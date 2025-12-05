Statele Unite reduc de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de migranţi
G4Media, 5 decembrie 2025 21:00
Guvernul preşedintelui american Donald Trump a redus de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranţi din Statele Unite, inclusiv pentru cei care au solicitat azil sau sunt vizaţi de alte programe umanitare, precum DACA, destinat tinerilor fără acte care au ajuns în SUA când erau copii, […] © G4Media.ro.
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermes şi care i-a aparţinut lui Jane Birkin a fost vândută vineri contra sumei de 2,45 de milioane de euro (taxe incluse) în cadrul unei licitaţii la Abu Dhabi, la câteva luni după ce poşeta originală Birkin a fost adjudecată contra sumei-record de 8,6 milioane de euro, […] © G4Media.ro.
Anchetă în Irlanda, în cazul dronelor detectate în momentul sosirii avionului lui Zelenski la Dublin # G4Media
Poliţia irlandeză a declarat vineri că anchetează incidentul legat de detectarea unor drone pe ruta avionului care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în momentul sosirii acestuia la Dublin luni seara pentru o vizită oficială, relatează AFP, conform Agerpres. „O unitate de anchetă specială a Garda Siochana (denumirea poliţiei irlandeze) efectuează investigaţii în acest […] © G4Media.ro.
Un ofițer de poliție al IPJ Giurgiu, reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant că ar fi luat mită 10.000 de lei # G4Media
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 05 decembrie 2025, față de inculpatul Ciulei Adrian, ofițer de poliție cu gradul profesional de comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul […] © G4Media.ro.
Se reia de vineri seara furnizarea apei în Prahova începând cu ora 23.00 / Se interzice utlizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinților, spălarea alimentelor și gătit # G4Media
Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit, relatează Mediafax. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a adoptat vineri seara hotărârea privind măsurile care se […] © G4Media.ro.
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, la întâlnirea cu trimisul special al lui Trump: Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean # G4Media
Moldova susține Ucraina și poporul ucrainean în acest război crud dus de Federația Rusă, spune Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, subliniind că acesta este mesajul pe care l-a transmis întâlnirea cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să […] © G4Media.ro.
Mii de elevi din Germania au participat la proteste împotriva planurilor guvernului privind serviciul militar # G4Media
Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe oraşe din ţară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa, conform Agerpres. Mulţi dintre ei au lipsit de la cursuri pentru a participa la proteste, după ce organizatorii au cerut o „grevă şcolară împotriva recrutării”. Bundestagul, camera inferioară a parlamentului […] © G4Media.ro.
Ce faci și la ce evenimente poți să mergi în weekend-ul de Moș Nicolae dacă te prinde în Ardeal, Moldova, în Deltă sau la mare # G4Media
Dacă târgurile de Crăciun s-au deschis încă din noiembrie și tot de-atunci magazinele s-au umplut de oferte și articole specifice sărbătorilor de iarnă, la concedii și mini-vacanțe a fost puțin mai mult de așteptat, dar odată cu weekend-ul de Moș Nicolae s-a dat oficial startul și la city-break-urile iernii, prin toată țara. Iată mai jos […] © G4Media.ro.
Politicienii europeni, mulțumiți după ce Bruxellesul a decis să amendeze compania X a lui Musk cu 120 de milioane de euro # G4Media
Politicienii europeni au exprimat laude după ce Comisia Europeană a aplicat vineri o amendă de 120 de milioane de euro companiei X a lui Elon Musk, în ciuda furiei americane față de această decizie, scrie Politico. Reacția diplomaților și a legislatorilor naționali a ilustrat un sprijin larg, întrucât UE a emis, în sfârșit, prima amendă […] © G4Media.ro.
Pregătiri pentru începerea construcţiei tunelului Poiana, pe Autostrada A1 Sibiu-Piteşti / DRDP Craiova: Lucrările la tunelul Robești avansează # G4Media
Lucrările la tunelul Robeşti, care se realizează în localitatea Câineni ca parte a lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Piteşti, avansează, în prezent fiind executaţi circa 160 de metri din galeria Sibiu-Piteşti şi 120 de metri în galeria Piteşti -Sibiu, au informat, vineri, reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova. „Lucrările se desfăşoară prin dinamitare şi […] © G4Media.ro.
