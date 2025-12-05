Guvernul a adoptat ordonanța care obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile către ANAF
Digi24.ro, 5 decembrie 2025 18:50
Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență care modifică Codul de procedură fiscală și obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile utilizatorilor către ANAF. Măsura urmărește combaterea evaziunii fiscale, alinierea României la standardele internaționale de raportare și evitarea sancțiunilor financiare impuse de Comisia Europeană în cazul neimplementării directivei.
Guvernul a adoptat ordonanța care obligă furnizorii de servicii cripto să raporteze tranzacțiile către ANAF

Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și ce interdicții apar # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri ordinul care reglementează oficial temele pentru acasă, introducând limite clare de timp, noi tipuri de sarcini și interdicții menite să reducă supraîncărcarea elevilor. Documentul stabilește maximum o oră de teme pentru elevii din ciclul primar și cel mult două ore pentru celelalte niveluri, interzice folosirea temelor ca pedeapsă și elimină temele în vacanțe pentru cei mici.
17:20
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea se schimbă „cam din trei în trei zile” # Digi24.ro
Meteorologii au emis cod galben de vânt în jumătate de țară, dar vremea va fi capricioasă în aproape toate regiunile. Sunt anunțate și ploi, iar din cauza vremii, porturile de la malul mării au fost închise, deoarece vântul s-a intensificat încă de la primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a spus la Digi24 că vremea se va încălzi din nou săptămâna viitoare.
Acum 4 ore
17:10
Foști oficiali germani au avut întâlniri secrete cu oameni de-ai lui Putin, la Abu Dhabi și Baku # Digi24.ro
Foști oficiali germani și apropiați ai guvernului rus au organizat o serie de întâlniri confidențiale în Abu Dhabi și Baku, cu scopul de a menține contactele neoficiale în ciuda relațiilor bilaterale tensionate, relatează TVPWorld.
17:10
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București între 1985 și 1989 # Digi24.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a analizat în ședința de vineri, 5 decembrie, candidații pentru alegerile locale din 7 decembrie, inclusiv candidații înscriși în cursă pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNSAS, dintre toți candidații analizați, doar în cazul lui Gigi Nețoiu, candidat independent, rezultă că a fost cadru al Securității.
17:00
Germania schimbă strategia de apărare. Noul program militar pentru tinerii de 18 ani provoacă proteste și tensiuni politice # Digi24.ro
Germania introduce un nou sistem de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 ani, marcând o schimbare majoră în strategia sa de apărare. Măsura, care prevede un chestionar obligatoriu pentru băieți începând din 2026, a declanșat proteste în zeci de orașe și a amplificat tensiunile politice într-o coaliție deja aflată sub presiune.
17:00
Bolojan, despre decizia CCR privind pensiile magistraţilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituţionale” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că guvernul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor. El şi-a exprimat speranţa ca judecătorii CCR să constate că măsurile propuse sunt corecte din punct de vedere social şi etic, dar sunt şi constituţionale.
16:50
Preţurile la electricitate scad în Germania, după ce producţia de energie eoliană se apropie de un nivel record # Digi24.ro
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea ce înseamnă că sursele regenerabile ar putea acoperi aproape toate nevoile de energie ale celei mai mari economii europene, în condiţiile în care cererea rămâne limitată, transmite Bloomberg.
16:40
Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi care este conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme legate de turbiditate, „funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, a transmis vineri, 5 decembrie, Consiliul Județean Prahova.
16:40
Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul Grivița 53 s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă # Digi24.ro
După nu mai puțin de nouă ani de lupte birocratice și personale, visul regizoarei Chris Simion Mercurian a devenit realitate. Primul teatru construit în România, în ultimii 80 de ani, de oameni și pentru oameni, a pus în scenă primul spectacol. Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul construit de familia Mercurian s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă. Spectacolul care este și o premieră, se numește „5+3=9” și spune povestea teatrului Grivița 53.
