„Asta ne e valoarea” Louis Munteanu, discurs dur după remiza cu Metaloglobus: „Nu știu dacă mai rămân din iarnă”
Golazo.ro, 4 decembrie 2025 21:10
METALOGLOBUS - CFR CLUJ 2-2. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul oaspeților, a avut un discurs dur după remiza din Cupa României.
• • •
Acum 5 minute
21:40
„A slăbit 30 de kilograme într-o lună” Stare gravă pentru o legendă a Bulgariei: „Tratamentul îl costă 300.000 de euro” # Golazo.ro
Lyuboslav Penev, 59 de ani, unul dintre marii atacanți bulgari, suferă de cancer la rinichi. Fostul antrenor al lui Florentin Petre și Daniel Pancu la ȚSKA Sofia este internat la o clinică oncologică din Germania
21:40
„Au arătat că nu-și doresc să rămână!” Avertisment pentru jucătorii FCSB: „Unii pleacă, alții rămân să joace cu Recolta Gheorghe Doja” # Golazo.ro
UTA Arad - FCSB 3-0. Mihai Stoica a criticat formatul Cupei României și faptul că gruparea bucureșteană e obligată să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor în deplasare.
Acum o oră
21:10
„Asta ne e valoarea" Louis Munteanu, discurs dur după remiza cu Metaloglobus: „Nu știu dacă mai rămân din iarnă"
METALOGLOBUS - CFR CLUJ 2-2. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul oaspeților, a avut un discurs dur după remiza din Cupa României.
21:00
Oprița, dorit în Liga 1 Echipa care îl vrea pe antrenorul de la Steaua + obstacolul ce-l împiedică să semneze # Golazo.ro
Daniel Oprița (44 ani), antrenorul celor de la Steaua București, este dorit de Hermannstadt.
Acum 2 ore
20:30
E greu să te uiți la echipa de handbal fete a României. Ți se strânge inima. Știi ce va urma.
20:30
Operat pe cord Jucătorul român de 17 ani, accidentare horror » Medicii au intervenit de urgență # Golazo.ro
Ioó Edvin (17 ani), juniorul celor de la Csikszereda, a trecut prin momente cumplite în urma unei accidentări grave, suferite în timpul unui meci disputat la sfârșitul săptămânii trecute.
Acum 4 ore
19:40
Lotul Lărgit al României pentru EURO 2026 Handbaliștii pe care se va baza George Buricea la Campionatul European din ianuarie # Golazo.ro
Federația Europeană de Handbal (EHF) a publicat loturile lărgite ale echipelor calificate la Campionatul European de handbal din perioada 15 ianuarie - 1 februarie 2026.
19:20
Formă gravă de cancer Dezvăluiri făcute de un fost star din Premier League: a primit un diagnostic groaznic: „Vă rog, mergeți să vă faceți testul” # Golazo.ro
Shaka Hislop (56 de ani), fost portar în Premier League, în prezent analist TV, a dezvăluit că se luptă cu o formă agresivă de cancer la prostată.
19:20
Probleme la Dinamo Doi titulari sunt OUT pentru derby-ul cu FCSB » Care e situația lui Karamoko # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), secundul celor de la Dinamo, a dezvăluit că Alexandru Musi (21 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) vor fi indisponibili pentru derby-ul cu FCSB.
19:10
„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit oficial la club în februarie 2023, când echipa era în Liga 2, după multe sezoane foarte proaste
18:50
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a clubului și situația financiară
18:10
„Nu poți să faci așa ceva la un Mondial” Selecționerul Ovidiu Mihăilă, aspru criticat de un fost mare handbalist: „Fetele nu mai știau pe ce lume trăiesc” # Golazo.ro
Vasile Stângă, fost mare jucător al naționalei, l-a criticat pe selecționerul Ovidiu Mihăilă, după înfrângerea cu Ungaria, care le-a lăsat pe „tricolore” fără șanse de calificare în sferturile Campionatului Mondial.
18:00
Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1 : „Suntem în discuții avansate” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a anunțat că Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) sunt foarte aproape de a-și prelungi contractele cu „șepcile roșii”.