Libanul insistă că nu doreşte război cu Israelul, după primele discuţii directe între cele două ţări # G4Media
Libanul nu doreşte un nou război cu Israelul, a declarat vineri preşedintele Joseph Aoun, la două zile după primele discuţii directe din ultimele decenii între reprezentanţi ai celor două ţări, relatează AFP, conform Agerpres. Hezbollahul pro-iranian şi-a afirmat la rândul său sprijinul pentru abordarea diplomatică a Beirutului „de a pune capăt agresiunii israeliene”. Cu toate […] © G4Media.ro.
Ordonanţă de urgenţă pentru stimularea investiţiilor publice şi private în industria de apărare, adoptată de Guvern # G4Media
Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanţă de urgenţă care vizează stimularea investiţiilor publice şi private în industria naţională de apărare, transmite Agerpres. „Actul normativ adoptat de Guvern reglementează cadrul juridic pentru realizarea investiţiilor din domeniul industriei naţionale de apărare destinate construirii, modernizării, reconversiei şi extinderii capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic […] © G4Media.ro.
Diriginții trebuie să-i monitorizeze pe profesori dacă le dau elevilor teme de maximum 2 ore, în gimnaziu și liceu. În caz contrar, îi raportează la director – prevede ordinul de ministru semnat de Daniel David # G4Media
Directorul și dirigintele trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim alocat temelor, iar elevii și părinții trebuie să dea anual feedback anual obligatoriu, potrivit ordinului de ministru semnat de Daniel David, anunță ministerul, într-un comunicat de presă. Mai exact, diriginții trebuie să-i monitorizeze pe ceilalți profesori dacă le dau elevilor teme de maximum 2 ore, în gimnaziu și […] © G4Media.ro.
Parchetul European efectuează peste 80 de percheziții în Bulgaria / Ancheta vizează o fraudă cu TVA în valoare de 13 milioane de euro prin intermediul a 60 de societăți înființate inclusiv în România # G4Media
La cererea Parchetului European (EPPO) din Sofia (Bulgaria), de ieri sunt efectuate peste 80 de percheziții și măsuri de anchetă în țară, în cadrul unei anchete privind o fraudă transfrontalieră cu TVA, care a cauzat prejudicii estimate la peste 13 milioane de euro, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro Șase cetățeni bulgari au fost arestați. […] © G4Media.ro.
Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile cu activităţi de culturism şi fitness vor avea obligația să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping # G4Media
Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Executivului, acest act normativ stabileşte ca şi persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness să fie obligate să se […] © G4Media.ro.
Daniel David după ce sindicaliştii din învățământ i-au cerut demisia: Avem deschidere completă pentru propuneri privind buna funcţionare a Educaţiei # G4Media
Ministerul Educaţiei are deschidere „completă” pentru propuneri ale sindicatelor care să contribuie la buna funcţionare şi la modernizarea Educaţiei, a transmis, vineri, ministrul Daniel David, transmite Agerpres. El a reacţionat după ce sindicatele din domeniu i-au cerut demisia, pe motiv că vrea să transforme mişcarea sindicală într-o structură ”obedientă”. ”Am remarcat cu surprindere reacţia sindicatelor […] © G4Media.ro.
Parlamentarii germani au adoptat pachetul de măsuri privind sistemul de pensii, punând capăt unei dispute interne care amenința să submineze guvernul de coaliție al Cancelarului Friedrich Merz # G4Media
Coaliția germană a adoptat, vineri, pachetul controversat privind pensiile, punând capăt disensiunilor politice care amenințau să submineze guvernul de coaliție al cancelarului Friedrich Merz la doar câteva luni de la preluarea mandatului, informează Politico. Votul a avut loc după ce un grup de 18 tineri parlamentari conservatori a amenințat că va bloca pachetul, argumentând că […] © G4Media.ro.
stăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni și atacuri, însă de mâine rămân bucureștenii și nevoile lor reale. Ciprian Ciucu transmite un apel la responsabilitate și la un vot rațional, orientat către proiecte serioase și către stabilitatea de care orașul are nevoie. El subliniază că Bucureștiul are nevoie de oameni care să colaboreze, nu […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan a promulgat „Legea Nordis”: sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect se limitează drastic și nu pot fi folosite în alte scopuri # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetăţenii care cumpără locuinţe aflate în fază de proiect, transmite Agerpres. „Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcţii şi […] © G4Media.ro.
Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane, afirmă un general american de rang înalt din NATO # G4Media
Reducerea numărului de trupe americane din Europa nu va afecta apărarea continentului, a afirmat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa ale NATO, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de alianță, potrivit Politico. „Am încredere în capacitățile” Europei și Canadei, a declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operațional militar […] © G4Media.ro.
