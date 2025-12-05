Norvegia își consolidează apărarea în Nordul Atlanticului: comandă noi submarine germane și formează o flotă comună cu Marea Britanie împotriva Rusiei
Jurnalul.ro, 5 decembrie 2025 21:10
Norvegia cumpără două submarine noi din Germania și semnează cu Marea Britanie un acord militar istoric pentru monitorizarea submarinelor rusești din Nordul Atlanticului. Investiții uriașe, flotă comună, rachete cu rază lungă și măsuri extinse de protecție a infrastructurii critice.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
21:20
Bucharest Opera Christmas Market se Deschide de Moș Nicolae: Start Festiv pe Esplanada Operei Naționale # Jurnalul.ro
Bucharest Opera Christmas Market se deschide pe 6 decembrie pe esplanada Operei Naționale București, cu concerte, ateliere, decoruri spectaculoase și evenimente pentru copii, în cadrul programului Capitala Sărbătorilor de Iarnă.
Acum 15 minute
21:10
Norvegia își consolidează apărarea în Nordul Atlanticului: comandă noi submarine germane și formează o flotă comună cu Marea Britanie împotriva Rusiei # Jurnalul.ro
Norvegia cumpără două submarine noi din Germania și semnează cu Marea Britanie un acord militar istoric pentru monitorizarea submarinelor rusești din Nordul Atlanticului. Investiții uriașe, flotă comună, rachete cu rază lungă și măsuri extinse de protecție a infrastructurii critice.
Acum o oră
20:50
Trei Scorpioni au condus Bucureștiul timp de două decenii. Acum un singur candidat din zodia care a câștigat des încearcă să repete succesul, însă astrele îi transmit un mesaj neașteptat.
20:40
Regele romilor, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata este însărcinată # Jurnalul.ro
Daniel Cioabă, fratele mai mic al lui Dorin Cioabă, este anchetat penal pentru suspiciunea că ar fi înlesnit întreținerea de raporturi sexuale între minori - fiul său și o minoră care, la vremea logodnei, avea doar 14 ani. Cei doi au devenit părinți la scurtă vreme după oficierea logodnei.
Acum 2 ore
20:20
O nouă logodnă la Mireasa. A treia cerere în căsătorie din acest sezon a stârnit lacrimi de bucurie în platoul de televiziune: „Orice fac, mă gândesc la tine!” # Jurnalul.ro
Sufletele care sunt menite să fie împreună se regăsesc indiferent de obstacole. Provocările care apar în fața iubirii par mai simple atunci când se împart la doi, iar clipele frumoase au un farmec aparte, mai ales atunci când iubești chipul care îți zâmbește înapoi. Și în acest sezon, la Mireasa, unii concurenți au reușit să își construiască relații frumoase și o nouă logodnă a stârnit emoții atât în platoul de televiziune, cât și în casele fanilor care urmăresc cu sufletul la gură emisiunea, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
20:10
Două pârtii din zona golului alpin vor fi deschise de sâmbătă la Transalpina, au anunțat administratorii domeniului.
19:50
„Generația care NU mai rabdă nimic”: De ce șefii dau afară tinerii din Gen Z — și cum au ajuns ei să rescrie regulile la job # Jurnalul.ro
Află cele 13 motive pentru care angajatorii concediază tot mai mulți tineri din Gen Z și de ce comportamentele lor considerate „rebele” ar putea fi, de fapt, începutul unei culturi a muncii mai sănătoase.
19:40
Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primită de CNSAS.
Acum 4 ore
19:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce schimbări aduce în domeniul imobiliar # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a semnat decretul de promulgare a legii „Nordis”, care introduce reguli mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, cu scopul de a oferi o protecție sporită cumpărătorilor de locuințe aflate încă în faza de proiect.
19:00
Guvernul pornește reforma marilor companii de stat: Tarom, Metrorex și CFR intră în prima rundă de analiză # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță startul reformei companiilor de stat. 17 mari entități, printre care Tarom, Metrorex și CFR, vor fi analizate pentru listare la bursă, reorganizare sau lichidare.
