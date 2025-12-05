Localitățile din Prahova vor fi realimentate cu apă, momentan strict pentru grupurile sanitare
Localitățile din Prahova, afectate de aproape o săptămână de situația de la Barajul Paltinu, vor fi realimentate cu apă, momentan strict pentru grupurile sanitare. Reumplerea sistemului va începe în această noapte, la ora 23:00, dar apa va ajunge la robinete la primii cetățeni abia mâine dimineață, a precizat președintele Consiliului Județean, întrucât este vorba de […]
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și-a înlocuit vineri miniștrii energiei, muncii, justiției, sănătății și protecției sociale într-o remaniere guvernamentală menită să-i consolideze popularitatea în scădere, la jumătatea mandatului său de cinci ani. Nikos Christodoulides l-a înlocuit pe ministrul energiei, George Papanastasiou, încredințându-i portofoliul lui Michael Damianos, care ocupase până atunci funcția de ministru al sănătății. Ministrul […]
Șase țări au solicitat UE să permită vânzarea anumitor vehicule cu propulsie hibridă sau prin alte tehnologii şi după 2035 # Rador
Șase țări ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene să permită vânzarea de mașini hibride sau vehicule alimentate cu tehnologii ecologice, altele decât bateriile, şi după 2035, conform unei scrisori comune obţinute vineri de Reuters. Scrisoarea a fost semnată de prim-miniștrii Bulgariei, Republicii Cehia, Ungariei, Italiei, Poloniei și Slovaciei. Comisia Europeană urmează să prezinte un […]
Israelul va participa la Concursul Muzical Eurovision 2026, cea mai mare competiție de muzică live din lume, care va avea loc la Viena. Decizia a fost anunțată de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) după luni de controverse legate de solicitările mai multor țări de a exclude Israelul din cauza războiului din Gaza și a suspiciunilor […]
Organismul diriguitor al fotbalului mondial, FIFA, a acordat primul premiu pentru pace din istoria sa preşedintelui Donald Trump, în cursul unei ceremonii opulente de tragere la sorţi a grupelor Campionatului Mondial de Fotbal de anul viitor. Preşedintele le-a spus celor prezenţi la ceremonia de la Washington că premiul este unul dintre cele mai mari onoruri […]
UE a amendat platforma X pentru că nu se conformează legilor privind conţinutul în mediul digital # Rador
Organismul de reglementare a serviciilor digitale în Uniunea Europeană a amendat platforma de media sociale X cu aproape 140 de milioane de dolari pentru încărcarea legii privind conţinutul în mediul digital. Vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a acuzat Bruxellesul că pedepseşte companiile tehnologice că nu se angajează în acţiuni de cenzură. Sunt trei motive principale […]
În Grecia au fost emise alerte de urgenţă pe întreg teritoriul ţării, pe măsură ce o puternică furtună provoacă perturbări şi distrugeri majore. Furtuna Byron a adus ploi torenţiale în aproape toată Grecia, care au provocat întreruperi de curent şi inundaţii în Atena. Şcolile au fost închise în întreaga ţară, informează BBC./mbaciu/eradu (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este posibil să fie reluată alimentarea cu apă a localităților din Prahova # Rador
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este posibil ca în această seară să fie reluată alimentarea cu apă a localităților din Prahova, afectate de situația de la barajul Paltinu. El a adăugat că a mandatat DSP, IGSU și Ministerele Mediului și de Interne să susțină autoritățile din Prahova pentru ca oamenii să aibă acces la […]
Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21.00, pe TVR 1 șși TVR INFO, imediat după închiderea secțiilor de votare. Televiziunea Română își adaptează grila pentru a oferi o acoperire amplă și riguroasă a scrutinului pentru alegerile parțiale de duminică, 7 decembrie, printr-o serie de ediții speciale și jurnale […]
La nivelul UE, România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați în trimestrul trei al anului 2025 # Rador
La nivelul Uniunii Europene, România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați în trimestrul trei al anului față de precedentele trei luni, arată datele publicate astăzi de Oficiul European de Statistică Eurostat. România conduce clasamentul cu o scădere de 1,2%. În același timp, Croația, Portugalia și Spania au înregistrat […]