Acum 6 ore
17:40
Cine arbitrează derby-ul Centralul de la FCSB - Dinamo a fost recent la Mondialul U17. Pe FCSB n-a arbitrat-o deloc în acest sezon de Liga 1 # Golazo.ro
Derby de România se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, pe Arena Națională, în direct pe Digi Sport și Prima Sport
17:10
Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor # Golazo.ro
O postare făcută de FC Barcelona pe rețelele sociale a iscat un val uriaș de comentarii din partea fanilor clubului, dar și a celor rivali.
17:00
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #22 din Liga 1.
16:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre reacția CNA în „cazul Emil Grădinescu”.
16:30
Deian Sorescu (28 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a reușit un gol senzațional în Cupa Turciei, în victoria echipei sale cu Yesil Yalova, scor 2-0.
16:00
Mesaj pentru români și unguri O jucătoare cu origini maghiare face apel emoționant: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Să trăim în pace” # Golazo.ro
Ungaria - România 34-29. Eva Kerekes (24 de ani), extrema stânga a „tricolorelor” cu origini maghiare, a făcut apel la pace între suporterii celor două țări.
Acum 8 ore
15:30
„Examenul final” Când va fi decis viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Trebuie să fie evaluat corect” # Golazo.ro
Jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite anunță că FIFA Arab Cup poate fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu (56 de ani), în funcția de selecționer.
15:20
„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri! # Golazo.ro
FIFA acceptă prețurile dinamice pentru biletele de Mondial și revânzarea lor uneori în schimbul unor sume imense chiar prin intermediul siteurilor acceptate de forul de la Zurich
15:20
Kiki, la Cupa Africii FCSB nu se va putea baza pe fundașul din Benin la ultimele meciuri din 2025 # Golazo.ro
David Kiki (32 de ani), fundașul celor de la FCSB, a fost convocat în lotul preliminar al Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni.
14:40
„Nu știu dacă înțelege impactul” Un fost jucător al lui Man. United, surprins de asocierea lui Cristiano Ronaldo cu Donald Trump # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul celor de la Al Nassr, a fost avertizat de un fost coleg de la Manchester United după ce s-a întâlnit cu Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.
14:40
Răsturnare de situație Iran trimite un reprezentant la tragerea de sorți de la Washington pentru CM 2026 # Golazo.ro
Federația de Fotbal din Iran a anunțat că va trimite un reprezentant, la Washington D.C., la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026.
14:20
Sponsorul FCSB, invizibil în Europa Situație neașteptată în relația cu principalul partener comercial: interzis în 80% din cazuri. Cum comentează Betano # Golazo.ro
Sponsorul principal al FCSB e agenția de pariuri Betano, care a înlocuit acum 3 ani firma City Insurance pe tricourile roș-albaștrilor
14:00
Moment șocant în Brazilia În goana după un selfie cu Neymar, un fan l-a aruncat pe colegul superstarului pe treptele de la banca de rezerve! # Golazo.ro
Ze Evaldo (28 de ani), fundașul celor de la Santos, a fost victima unui moment șocant, după ce un fan intrat pe gazon, l-a izbit pe acesta și l-a accidentat.
14:00
LIVE Sporting Liești - Metalul Buzău, în etapa 2 din Cupa României » De la 16:15, Sepsi primește vizita lui U Cluj # Golazo.ro
Sporting Liești și Metalul Buzău se întâlnesc astăzi, de la 14:00, în etapa #2 a Cupei României.
Acum 12 ore
13:20
Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal! # Golazo.ro
Tony Bloom, 55 de ani, proprietarul și președintele lui Brighton din 2009, faimos jucător de poker britanic, are un sindicat ilegal de pariuri
13:00
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta” # Golazo.ro
România - Ungaria 29-34. Petra Vamos (25 de ani), extrema maghiarelor, a mărturisit că meciul împortiva „tricolorelor” a avut o încărcătură aparte.
12:40
Entorsă și ruptură de ligamente încrucișate? Alexandru Matei, tânărul accidentat în UTA Arad - FCSB ar putea lipsi luni bune de pe gazon # Golazo.ro
Alexandru Meszar, finanțatorul de la UTA Arad, a vorbit despre situația lui Alexandru Matei (17 ani), tânărul care a părăsit terenul accidentat la meciul cu FCSB, scor 3-0.
