Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026: „N-arată rău, numai să ajungem acolo””
Gazeta Sporturilor, 5 decembrie 2025 21:50
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri seară, la „Kennedy Center” din Washington, iar România știe deja ce o așteaptă dacă va reuși calificarea. Naționala lui Mircea Lucescu ar ajunge în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, într-o grupă considerată accesibilă față de alte scenarii posibile. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
22:00
Ce au făcut înotătorii români în finale în a patra zi a Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin # Gazeta Sporturilor
Daria Asaftei (16 ani), Darius Coman (18 ani) și Denis Popescu (22 de ani) au evoluat vineri seară în finalele probelor de 200 m bras feminin și masculin, respectiv 100 m spate, ei clasându-se pe locurile șase, cinci, respectiv șase.Trei înotători români au fost implicați în finale în a patra zi a Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin.Primul care a intrat în concurs a fost Denis Popescu la 100 m spate. ...
21:50
Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026: „N-arată rău, numai să ajungem acolo”” # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri seară, la „Kennedy Center” din Washington, iar România știe deja ce o așteaptă dacă va reuși calificarea. Naționala lui Mircea Lucescu ar ajunge în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, într-o grupă considerată accesibilă față de alte scenarii posibile. ...
Acum o oră
21:30
Grupa MORȚII la Campionatul Mondial: Norvegia, ghinion la prima participare după 28 de ani # Gazeta Sporturilor
Grupa I pare a fi grupa morții la Campionatul Mondial din 2026. În aceeași serie au fost repartizate trei formații redutabile: Franța, Norvegia, Senegal și una dintre Irak, Bolivia și Surinam.Campionatul Mondial din 2026, pe care-l vor găzdui SUA, Canada și Mexic, va fi prima ediție la care participă 48 de echipe. ...
21:30
Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026 » România ar nimeri o grupă accesibilă dacă trece de baraj # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc miercuri seară, la „Kennedy Center” din Washington, iar România știe deja ce o așteaptă dacă va reuși calificarea. Naționala lui Mircea Lucescu ar ajunge în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay, într-o grupă considerată accesibilă față de alte scenarii posibile. ...
21:20
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, mai prețioase decât cele decernate la Paris 2024 # Gazeta Sporturilor
Medaliile de aur care îi vor recompensa pe campionii olimpici de la Milano Cortina 2026 (6–22 februarie) vor conține echivalentul a 800 de dolari, în urma creșterii înregistrate anul acesta de metalul prețios.Pentru un sportiv olimpic, strălucirea unei medalii reprezintă ceva greu de prețuit, este recompensa multor ani de muncă, durere și sacrificiu. ...
21:20
Sărbătoare generală în tabăra Ungariei, după calificarea dramatică în „sferturi”: bomboane de la Moș Crăciun și emoții puternice # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Ungariei s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, însă a trăit periculos meciul cu Japonia, încheiat la egalitate: 26-26. La finalul jocului, maghiarele s-au descătușat, au sărbătorit alături de propriii fani, au primit bomboane de la „Moș Crăciun”, iar câteva au trecut și prin niște episoade complicate. ...
Acum 2 ore
21:00
21:00
Alexandru Chipciu, căpitanul Universității Cluj, și-a prelungit oficial contractul cu echipa ardeleană. Mijlocașul în vârstă de 36 de ani evoluează pentru FC Universitatea Cluj din august 2022, atunci când a venit de la rivala CFR.Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Alexandru Chipciu a bifat până acum 136 de apariții pentru Universitatea Cluj, marcând opt goluri și oferind tot atâtea pase decisive. ...
20:30
Fostul lider ATP și secretele recuperării după meciuri: „Primeam un smoothie scârbos, plin de spumă” # Gazeta Sporturilor
Andy Roddick (43 de ani), fost număr 1 ATP, campion de Grand Slam, a detaliat în podcast-ul său, „Served”, cum decurgea recuperarea după meci în timpul carierei sale, ce s-a schimbat de atunci și ce nu.Ideea de recuperare după o partidă, cu atât mai mult dacă este una lungă și solicitantă din punct de vedere fizic, a căpătat în timp o importanță din ce în ce mai mare. ...