CRONOLOGIE Colapsul instituțional în cazul crizei de la Barajul Paltinu: avaria ascunsă, lipsa măsurilor preventive și revenirea treptată a alimentării în Prahova și Dâmbovița (iunie–decembrie 2025) # G4Media
Criza alimentării cu apă din Prahova și Dâmbovița, care a afectat peste 100.000 de persoane și a dus inclusiv la oprirea parțială a centralei electrice OMV Petrom Brazi, indică, pe baza informațiilor disponibile în spațiul public, de până în acest moment, un lanț de vulnerabilități tehnice, decizionale și instituționale acumulate în timp. Documentele oficiale publicate […] © G4Media.ro.
Naționala de handbal feminin a României a obținut prima victorie din grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin: 37-17 contra Senegalului. În ultimul meci al grupei, România se va duela cu Elveția pe 7 decembrie, de la ora 19:00. SE ACTUALIZEAZĂ. Rezultatele României în Grupa A România – Croația 33-24 România – Japonia 31-27 […] © G4Media.ro.
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara „stare de urgenţă naţională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, relatează agenția de știri AFP. „În prezent, pregătim cadrul legal şi documentele necesare”, le-a spus Ruginiene jurnaliştilor, numind declararea stării de urgenţă „cea mai bună cale de urmat în […] © G4Media.ro.
Preşedintele Javier Milei a anunţat vineri revenirea Argentinei pe pieţele financiare internaţionale, după o absenţă de peste şapte ani, odată cu lansarea unei emisiuni de obligaţiuni denominate în dolari, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Aceste obligaţiuni cu maturitatea la patru ani vor avea o dobândă de 6,5%, fiind vorba de prima emisiune […] © G4Media.ro.
Drumul vechi spre Poiana Brașov, refăcut de autoritățile locale cu material rezultat din decolmatarea pârâului Cheu și din aluviuni # G4Media
Soluția găsită de reprezentanții primăriei Brașov pentru refacerea drumului vechi care duce spre Poiana Brașov implică utilizarea întregului material rezultat din decolmatarea pârâului Cheu și de pe străzile din zonă, scrie publicația bizbrasov.ro. Inundațiile de la începutul acestei veri, pe lângă problemele cauzate în mai multe cartiere ale orașului, au reprezentat un test pentru angajații […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană a acceptat angajamentele TikTok ce privesc „transparenţa deplină” a publicităţii în temeiul regulamentului privind serviciile digitale # G4Media
Comisia Europeană a anunţat vineri că angajamentele asumate de gigantul chinez TikTok de a furniza registre de publicitate garantează „transparenţă deplină” în ceea ce priveşte reclamele de pe serviciile sale, aşa cum prevede Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA). Într-un comunicat de presă, Executivul comunitar a explicat că, după un dialog intens, platforma TikTok a […] © G4Media.ro.
Pârtiile de la Obârşia Lotrului-Transalpina vor fi deschise în acest weekend / Ce program au telegondolele # G4Media
Iubitorii sporturilor de iarnă sunt aşteptaţi în acest sfârşit de săptămână la Obârşia Lotrului pentru a schia pe pârtiile din golul alpin, au anunţat, vineri, administratorii domeniului schiabil Transalpina, transmite Agerpres. Potrivit acestora, stratul de zăpadă în zonă depăşeşte pe alocuri 40 de centimetri, însă nu este în cele mai bune condiţii, astfel că deocamdată […] © G4Media.ro.
Spotify, pregătită să fie noul mare serviciu video în online: „Creăm o experiență video de top pentru a rivaliza cu cei mai mari jucători, precum YouTube sau TikTok” # G4Media
Platforma de streaming audio internațională Spotify a anunțat că luna aceasta va începe să integreze videoclipuri muzicale în aplicația sa și le va oferi abonaților șansa de a schimba ușor între versiunile audio și video ale multor melodii populare, și nu numai. Pentru început funcția va fi activă doar în Statele Unite ale Americii. Iar […] © G4Media.ro.
Bolojan, replică pentru Grindeanu: Miniștrii trebuie să-și facă datoria fiecare acolo unde este, nu trebuie înghiontiți de fiecare dată. Știu ce au de făcut, se prezumă # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că miniștrii trebuie să-și facă datoria fiecare acolo unde este, nu trebuie înghiontiți de fiecare dată. Premierul a făcut declarația după ce a fost întrebat dacă „guvernul are doi premieri”, având în vedere că liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că i-a […] © G4Media.ro.
