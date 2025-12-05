Primăria Capitalei va începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova care a explodat
Digi24.ro, 5 decembrie 2025 14:50
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă să înceapă „rapid şi fără birocraţie”, pe cheltuiala Primăriei.
Acum 5 minute
15:10
Retailerul austriac Hervis își închide operațiunile din România și Ungaria și le transferă către grupul britanic Frasers, compania care controlează brandul Sports Direct. Tranzacția, convenită în 24 noiembrie 2025, este supusă aprobării autorităților din domeniul concurenței din cele două țări. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, potrivit comunicatului oficial emis de Spar, compania care deține marca Hervis.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut # Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru omor calificat prin cruzimi, după ce şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit. Între cei doi a izbucnit un scandal, în Sectorul 4 din Bucureşti, iar fiul şi-a atacat tatăl. Bărbatul mai în vârstă a reuşit să dezarmeze agresorul iniţial, dar acesta a luat apoi alte trei cuţite din bucătorie şi şi-a lovit tatăl în cap, gât şi piept.
14:30
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe autostrada A1. Traficul este blocat pe sensul spre București # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Potrivit primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase.
14:30
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără întreruperi petrol” Indiei. Cum l-a descris Narendra Modi pe liderul rus # Digi24.ro
Preşedintele Vladimir Putin, primit vineri de premierul indian Narendra Modi, a susținut că Rusia va continua „să livreze fără întrerupere petrol" Indiei, relatează AFP, conform Agerpres.
14:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține, de la ora 15:00, o conferință de presă, de la sediul Guvernului. Executivul s-a întrunit astăzi în ședință, unde, potrivit surselor Digi24, a fost prezentat și raportul Corpului de Control al ministrului Mediului privind criza de apă potabilă din județele Dâmbovița și Prahova. Tot astăzi, Opoziția a depus o moțiune de cenzură, iar ÎCCJ a anunțat atacarea la CCR a legii privind reforma pensiilor magistraților.
14:30
Ultimele sondaje înaintea alegerilor din București. Cursă strânsă între principalii candidați. Cum arată rezultatele # Digi24.ro
Institutele de sondare CURS și Avangarde au dat publicității un nou sondaj, vineri, care arată următoarele rezultate: candidatul PSD, Daniel Băluță, este pe primul loc în topul alegătorilor, urmat la trei procente de candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Pe locul al treilea este Cătălin Drulă (USR), urmat de Anca Alexandrescu.
Acum 2 ore
14:10
Economia românească „dă semne de oboseală” după un an dificil. „Creșterea din T4 ar putea salva finalul de an” # Digi24.ro
Economia României traversează o perioadă de fragilitate, marcată de scăderea vânzărilor, presiunea inflației și majorarea taxelor. Datele provizorii publicate vineri, 5 decembrie, de INS arată o scădere a PIB-ului cu 0,2% în trimestrul III din 2025 față de trimestrul precedent, iar analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că aceste semnale confirmă o economie aflată „la limită”, care resimte puternic șocurile scumpirilor din ultimul an.
14:00
Peste 200 de persoane dintr-o comună din Teleorman ar fi primit ajutoare sociale fără să muncească. Primarul este anchetat de DNA # Digi24.ro
Violeta Cătălina Ionescu, primar în comuna Olteni, din județul Teleorman, este urmărită penal și plasată sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). La percheziții, procurorii au găsit peste 250.000 de euro cash la domiciliul ei. Pe lângă faptul că ar fi aprobat ajutoare sociale în mod ilegal pentru peste 200 de persoane, primarul ar fi cumpărat din banii instituției brazi de Crăciun, materiale de construcții sau bomboane.
13:50
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters) # Digi24.ro
Statele Unite vor ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters.
13:20
Două obiecte neidentificate plutesc în Marea Neagră. Forțele Navale spun că nu ar fi vorba de mine, dar situația este monitorizată # Digi24.ro
Două obiecte neidentificate au fost văzute, vineri, plutind în Marea Neagră, iar militarii au transmis că monitorizează situaţia.
13:20
Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul doi # Digi24.ro
Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii. În schimb, preşedintele Donald Trump intenţionează ca SUA să menţină o prezenţă militară mai mare în emisfera vestică, pentru a combate migraţia, drogurile şi ascensiunea puterilor adversare din regiune, scrie Politico.