20:30
„Surpriză” la FIFA » Donald Trump a primit primul Premiu pentru Pace: „Am oprit atât de multe războaie. În Congo ar mai fi murit 10 milioane de oameni” # Gazeta Sporturilor
Donald Trump, 79 de ani, a primit premiul FIFA pentru pace, o distincție prin care sunt recunoscute „acțiuni excepționale pentru pace și unitate” în lume. Este un trofeu înființat de curând de către președintele forului fotbalistic, fără ca acesta să fi informat Consiliul FIFA în prealabil.Încă de acum o lună, în momentul în care FIFA și președintele forului, Gianni Infantino, au anunțat înființarea premiului pentru pace, destinatarul acestuia era evident. ...
Acum 4 ore
20:10
Alisia Boiciuc, nominalizată la premiul de „cea mai bună tânără handbalistă” a Mondialului: „O jucătoare completă, o dublă amenințare” # Gazeta Sporturilor
Alisia Boiciuc (20 de ani), jucătoarea României, a fost nominalizată pe lista scurtă a celor mai bune tinere handbaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
20:00
Joyskim Dawa, mesaj înaintea derby-ului dintre FCSB și Dinamo: „Sper să revin în play-off, vreau să fiu pregătit 200%!” + „Play-off-ul nu este un vis, ci un obiectiv clar” # Gazeta Sporturilor
Fundașul camerunez Joyskim Dawa a vorbit înaintea derby-ului României dintre FCSB și Dinamo, programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Fundașul camerunez nu a mai jucat din martie, suferind o accidentare în timpul partidei dintre Camerun și Eswatini, scor 0-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Ligamentele genunchiului i-au fost afectate, fiind supus unei intervenții chirurgicale. ...
19:40
Lorena Ostase a rămas cu gândul la eșecul cu Ungaria: „Când îi vedem, ne doare inima” # Gazeta Sporturilor
Naționala României a câștigat clar vineri seara al doilea meci din grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin, scor 37-17 contra reprezentativei din Senegal, și rămâne în grafic pentru a-și îndeplini obiectivul, o clasare în TOP 10. După meci, Lorena Ostase (28 de ani), unul dintre liderii naționalei, a tras primele concluzii. ...
19:30
La finalul unui meci dominat, Rebeca Necula a descris ultimele zile: „Am fost foarte supărate” + Mesajul pentru colega din naționala Elveției # Gazeta Sporturilor
România a trecut peste înfrângerea cu Ungaria și s-a răzbunat pe Senegal, obținând o victorie cu 37-17 în grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Una din cele mai bune jucătoare ale tricolorelor a fost Rebeca Necula (22 de ani), care a marcat 4 goluri.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
19:20
Etapa a 16-a din Liga 2 a început cu un gol marcat eronat la Chiajna! Chindia Târgoviște a deschis scorul în minutul 9, prin fundașul central Daniel Celea, însă reușita a venit după un offside uriaș, vizibil din prima reluare.La faza din care a înscris Celea, defensiva Chindiei părea, paradoxal, cea prinsă pozițional în faza defensivă, însă mingea a ajuns la fundașul târgoviștean, aflat clar în afara jocului. Asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat. ...
19:20
După 37-17 cu Senegal, selecționerul Mihăilă numește „obiectivul care ne-a rămas” la Campionatul Mondial: „De asta m-am bucurat foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Mihăilă, 52 de ani, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a comentat victoria cu Senegal, 37-17, dar și parcursul echipei lui la acest turneu final.În al doilea meci din grupele principale, România a învins la 20 de goluri selecționata Senegalului. ...
19:10
Puștiul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea din debutul în Cupa României # Gazeta Sporturilor
Robert Necșulescu (18 ani) a primit verdictul după eliminarea suferită la debutul pentru prima echipă a FCSB. În partida pierdută categoric de campioană la Arad, 0-3 cu UTA, tânărul a fost protagonistul unui moment nefericit în minutul 34, atunci când arbitrul Andrei Roman l-a eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Alexandru Benga, decizie confirmată ulterior de VAR. ...
