Golazo.ro, 4 decembrie 2025 21:50

FCSB - DINAMO. 20.000 de bilete au fost vândute cu două zile înaintea derby-ului etapei #19 din Liga 1.

Acum 30 minute
21:50
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională Golazo.ro
FCSB - DINAMO. 20.000 de bilete au fost vândute cu două zile înaintea derby-ului etapei #19 din Liga 1.
Acum o oră
21:40
„A slăbit 30 de kilograme într-o lună” Stare gravă pentru o legendă a Bulgariei: „Tratamentul îl costă 300.000 de euro” Golazo.ro
Lyuboslav Penev, 59 de ani, unul dintre marii atacanți bulgari, suferă de cancer la rinichi. Fostul antrenor al lui Florentin Petre și Daniel Pancu la ȚSKA Sofia este internat la o clinică oncologică din Germania
21:40
„Au arătat că nu-și doresc să rămână!” Avertisment pentru jucătorii FCSB: „Unii pleacă, alții rămân să joace cu Recolta Gheorghe Doja” Golazo.ro
UTA Arad - FCSB 3-0. Mihai Stoica a criticat formatul Cupei României și faptul că gruparea bucureșteană e obligată să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor în deplasare.
Acum 2 ore
21:10
„Asta ne e valoarea” Louis Munteanu, discurs dur  după remiza cu Metaloglobus: „Nu știu dacă mai rămân din iarnă” Golazo.ro
METALOGLOBUS - CFR CLUJ 2-2. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul oaspeților, a avut un discurs dur după remiza din Cupa României.
21:00
Oprița, dorit în Liga 1 Echipa care îl vrea pe antrenorul de la Steaua + obstacolul ce-l împiedică să semneze Golazo.ro
Daniel Oprița (44 ani), antrenorul celor de la Steaua București, este dorit de Hermannstadt.
20:30
RADU NAUM  Handbalul nostru de pe urmă Golazo.ro
E greu să te uiți la echipa de handbal fete a României. Ți se strânge inima. Știi ce va urma.
20:30
Operat pe cord  Jucătorul român de 17 ani,  accidentare horror » Medicii au intervenit de urgență Golazo.ro
Ioó Edvin (17 ani), juniorul celor de la Csikszereda, a trecut prin momente cumplite în urma unei accidentări grave, suferite în timpul unui meci disputat la sfârșitul săptămânii trecute.
Acum 4 ore
19:40
Lotul Lărgit al României pentru EURO 2026 Handbaliștii pe care se va baza George Buricea la Campionatul European din ianuarie Golazo.ro
Federația Europeană de Handbal (EHF) a publicat loturile lărgite ale echipelor calificate la Campionatul European de handbal din perioada 15 ianuarie - 1 februarie 2026.
19:20
Formă gravă de cancer  Dezvăluiri făcute de un fost star din Premier League: a primit un diagnostic groaznic: „Vă rog, mergeți să vă faceți testul” Golazo.ro
Shaka Hislop (56 de ani), fost portar în Premier League, în prezent analist TV, a dezvăluit că se luptă cu o formă agresivă de cancer la prostată.
19:20
Probleme la Dinamo  Doi titulari  sunt OUT pentru derby-ul cu FCSB » Care e situația lui Karamoko Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), secundul celor de la Dinamo, a dezvăluit că Alexandru Musi (21 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) vor fi indisponibili pentru derby-ul cu FCSB.
19:10
„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit oficial la club în februarie 2023, când echipa era în Liga 2, după multe sezoane foarte proaste
18:50
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” +  Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a clubului și situația financiară
Acum 6 ore
18:10
„Nu poți să faci așa ceva la un Mondial” Selecționerul Ovidiu Mihăilă, aspru criticat de un fost mare handbalist: „Fetele nu mai știau pe ce lume trăiesc” Golazo.ro
Vasile Stângă, fost mare jucător al naționalei, l-a criticat pe selecționerul Ovidiu Mihăilă, după înfrângerea cu Ungaria, care le-a lăsat pe „tricolore” fără șanse de calificare în sferturile Campionatului Mondial.
18:00
Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1 : „Suntem în discuții avansate” Golazo.ro
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a anunțat că Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) sunt foarte aproape de a-și prelungi contractele cu „șepcile roșii”.
