Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul

08:50

Daniel Opriţa poate pleca de la Steaua, fiind dorit de Hermannstadt. În acest context, fostul atacant a oferit detalii de la Steaua, explicând că este certat de medicul-şef al Clubului Armatei. Mai precis, jucătorii nu primesc vitamine pentru că "echipa nu joacă fotbal", iar antrenorul a ajuns să fie certat de doctor pentru felul în