19:10
Stadionul din Chiajna funcționează cu o „tabelă” inedită. Scorul în Concordia - Chindia a fost afișat într-un mod aparte, cu pancarte agățate în cuie bătute într-un perete.Suntem aproape în 2026, dar infrastructura multor cluburi autohtone, inclusiv a celor cu pretenții de promovare, continuă să lase de dorit. Cu tabela electronică nefuncțională, cei de la Chiajna s-au văzut nevoiți să improvizeze și au gândit un afișaj manual, cu pancarte bătute în cuie. ...
19:10
Duminică are loc primul turneu caritabil de FIFA din România. Cine participă și unde ajung banii strânși # Gazeta Sporturilor
Duminică, pe 7 decembrie, începând cu ora 17:00 în clubul Interbelic din București va avea loc primul turneu caritabil de FIFA din România.Clubul Interbelic din București se transformă duminică! 32 de jucători, 16 echipe se vor juca FIFA, iar toate încasările urmează să fie donate Fundației Neuroatipic.„EAFC, sau FIFA cum îi spunem în popor, nu mai este doar un joc cu o manetă, a devenit o parte constantă a stilului de viață modern. ...
18:50
Japonia - Ungaria, în grupa României de la Campionatul Mondial » Biletul pentru sferturile de finală e pe masă! # Gazeta Sporturilor
Japonia și Ungaria se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, în runda secundă a grupei principale I de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini din Rotterdam Ahoy, și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
18:40
Lando Norris a fost cel mai rapid și în al doilea antrenament din Abu Dhabi, dar surprinde: „Nu sunt pe deplin fericit” # Gazeta Sporturilor
Lando Norris (26 de ani, McLaren) a înregistrat cel mai rapid tur și în a doua sesiune de antrenamente libere de la Abu Dhabi. Duminică, în Marele Premiu, britanicul pornește ca favorit la cucerirea titlului mondial la piloți.La fel ca în prima sesiune de antrenamente libere, și a doua sesiune a fost dominată de Lando Norris, urmat din nou de Max Verstappen. ...
Acum 6 ore
18:10
Adrian Iencsi, 50 de ani, fost campion cu Rapid, a spus azi la GSP Live că alb-vișiniii sunt principalii favoriți la titlu. Și a numit cel mai bun fotbalist al liderului, în opinia lui.La capătul a 18 etape, Rapid ocupă locul 1 în Superliga, având 38 de puncte acumulate din 11 victorii, 5 remize și numai două eșecuri. ...
18:10
ȘOC în Ucraina! Decizie considerată SCANDALOASĂ: campioana europeană a acceptat cetățenia rusă # Gazeta Sporturilor
Oficialii ucraineni au condamnat ferm decizia campioanei europene la sărituri în apă și dublei participante la Jocurile Olimpice, Sofiya Lyskunova (23 de ani), de a renunța la cetățenia ucraineană și de a o accepta pe cea rusă. Federația Ucraineană de Sărituri în Apă a calificat decizia ei drept „categoric inacceptabilă” și intenționează să-i retragă toate premiile obținute până acum. ...
18:00
Au pus gând rău liderului neînvins: „Cât să mai câștige și ei?” » Plus o promisiune: „Nimeni nu mai vorbește de bani!” # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a anunțat astăzi, într-o conferință de presă susținută de antrenorul Tibor Selymes și fotbalistul Ricardo Farcaș, că vrea să provoace primul eșec din acest sezon liderului Ligii a II-a, Corvinul Hunedoara.Poli se va confrunta cu hunedorenii duminică, de la ora 12:30, pe stadionul din Copou, în etapa a 16-a a campionatului. ...
