O nouă logodnă la Mireasa. A treia cerere în căsătorie din acest sezon a stârnit lacrimi de bucurie în platoul de televiziune: „Orice fac, mă gândesc la tine!”

Sufletele care sunt menite să fie împreună se regăsesc indiferent de obstacole. Provocările care apar în fața iubirii par mai simple atunci când se împart la doi, iar clipele frumoase au un farmec aparte, mai ales atunci când iubești chipul care îți zâmbește înapoi. Și în acest sezon, la Mireasa, unii concurenți au reușit să își construiască relații frumoase și o nouă logodnă a stârnit emoții atât în platoul de televiziune, cât și în casele fanilor care urmăresc cu sufletul la gură emisiunea, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

