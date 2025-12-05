Decizie controversată în SUA: Nu se mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru hepatita B, o victorie pentru Robert F. Kennedy jr.

13:20

Un poliţist local din Arad a fost trimis în judecată joi, pentru purtare abuzivă, la aproape doi ani şi jumătate de la comiterea faptei, într-un caz în care un alt poliţist local este judecat pentru tortură soldată cu moartea victimei. Acesta din urmă a fost acuzat că a bătut crunt un om fără adăpost pe care îl ridicase de pe stradă, după ce primise o reclamaţie că agasa trecătorii. El a fost filmat în timp ce îl bătea pe bărbatul care a murit, la scurt timp, la spital, din cauza nenumăratelor traumatisme şi fracturi.