„UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, crede Viktor Orban

19:10

Mihaela Bilic este o promotoare consecventă a consumului de pește. De curând, medical nutritionist a spus și care sunt produsele accesibile, cu un conținut nutrițional impresionant. Deși suntem tentați să credem că peștele cel mai scump și mai aspectuos este și cel mai calitativ nutrițional, ei bine, Mihaela Bilic spune că aceste criterii nu reflect […]