13:20
Polițist local din Arad, judecat pentru purtare abuzivă. În acelaşi caz, un alt coleg e acuzat de tortură soldată cu moartea victimei # Digi24.ro
Un poliţist local din Arad a fost trimis în judecată joi, pentru purtare abuzivă, la aproape doi ani şi jumătate de la comiterea faptei, într-un caz în care un alt poliţist local este judecat pentru tortură soldată cu moartea victimei. Acesta din urmă a fost acuzat că a bătut crunt un om fără adăpost pe care îl ridicase de pe stradă, după ce primise o reclamaţie că agasa trecătorii. El a fost filmat în timp ce îl bătea pe bărbatul care a murit, la scurt timp, la spital, din cauza nenumăratelor traumatisme şi fracturi.
13:20
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut vineri că unitatea dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere” și negând o informație potrivit căreia ar fi afirmat că există riscul ca Washingtonul să trădeze Kievul, relatează Reuters.
Acum 4 ore
13:00
Ultima ediție FIDELIS din 2025, lansată astăzi. Care sunt dobânzile pe care le primesc cei care investesc în titluri de stat # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor lansează subscrierile în ultima ediţie a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie şi până vineri, 12 decembrie 2025. Pentru titlurile de stat în lei, dobânzile sunt între 6,55% şi 7,55%, iar pentru titlurile de stat în euro, sunt între 3,75% şi 6,20%.
12:50
Centrala electrică Brazi a fost repornită parțial după patru zile. Reluarea producției complete este programată pe 6 decembrie # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri, 5 decembrie, repornirea centralei pe gaze de la Brazi, aflată în ultimele zile în stand-by din cauza problemelor cu alimentarea cu apă tehnologică. Prima turbină a început deja să furnizeze aproximativ 300 MW în Sistemul Energetic Național, iar autoritățile spun că riscul apariției unor probleme în alimentarea cu energie a fost depășit.
12:40
Cum îşi comunică România atuurile. Bogdan Enoiu: „Cu cât o țară e mai depărtată de noi, cu atâta imaginea noastră e mai bună” # Digi24.ro
La nivel global a fost mereu un fel de concurs de talente între statele lumii. Fiecare ţară vine cu ce are mai bun. Unele îşi scot în evidenţă economia solidă, securitatea, armată puternică, altele vin cu natura de poveste sau cultură impresionantă. Scopul este să atragă aliaţi şi parteneri potriviţi, care să întărească relaţia şi să ajute la dezvoltare. Şi de ce nu, până la urmă, fiecare stat caută şi puţină simpatie internaţională. Cum îşi comunică România atuurile pe care le are? Discutăm cu unul dintre cei mai experimentaţi oameni de publicitate din România, Bogdan Enoiu.
12:20
Apa furnizată de Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când DSP va emite aviz sanitar, anunță Prefectura # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă, în condiţiile în care se fac demersuri pentru reluarea furnizării apei în cele 13 localităţi care de o săptămână nu primesc această utilitate, că apa în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va emite aviz sanitar care să arate că poate fi consumată.
12:20
Declarație scandaloasă a unei directoare din PMB: „M-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”. Cum explică reacția # Digi24.ro
Violeta Grigore, directoare în cadrul Departamentului Transporturi al Primăriei Municipiului București, a făcut în această săptămână o declarație controversată la adresa șoferilor de taxi, într-o ședință de lucru la care au participat reprezentanți ai firmelor de taxi. În replică, ea a punctat că e o declarație „scoasă din context”.
12:10
Cloudflare, o companie americană care furnizează servicii de rețea de distribuție de conținut și ajută la atenuarea atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS), a raportat probleme care afectează Dashboard-ul și API-urile asociate.
12:00
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat aplicarea normelor digitale ale UE, afirmând că UE nu ar trebui să „atace companiile americane pentru toate mizeriile”.
12:00
Colegiul Medicilor, apel către autorități: „Soluţii şi măsuri pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare” în Prahova # Digi24.ro
Colegiul Medicilor din România a solicitat autorităților „soluții și măsuri viabile” pentru ca activitatea medicală să se poată desfăşura în judeţul Prahova, iar pacienţii să poată beneficia de servicii. Pe lângă activitatea celor cinci unități medicale, lipsa apei afectează și activitatea medicilor de familie și a celor din ambulatoriu.