SUA au semnat cu Kenya un acord în domeniul sănătăţii, primul acord de acest tip cu ţări în curs de dezvoltare # G4Media
Statele Unite ale Americii au semnat joi cu Kenya un acord în domeniul sănătăţii în valoare de 2,5 miliarde de dolari, primul acord bilateral de acest tip după ce preşedintele Donald Trump a remodelat ajutorul american pentru străinătate, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Responsabili ai administraţiei Trump au anunţat că acest […] © G4Media.ro.
Sectorul 4 construiește un Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei Noul spital va fi gata în maximum 6 luni # G4Media
Sectorul 4 al Municipiului București continuă investițiile strategice în domeniul sănătății, iar în maximum 6 luni va da în folosință Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, pe care l-a construit de la zero, pe Calea Șerban Vodă. Unitatea medicală reprezintă o investiție cu o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, finanțată […] © G4Media.ro.
Netflix cumpără studiourile și divizia de streaming ale Warner Bros Discovery pentru 72 miliarde de dolari # G4Media
Netflix a acceptat vineri să cumpere studiourile de televiziune și film și divizia de streaming ale Warner Bros Discovery pentru 72 de miliarde de dolari, informează mediafax.ro Tranzacție va transfera controlul asupra unuia dintre cele mai vechi active ale Hollywoodului către pionierul streamingului care a revoluționat industria media. Tranzacția, anunțată vineri, este urmarea unui război […] © G4Media.ro.
A început demolarea clădirii Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”/ Primarul Ciucu: Din vară încep lucrările la cel mai mare campus școlar # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că a început demolarea clădirii Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, celebrul PTTR. „În locul lui vom construi cel mai mare campus școlar din țară”, anunță Ciucu, subliniind că lucrările de construcție sunt programate să înceapă în vara anului 2026. Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe […] © G4Media.ro.
Bolojan: Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la vot pe moțiunea de cenzură / Sper ca CCR să constate că măsurile propuse de Guvern pentru pensiile magistraților sunt constituționale # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la vot pe moțiunea de cenzură. „Atunci vom vedea cât de solidă este coaliția. Eu mă bazez, așa cum am spus de fiecare dată, că avem cu toții o […] © G4Media.ro.
Militari francezi de la o bază de submarine nucleare din Brest au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul # G4Media
Puşcaşi marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE, transmite Agerpres. Comandamentul bazei a activat […] © G4Media.ro.
Administratori de firmă, acuzaţi că nu au plătit statului taxe şi accize de 7 milioane euro din comerţul cu tutun # G4Media
Doi administratori de firmă au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi au folosit companii conduse de persoane interpuse în comerţul cu tutun, de ordinul milioanelor de pachete de ţigări, fără plata taxelor şi accizelor către stat, prejudiciul fiind de peste 36 milioane lei (7 milioane de euro), transmite Agerpres. Conform unui comunicat […] © G4Media.ro.
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci state şi va redirecţiona banii către Ucraina # G4Media
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite agenția de știri Reuters. Suedia va înceta ajutorul pentru Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia şi Bolivia, a anunţat ministrul pentru cooperare internaţională de dezvoltare şi comerţ exterior, […] © G4Media.ro.
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea ce înseamnă că sursele regenerabile ar putea acoperi aproape toate nevoile de energie ale celei mai mari economii europene, în condiţiile în care cererea rămâne limitată, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Previziunile arată că, […] © G4Media.ro.
Statele Unite doresc ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capacităților de apărare convențională ale NATO, de la informații la rachete, le-au transmis oficiali ai Pentagonului diplomaților prezenți la Washington, săptămâna aceasta, în timp ce acest termen strâns pare nerealist pentru unii oficiali europeni. Acest obiectiv, raportat de cinci surse la curent cu discuțiile, […] © G4Media.ro.
Finlanda, Danemarca şi Suedia au trecut sub coordonarea Comandamentului Comun al NATO din Norfolk (SUA) # G4Media
Finlanda, Danemarca şi Suedia vor depinde, începând de vineri, de Comandamentul Comun al NATO din Norfolk (Statele Unite), o reorganizare prin care Alianţa Nord – Atlantică urmăreşte să îşi consolideze capacitatea de descurajare şi apărare în Atlanticul de Nord, Arctica şi Marea Baltică, a informat vineri Ministerul finlandez al Apărării, transmite agenția de știri EFE. […] © G4Media.ro.
