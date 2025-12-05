Primele reacții după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026: „N-arată rău, numai să ajungem acolo””

13:20

Interul lui Cristi Chivu o întâlnește sâmbătă, de la 19:00, pe Como, echipă pregătită de fostul mijlocaș al Barcelonei, Cesc Fabregas.Pentru Cristi Chivu, duelul cu Como și cu Cesc Fabregas se anunță o provocare la fel de mare ca un derby împotriva Milanului sau a lui Juventus. Antrenorul român va avea sâmbătă ocazia să arate că e mai bun decât tehnicianul spaniol pe care Inter l-a contactat înaintea sa, după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. ...