11:50
Imagini spectaculoase în Marea Neagră: mii de meduze apar în apă, în decembrie. Și migrația peștilor este întârziată de apa caldă # Digi24.ro
Imagini spectaculoase au fost filmate de scafandrii în Marea Neagră, în luna decembrie. Mii de meduze încă rezistă în această perioadă, datorită unei schimbări de temperatură. Apa mării este mai caldă cu câteva grade față de anul trecut. Au fost observate schimbări și în lanțul trofic, iar peștii întârzie migrația spre ape mai calde.
11:40
Surse: Raportul corpului de control privind criza de apă de la barajul Paltinu, prezentat și dezbătut în ședința de Guvern # Digi24.ro
Raportul Corpului de control al ministrului Mediului ar putea fi prezentat în ședința de Guvern, potrivit unor surse. Ședința a început la ora 11:00.
11:30
Europa îl avertizează pe Zelenski să nu facă concesii Rusiei fără garanții ferme de securitate din partea SUA (Wall Street Journal) # Digi24.ro
The Wall Street Journal, citând mai mulți diplomați, a informat că, în ultimele zile, liderii europeni au adresat un avertisment sever președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: să nu facă concesii Rusiei fără garanții solide de securitate din partea Statelor Unite.
11:20
Friedrich Merz, vizită în Belgia pentru discuții cu Bart De Wever: „Vreau să-l conving că această cale este cea bună" # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz merge vineri în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei, a explicat el, relatează AFP, conform Agerpres.
Acum 6 ore
11:00
HARTĂ Vreme rece în România: Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a ţării. ANM anunță și ploi. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Meteorologii anunţă, vineri, că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, pentru multe judeţe fiind emise avertizări cod galben. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 110 kilometri la oră. Meteorologul ANM Alina Șerban a spus, pentru Digi24, că „vorbim și de precipitații, ploi slabe în general”, care vor apărea astăzi în sud şi sud-vest, se vor extinde la noapte în jumătatea de sud a ţării și duminică „în aproape toate regiunile”.
10:50
FIFA a ordonat cluburilor de fotbal europene să ignore sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit unei anchete # Digi24.ro
FIFA a presat mai multe cluburi de fotbal europene să plătească taxele de transfer restante către Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale și a restricțiilor bancare, potrivit unei anchete realizate de Follow the Money și publicată pe 5 decembrie, scrie Kyiv Independent.
10:20
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot # Digi24.ro
Un nou sondaj a fost dat publicității pentru alegerile care vor avea loc duminică în București. Sondajul ARA încheie o săptămână în care luni, miercuri și joi au fost date publicității alte trei sondaje, ale unor institute diferite. Unele din ele au venit cu suprize.
10:10
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia din Rahova. Distrigaz și firmele acreditate nu fac față # Digi24.ro
După explozia devastatoare din Rahova din luna octombrie, oamenii au început să reclame de fiecare dată când simt miros de gaz. De săptămâni întregi, mai multe blocuri din Capitală nu au gaze pentru că Distrigaz nu are suficiente echipe pentru a răspunde la sesizări, iar firmele acreditate de către ANRE sunt supra-solicitate. De la un simplu apel prin care se reclamă scurgeri de gaze, până la rezolvarea problemei și repornirea gazului, pot trece, în unele cazuri, și luni de zile.
10:10
„Avem o moțiune de cenzură ciudată, îndreptată împotriva unui guvern din care face parte chiar partidul care o susține pe tăcute", observă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru subliniază: „PSD face, din nou, un dublu joc. La guvernare pentru resurse. În opoziție, pentru imagine. Și, ca întotdeauna, decizia se ia în funcție de sondaje și de ziua votului."
10:10
Pentagonul a anunțat că a ucis patru bărbați într-un alt atac asupra unei ambarcațiuni în Pacific # Digi24.ro
Pentagonul a anunțat joi că armata SUA a efectuat un alt atac mortal asupra unei ambarcațiuni suspectate că transporta narcotice ilegale, ucigând patru bărbați în estul Pacificului, pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la legalitatea atacurilor, scrie The Guardian.
10:10
Livrarea pensiilor, o „povară” pentru Poștă: „Nu este un business sustenabil”. Compania de stat vrea să cucerească piața de curierat # Digi24.ro
Poșta Română vrea să devină un jucător important pe piața de curierat. Compania de stat s-a rebrenduit, și-a mărit flota, dar vrea să scape de povara livrării pensiilor, așa cum o numește chiar șeful companiei. Doar că, lentoarea serviciilor, pentru care este recunoscută compania, nu se șterge prea ușor din memoria colectivă, iar românii privesc cu scepticism această reinventare a Poștei de stat.
