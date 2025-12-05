Ce ar însemna un scor mare pentru suveraniști în București: „Ar fi un mic cutremur”
Adevarul.ro, 5 decembrie 2025 20:30
Susținută de AUR, Anca Alexandrescu, este plasată între primii patru candidați în sondajele pentru Primăria București. Victoria sa sau un scor care să o plaseze aproape de câștigătorul scrutinului de duminică, ar putea avea efecte directe asupra partidelor coaliției de guvernare.
Acum 5 minute
20:45
Suma enormă pentru care s-a vândut o geantă de lux care i-a aparținut artistei Jane Birkin. O alta va fi scoasă la vânzare curând # Adevarul.ro
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermès și care i-a aparținut artistei Jane Birkin a fost vândută vineri pentru 2,45 milioane de euro, taxe incluse, în cadrul unei licitații organizate la Abu Dhabi.
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:15
Ofițer de la poliția economică, reținut 24 de ore pentru mită în formă continuată. Cerea bani pentru tergiversarea unui dosar penal # Adevarul.ro
Procurorii din cadrul DNA au dispus vineri reținerea unui ofițer de poliție cu gradul profesional de comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.
20:15
Analiză asupra Strategiei de securitate națională a SUA: puternic caracter naționalist. Pune capăt „epocii în care SUA susțineau întreaga ordine mondială, precum Atlas” # Adevarul.ro
Administrația Trump a publicat vineri, 5 decembrie, noua Strategie de securitate națională, un document de 33 de pagini cu un puternic caracter naționalist.
20:15
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu cântece legionare # Adevarul.ro
Copiii nu au astâmpăr, se învârtesc pe lângă ghetuțele şterse de noroi și se întreabă dacă sunt suficient de curate în așteptarea lui Moș Nicolae. Știu că n-au fost tocmai cuminți, dar mai știu din anii trecuți că moșul e bun, așa cum e și Moș Crăciun.
20:00
Două pârtii din zona golului alpin vor fi deschise de sâmbătă la Transalpina, au anunțat administratorii domeniului.
20:00
Donald Trump, onorat la ceremonia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială. A obținut Premiul FIFA pentru Pace # Adevarul.ro
Turneul final din 2026 se anunță cel mai amplu din istorie, cu mai multe echipe, mai multe meciuri și o organizare împărțită între trei țări.
Acum 2 ore
19:45
Aproximativ 860 de persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Rahova şi Penitenciarul Spital București-Rahova au drept de vot la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, dintre care peste 700 au transmis în scris intenția.
19:30
eMAG MultiDeals 2025: Ghid complet pentru extra reduceri de până la 20% și cele mai populare 11 produse de cumpărat # Adevarul.ro
Descoperă eMAG MultiDeals 2025: ghid complet pentru extra reduceri de până la 20% și cele mai populare produse de cumpărat. Află cum să combini articolele pentru discount suplimentar și vezi topul produselor preferate de clienți.
19:15
OUG pentru limitarea eliberărilor de țigarete înainte de majorarea accizelor. Noi obligații și accize pentru vinuri și produse din tutun # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat vineri, 5 decembrie, o ordonanță de urgență care introduce un mecanism de limitare a eliberărilor pentru consum de țigarete în ultimele trei luni înainte de majorarea accizelor.
19:15
Alertă în Franța, după ce mai multe drone au survolat o bază care adăpostește submarine nucleare # Adevarul.ro
Mai multe drone au survolat baza submarină din Île Longue (Finistère), care adăpostește submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) ale forței de descurajare nucleară franceze, a anunțat jandarmeria.
19:00
Mesajul transmis de CTP pentru pensionari. Soluția prin care pot evita cozile pentru abonamentele gratuite la transportul în comun # Adevarul.ro
Pensionarii cu vârsta peste 70 de ani își pot prelungi abonamentele pentru anul următor direct de la automatele din staţiile mijloacelor de transport în comun, este mesajul CTP.
Acum 4 ore
18:45
Reacția Germaniei la stategia de securitate a lui Donald Trump. „Nu avem nevoie de sfaturi venite din exterior” # Adevarul.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi venite din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei germane, ca reacţie la strategia naţională a lui Donald Trump ce prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile continentului european.
18:45
Președintele Nicuşor Dan a promulgat „Legea Nordis”. Reguli mai ferme pentru dezvoltatorii imobiliari # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, supranumită ”legea Nordis”.
18:45
Bolojan avertizează asupra riscului de scumpire a gazelor după 1 aprilie. Guvernul analizează menținerea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că există îngrijorări reale privind o posibilă creștere a facturilor la gaze, după expirarea plafonării actuale la 1 aprilie.
18:30
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara "stare de urgenţă naţională" din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus.
