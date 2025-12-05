Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: “Va fi pe plus”

15:50

Cu Musi care nu este refăcut, Dinamo mai primeşte o lovitură. Danny Armstrong (28 de ani), extrema dreapta de la Dinamo, nu va fi recuperat pentru derby-ul cu FCSB de sâmbătă. Cel care a făcut anunţul este secundul Florentin Petre. Întrebat cât de mult vor cântări absențele lui Musi și Armstrong la derby, Florentin Petre […] The post E oficial. Musi şi Armstrong nu joacă în derby-ul cu FCSB. Ce se întâmplă cu Karamoko appeared first on Antena Sport.