10:00
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak # Digi24.ro
În discursul său de joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut întâlniri cu candidații la funcția de șef al cabinetului președintelui, înlocuindu-l pe Andrii Iermak, care și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat în scandalul de fraudă la scară largă de la operatorul rețelei electrice de stat Ukrenergo, relatează Kyiv Post.
10:00
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO” # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii au anunţat că au aprobat vânzarea de bombe în valoare totală de 2,68 de miliarde de dolari către Canada, în pofida relaţiilor tensionate între cele două ţări vecine, informează AFP.
09:40
Cel mai mare centru de pământuri rare din Europa, ridicat la granița cu Rusia, în Estonia. UE vrea să-și reducă dependența de China # Digi24.ro
Europa accelerează construcţia celei mai mari uzine de procesare de pământuri rare de pe continent, situată chiar la graniţa cu Rusia, în încercarea de a reduce dependenţa strategică de China în aprovizionarea cu magneţi esenţiali pentru tehnologiile moderne, relatează CNBC, potrivit News.ro.
09:30
Momentul în care unitatea de elită ucraineană „Ghosts” distruge un avion MiG-29 rus și sisteme radar în Crimeea # Digi24.ro
Unitatea de elită ucraineană „Ghosts” a declarat că a distrus un avion de vânătoare rus MiG-29 la aerodromul militar Kacha din Crimeea.
09:20
Mărturiile a trei soldați ruși care au dezertat: Putin vrea sânge. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte # Digi24.ro
Soldatul rus a intrat într-o casă abandonată, a ales o cameră mică, a aruncat o grenadă în ea și a întins brațul stâng. Explozia i-a sfâșiat membrul cu șrapnelul. Câteva săptămâni mai târziu, stătea într-un spital, senzația care îl domina nu era durerea arzătoare, ci ușurarea copleșitoare. Împotriva tuturor probabilităților, ieșise viu de pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei, relatează The Times.
09:20
Colierul cu un ou Fabergé înghițit de un hoț în Noua Zeelandă, recuperat după o așteptare de șase zile # Digi24.ro
Poliţia din Noua Zeelandă a declarat, vineri, că a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bond după şase zile în care l-a monitorizat atent pe bărbatul acuzat că a înghiţit bijuteria, într-un magazin din Auckland, relatează AP, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
08:50
Un avion de pasageri a luat foc pe un aeroport în Brazilia. Aeronava Airbus A320 se pregătea de decolare când cabina s-a umplut brusc de fum, iar pasagerii au văzut flăcări sub aripă, prin geamuri.
08:50
Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane” # Digi24.ro
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa ale NATO, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de alianță.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 decembrie
08:40
Înalta Curte de Casație și Justiție decide astăzi dacă sesizează CCR în legătura cu legea privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.
08:40
Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal în urma unui conflict care a avut loc pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani și a fost reținut.
08:40
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 08 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara și foarte puține ploi, cu excepția începutului de ianuarie, când precipitațiile revin la valori apropiate de cele obișnuite.
08:30
Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc astăzi! România află pe cine poate întâlni, dacă va câștiga play-off-ul # Digi24.ro
Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc azi, de la ora 19:00, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.
08:10
Alegeri locale 2025: Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General # Digi24.ro
Pentru a se asigura că toți bucureștenii își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General, programate pe 7 decembrie 2025, Primăria Municipiului București coordonează activitatea serviciilor publice comunitare ale sectoarelor și facilitează eliberarea cu prioritate a actelor de identitate
08:00
Opoziția depune astăzi moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” # Digi24.ro
Opoziţia depune vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor. Senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia a declarat încă de miercuri pentru News.ro că iniţiatorii au deja 119 semnături. Moţiunea nu are, însă, şanse să treacă.
07:40
Vremea se anunță schimbătoare în primul weekend de iarnă. Vântul va prinde putere în toată țara, iar astăzi temperaturile vor atinge 16°C, dar de sâmbătă vor scădea în majoritatea regiunilor.
Acum 12 ore
07:10
Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi” # Digi24.ro
Forțele ruse au răpit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat într-o tabără din Coreea de Nord, potrivit mărturiei depuse în fața unei subcomisii a Congresului SUA.