18:15
Medic de 38 de ani, inculpat pentru agresiuni sexuale asupra mai multor pacienți adulți și copii # Adevarul.ro
Un medic de 38 de ani a fost pus sub acuzare pentru agresiuni sexuale asupra a 38 de pacienți, inclusiv copii, faptele fiind comise între 2017 și 2021 în două spitale.
18:15
Orașul în care a fost inaugurat primul RMN mobil din România. Investigaţiile imagistice ajung direct în sala de operaţie și la Terapie Intensivă # Adevarul.ro
Acest sistem este introdus în premieră în România, investigaţiile imagistice putând fi realizate în sala de operaţie sau în Terapie Intensivă.
18:00
Un băiat de 13 ani, obligat de talibani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale în faţa unui stadion plin # Adevarul.ro
Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât în estul Afganistanului, în cadrul unei execuţii publice supravegheate de talibani.
18:00
Macron, popular pe rețelele sociale din China. Președintele Franței, surprins fugind către studenți și alergând prin parc în timpul vizitei oficiale # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a devenit viral în China, după ce mai multe videoclipuri cu el au fost distribuite masiv pe rețelele sociale. Imaginile îl surprind atât în mijlocul unei mulțimi de studenți, cât și alergând printr-un parc, ceea ce a atras numeroase reacții.
17:45
Bolojan anunță o nouă ordonanță „trenuleț”, „foarte probabil” în decembrie. Ce măsuri ar putea viza: „Nu putem fugi de acest lucru” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că este „foarte probabil” ca Guvernul să adopte în luna decembrie o nouă ordonanță de urgență de tip „trenuleț”, similară celor emise în anii trecuți pentru reducerea cheltuielilor bugetare.
17:45
Noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, pe masa CCR: sesizarea ICCJ va fi dezbătută săptămâna viitoare # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a Românei urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
17:30
Când va fi finalizat Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei care se construiește în Sectorul 4 # Adevarul.ro
Sectorul 4 al Municipiului București continuă investițiile strategice în domeniul sănătății, iar în maximum 6 luni va da în folosință Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, pe care l-a construit de la zero, pe Calea Șerban Vodă.
17:30
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO # Adevarul.ro
Doi presupuși agenți ai serviciilor secrete rusești au intrat în Marea Britanie la bordul unor nave de marfă înainte de a-și croi drum spre locații din apropierea instalațiilor militare și a infrastructurii critice, potrivit The i Paper.
17:30
Cine este avocata acuzată că ar fi ajutat dealerii în închisoare. Schema prin care ar fi spălat banii din trafic de arme și droguri # Adevarul.ro
Avocata din Cluj-Napoca suspectată că a facilitat traficul de droguri în penitenciare, este acum acuzată că ar fi fost liderul unei grupări infracționale, nu doar un simplu membru.
17:15
Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina: „Persoanele implicate vor fi trase la răspundere” # Adevarul.ro
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina.
17:15
CNSAS: Candidatul la Primăria Capitalei, Gheorghe Nețoiu, a fost securist înainte de Revoluție # Adevarul.ro
Candidatul la Primăria Capitalei, Gheorghe Neţoiu, a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985 - 1989, a informat vineri, în ultima zi de campanie, CNSAS, precizând că a primit noi informaţii despre acesta.
Acum 6 ore
16:45
Juratul de la MasterChef, Florin Dumitrescu, a reușit să scape de 7 kilograme și a vorbit despre secretul transformării sale.
16:45
O ucraineancă dată dispărută a fost găsită în mansarda unui român. Ce au declarat cei doi poliției: „Ea a fost cea care a organizat totul” # Adevarul.ro
O tânără ucraineancă din Nardò, dispărută pe 24 noiembrie, a fost găsită ascunsă în mansarda unui român de 30 de ani. Cei doi neagă ipoteza unei răpiri.
16:45
Pas crucial pentru securitatea României. Guvernul aprobă cadrul legal pentru investițiile strategice din industria de apărare # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat vineri, 5 decembrie, Ordonanța de Urgență care stabilește cadrul legal necesar pentru derularea investițiilor strategice în industria națională de apărare, potrivit unui comunicat de presă.
16:45
Ce arată distribuirea forțelor rusești pe front despre obiectivele războiului în Ucraina # Adevarul.ro
Luna noiembrie a fost marcată de un nivel ridicat de intensitate a luptelor, în special pe frontul de est, dar nu numai, a declarat colonelul din armata ucraineană Vladislav Selezniov, care a oferit și cifre ale prezenței numeroase a trupelor ruse în sectoarele importante ale frontului.
16:45
Guvernul a aprobat lista primelor 17 companii de stat care vor intra în etapa inițială a reformei guvernanței corporative. Printre acestea: Metrorex, TAROM și CFR.
16:30
2,2 milioane lei, contravaloarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor.