16:30
Opoziția vrea căderea Guvernului. Bolojan: „Moțiunea de cenzură va testa soliditatea Coaliției” # Digi24.ro
Ilie Bolojan susține că moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii Opoziției va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. “Mă bazez că avem responsabilitate”, a subliniat premierul.
16:30
Ilie Bolojan, despre vinovații crizei din Prahova: „Trebuie să ai și puțină demnitate, să-ți asumi uneori și erorile” # Digi24.ro
În cadrul conferinței de presă de vineri, 5 decembrie, Ilie Bolojan a transmis că a cerut ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ca până la începutul săptămânii următoare să completeze raportul cu privire la responsabilități. Șeful Executivului a mai precizat că nu este „timp să schimbăm caii în mijlocul apei”.
16:30
O bază navală care adăpostește submarine nucleare franceze, survolată de drone suspecte. Pușcașii marini au deschis focul # Digi24.ro
Franța începe să fie „testată”. Joi seara, mai multe drone au survolat baza submarină din Île Longue (Finistère), care adăpostește submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) ale forței de descurajare nucleară franceze, a anunțat jandarmeria, citată de 20minutes.fr. În total, cinci drone au fost detectate tehnic, în jurul orei 19:30, deasupra bazei, care se află lângă portul din Brest. A fost pus în funcțiune un dispozitiv de combatere a dronelor și de căutare. Batalionul de pușcași marini, care asigură protecția bazei, a efectuat mai multe focuri anti-drone, potrivit aceleiași surse.
16:20
Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Despăgubiri de peste 2,2 milioane lei # Digi24.ro
Guvernul României a avizat în ședința de vineri, 5 decembrie, declanșarea procedurilor de expropriere pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, pe sectorul Boița-Avrig, potrivit anunțului făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Peste 1.900 de imobile urmează să fie expropriate, iar valoarea totală estimată a despăgubirilor depășește 2,2 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din fonduri externe nerambursabile.
16:10
Ce spune Ilie Bolojan despre demiterea Dianei Buzoianu: „Măsurile erau la nivelul Apele Române” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Palatul Victoria, că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa.
16:00
Șapte cluburi din SuperLiga României au semnat petiția către Nicușor Dan: „Pașaportul devine criteriu de selecție” # Digi24.ro
Fostul ministru al Sportului, deputatul Ionuţ Stroe, i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan o petiţie semnată de reprezentanţi a 7 echipe din SuperLiga României, prin care cer stoparea legii privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, cunoscută drept "Legea Novak", se arată într-un comunicat.
16:00
Criza de la Paltinu. Ilie Bolojan: Am convenit reluarea alimentării cu apă în această seară, treptat. Nu există garanția că e potabilă # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după ședința de Guvern, că în această după-amiază va avea loc o ședință a Consiliului Județean pentru Situații de Urgență în care va fi votată reluarea alimentării rețelei cu apă afectată în urma reducerii nivelului din lacul Paltinu. Șeful Executivului spune că este foarte posibil ca alimentarea să reînceapă vineri seara, treptat, dar că autoritățile locale vor emite avertizări în privința potabilității apei, nefiind garantată siguranța apei de băut. Astfel, în primele zile apa va putea fi folosită mai ales pentru „spălat, la toalete, pentru instalații”. „Înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni”, precizează Bolojan, care spune că, în zilele următoare, localitățile afectate vor avea apă potabilă în continuare prin rezervele de stat.
15:50
Guvernul a adoptat ordonanța pentru dezvoltarea industriei de apărare. România are acces la investiții de peste 16,6 miliarde de euro # Digi24.ro
Guvernul a aprobat vineri, 5 decembrie, Ordonanța de Urgență care instituie cadrul legal necesar pentru derularea investițiilor strategice din industria națională de apărare, inclusiv proiectele ce vor fi finanțate prin programul european SAFE, pentru care României îi revin fonduri totale de 16,68 miliarde de euro, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).