Regizoare și scenaristă cunoscută, premiată internațional, Ilinca Stihi de la redacția Teatrul Național Radiofonic a Radio România, debutează editorial. Volumul Homo Imago/ Noul profil uman in era digitală ce va fi lansat la prestigiosul târg Gaudeamus Radio România, care se desfășoară între 3-7 decembrie la Romexpo, invită la o privire asupra transformărilor produse în societatea contemporană globalizată […]
Radio România Actualități transmite emisiunea de noapte accesibilizată în limba semnelor române, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Anual, pe 3 decembrie este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. În acest context, Radio România Actualități propune, în ediția de luni a Serviciului de noapte, un dialog despre drepturi, acces și demnitate, dedicat persoanelor cu dizabilități și […]
Radio România Actualități va difuza duminică 7 decembrie, de la ora 21:00, o Ediție specială consacrată alegerilor din București. Cele mai noi informații din teren, estimări și rezultate, declarațiile principalilor candidați însoțite de comentariile unor reputați analiști politici, toate într-o ediție specială la RRA. Duminică seara veți afla de la noi numele noului primar al Bucureștiului!
O nouă moţiune de cenzură va fi dezbătută în Parlament. Birourile reunite ale celor două camere au decis, cu puţin timp în urmă, că moţiunea iniţiată de un grup format din parlamentari votaţi pe listele S.O.S. România şi POT, acum plecaţi din aceste partide, va fi prezentată luni în plenul legislativului. Dezbaterea şi votul au […]
Pe Drumul Național 1, în zona oraşului Comarnic, sunt în continuare restricţii parţiale de circulaţie pe sensul de mers Braşov – Ploieşti, după ce a apărut o alunecare de teren sub o grindă de consolă. Decizia a fost luată de autorităţi pentru protejarea drumului, dar şi pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanţii la trafic. Purtătorul […]
„Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” a depus o moţiune de cenzură la adresa cabinetului Bulgariei # Rador
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) a depus o moţiune de cenzură la adresa cabinetului Bulgariei condus de premierul Rosen Jeliazkov. După depunerea votului de neîncredere în parlament, deputatul Asen Vasilev a declarat: „Se pare că guvernul nu a ţinut cont de protestul amplu şi nu a demisionat. Astăzi, după cum am promis, am depus o […]
Guvernul elvețian a anunțat vineri că va adopta un amendament la o reglementare a Uniunii Europene care prevede reintroducerea obligativității vizelor pentru țările terțe în anumite circumstanțe. „Aceste circumstanțe pot include depășirea pragurilor de migrație, amenințări la adresa ordinii și securității publice sau încălcări ale drepturilor omului”, se arată într-un comunicat al guvernului./aionita/ilapadat (REUTERS – […]
Avertizări de urgență în Grecia: furtuna Byron provoacă inundații și 30.000 de fulgere în două ore # Rador
Avertizările de urgență sunt în vigoare în toată Grecia, în timp ce un puternic sistem meteorologic provoacă perturbări majore. Furtuna Byron a adus ploi abundente în mare parte din țară. Regiunile Attica, Peloponez, Creta și mai multe insule din Marea Egee sunt cele mai afectate, cu 30.000 de descărcări electrice înregistrate în doar două ore./aspanily/ilapadat […]
Opoziţia a depus astăzi o nouă moţiune de cenzură. Demersul a fost iniţiat de un grup format din parlamentari votaţi în decembrie anul trecut pe listele SOS România şi POT, acum plecaţi din aceste partide. Au reuşit să adune 119 semnături pentru depunerea moţiunii şi ar vrea, prin această iniţiativă, să scoată USR de la […]
Avocații platformei chineze online Shein s-au întors vineri la o instanță din Paris pentru o audiere privind cererea guvernului francez de a suspenda site-ul companiei pentru trei luni, după ce pe marketplace-ul său au fost descoperite păpuși sexuale cu aspect infantil și arme interzise. Shein și-a dezactivat marketplace-ul – unde vânzătorii terți își listau produsele […]