12:30
Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie” # Golazo.ro
Hailey Gear și Finley Weldon, două gimnaste de 19, respectiv 18 ani, acuză autoritățile din Statele Unite că nu au luat măsuri împotriva lui Sean Gardner, antrenor care le-ar fi abuzat sexual.
12:30
Noul stadion prinde contur Când ar putea fi demarate lucrările pentru arena pe care va juca un club din Superliga: „Va fi primul la care vor începe lucrările” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, a anunțat că lucrările pentru noua arenă din Pitești ar putea fi demarate la începutul anului viitor.
11:30
Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare # Golazo.ro
Juventude - Santos 0-3. Neymar (33 de ani) a reușit primul hat-trick după aproape patru ani.
11:10
Victorie zdrobitoare Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor # Golazo.ro
Norvegia - Suedia, duelul fostelor semifinaliste de la ediția precedentă a Campionatului Mondial de Handbal Feminin s-a încheiat cu o victorie clară a echipei lui Ole Gjekstad (58 de ani).
11:10
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026 # Golazo.ro
FIFA a anunțat starurile globale implicate efectiv la tragerea la sorți a grupelor CM 2026. Ceremonia va avea loc vineri, de la 19:00
10:50
„Un tur de forță” Cum a catalogat David Gerard grupa României de la Cupa Mondială 2027: „Este o provocare” # Golazo.ro
David Gerard (48 de ani), selecționerul naționalei de rugby a României, a analizat grupa „stejarilor” de la Cupa Mondială din 2027.
10:20
„Vom analiza totul” Daniele De Rossi, despre revenirea lui Nicolae Stanciu pe teren: „Nu e ușor...” # Golazo.ro
Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul celor de la Genoa, a vorbit despre Nicolae Stanciu (32 de ani), cel care a revenit pe teren după o pauză de mai bine de două luni.
10:10
FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!” # Golazo.ro
UTA Arad - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor” a atacat dur FRF pentru programul din Cupa României.
09:50
„E meritul lor” Cristi Chivu, laude pentru jucători după victoria la scor din Cupa Italiei: „Mi-a plăcut atitudinea” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, și-a lăudat jucătorii după victoria zdrobitoare cu Venezia, scor 5-1, din optimile Cupei Italiei.
Acum 24 ore
07:20
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro” # Golazo.ro
Federația de Canotaj a lansat recent o licitație pentru a achiziționa produse farmaceutice, susținătoare de efort și consumabile medicale.
00:40
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), s-a calificat fără emoții în sferturile Cupei Italiei, după victoria cu Venezia, scor 5-1.
00:30
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault” # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea echipei sale din etapa #2 a Cupei României.
00:30
Drama lui Piastri a ajuns în Parlament Un senator din Australia acuză McLaren » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Politicianul australian Matt Canavan (44 de ani) a vorbit în ședința Senatului despre deciziile celor de la McLaren cu privire la pilotul Oscar Piastri (24 de ani), acuzându-i pe conducătorii echipei de comportament părtinitor.
00:20
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!” # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) i-au criticat dur pe cei de la FCSB, după rezultatul cu UTA Arad.
00:00
Pantea, amuzant după UTA-FCSB Căpitanul campioanei, după umilința de la Arad: „Să luăm părțile bune” # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Alexandru Pantea (22 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre partida de la Arad, din etapa #2 a Cupei României.
3 decembrie 2025
23:50
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, l-a atacat dur pe Octavian Popescu (22 de ani).
23:10
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB # Golazo.ro
Mamadou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, a acuzat probleme medicale la încălzire, înainte de meciul cu Farul Constanța.
22:50
„Aici s-a făcut diferența” Ovidiu Mihăilă, după ce România a fost învinsă de Ungaria: „Vom lupta pentru asta” # Golazo.ro
UNGARIA - ROMÂNIA 34-29. Ovidiu Mihăilă (52 de ani), selecționerul „tricolorelor” a reacționat după eșecul din grupele principale ale Campionatului Mondial.
22:30
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct! # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu (18 ani), jucătorul gazdelor, a văzut cartonașul roșu după doar 34 de minute în debutul său la seniori.
22:00
Dinamo a pierdut întâlnirea din Liga Campionilor cu Aalborg, scor 27-30.