19:00
Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare # Jurnalul.ro
Șaptesprezece companii de stat sunt incluse într-un prim pachet de reformă, a anunțat premierul Ilie Bolojan, vineri, la finalul ședinței de Guvern.
18:50
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimentare, facultative, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației Daniel David.
18:20
Naționala feminină de handbal a României a bifat o victorie clară în Main Round-ul Campionatului Mondial, impunându-se cu 37-17 în fața Senegalului. După eșecul în fața Ungariei, “Tricolorele” au răspuns excelent, dominând fără emoții partida.
18:10
Netflix înghite Warner Bros într-o mega-afacere de 72 de miliarde! Hollywood-ul se zguduie din temelii # Jurnalul.ro
Netflix cumpără diviziile de film și streaming ale Warner Bros Discovery într-o tranzacție istorică de 72 de miliarde de dolari. Acordul, care include HBO Max și francize precum Harry Potter și Game of Thrones, ar putea transforma definitiv industria divertismentului, dacă va primi aprobarea autorităților.
17:50
Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior la Gaudeamus – vineri în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo # Jurnalul.ro
Vă așteptăm cu peste 1000 de titluri, 90 de cărți-eveniment, noi titluri de autori români și străini, ediții în limba română ale bestsellerelor internaționale din ultimele luni și un program bogat de lansări.
17:40
Pregătește Guvernul o ordonanță „trenuleț” în decembrie? Răspunsul premierului Ilie Bolojan # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul ar urma să adopte o ordonanță de urgență „trenuleț”, întrucât mai multe măsuri expiră la finalul anului.
Acum 6 ore
17:20
Panourile solare șproduc energie și în sezonul rece dar eficiența lor scade semnificativ în zilele scurte și întunecate de iarnă.
17:10
Cu alegerile pentru Primăria Capitalei stabilite pe 7 decembrie, viitorul Bucureștiului se joacă în jurul câtorva teme esențiale. Candidații pun pe masă planuri ferme: parcări subterane, pasaje menite să fluidizeze traficul și parcuri noi. Ei promit să redea orașul locuitorilor săi.
17:10
„Un băiat de nicăieri” de Dan Voiculescu – cea mai vândută autobiografie a unui politician roman, prezentată la Gaudeamus 2025 # Jurnalul.ro
La Târgul Internațional de Carte Gaudeamus 2025, printre sute de lansări și autori în vogă, unul dintre cele mai așteptate momente este apariția volumului „Un băiat de nicăieri”, autobiografia lui Dan Voiculescu, publicată de Editura RAO. Cartea, devenită deja cea mai vândută autobiografie a unui politician român, a fost prezentată la standul editurii din Pavilionul B2 al Romexpo.
16:50
Guvernul a aprobat exproprierea a 1.900 de imobile pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș. Fonduri suplimentare pentru Orăștie-Sibiu.
16:40
„Nu suntem pregătiți!” Scenariul de coșmar în care Rusia ajunge la Dunăre, explicat de generalul Bălăceanu # Jurnalul.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu avertizează că România și NATO ar fi vulnerabile dacă Rusia ar avansa spre Gurile Dunării, analizând două scenarii strategice care pot schimba echilibrul de securitate în regiune.
16:20
Noi cercetări arată că somnul nu este controlat doar de creier, ci începe mult mai jos, în intestin, acolo unde trăiesc trilioane de bacterii care formează microbiomul.
16:10
3 probleme pe care copiii le dezvoltă mai târziu, dacă părinți le oferă prea multe cadouri # Jurnalul.ro
Părinților le place să ofere copiilor lor cadouri în timpul sărbătorilor dar ce se întâmplă când sunt prea multe? Excesul de răsfăț este o gafă comună a părinților, care se întoarce întotdeauna împotriva lor și îi transformă pe cei mici în persoane nerecunoscătoare, care nu vor fi niciodată mulțumite, indiferent cât primesc.