16:30
Superliga se revoltă: Rotaru, Șucu, Stoica și Varga i-au transmis o scrisoare clară lui Nicușor Dan. Cer anularea imediată a legii # Adevarul.ro
Cluburile din Superliga cer ferm anularea unei legi care limitează jucătorii străini și afectează competitivitatea echipelor.
16:15
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe reporteri: „Modul de prezentare merită deja un premiu” # Adevarul.ro
Localul se numește „La bunica” și oferă o gamă variată de preparate tradiționale românești, de la supe până la deserturi desăvârșite.
16:15
Europa văzută prin lentila Strategiei Americane de Securitate. Pentru cine are ochi să vadă, printre rânduri apare și România # Adevarul.ro
Când Statele Unite își publică Strategia Națională de Securitate, acum la finele lui 2025, nu oferă doar o listă de priorități globale. Oferă o lectură ideologică a lumii.
16:15
Wizz Air lansează trei rute noi de pe Aeroportul Internaţional Oradea „către destinaţii mult aşteptate”. Ce prețuri au biletele # Adevarul.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă lansarea a trei rute directe de pe Aeroportul Internaţional Oradea.
16:00
O cisternă plină cu motorină a luat foc pe Autostrada A1. Sensul de mers spre Pitești a fost blocat # Adevarul.ro
Două echipaje de pompieri intervin în aceste momente pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, după ce o cisternă încărcată benzină a luat foc la kilometrul 43, în apropiere de localitatea Vânătorii Mici, pe sensul de mers spre Piteşti traficul auto fiind blocat.
16:00
Strategia de securitate prezentată de Trump amenință siguranța Europei și a României, avertizează un expert # Adevarul.ro
Noua strategie națională de securitate a SUA, prezentată de Donald Trump, pune în pericol securitatea europeană, inclusiv în ce privește România, consideră expertul Marius Ghincea, precizând că implicațiile sunt deosebit de grave.
15:45
Claudiu Târziu, la Interviurile Adevărul: „AUR a fost deturnat spre un populism de stânga”. Ce spune despre noii lideri ai formațiunii # Adevarul.ro
Fostul copreședinte AUR, actual șef al partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, a vorbit la Interviurile Adevărul despre situația din fostul său partid, criticând demersurile Opoziției din ultima perioadă și direcția formațiunii politice.
15:45
Reacția ministrului Daniel David la acuzațiile aduse de sindicate: „Educația se face într-un ecosistem complex” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat, vineri, la acuzațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar, care l-au acuzat de „autoritarism”.
15:30
Germania a aprobat o lege controversată pentru serviciul militar, pe fondul tensiunilor cu Rusia: ce prevede # Adevarul.ro
Parlamentul Germaniei a aprobat vineri o nouă lege controversată privind serviciul militar, menită să crească efectivele forțele armate şi să atingă ţintele NATO.
15:30
Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro. TikTok scapă după ce și-a asumat angajamente față de Comisia Europeană # Adevarul.ro
Comisia Europeană sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok.
15:30
Blocul din Rahova care a explodat, consolidat pe cheltuiala Primăriei Capitalei. Bujduveanu: „Lucrările să înceapă rapid și fără birocrație # Adevarul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 5 decembrie, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat.
15:30
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat de instanță să plătească daune morale de 50.000 de lei, după ce a înjurat și amenințat un internaut pe Facebook # Adevarul.ro
Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook.
15:15
Pentagonul stabilește 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-și asigure apărarea în NATO: altfel, SUA ar putea reduce implicarea # Adevarul.ro
Oficialii Pentagonului au anunțat săptămâna aceasta că SUA doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO.
15:15
Criză de bărbați într-o țară din Uniunea Europeană. Femeile sunt nevoite să-și închirieze soți cu ora # Adevarul.ro
Specialiștii atrag atenția că deficitul de bărbați este legat de alegeri nesănătoase de stil de viață, care le scurtează speranța de viață mai repede decât ar fi normal.
15:15
Trei branzeturi românești au fost premiate cu aur la Concours International de Lyon – Fromages, Produits Laitiers et Charcuteries, una dintre cele mai importante competiții dedicate brânzeturilor și produselor lactate din Europa.
15:00
Primarul din Câmpina, scrisoare dură către ministrul Mediului: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct” # Adevarul.ro
Primarul Irina Mihaela Nistor îi cere Dianei Buzoianu un angajament ferm pentru rezolvarea crizei apei, acuzând-o de nepăsare față de comunitatea afectată.
15:00
Imagini surprinse de un webcam arată cum o alpinistă a fost lăsată să moară pe cel mai înalt munte din Austria de iubitul ei # Adevarul.ro
Imagini captate de o cameră web au arătat cum o femeie a fost lăsată să moară pe cel mai înalt munte al Austriei, după ce a fost abandonată de iubitul ei, un alpinist experimentat.
