Golazo.ro, 5 decembrie 2025 17:50
Liga 1, etapa #19 Oțelul - Slobozia, live de la 20:30, în primul meci al rundei » Programul complet + Clasamentul # Golazo.ro
Oțelul Galați și Unirea Slobozia se întâlnesc astăzi, în primul meci al etapei #19 din Liga 1.
A dat Rusia pe Austria Anastasia Potapova, lovitură pentru Moscova: „Îmi place Viena, abia aștept să o fac a doua casă” # Golazo.ro
Rusoaica Anastasia Potapova (24 de ani, #51 WTA) a anunțat că va reprezenta Austria în circuitul profesionist de tenis din sezonul 2026.
„Nu voi fi ca Vladimir Putin” Joan Laporta vorbește despre viitorul său la Barcelona: „Prețuiesc democrația” # Golazo.ro
Joan Laporta se gândește la următoarele alegeri prezidențiale ale Barcelonei. Oficialul catalan compară situația sa cu cea de care au proftat Vladimir Putin (Rusia)
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Dinamo. Derby de România se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție” # Golazo.ro
Pierluigi Collina, 65 de ani, directorul Comisiei de Arbitri FIFA, nu mai vrea să vadă goluri marcate în urma erorilor „centralilor”
România - Senegal LIVE de la 16:30, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin # Golazo.ro
România se va confrunta astăzi, de la ora 16:30, cu Senegal în cadrul Grupei Principale 1 a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027! # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo împlinește 41 de ani pe 5 februarie, va juca la CM 2026. Și dacă nu se va retrage atunci?
Nicolescu vrea FCSB în play-off A prefațat Derby de România: „Visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clar” + Ce spune despre transferuri # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul cu FCSB, dar și despre transferurile din fereastra de mercato de iarnă.
Planul primarului pentru București GOLAZO.ro a provocat candidații cu cele mai mari șanse să spună cum vor aborda cinci probleme esențiale pentru sportul din Capitală # Golazo.ro
Duminică, bucureștenii merg la urne pentru a vota noul primar general al Capitalei, după ce Nicușor Dan a eliberat funcția în momentul în care a devenit președintele României.
Romanchuk, supertransfer! E cel mai bun an al stoperului-golgeter de la U Craiova. Doar atacanții îl depășesc # Golazo.ro
Oleksandr Romanchuk a înscris în toate competițiile pentru U Craiova. Nimeni nu are mai multe goluri decât fundașul central printre apărătorii și mijlocașii alb-albaștri
Revine în România? Mircea Rednic ar fi aproape să semneze cu o echipă din Liga 1 care se află într-o situație disperată # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani) ar fi aproape să semneze cu Hermannstadt, echipă care traversează o perioadă slabă în Liga 1. Sibienii s-au despărțit recent de Marius Măldărășanu (50 de ani).
E gata Arena pentru FCSB - Dinamo? FOTO. Cum arată gazonul cu o zi înainte de Derby de România. Ce s-a întâmplat cu bucata de tavan care s-a desprins # Golazo.ro
Se efectuează ultimele pregătiri pe Arena Națională înainte de derby-ul etapei #19 din Superliga, FCSB - Dinamo.
Prietenul dictatorilor Personajul controversat pus de FIFA să decidă procesul de alegere a câștigătorilor Premiului pentru Pace # Golazo.ro
FIFA îi va oferi vineri seară lui Donald Trump primul Premiu pentru Pace al forului mondial. Numele câștigătorului din 2025 a fost hotărât de președintele Gianni Infantino, nu de Consiliul FIFA
Scandal la CM de handbal FOTO. Serbia lansează acuzații grave după ce a fost egalată de Insulele Feroe în ultimele secunde: „Arbitrii au încălcat regulile!” # Golazo.ro
Meciul Serbia – Insulele Feroe de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 s-a terminat 31-31, a avut parte de un final controversat. Arbitrele argentiniene au penalizat-o pe Jovana Jovovic (24 de ani), și le-au acordat feroezelor o aruncare de la 7 metri, prin care au egalat. Federația Sârbă consideră că jucătoarea a fost penalizată pe nedrept, iar o analiză internă ar fi arătat că nu ar exista nicio abatere.