15:50
Guvernul reacționează după criza apei din Prahova. Bolojan: „Realimentarea cu apă din judeţul Prahova începe din această seară, dar treptat” # Jurnalul.ro
Criza apei din Prahova a generat reacții dure ale premierului și ale lui Ilie Bolojan, care acuză lipsa de competență a responsabililor locali. Alimentarea cu apă va fi reluată treptat, însă fără garanții că este potabilă.
15:50
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă.
Acum 8 ore
15:20
Putin umilit de un general rus. Critici dure la adresa strategiei de invazie a Ucrainei # Jurnalul.ro
Vladimir Putin a fost criticat public de Vladimir Chirkin, fostul comandant-șef al Forțelor Terestre ruse. Generalul rus a atacat strategia inițială de invazie a Rusiei în Ucraina și a recunoscut că Putin a subestimat rezistența ucraineană.
15:10
România, Grecia și Bulgaria își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport # Jurnalul.ro
Europa de Sud-Est a făcut un pas important în direcția unei integrări regionale mai profunde și a unei conectivități sporite.
15:10
Horoscop de weekend, 6–7 decembrie 2025: Racii au un final de săptămână liniștit, iar Leii repară o relație # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 6–7 decembrie 2025: Scorpionii au o revelație sentimentală, iar Vărsătorii încep un capitol nou.
14:50
Secretele telefoanelor Android: Codurile care îți oferă acces la superputerile telefonului # Jurnalul.ro
Dacă crezi că știi totul despre telefonul tău Android s-ar putea să fii surprins. Sub interfața accesibilă a sistemului se ascunde o lume invizibilă pentru majoritatea utilizatorilor.
14:20
Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei sunt programate duminică, 7 decembrie 2025. Spre deosebire de alte tipuri de alegeri, cele locale au un regim mai strict privind desfășurarea votului.
14:10
După eliminarea plafonării la energie, facturile la electricitate au crescut în medie cu 60%, iar românii au început să caute soluții pentru a-și reduce consumul.
13:50
Jumătate de milion de hectare noi, dar pădurile putrezesc! Adevărul dur din spatele cifrelor # Jurnalul.ro
Comunitatea Forestierilor - Fordaq reiterează necesitatea prezentării integrale a rezultatelor Inventarului Forestier Național (IFN) – Ciclul III, cu datele explicitate și contextualizate. Datele finale arată evoluții pozitive ale suprafeței pădurilor și creșterii anuale, dar indică simultan și tendințe care ar trebui să dea de gândit, arată asociația Prolemn într-un comunicat.
13:50
Macron și Xi, întâlnire în afara protocolului. Liderii au promis aprofundarea cooperării # Jurnalul.ro
Președintele chinez, Xi Jinping, l-a primit omologul său francez, Emmanuel Macron, vineri, în orașul Chengdu, din sud-vestul țării, potrivit presei de stat, într-un caz rar în care șeful celei de-a doua economii mondiale însoțește un oaspete în afara capitalei, Beijing.
13:40
Ultimul act artistic al marelui actor Constantin Codrescu, reînsuflat în „Treptele cerului”, la Târgul de Carte Gaudeamus. Horațiu Mălăele, implicat în proiect # Jurnalul.ro
Poezia și filosofia se întâlnesc într-un singur volum la Târgul de Carte Gaudeamus pe 6 decembrie 2025, orele 16.00 la standul Radio Romania în prezența autoarei Bianca Beatrice Michi și a actorului și graficianului Horațiu Mălăele
13:40
2026, anul marilor contraste economice în România: creștere economică lentă și inflație în scădere # Jurnalul.ro
Anul 2026 se conturează pentru România ca fiind unul al contrastelor, cu o creștere economică lentă, inflație în scădere și riscuri ridicate pentru bugetele publice.