18:00
Front comun în Superligă » Toate cluburile se alătură unei cauze importante: „Ne unim vocile pentru a transmite un mesaj clar” # Gazeta Sporturilor
Centrul FILIA, organizație neguvernamentală care militează pentru drepturile femeilor, a inițiat un demers de conștientizare asupra pericolului reprezentat de violențele comise asupra femeilor din România. În ultima etapă, toate cluburile din prima ligă s-au alăturat demersului, ieșind pe teren cu bannere de susținere a cauzei. Acum, echipele din Superligă au luat parte și la o campanie digitală comună. ...
17:50
Incredibil! Marko Dugandzic, aproape de o destinație surpriză la doar câteva zile după ce a devenit liber de contract # Gazeta Sporturilor
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant al celor de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, este foarte aproape de un nou transfer, la doar trei zile după ce și-a anunțat plecarea de la FC Seoul. Croatul a publicat mesajul despărțirii pe rețelele de socializare, iar numele său a fost imediat asociat cu o nouă destinație surpriză.În 2023, Rapid l-a vândut pe atacant la Al-Tai pentru 2 milioane de euro. ...
17:00
Feyenoord, la alt nivel » Tranzacție „de viitor” chiar înaintea partidei cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Feyenoord, viitoarea adversară din Europa League a celor de la FCSB, a preluat controlul asupra stadionului pe care evoluează, după ce achiziționat un nou pachet de acțiuni ale companiei care administrează arena.Clubul a ajuns la o participație de 95% din acțiuni, după un efort considerabil, în ultimii ani. Tranzacția are ca scop maximizarea profitului, însă olandezii vor avea și obligații, în perioada imediat următoare. ...
16:50
Selecționerul Ovidiu Mihăilă, acuzat pentru eșecul de la Mondial: „Nu mai știu pe ce lume trăiesc” # Gazeta Sporturilor
România a ratat șansa a de a se califica în sferturile Campionatului Mondial, după înfrângerea din meciul cu Ungaria, scor 34-27.Vasile Stângă (68 de ani), lider în clasamentul all-time al golurilor pentru România, l-a criticat pe Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, pentru deciziile greșite luate în timpul acestui meci. ...
16:50
El va arbitra FCSB - Dinamo! » A fost acuzat că ține cu campioana, iar Gigi Becali l-a lăudat recent: „Se vede pe fața lui” # Gazeta Sporturilor
Marian Barbu este arbitrul care va conduce de la centru derby-ul dintre FCSB și Dinamo, care se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la 20:30, în runda 19 din Superliga. Barbu, din Făgăraș, va fi ajutat de asistenții Mircea Grigoriu (București) și Adrian Vornicu (Iași). În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Valentin Porumbel. Florin Andrei va fi rezervă, iar Octavian Șovre va îndeplini rolul de observator. ...
Acum 8 ore
16:00
16:00
Andrei Rațiu a spus ce adversare își dorește pentru România la Cupa Mondială: „Întotdeauna am vrut să joc cu el” # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano și al naționalei României, a spus în dialogul cu GSP.ro care sunt cele 3 echipe pe care și-ar dori ca „tricolorii” să le întâlnească în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026. Vineri, 5 decembrie, începând cu 19:00, România va afla care sunt cele 3 echipe pe care le poate întâlni la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. ...
16:00
15:50
Rapid se pregătește de o perioadă de transferuri atipică, în raport cu cele din ultimele sezoane. Conducerea din Giulești intenționează să realizeze un mercato de iarnă care să consolideze lotul lui Constantin Gâlcă, pentru ca echipa să-și continue parcursul foarte bun din prima parte a campionatului.Vișiniii plănuiesc mai multe mutări importante, definite de certitudini și mai puțin de încercări. ...
15:50
15:50
15:30
Frauda secolului » Un club celebru a plătit 120 de milioane de euro pentru 5 jucători care nu au ajuns niciodată la club! # Gazeta Sporturilor
Gigantul francez Olympique Lyon se află din nou în centrul unui scandal, după ce prestigioasa publicație „L'Equipe” a dezvăluit că echipa trebuie să plătească sume uriașe companiilor de factoring din cauza unor transferuri care nu au avut loc niciodată.Este vorba despre cinci fotbaliști de la Botafogo, pentru care Lyon ar fi plătit o sumă în valoare de 120 de milioane de euro, dar care nu au călcat niciodată pe pământ francez. ...