Ce trebuie să știi despre tragerea CM 2026 LIVE de la 19:00. Se aleg grupele Mondialului. Și posibilul traseu al României » FIFA politizează ceremonia # Golazo.ro
Tragerea la sorți pentru turneul final CM 2026 se desfășoară vineri seară, în capitala americană Washington DC. România face parte din urna a 4-a, ultima
Nicolescu, răspuns pentru FCSB Președintele lui Dinamo îi contrazice pe Becali și pe Mihai Stoica: „De ce ar trebui să fie o echipă avantajată?” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a comentat controversele legate de formatul Cupei României, după ce rivalii de la FCSB au criticat vehement modelul grupelor implementat de FRF.
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!” # Golazo.ro
Petrolul - U Craiova 0-4. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul ploieștenilor, s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi. Tehnicianul a spus că echipa are nevoie de mai mult sprijin financiar și că nu sunt suficiente resurse pentru obiective mai mari.
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - CFR CLUJ 2-2. Ioan Varga (66 de ani), patronul clujenilor, s-a arătat extrem de nemulțumit de afirmațiile atacantului Louis Munteanu (23 de ani)
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator” # Golazo.ro
Oleksiy Byelik, 44 de ani, care l-a avut patru sezoane antrenor pe Mircea Lucescu la Shakhtar, evidențiază calitățile tehnicianului, dar și că „manipulează”. Și comentează decizia controversată a lui Luce
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!” # Golazo.ro
Continuă dezvăluirile despre comportamentul teribil al antrenorului de handbal Gheorghe Tadici față de jucătoarele sale.
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei # Golazo.ro
Hugo Mallo (34 de ani), fostul căpitan al echipei Celta de Vigo, a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune de abuz sexual, într-un caz ce data din anul 2019.
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă # Golazo.ro
FC ARGEȘ - RAPID 2-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele giuleștenilor, s-a declarat dezamăgit de evoluția echipei conduse de Costel Gâlcă (53 de ani).
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii # Golazo.ro
Mihai Stoica, managerul general al campioanei FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea ratează derby-ul cu Dinamo. A vorbit și despre starea lui David Miculescu.
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională # Golazo.ro
FCSB - DINAMO. 20.000 de bilete au fost vândute cu două zile înaintea derby-ului etapei #19 din Liga 1.
„A slăbit 30 de kilograme într-o lună” Stare gravă pentru o legendă a Bulgariei: „Tratamentul îl costă 300.000 de euro” # Golazo.ro
Lyuboslav Penev, 59 de ani, unul dintre marii atacanți bulgari, suferă de cancer la rinichi. Fostul antrenor al lui Florentin Petre și Daniel Pancu la ȚSKA Sofia este internat la o clinică oncologică din Germania
„Au arătat că nu-și doresc să rămână!” Avertisment pentru jucătorii FCSB: „Unii pleacă, alții rămân să joace cu Recolta Gheorghe Doja” # Golazo.ro
UTA Arad - FCSB 3-0. Mihai Stoica a criticat formatul Cupei României și faptul că gruparea bucureșteană e obligată să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor în deplasare.
„Asta ne e valoarea” Louis Munteanu, discurs dur după remiza cu Metaloglobus: „Nu știu dacă mai rămân din iarnă” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - CFR CLUJ 2-2. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul oaspeților, a avut un discurs dur după remiza din Cupa României.
Oprița, dorit în Liga 1 Echipa care îl vrea pe antrenorul de la Steaua + obstacolul ce-l împiedică să semneze # Golazo.ro
Daniel Oprița (44 ani), antrenorul celor de la Steaua București, este dorit de Hermannstadt.
E greu să te uiți la echipa de handbal fete a României. Ți se strânge inima. Știi ce va urma.
Operat pe cord Jucătorul român de 17 ani, accidentare horror » Medicii au intervenit de urgență # Golazo.ro
Ioó Edvin (17 ani), juniorul celor de la Csikszereda, a trecut prin momente cumplite în urma unei accidentări grave, suferite în timpul unui meci disputat la sfârșitul săptămânii trecute.
Lotul Lărgit al României pentru EURO 2026 Handbaliștii pe care se va baza George Buricea la Campionatul European din ianuarie # Golazo.ro
Federația Europeană de Handbal (EHF) a publicat loturile lărgite ale echipelor calificate la Campionatul European de handbal din perioada 15 ianuarie - 1 februarie 2026.