Acum 12 ore
13:20
Opoziția îi face cadou de ziua lui Sorin Grindeanu moțiunea de cenzură: Să voteze tot PSD-ul, să scăpăm de progresiști # Jurnalul.ro
Moțiunea de cenzură a fost depusă în Parlament. Ninel Peia a spus că este un cadou pentru Sorin Grindeanu pentru îndepărtarea „progresiștilor de la guvernare".
13:10
Moș Nicolae nu vine doar cu ghetuțe lustruite și surprize dulci, ci și cu o încărcătură simbolică aparte.
12:50
Înalta Curte de Casație a decis să sesizeze din nou Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale # Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, au declarat pentru G4Media surse ÎCCJ.
12:40
Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii duminică, 7 decembrie, include 17 candidați din care să își aleagă preferatul pentru a ocupa funcția de primar general. Validarea și ordinea de pe buletine au fost finalizate înainte de retragerea anunțată de doi dintre ei.
12:20
Moș Nicolae se apropie: diseară copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae.
12:10
Fiecare zodie trece printr-un moment unic de transformare, asemenea unui ciclu mitic de renaștere. Peștii renasc din propria cenușă, Gemenii învață să fie vulnerabili, Capricornii pornesc cu avânt într-o viață nouă, iar Racii își scriu povestea în stilul marilor zei ai Greciei antice.
11:50
Alegătorii care merg la urne pe 7 decembrie 2025 trebuie să știe că pot vota doar cu un act de identitate valabil în ziua scrutinului, iar cei cu buletinul expirat pot folosi o carte de identitate provizorie. Autoritățile atrag atenția că pașaportul simplu nu este acceptat la vot.
11:40
Disponibilizări într-o mare fabrică din România. Circa 600 de angajați vor fi concediați # Jurnalul.ro
Aumovio România, compania înființată în septembrie 2025 pentru preluarea centrelor R&D și unităților de producție de la Continental AG, a anunțat concedieri masive în trei dintre principalele sale locații: Timișoara, Iași și Sibiu.
11:30
Scandalul vânzării de păpuși cu caracter sexual: Shein riscă o suspendare de trei luni # Jurnalul.ro
Conflictul dintre statul francez și Shein continuă. Vineri, cele două părți se vor întâlni la tribunalul din Paris: statul solicită suspendarea platformei din cauza produselor ilegale pe care le comercializa. Shein consideră această cerere nejustificată și disproporționată.
11:20
Vineri, cei care își alimentează mașina vor observa tarife mai reduse la carburanți comparativ cu ziua anterioară.
11:10
Horoscop zilnic, 6 decembrie 2025: Berbecii sunt plini de energie, iar Balanțele trebuie să aibă grijă la ce promisiuni fac # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 6 decembrie 2025: Gemenii sunt mult prea grăbiți, Leii sunt impulsivi, iar Scorpionii sunt optimiști.
10:50
Capitala se află sub cod galben de vânt vineri și sâmbătă. ANM anunță rafale de până la 60 km/h în București, iar vremea va fi instabilă cu ploi slabe și temperaturi în scădere.
10:50
„Perlele candidaților” la PMB: de la parcări pentru tot poporul, la pisicuțe pentru toată lumea # Jurnalul.ro
Din 18 „voinici”, au rămas 15. Trei candidați s-au retras, dar numele lor va rămâne pe buletinele de vot duminică, atunci când bucureștenii își aleg primarul general. Vorba proverbului „Greu la deal cu boii mici și la vale cu furnici”, la noi... cu candidații indeciși.
10:40
Administrația Națională de Meteorologie anunță un fenomen neobișnuit în România pentru această perioadă a anului: vreme mai caldă decât cea specifică până în primele zile din 2026.
10:30
ANM a emis trei coduri galbene de vânt pentru vineri și sâmbătă în mai multe regiuni din România. Rafalele vor atinge 110 km/h în zonele montane. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea viteza vântului va depăși 70 km/h.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.