15:10
Virgil van Dijk, desființat în direct după ultimul meci: „Un laș! Scapă nevinovat, vina e mereu a celorlalți” # Gazeta Sporturilor
Craig Burley (54 de ani), fost jucător la cluburi precum Chelsea, Celtic și Derby County, l-a criticat pe Virgil van Dijk (34 de ani) pentru prestația din remiza obținută de Liverpool pe Anfield, 1-1 cu Sunderland.Căpitanul „cormoranilor” a greșit o pasă, în urma căreia „pisicile negre” au deschis scorul pe Anfield, comițând astfel o nouă eroare în acest sezon. ...
15:10
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile! Promisiuni și surprize, de la stadionul Dinamo până la „bazin pentru David Popovici” # Gazeta Sporturilor
Bătălia pentru Primăria Capitalei se află pe ultima sută de metri, cu primii patru favoriți separați de doar câteva procente. Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) și Cătălin Drulă (USR) sunt candididații cu cele mai mari șanse de a se instala la Primăria București. GSP le-a trimis celor patru mari favoriți un set de zece întrebări punctuale pe teme de sport. Doar Anca Alexandrescu nu a răspuns. ...
15:00
Superlativele GSP, ediție istorică pe 17 decembrie 2025! Aflăm cine sunt Fotbalistul/a, Antrenorul, Străinul și Sportivul Anului! Surprize majore # Gazeta Sporturilor
Ajunsă la ediţia cu numărul 60, ancheta organizată de Gazeta Sporturilor, cea mai veche și cea mai prestigioasă decernare de trofee din sportul românesc, își va premia campionii pe 17 decembrie, de la ora 20:00! Superlativele GSP nu înseamnă doar trofee: cu decenii în spate, ancheta e un punct de referinţă pentru cariere, un eveniment care compilează succesele, surprizele și emoţiile sportului românesc. ...
15:00
Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul de la Dinamo, urmează să intre în ultimele 6 luni de contract și a spus ce l-ar putea motiva să semneze prelungirea. Contractul lui Eddy Gnahore cu Dinamo expiră la finalul sezonului, iar francezul poate semna cu orice alt club încă din iarnă. A spus că o calificare în cupele europene l-ar motiva să rămână. Exclude varianta de a juca pentru FCSB. ...
14:50
Scenariu de groază la FCSB » După Bîrligea, un alt jucător poate rata derby-ul cu Dinamo: „Vom vedea după antrenament” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut vineri după-amiază conferința de presă premergătoare derby-ului cu Dinamo, în etapa 19 din Superliga. Tehnicianul cipriot a reconfirmat faptul că nu se va putea baza la acest meci pe Daniel Bîrligea (25 de ani), care ar putea lipsi la toate meciurile rămase în acest an calendaritic din cauza entorsei suferite la glezna stângă. ...
14:50
Constantin Gâlcă, „Antrenorul lunii noiembrie 2025” » Declarații pentru GSP: „Mulțumesc, dar asta ne-ar trebui la echipă!” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani) a făcut „dubla” și a câștigat trofeul „Antrenorul lunii” și în noiembrie, după ce l-a adjudecat și luna trecută. Într-un interviu pentru GSP.RO, antrenorul liderului știe de ce are nevoie echipa sa pentru a aduce un nou titlu de campion în Giulești.Deraiați de rapidistul Pancu și de CFR Cluj, giuleștenii s-au redresat. Calm și calculat, Gâlcă a găsit soluția pentru a pune echipa pe picioare după eșecul dur, 0-3, cu CFR. ...
14:40
Zeljko Kopic a numit 3 fotbaliști de la FCSB de care se teme: „Nu este un secret” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul de la Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, care se va juca sâmbătă, de la 20:30. În opinia lui Zeljko Kopic, Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut sunt cei mai importanți fotbaliști ai campioanei. Are încredere că echipa lui se poate impune în meciul de pe Arena Națională. ...