Formă gravă de cancer Dezvăluiri făcute de un fost star din Premier League: a primit un diagnostic groaznic: „Vă rog, mergeți să vă faceți testul” # Golazo.ro
Shaka Hislop (56 de ani), fost portar în Premier League, în prezent analist TV, a dezvăluit că se luptă cu o formă agresivă de cancer la prostată.
Probleme la Dinamo Doi titulari sunt OUT pentru derby-ul cu FCSB » Care e situația lui Karamoko # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), secundul celor de la Dinamo, a dezvăluit că Alexandru Musi (21 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) vor fi indisponibili pentru derby-ul cu FCSB.
„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit oficial la club în februarie 2023, când echipa era în Liga 2, după multe sezoane foarte proaste
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a clubului și situația financiară
„Nu poți să faci așa ceva la un Mondial” Selecționerul Ovidiu Mihăilă, aspru criticat de un fost mare handbalist: „Fetele nu mai știau pe ce lume trăiesc” # Golazo.ro
Vasile Stângă, fost mare jucător al naționalei, l-a criticat pe selecționerul Ovidiu Mihăilă, după înfrângerea cu Ungaria, care le-a lăsat pe „tricolore” fără șanse de calificare în sferturile Campionatului Mondial.
Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1 : „Suntem în discuții avansate” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a anunțat că Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) sunt foarte aproape de a-și prelungi contractele cu „șepcile roșii”.
Cine arbitrează derby-ul Centralul de la FCSB - Dinamo a fost recent la Mondialul U17. Pe FCSB n-a arbitrat-o deloc în acest sezon de Liga 1 # Golazo.ro
Derby de România se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, pe Arena Națională, în direct pe Digi Sport și Prima Sport
Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor # Golazo.ro
O postare făcută de FC Barcelona pe rețelele sociale a iscat un val uriaș de comentarii din partea fanilor clubului, dar și a celor rivali.
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #22 din Liga 1.
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre reacția CNA în „cazul Emil Grădinescu”.
Deian Sorescu (28 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a reușit un gol senzațional în Cupa Turciei, în victoria echipei sale cu Yesil Yalova, scor 2-0.
Mesaj pentru români și unguri O jucătoare cu origini maghiare face apel emoționant: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Să trăim în pace” # Golazo.ro
Ungaria - România 34-29. Eva Kerekes (24 de ani), extrema stânga a „tricolorelor” cu origini maghiare, a făcut apel la pace între suporterii celor două țări.
„Examenul final” Când va fi decis viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Trebuie să fie evaluat corect” # Golazo.ro
Jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite anunță că FIFA Arab Cup poate fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu (56 de ani), în funcția de selecționer.
„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri! # Golazo.ro
FIFA acceptă prețurile dinamice pentru biletele de Mondial și revânzarea lor uneori în schimbul unor sume imense chiar prin intermediul siteurilor acceptate de forul de la Zurich
Kiki, la Cupa Africii FCSB nu se va putea baza pe fundașul din Benin la ultimele meciuri din 2025 # Golazo.ro
David Kiki (32 de ani), fundașul celor de la FCSB, a fost convocat în lotul preliminar al Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni.
„Nu știu dacă înțelege impactul” Un fost jucător al lui Man. United, surprins de asocierea lui Cristiano Ronaldo cu Donald Trump # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul celor de la Al Nassr, a fost avertizat de un fost coleg de la Manchester United după ce s-a întâlnit cu Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.
Răsturnare de situație Iran trimite un reprezentant la tragerea de sorți de la Washington pentru CM 2026 # Golazo.ro
Federația de Fotbal din Iran a anunțat că va trimite un reprezentant, la Washington D.C., la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026.
Sponsorul FCSB, invizibil în Europa Situație neașteptată în relația cu principalul partener comercial: interzis în 80% din cazuri. Cum comentează Betano # Golazo.ro
Sponsorul principal al FCSB e agenția de pariuri Betano, care a înlocuit acum 3 ani firma City Insurance pe tricourile roș-albaștrilor
Moment șocant în Brazilia În goana după un selfie cu Neymar, un fan l-a aruncat pe colegul superstarului pe treptele de la banca de rezerve! # Golazo.ro
Ze Evaldo (28 de ani), fundașul celor de la Santos, a fost victima unui moment șocant, după ce un fan intrat pe gazon, l-a izbit pe acesta și l-a accidentat.