Bolojan: România şi Ungaria vor încheia un memorandum de colaborare pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice # G4Media
Guvernul român şi cel ungar urmează să încheie un memorandum de colaborare în vederea creşterii capacităţii de transport a liniilor electrice, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres. În contextul vizitelor recente efectuate la Budapesta şi la Viena, premierul a subliniat importanţa interconectării şi integrării pieţelor din regiune şi a colaborării dintre operatorii mari […] © G4Media.ro.
„Escrocul Clujului”, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare / Un milion de lei s-au evaporat / Judecătorul de apel: Pedeapsa aplicată este mult prea blândă # G4Media
Verdict definitiv în cazul unui personaj notoriu din Cluj, care a fot etichetat „Escrocul Clujului”, după ce a păcălit numeroase victime cu sume substanțiale iar acestea au ajuns atât de disperate încât au împânzit orașul cu afișe (vezi foto jos). Curtea de Apel Cluj i-a dat verdictul final, 4 ani de închisoare cu executare, relatează […] © G4Media.ro.
SUA au stabilit 2027 ca termen limită pentru ca Europa să preia controlul propriei apărări în cadrul NATO (Reuters) # G4Media
SUA doresc ca până în 2027 să transfere Europei responsabilitatea pentru majoritatea capacităţilor convenţionale de apărare ale NATO, de la informaţii la rachete, au declarat oficiali ai Pentagonului, un termen limită strâns considerat nerealist de unii responsabili europeni, relatează vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Acest mesaj, despre care au relatat cinci surse […] © G4Media.ro.
Lando Norris a stabilit cel mai bun timp și în a doua sesiune de antrenamente contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi. Britanicul celor de la McLaren a fost urmat de Max Verstappen, la fel ca și în FP1. Norris a oprit cronometrul la 1:23.083, iar Verstappen a avut o întârziere […] © G4Media.ro.
Noua strategie de securitate a SUA confirmă temerile Europei: Administrația Trump acuză Europa de ”erodare civilizațională” și anunță sprijin pentru ”partidele patriotice” din UE, plus ”stabilitate strategică cu Rusia” # G4Media
Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată vineri, abandonează în mod explicit rolul SUA de „Atlas” care susține ordinea mondială, reorientând prioritățile spre apărarea directă a teritoriului american și reimpunerea „preeminenței americane în Emisfera Vestică”. Strategia semnată de președintele Trump anunță sprijin pentru ”partidele europene patriotice”. Axată pe o agendă „America First”, noua Strategie […] © G4Media.ro.
Guvernul suedez vrea modificarea Constituţiei pentru revocarea cetăţeniei şefilor de bande condamnaţi pentru infracţiuni grave # G4Media
Guvernul suedez a propus vineri modificarea Constituţiei pentru a permite revocarea cetăţeniei unor lideri de bande infracţionale, ca parte a măsurilor de combatere a fenomenului larg răspândit de crimă organizată, transmite agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. O comisie parlamentară transpartinică a propus în ianuarie amendamente constituţionale care să permită revocarea paşapoartelor persoanelor cu […] © G4Media.ro.
Numărul tichetelor de vacanţă emise în primele zece luni din 2025, în scădere cu aproape 65% față de anul trecut # G4Media
Numărul tichetelor de vacanţă emise în primele zece luni ale acestui an a fost mai mic cu aproape 65% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar cel al tichetelor decontate a înregistrat o reducere cu 27,5%, arată datele centralizate de un tur-operator pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor. Reprezentanţii industriei avertizează asupra persistenţei recesiunii […] © G4Media.ro.
Reacția ministrului Educației la acuzațiile de autoritarism pe care i le-au adus sindicatele: „Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale” # G4Media
Ministrul Educației Daniel David reacționează, după ce sindicatele din învățământ l-au acuzat de autoritarism și au cerut demiterea sa imediată din Guvern. „Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale”, spune David, într-un comunicat remis de Ministerul Educației și Cercetării. Reacția vine după […] © G4Media.ro.
Termen extrem de scurt fixat de Curtea Constituțională pentru a da verdictul în problema pensiilor speciale: 10 decembrie # G4Media
Sesizarea formulata de Secțiile Unite – Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a primit un termen neobișnuit de scurt: 10 decembrie, practic la numai 5 zile de la sesizarea CCR. Știre în curs de actualiare. © G4Media.ro.