15:40
Bruxelles-ul a amendat reţeaua X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro, riscând o confruntare cu Donald Trump # Digi24.ro
Uniunea Europeană a decis vineri să aplice o amendă de 120 de milioane de euro reţelei sociale X a lui Elon Musk, în baza legii ce reglementează serviciile digitale, riscând o nouă confruntare cu preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
15:20
Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior” # Digi24.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi venite din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei germane, ca reacţie la strategia naţională a lui Donald Trump ce prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile continentului european.
Acum 6 ore
15:10
Retailerul austriac Hervis își închide operațiunile din România și Ungaria și le transferă către grupul britanic Frasers, compania care controlează brandul Sports Direct. Tranzacția, convenită în 24 noiembrie 2025, este supusă aprobării autorităților din domeniul concurenței din cele două țări. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, potrivit comunicatului oficial emis de Spar, compania care deține marca Hervis.
14:50
Primăria Capitalei va începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova care a explodat # Digi24.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă să înceapă „rapid şi fără birocraţie”, pe cheltuiala Primăriei.
14:40
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut # Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru omor calificat prin cruzimi, după ce şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit. Între cei doi a izbucnit un scandal, în Sectorul 4 din Bucureşti, iar fiul şi-a atacat tatăl. Bărbatul mai în vârstă a reuşit să dezarmeze agresorul iniţial, dar acesta a luat apoi alte trei cuţite din bucătorie şi şi-a lovit tatăl în cap, gât şi piept.
14:30
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe autostrada A1. Traficul este blocat pe sensul spre București # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Potrivit primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase.
14:30
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără întreruperi petrol” Indiei. Cum l-a descris Narendra Modi pe liderul rus # Digi24.ro
Preşedintele Vladimir Putin, primit vineri de premierul indian Narendra Modi, a susținut că Rusia va continua „să livreze fără întrerupere petrol" Indiei, relatează AFP, conform Agerpres.
14:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține, de la ora 15:00, o conferință de presă, de la sediul Guvernului. Executivul s-a întrunit astăzi în ședință, unde, potrivit surselor Digi24, a fost prezentat și raportul Corpului de Control al ministrului Mediului privind criza de apă potabilă din județele Dâmbovița și Prahova. Tot astăzi, Opoziția a depus o moțiune de cenzură, iar ÎCCJ a anunțat atacarea la CCR a legii privind reforma pensiilor magistraților.
14:30
Ultimele sondaje înaintea alegerilor din București. Cursă strânsă între principalii candidați. Cum arată rezultatele # Digi24.ro
Institutele de sondare CURS și Avangarde au dat publicității un nou sondaj, vineri, care arată următoarele rezultate: candidatul PSD, Daniel Băluță, este pe primul loc în topul alegătorilor, urmat la trei procente de candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Pe locul al treilea este Cătălin Drulă (USR), urmat de Anca Alexandrescu.
14:10
Economia românească „dă semne de oboseală” după un an dificil. „Creșterea din T4 ar putea salva finalul de an” # Digi24.ro
Economia României traversează o perioadă de fragilitate, marcată de scăderea vânzărilor, presiunea inflației și majorarea taxelor. Datele provizorii publicate vineri, 5 decembrie, de INS arată o scădere a PIB-ului cu 0,2% în trimestrul III din 2025 față de trimestrul precedent, iar analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că aceste semnale confirmă o economie aflată „la limită”, care resimte puternic șocurile scumpirilor din ultimul an.
14:00
Peste 200 de persoane dintr-o comună din Teleorman ar fi primit ajutoare sociale fără să muncească. Primarul este anchetat de DNA # Digi24.ro
Violeta Cătălina Ionescu, primar în comuna Olteni, din județul Teleorman, este urmărită penal și plasată sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). La percheziții, procurorii au găsit peste 250.000 de euro cash la domiciliul ei. Pe lângă faptul că ar fi aprobat ajutoare sociale în mod ilegal pentru peste 200 de persoane, primarul ar fi cumpărat din banii instituției brazi de Crăciun, materiale de construcții sau bomboane.
