sentimente deosebit de puternice în legătură cu orice ține de activitățile din afara familiei. […]
15:10
Ilie Bolojan face declarații de la Palatul Victoria, după ce PSD a cerut demisia ministrului Mediului, Dianei Buzoianu # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face declarații la Palatul Victoria, după ședința de guvern, în cadrul căreia a fost analizat raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, în contextul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița.
15:00
Pericol de explozie pe A1. O cisternă încărcată cu benzină a luat foc. Traficul este blocat pe sensul spre București # Gândul
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Conform primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase. Circulația rutieră pe Autostrada A1 București–Pitești este complet oprită la kilometrul 43, pe sensul către Pitești, în zona localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu. Centrul INFOTRAFIC din […]
15:00
Alertă în Franța: cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue care găzduiește submarinele nucleare ale țării # Gândul
Presa din Franța relatează că, joi, 4 decembrie, în jurul orei 19:30 (ora locală n.r.), cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Această bază, situată la marginea portului Brest din Finistère (un departament în vestul Franței n.r.) găzduiește submarinele nucleare cu rachete balistice (SSBN) din cadrul forței de descurajare nucleară a Franței. […]
14:50
ANPC vă învaţă cum să nu cădeţi în plasa ţeparilor imobiliari. Autoritatea a întocmit un ghid al siguranţei contractelor # Gândul
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îi învaţă pe români cum să se pună la adăpost de ţeparii imobiliari, atunci când îşi cumpărăr o locuinţă. Aceştia au stabilit o serie de cerinţe şi documente pe care aceştia ar trebui să le solicite înainte de o tranzacţie imobiliară. Aspectele obligatorii de care trebuie să țină cont consumatorii […]
14:50
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Conform primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase. Circulația rutieră pe Autostrada A1 București–Pitești este complet oprită la kilometrul 43, pe sensul către Pitești, în zona localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu. Centrul INFOTRAFIC din […]
14:50
Sărbătoarea lui Moș Nicolae, celebrată pe 6 decembrie, este una dintre cele mai îndrăgite tradiții din România. Copiii pregătesc ghetuțele pentru a primi dulciuri sau mici daruri. Tot perioada aceasta reprezintă o oportunitate pentru turiști să transforme tradiția într-o minivacanță, profitând de weekend pentru a face o călătorie și a se bucura de experiențele specifice […]
14:40
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii lui Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat tensiunile politice din ultimele zile și mizele uriașe ale scrutinului de duminică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a scos la iveală o evaluare tranșantă a dinamicilor dintre candidați, partide și posibilele consecințe electorale. Cristoiu și-a […]
14:40
Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor” # Gândul
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a povestit când a simțit cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”, a spus artista. Invitată la emisiunea online realizată de Oana Andoni, Paula Seling a vorbit despre credință, dar a și dezvăluit când […]
14:40
Moștenirea unei locuințe poate genera conflicte între rude, mai ales când mai mulți frați sau veri au drepturi asupra aceleiași proprietăți. Legea stabilește clar cine poate locui și în ce condiții, dar situațiile practice pot fi complicate. Dreptul de a locui într-o locuință moștenită depinde de modul în care proprietatea a fost împărțită între moștenitori. […]
14:40
Universitatea Cluj a anunțat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai formației de pe Someș în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon și jucătorul se gândea la retragere. Revoluție în Superliga: unui fotbalist de 37 ani i s-a prelungit contractul! Sosit la ”U” […]
14:40
Raportul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe masa Guvernului. PSD cere demiterea din funcție # Gândul
Raportul Corpului de Control al ministrului Diana Buzoianu, privind dezastrul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița, se află pe masa Guvernului. Partidul Social Democrat i-a cerut demisia și o acuză de o gestionare deficitară a lucrărilor de la Barajul Paltinu și i-a cerut demisia. De asemenea, Gândul a dovedit că un reprezentant al Ministerului […]
14:40
Viktor Orban majorează salariul minim cu 11% în Ungaria. Guvernul Bolojan nu vrea să ia decizia # Gândul
Viktor Orban a anunțat că salariul minim din Ungaria va crește cu 11% de la 1 ianuarie 2026, în timp ce salariul minim garantat va crește cu 7%, în ciuda faptului că planurile inițiale vizau o majorare de 13%. Guvernul lui Orban susține că măsura va îmbunătăți veniturile a 700.000 de familii. În aceeași vreme, […]
14:30
Ghidul complet al votantului la alegerile la Primăria Capitalei. Cum votezi dacă ai viză de flotant # Gândul
Alegerile pentru primăria București au loc duminică, 7 decembrie, când sunt așteptați la vot aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. În aceeași zi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își vor vota primarul. Gândul îți aduce toate informațiile necesare cu privire […]
Acum 6 ore
14:10
Ioc Cristoiu comentează pe marginea surprizei politice generate de figura lui Călin Georgescu în contextul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu ridică problematica nostalgiilor și greșelilor actorilor politici și instituționali în evaluarea impactului noilor platforme de comunicare, în special Tik Tok, în mobilizarea electoratului. Cristoiu mai subliniază că „sistemul” și […]
14:00
Ciclonul „Cassio”, care a provocat deja fenomene meteo severe în sudul Europei, a ajuns și în România, aducând vânt puternic în mai multe regiuni. Meteorologii ANM avertizează că rafalele vor ajunge până la 110 km/h în zonele montane, iar în restul țării viteza vântului va fi între 45 și 70 km/h. Ciclonul ”Cassio” lovește România […]