Președintele Macron a declarat că unitatea dintre Europa și SUA privind Ucraina este „esențială” # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat vineri că unitatea dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere”. „Unitatea dintre americani și europeni pe tema ucraineană este esențială. Și o spun din nou și din nou: trebuie să lucrăm împreună”, a afirmat președintele Macron în fața reporterilor, în timpul […]
Elevii din școli din întreaga Germanie au intrat în grevă pentru a protesta împotriva planurilor de reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Protestul, desfășurat în aproximativ 90 de orașe germane, are loc în timp ce parlamentul dezbate propunerea. Dacă va fi adoptată, legea ar impune tuturor bărbaților de 18 ani să completeze un chestionar și să […]
Meteorologii au emis vineri dimineaţă o serie de coduri galbene de vânt; primul este în vigoare pe tot parcursul zilei şi vizează aproape toată jumătatea sudică a ţării. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi în sudul Banatului vântul va sufla cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În munţii Banatului şi local în zona înaltă […]
Economia României a consemnat în primele nouă luni o creștere de 0,8% comparativ cu perioada similară din 2024 (INS) # Rador
Economia României a urcat în primele nouă luni cu 0,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică. La această creştere au avut contribuţii pozitive construcţiile – al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%, agricultura cu un plus de 6,8%, şi comunicaţiile şi impozitele cu […]
Investigație BBC: peste 250 de persoane LGBT supuse terapiei prin electroșocuri în sistemul de sănătate britanic # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – O investigație BBC a descoperit că peste 250 de persoane LGBT au fost supuse terapiei de aversiune prin electroșocuri în sistemul de sănătate britanic (NHS) în anii 1960 și 1970, mult mai multe persoane decât se credea anterior. Personalul medical din Marea Britanie și din alte țări susținea că […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – O dronă de atac a lovit, în noaptea de joi spre vineri, un zgârie-nori din capitala Ceceniei. Potrivit Moscow Times, în urma impactului, a fost deteriorată fațada clădirii „Groznîi-City”. Explozia a fost puternică, unda de șoc distrugând fațada mai multor etaje. Potrivit fotografiilor și videoclipurilor publicate pe reţelele sociale, […]
Irlanda, Spania, Țările de Jos și Slovenia boicotează Eurovision 2026 din cauza participării Israelului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Irlanda, Spania, Țările de Jos și Slovenia au anunțat că vor boicota concursul Eurovision de anul viitor, în semn de protest față de participarea Israelului. Decizia lor a venit după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a hotărât să nu organizeze un vot privind excluderea Israelului, pe fondul […]
”Goana după aur” – de la un simplu anunț, la fenomen 5 decembrie 1848: Anuntul care a declansat febra aurului # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 5 decembrie 1848, președintele american James Knox Polk a făcut un anunț care avea să transforme radical Statele Unite ale Americii. El a confirmat descoperirea de mari zăcăminte de aur în California, în apropiere de râul American, declanșând ceea ce urma să fie cunoscut sub numele […]
O erupţie vulcanică din jurul anului 1345 ar fi putut fi cauza epidemiei de ciumă din Europa, afirmă cercetătorii # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Oamenii de ştiinţă afirmă că este posibil ca o erupţie vulcanică ce a avut loc în jurul anului 1345 să fi declanşat fenomene ce au dezlănţuit cea mai gravă pandemie din istoria Europei, cauzată de ciuma bubonică. Indicii păstrate în inelele arborilor relevă că erupţia a declanşat un şoc […]
Peste 90 de evenimente editoriale sunt pregătite în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Târgul de Carte Gaudeamus Radio România continuă vineri, în capitală, la Romexpo. Își prezintă oferta în Pavilionul B2 peste 180 de edituri, agenții de difuzare de carte românească și străină, edituri universitare și instituții de învățământ superior. Multe dintre ele au și reduceri substanțiale care […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – În judeţele Dolj şi Ilfov vizibilitatea este redusă sub 200 metri din cauza ceţii, iar pe autostrada A3, la kilometrul 36 al sensului de deplasare spre Bucureşti, traficul este îngreunat. Ce s-a întâmplat acolo ne spune de la Centrul Infotrafic, Mihai Sitaru. Mihai Sitaru: Traficul […]