17:40
Cine arbitrează derby-ul  Centralul de la FCSB - Dinamo a fost recent la Mondialul U17. Pe FCSB n-a arbitrat-o deloc în acest sezon de Liga 1 Golazo.ro
Derby de România se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, pe Arena Națională, în direct pe Digi Sport și Prima Sport
17:10
Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor Golazo.ro
O postare făcută de FC Barcelona pe rețelele sociale a iscat un val uriaș de comentarii din partea fanilor clubului, dar și a celor rivali.
17:00
Programul etapei #22  Când se joacă FC Argeș - FCSB și Dinamo - U Cluj  Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #22 din Liga 1.
16:40
Dan Udrea Statul lucrează doar  atunci când are chef Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre reacția CNA în „cazul Emil Grădinescu”.
16:30
Sorescu, gol de senzație  Mijlocașul a reușit o execuție splendidă în Cupa Turciei  Golazo.ro
Deian Sorescu (28 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a reușit un gol senzațional în Cupa Turciei, în victoria echipei sale cu Yesil Yalova, scor 2-0.
Acum 8 ore
16:00
Mesaj pentru români și unguri O jucătoare cu origini maghiare face apel emoționant: „Nu contează ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Să trăim în pace” Golazo.ro
Ungaria - România 34-29. Eva Kerekes (24 de ani), extrema stânga a „tricolorelor” cu origini maghiare, a făcut apel la pace între suporterii celor două țări.
15:30
„Examenul final”  Când va fi decis viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Trebuie să fie evaluat corect” Golazo.ro
Jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite anunță că FIFA Arab Cup poate fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu (56 de ani), în funcția de selecționer.
15:20
„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri! Golazo.ro
FIFA acceptă prețurile dinamice pentru biletele de Mondial și revânzarea lor uneori în schimbul unor sume imense chiar prin intermediul siteurilor acceptate de forul de la Zurich
15:20
Kiki, la Cupa Africii FCSB nu se va putea baza pe fundașul din Benin la ultimele meciuri din 2025  Golazo.ro
David Kiki (32 de ani), fundașul celor de la FCSB, a fost convocat în lotul preliminar al Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni.
14:40
„Nu știu dacă înțelege impactul” Un fost jucător al lui Man. United, surprins de asocierea lui Cristiano Ronaldo cu Donald Trump Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul celor de la Al Nassr, a fost avertizat de un fost coleg de la Manchester United după ce s-a întâlnit cu Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.
14:40
Răsturnare de situație Iran trimite un reprezentant la tragerea de sorți de la Washington pentru CM 2026 Golazo.ro
Federația de Fotbal din Iran a anunțat că va trimite un reprezentant, la Washington D.C., la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026.
14:20
Sponsorul FCSB, invizibil în Europa Situație neașteptată în relația cu principalul partener comercial: interzis în 80% din cazuri.  Cum comentează Betano Golazo.ro
Sponsorul principal al FCSB e agenția de pariuri Betano, care a înlocuit acum 3 ani firma City Insurance pe tricourile roș-albaștrilor
Acum 12 ore
14:00
Moment șocant în Brazilia În goana după un selfie cu Neymar, un fan l-a aruncat pe colegul superstarului pe treptele de la banca de rezerve! Golazo.ro
Ze Evaldo (28 de ani), fundașul celor de la Santos, a fost victima unui moment șocant, după ce un fan intrat pe gazon, l-a izbit pe acesta și l-a accidentat.
14:00
LIVE Sporting Liești - Metalul Buzău, în etapa 2 din Cupa României » De la 16:15, Sepsi primește vizita lui U Cluj Golazo.ro
Sporting Liești și Metalul Buzău se întâlnesc astăzi, de la 14:00, în etapa #2 a Cupei României.
13:20
Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal! Golazo.ro
Tony Bloom, 55 de ani, proprietarul și președintele lui Brighton din 2009, faimos jucător de poker britanic, are un sindicat ilegal de pariuri
13:00
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta” Golazo.ro
România - Ungaria 29-34. Petra Vamos (25 de ani), extrema maghiarelor, a mărturisit că meciul împortiva „tricolorelor” a avut o încărcătură aparte.
12:40
Entorsă și ruptură de ligamente încrucișate? Alexandru Matei, tânărul accidentat în UTA Arad - FCSB ar putea lipsi luni bune de pe gazon Golazo.ro
Alexandru Meszar, finanțatorul de la UTA Arad, a vorbit despre situația lui Alexandru Matei (17 ani), tânărul care a părăsit terenul accidentat la meciul cu FCSB, scor 3-0.