14:20
A avut loc prima sesiune de antrenament de la Abu Dhabi » Doar 8 miimi de secundă îi despart pe Norris și Verstappen # Gazeta Sporturilor
Prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, etapa decisivă a sezonului 2025 de Formula 1, a avut loc vineri pe circuitul „Yas Marina”. Lando Norris de la McLaren a fost cel mai rapid, depășindu-l cu 8 miimi de secundă pe principalul său rival în lupta pentru titlu, Max Verstappen de la Red Bull.Colegul său de echipă, Oscar Piastri, de asemenea în luptă pentru titlu, nu a participat la sesiune. ...
Acum 12 ore
13:50
Dan Șucu, Mihai Rotaru, Mihai Stoica și Iuliu Mureșan au semnat o petiție și i-au trimis-o lui Nicușor Dan: „Nu are ce căuta în vestiar!” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu, Mihai Rotaru, Mihai Stoica și Iuliu Mureșan sunt printre conducătorii din fotbalul românesc care nu sunt de acord cu legea ce prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țara noastră.Modificările aduse Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000 de Camera Deputaților continuă să producă rumoare în fotbalul românesc. ...
13:40
Finanțare deblocată la clubul de tradiție » 1,2 milioane de euro pentru 4 salarii restante și alte datorii # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a primit o veste uriașă înaintea derby-ului etapei a 16-a a Ligii a 2-a, care va avea loc duminică, de la ora 12:30, în Copou, cu liderul clasamentului, Corvinul Hunedoara.Conform oficialilor clubului, Primăria Iași va vira astăzi în conturile clubului circa 1,2 milioane de euro. Suma reprezintă rata a doua din contractul aprobat în vară de Consiliul Local Iași, prin care se votase finanțarea Politehnicii cu aproximativ 1,8 milioane euro. ...
13:20
Încă o provocare! Cristi Chivu, la ora duelului cu antrenorul pe care Inter l-a vrut înaintea lui # Gazeta Sporturilor
Interul lui Cristi Chivu o întâlnește sâmbătă, de la 19:00, pe Como, echipă pregătită de fostul mijlocaș al Barcelonei, Cesc Fabregas.Pentru Cristi Chivu, duelul cu Como și cu Cesc Fabregas se anunță o provocare la fel de mare ca un derby împotriva Milanului sau a lui Juventus. Antrenorul român va avea sâmbătă ocazia să arate că e mai bun decât tehnicianul spaniol pe care Inter l-a contactat înaintea sa, după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. ...
13:10
Imagini spectaculoase de la Arena Națională » Muralul cu Gică Hagi a fost inaugurat # Gazeta Sporturilor
Vineri, 5 decembrie, a avut loc inaugurarea muralului cu Gică Hagi de la Arena Națională.Inițiativa a venit din partea Ambasadei Columbiene din București și amintește de cele două meciuri pe care naționala noastră le-a câștigat în compania sud-americanilor la Campionatele Mondiale din 1994 (3-1) și 1998 (1-0).GALERIE FOTO. ...
13:10
Asta ne mai lipsea, fraților, șampionilor! O competiție cu suflet, cândva, a fost transformată într-un tabel de Excel mai rece decât inima fostei amante a unuia dintre șefii Federației.Cupa României a fost, ani de zile, terenul de joacă al miracolelor. Acolo unde echipele mici aveau curaj, unde tribunele vibrau, unde se scriau povești care se transmiteau din tată în fiu. ...
13:00
Etapa 16 din Liga 2 debutează astăzi, de la ora 18:15, când Concordia Chiajna primește vizita Chindiei Târgoviște. Sâmbătă dimineață au loc alte 7 meciuri, iar runda se termină duminică, cu ultimele 3 partide ale etapei. Toate duelurile pot fi urmărite liveTEXT pe GSP.ro.Fără eșec în această stagiune, Corvinul conduce la pas clasamentul în Liga 2, cu 39 de puncte. La distanță de 9 puncte se află 3 echipe, ASA Târgu Mureș, Steaua și Sepsi. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.