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Sedință de Guvern – ora 11:00. Pe ordinea de zi se numără : Aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor şi măsuri pentru implementarea PNRR. Modificarea, prin ordonanţă de urgenţă, a Codului fiscal în privinţa accizelor, în […]
Garda Naţională de Mediu a aplicat amenzi de aproape 2,5 milioane de lei pentru încălcarea normelor de poluare în regiunea Bucureşti-Ilfov # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Garda Naţională de Mediu a aplicat în acest an amenzi de aproape 2,5 milioane de lei pentru încălcarea normelor de poluare în regiunea Bucureşti-Ilfov. Potrivit unei postări pe internet a instituţiei, traficul rutier a fost responsabil în aproximativ 60% din totalul cazurilor de depăşire a limitelor admise pentru particulele […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, printre altele, modificări ale Codului Fiscal în domeniul acceselor și măsuri pentru implementarea PNRR. Executivul va discuta și un proiect de ordonanță de urgență care reglementează cadrul juridic pentru realizarea investițiilor din domeniul industriei naționale de apărare destinate construirii, […]
„Este o trădare!”, reacția Ucrainei la transferul în Rusia a campioanei la sărituri în apă Sofia Liskun # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Campioana europeană a Ucrainei la sărituri în apă Sofia Liskun a acceptat cetățenia rusă. Sportiva a declarat pentru mass-media ruse că în Ucraina nu este susținută în sport și că nu poate evolua. Vadim Hutzeit, președintele Comitetului Național Olimpic al Ucrainei, a comentat decizia sportivei de a accepta cetățenia […]
Donald Trump a angajat un nou arhitect pentru sala de bal de 300 milioane de dolari la Casa Albă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Președintele american, Donald Trump, a angajat un nou arhitect pentru construcția unei săli de bal la Casa Albă, în valoare de 300 de milioane de dolari, după ce au fost raportate neînțelegeri cu designerul inițial al proiectului. Presa locală relatează că James McCreary și-a exprimat îngrijorarea cu privire la […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – În Statele Unite ale Americii a avut loc o întâlnire între delegațiile ucraineană și americană privind pacea în Ucraina. Surse din echipa de negocieri au declarat pentru Suspilne, vineri dimineaţă, că „întâlnirea delegațiilor ucraineană și americană la Miami s-a încheiat”. Din partea Ucrainei au participat la negocieri secretarul Consiliului […]
Președintele francez i-a cerut omologului Xi Jinping să-şi folosească influenţa asupra lui Putin pentru încetarea războiului din Ucraina # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Preşedintele francez aflat în vizită în China i-a cerut omologului său, Xi Jinping, să-şi folosească influenţa asupra lui Vladimir Putin pentru a-l convinge să pună capăt războiului din Ucraina sau măcar să accepte încetarea atacurilor asupra sistemului energetic ucrainean pe perioada iernii. […]
ICCJ intenţionează să sesizeze din nou CCR privind reforma sistemului de pensionare a magistraţilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie intenţionează să sesizeze din nou Curtea Constituţională privind reforma sistemului de pensionare a magistraţilor, avizată negativ de CSM. Înalta Curte a anunţat că a convocat pentru astăzi secţiile unite pentru a discuta acest subiect, după ce […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (5 decembrie) – Realizator: Lea Berzuc – Cea de-a treia zi a Târgului de Carte Gaudeamus își așteaptă și azi vizitatorii în pavilionul B2 al complexului Romexpo. La actuala ediție sunt prezenți peste 180 de participanți, de la edituri prestigioase din România, la agenții de difuzare de carte românească și străină, edituri […]
EURONEWS: Comisarul Roxana Mînzatu pentru Euronews: „Competitivitatea nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor lucrătorilor”. # Rador