12:30
Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie” Golazo.ro
Hailey Gear și Finley Weldon, două gimnaste de 19, respectiv 18 ani, acuză autoritățile din Statele Unite că nu au luat măsuri împotriva lui Sean Gardner, antrenor care le-ar fi abuzat sexual.
12:30
Noul stadion prinde contur Când ar putea fi demarate lucrările pentru arena pe care va juca un club din Superliga:   „Va fi primul la care vor începe lucrările” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, a anunțat că lucrările pentru noua arenă din Pitești ar putea fi demarate la începutul anului viitor.
11:30
Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare Golazo.ro
Juventude - Santos 0-3. Neymar (33 de ani) a reușit primul hat-trick după aproape patru ani.
11:10
Victorie zdrobitoare  Duelul nordic, Norvegia - Suedia, de la CM de handbal feminin s-a încheiat cu un rezultat uluitor Golazo.ro
Norvegia - Suedia, duelul fostelor semifinaliste de la ediția precedentă a Campionatului Mondial de Handbal Feminin s-a încheiat cu o victorie clară a echipei lui Ole Gjekstad (58 de ani).
11:10
Cine ne alege traseul la Mondial Rio Ferdinand și patru legende ale sporturilor americane fac tragerea la sorți a grupelor CM 2026 Golazo.ro
FIFA a anunțat starurile globale implicate efectiv la tragerea la sorți a grupelor CM 2026. Ceremonia va avea loc vineri, de la 19:00
10:50
„Un tur de forță” Cum a catalogat David Gerard grupa României de la Cupa Mondială 2027: „Este o provocare” Golazo.ro
David Gerard (48 de ani), selecționerul naționalei de rugby a României, a analizat grupa „stejarilor” de la Cupa Mondială din 2027.
10:20
„Vom analiza totul”  Daniele De Rossi, despre revenirea lui Nicolae Stanciu pe teren: „Nu e ușor...”  Golazo.ro
Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul celor de la Genoa, a vorbit despre Nicolae Stanciu (32 de ani), cel care a revenit pe teren după o pauză de mai bine de două luni.
10:10
FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!” Golazo.ro
UTA Arad - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor” a atacat dur FRF pentru programul din Cupa României.
09:50
„E meritul lor”  Cristi Chivu, laude pentru jucători după victoria la scor din Cupa Italiei: „Mi-a plăcut atitudinea” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, și-a lăudat jucătorii după victoria zdrobitoare cu Venezia, scor 5-1, din optimile Cupei Italiei.
Acum 24 ore
07:20
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro” Golazo.ro
Federația de Canotaj a lansat recent o licitație pentru a achiziționa produse farmaceutice, susținătoare de efort și consumabile medicale.
00:40
Chivu, show în Cupa Italiei  Inter Milano a zdrobit Venezia în sferturi Golazo.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), s-a calificat fără emoții în sferturile Cupei Italiei, după victoria cu Venezia, scor 5-1.
00:30
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault” Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea echipei sale din etapa #2 a Cupei României.
00:30
Drama lui Piastri a ajuns în Parlament  Un senator din Australia acuză McLaren  » De la ce a pornit totul Golazo.ro
Politicianul australian Matt Canavan (44 de ani) a vorbit în ședința Senatului despre deciziile celor de la McLaren cu privire la pilotul Oscar Piastri (24 de ani), acuzându-i pe conducătorii echipei de comportament părtinitor.
00:20
„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!” Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) i-au criticat dur pe cei de la FCSB, după rezultatul cu UTA Arad.
00:00
Pantea, amuzant după UTA-FCSB Căpitanul campioanei, după umilința de la Arad: „Să luăm părțile bune” Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Alexandru Pantea (22 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre partida de la Arad, din etapa #2 a Cupei României.
3 decembrie 2025
23:50
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, l-a atacat dur pe Octavian Popescu (22 de ani).
23:10
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB Golazo.ro
Mamadou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, a acuzat probleme medicale la încălzire, înainte de meciul cu Farul Constanța.
22:50
„Aici s-a făcut diferența” Ovidiu Mihăilă, după ce România a fost învinsă de Ungaria: „Vom lupta pentru asta” Golazo.ro
UNGARIA - ROMÂNIA 34-29. Ovidiu Mihăilă (52 de ani), selecționerul „tricolorelor” a reacționat după eșecul din grupele principale ale Campionatului Mondial.
22:30
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct! Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu (18 ani), jucătorul gazdelor, a văzut cartonașul roșu după doar 34 de minute în debutul său la seniori.