13:50
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters) # Digi24.ro
Statele Unite vor ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters.
13:20
Două obiecte neidentificate plutesc în Marea Neagră. Forțele Navale spun că nu ar fi vorba de mine, dar situația este monitorizată # Digi24.ro
Două obiecte neidentificate au fost văzute, vineri, plutind în Marea Neagră, iar militarii au transmis că monitorizează situaţia.
13:20
Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul doi # Digi24.ro
Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii. În schimb, preşedintele Donald Trump intenţionează ca SUA să menţină o prezenţă militară mai mare în emisfera vestică, pentru a combate migraţia, drogurile şi ascensiunea puterilor adversare din regiune, scrie Politico.
13:20
Polițist local din Arad, judecat pentru purtare abuzivă. În acelaşi caz, un alt coleg e acuzat de tortură soldată cu moartea victimei # Digi24.ro
Un poliţist local din Arad a fost trimis în judecată joi, pentru purtare abuzivă, la aproape doi ani şi jumătate de la comiterea faptei, într-un caz în care un alt poliţist local este judecat pentru tortură soldată cu moartea victimei. Acesta din urmă a fost acuzat că a bătut crunt un om fără adăpost pe care îl ridicase de pe stradă, după ce primise o reclamaţie că agasa trecătorii. El a fost filmat în timp ce îl bătea pe bărbatul care a murit, la scurt timp, la spital, din cauza nenumăratelor traumatisme şi fracturi.
13:20
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut vineri că unitatea dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere” și negând o informație potrivit căreia ar fi afirmat că există riscul ca Washingtonul să trădeze Kievul, relatează Reuters.
Acum 8 ore
13:00
Ultima ediție FIDELIS din 2025, lansată astăzi. Care sunt dobânzile pe care le primesc cei care investesc în titluri de stat # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor lansează subscrierile în ultima ediţie a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie şi până vineri, 12 decembrie 2025. Pentru titlurile de stat în lei, dobânzile sunt între 6,55% şi 7,55%, iar pentru titlurile de stat în euro, sunt între 3,75% şi 6,20%.
12:50
Centrala electrică Brazi a fost repornită parțial după patru zile. Reluarea producției complete este programată pe 6 decembrie # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri, 5 decembrie, repornirea centralei pe gaze de la Brazi, aflată în ultimele zile în stand-by din cauza problemelor cu alimentarea cu apă tehnologică. Prima turbină a început deja să furnizeze aproximativ 300 MW în Sistemul Energetic Național, iar autoritățile spun că riscul apariției unor probleme în alimentarea cu energie a fost depășit.
12:40
Cum îşi comunică România atuurile. Bogdan Enoiu: „Cu cât o țară e mai depărtată de noi, cu atâta imaginea noastră e mai bună” # Digi24.ro
La nivel global a fost mereu un fel de concurs de talente între statele lumii. Fiecare ţară vine cu ce are mai bun. Unele îşi scot în evidenţă economia solidă, securitatea, armată puternică, altele vin cu natura de poveste sau cultură impresionantă. Scopul este să atragă aliaţi şi parteneri potriviţi, care să întărească relaţia şi să ajute la dezvoltare. Şi de ce nu, până la urmă, fiecare stat caută şi puţină simpatie internaţională. Cum îşi comunică România atuurile pe care le are? Discutăm cu unul dintre cei mai experimentaţi oameni de publicitate din România, Bogdan Enoiu.
12:20
Apa furnizată de Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când DSP va emite aviz sanitar, anunță Prefectura # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă, în condiţiile în care se fac demersuri pentru reluarea furnizării apei în cele 13 localităţi care de o săptămână nu primesc această utilitate, că apa în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va emite aviz sanitar care să arate că poate fi consumată.
