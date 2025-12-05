Procurorul adjunct al Curţii Penale Internaţionale denunţă sancţiunile americane: Noi nu suntem traficanţi de droguri

16:40

Statele Unite doresc ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capacităților de apărare convențională ale NATO, de la informații la rachete, le-au transmis oficiali ai Pentagonului diplomaților prezenți la Washington, săptămâna aceasta, în timp ce acest termen strâns pare nerealist pentru unii oficiali europeni. Acest obiectiv, raportat de cinci surse la curent cu discuțiile, […] © G4Media.ro.