Competitivitatea europeană nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor lucrătorilor, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, pentru Europe Today, noua emisiune matinală a Euronews. Ca parte a planului Comisiei Europene de a crea ceea ce numește o „Europă socială”, comisarul român pentru ocuparea forței de muncă și drepturi sociale a prezentat joi, 4 decembrie, […]
Războiul din Ucraina cu implicațiile lui complexe, situația politică din UE și unele tensiuni între Europa și Israel se regăsesc din nou printre principalele teme dezbătute în presa internațională. Bătălia pentru orașul Pokrovsk din Doneţk continuă și forţele ucrainene își mențin controlul asupra zonei de nord a oraşului, asigură publicația ucraineană Suspilne, după ce Rusia […]
Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal în România, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, a precizat astăzi ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, într-o postare pe internet. Companiei care deține benzinăriile gigantului rusesc Lukoil în România i se interzice însă să transfere orice fel de fonduri sau profituri către Rusia, iar autoritățile române […]
Actorul Victor Rebengiuc a primit astăzi premiul „România Europeană 2025” din partea Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Distincţia i-a fost înmânată de preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei ceremonii organizate la Ateneul Român. Victor Rebengiuc are 92 de ani şi recent şi-a anunţat retragerea din activitate. Reporter: Victor Rebengiuc a povestit că a devenit […]
Ministrul moldovean de externe susţine că Rusia continuă să reprezinte o ameninţare în regiune, inclusiv pentru Republica Moldova # Rador
Rusia continuă să reprezinte o ameninţare în regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, având în vedere acţiunile sale barbare din Ucraina, avertizează ministrul moldovean de externe, Mihai Popşoi, într-un interviu la CNN. El s-a referit în interviu la dronele ruseşti care survolează spaţiul aerian şi se prăbuşesc pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi la atacurile la […]
Situaţia din Prahova şi Dîmboviţa a devenit şi subiect de dispută politică. Reprezentanţii PSD au cerut şi astăzi, în Comisia economică din Senat, reunită pentru a analiza situaţia, demiterea ministrului Mediului, iar cei de la USR i-au acuzat pe partenerii de guvernare că nu sunt interesaţi de soluţii, ci doar de demiteri. În afară de […]
O anchetă din Marea Britanie a concluzionat că preşedintele Putin poartă responsabilitatea morală pentru otrăvirea lui Dawn Sturgess # Rador
În urma unei anchete desfăşurate în Marea Britanie s-a ajuns la concluzia că preşedintele Putin poartă responsabilitatea morală pentru otrăvirea unei femei din Anglia cu neurotoxina Noviciok, în 2018. Dawn Sturgess a murit din cauza expunerii la toxină, la patru luni după agenţi ruşi au încercat să îl ucidă pe un fost coleg al lor, […]
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum se va întâlni la Washington cu Donald Trump și cu premierul canadian # Rador
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat joi că va călători la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump și cu premierul canadian Mark Carney. Dna Sheinbaum a spus că va avea o „scurtă întâlnire” cu ambii lideri, dar nu a oferit mai multe detalii. (REUTERS – 4 decembrie)/opopescu/dsirbu
Postul de radio al armatei israeliene a anunțat că Yasser Abu Shabab, liderul al unui clan anti-Hamas, a fost ucis # Rador
Postul de radio al armatei israeliene, citând surse din domeniul securității, a anunţat joi că Yasser Abu Shabab, cel mai important lider al unui clan anti-Hamas din Gaza, a murit într-un spital din sudul Israelului din cauza rănilor suferite anterior. (REUTERS – 4 decembrie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (4 decembrie)
Cadoul muzicii: Noua Generație Live Superconcert București FM la Băneasa Christmas World – sâmbătă, 6 decembrie # Rador
București FM dă startul oficial al sărbătorilor de iarnă cu un superconcert în aer liber la Băneasa Christmas World, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 17:00. Artiștii pe care ascultătorii i-au cunoscut zi de zi în emisiunea „Ore Deschise”, cărora le-au simțit emoția și energia la radio, urcă acum pe scenă pentru testul cel […]
