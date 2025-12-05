Șoferul beat care a omorât o femeie aseară și a băgat în spital un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile
BizBrasov.ro, 5 decembrie 2025 21:50
Șoferul beat care a omorât o femeie aseară și a băgat în spital un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile Un grav accident de circulație a avut loc joi seara, pe strada Automotoarelor din Brașov. Un șofer beat criță a lovit cu mașina 3 pietoni, accidentându-i grav. După accident, individul a încercat să [...]
• • •
Acum 30 minute
21:50
Acum 6 ore
17:00
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimentare, facultative, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației Daniel David. Potrivit ordinului, tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei, și tema [...]
Acum 8 ore
16:20
Ce se întâmplă cu factura la gaz de la 1 aprilie 2026. O liberalizare a pieței ar putea duce la scăparea de sub control a inflației # BizBrasov.ro
Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale de la 1 aprilie 2026. Aceasta deoarece există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector. Continuarea plafonării prețurilor poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE, a precizat Ministerul Energiei. Autoritățile române negociază însă acum cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea [...]
16:20
Brașovul, în topul orașelor preferate de români pentru perioada de Moș Nicolae. Bugetul alocat este de 1.000 de lei de cuplu # BizBrasov.ro
Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Cele rezervărilor au fost făcute de cupluri, dar există şi interes pentru sejururi care includ copii sau grupuri mici. Hotelurile de 4 stele rămân cea mai căutată opţiune de [...]
16:10
Grupuri politice implicate în fraude și controverse legate de construcția unui depozit de carburanți la Feldioara # BizBrasov.ro
Anchetele DNA se înmulțesc la Brașov. În centrul acestor spețe apar nume grele din structura PNL locală, iar investigațiile vizează acuzații de abuz în serviciu, trafic de influență și chiar constituirea unui grup organizat, cu scopul de a controla funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean. Sursele Gândul susțin, totodată, că alte investigații vizează atribuirea unor [...]
15:40
Aviz amatorilor: Fan „guru” Georgescu, obligat de instanță la plata unei despăgubiri în valoare de 50.000 de lei. A amenințat și înjurat un internaut pe Facebook # BizBrasov.ro
Aviz amatorilor: Fan „guru” Georgescu, obligat de instanță la plata unei despăgubiri în valoare de 50.000 de lei. A amenințat și înjurat un internaut pe Facebook. Un complet de judecată de la Tribunalul Maramureş a hotărât să oblige un bărbat la plata a 50.000 de lei, daune nepatrimoniale, după ce acesta a înjurat şi ameninţat [...]
15:10
Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări pentru care nu are de achitat accize, fără ca termenul „ocazional” să fie definit, va fi introdusă [...]
15:10
Membrii AUR Brașov au donat sânge, sumele obținute fiind distribuite persoanelor nevoiașe # BizBrasov.ro
Peste 20 de membri ai organizației AUR Brașov au donat în această săptămână sânge, sumele astfel obținute fiind distribuite persoanelor nevoiașe. Inițiativa i-a aparținut lui Gheorghe Cojocaru, consilier local și președinte al organizației municipale a AUR. Acesta face un apel la brașoveni să doneze sânge în condițiile în care în spitalele din România este mereu [...]
14:30
Trei polițiști brașoveni, premiați de 1 Decembrie pentru profesionalism și dedicare. Unul dintre ei are numele și chipul secretizate # BizBrasov.ro
Trei polițiști brașoveni, premiați de 1 Decembrie pentru profesionalism și dedicare. Unul dintre ei are numele și chipul secretizate. Cu ocazia Zilei Naționale a României, trei polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au fost recompensați cu Placheta de Onoare a Poliției Române și Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, ca semn al [...]
Acum 12 ore
14:20
Magistrații au decis: atacă din nou la Curtea Constituțională legea care îi pune să iasă la pensie ca orice om și să ia o pensie aproape normală # BizBrasov.ro
Magistrații au decis: atacă din nou la Curtea Constituțională legea care îi pune să iasă la pensie ca orice om și să ia o pensie aproape normală. Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, vineri, cu unanimitate de voturi, sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor Purtătorul de cuvânt [...]
14:20
Containere pentru haine vechi: cum se pregătesc localitățile din Brașov pentru noile reguli de mediu # BizBrasov.ro
În contextul în care colectarea deșeurilor textile va deveni obligatorie în curând, multe comunități încă se confruntă cu lipsuri în infrastructură. Un sprijin important vine din partea bisericilor, care, de câțiva ani, desfășoară acțiuni civice pentru colectarea hainelor, încălțămintei și jucăriilor uzate. Peste 50 de biserici din județ au instalat containere dedicate acestei cauze. În [...]
14:00
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Constructorul turc Makyol a finalizat montarea primei grinzi la structurile tronsonului 2 # BizBrasov.ro
Constructorul turc Makyol a finalizat montarea primei grinzi la structurile tronsonului 2 din Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, potrivit imaginilor postate de către reprezentanți ai companiei. „Am finalizat montarea primei grinzi pe Autostrada Sibiu – Făgăraș din cadrul tronsonului 2. Sunt încrezător că vom instala ultima grindă cu același entuziasm și vom finaliza proiectul”, transmite Taner Kasap, [...]
13:50
Drumul vechi spre Poiana Brașov refăcut cu material rezultat din decolmatarea pârâului Cheu și din aluviuni # BizBrasov.ro
Inundațiile de la începutul acestei veri, pe lângă problemele cauzate în mai multe cartiere ale orașului, au reprezentat un test pentru angajații primăriei și în cartierul Șchei, deoarece era nevoie de o soluție pentru îndepărtarea aluviunilor scurse de pe versanți. Pe lângă problema legată de costuri, o problemă majoră era și transportul acestor aluviuni, care [...]
12:50
Lustruiți-vă ghetuțele! În această noapte vine Moș Nicolae/ Tradiții și superstiții românești # BizBrasov.ro
În noaptea de 5 spre 6 decembrie vine Moș Nicolae, așa că ar fi indicat să vă lustruiți ghetuțele. Moșul aduce bucurie, mai ales în rândul copiilor. Ghetuțele lustruite vor fi umplute cu cadouri, în special dulciuri, iar cei care nu au fost cuminți ar putea găsi în dar nuielușe. Cine a fost Sfântul Nicolae? [...]
12:40
DOCUMENT Administrația Coliban știa de existența problemelor de pe Graft, dar nu a făcut nimic. Ironic, fostul primar îi critică pe cei care vor să repare inacțiunea lui # BizBrasov.ro
Scandalul legat de lucrările realizate la malurile și albia Pârâului Graft intră într-o nouă etapă. Plecând de la un document postat pe Facebook de către Electra Ghiza, activist civic, jurnalist Pro TV Brașov și mama consilierei locale USR, Ilinca Ghiza, BizBrașov a descoperit că problemele de la Graft se știau de către vechea administrație, dar [...]
12:00
Filmul „CATANE”, comedia neagră inspirată din fapte reale, cu un scenariu multipremiat, scris și regizat de Ioana Mischie, va fi prezentat în avanpremieră pe 12 decembrie la Brașov. Evenimentul va avea loc la Cinema One (în Coresi Shopping Mall), de la 18:30, iar spectatorii sunt invitați la o discuție cu regizoarea Ioana Mischie, actrița Iulia [...]
11:40
Șoferul care a lovit aseară trei pietoni avea o alcoolemie de 2,71 g/l alcool pur în sânge. Una dintre persoanele accidentate a decedat, iar alta se află în stare gravă, în spital. Șoferul a încercat să fugă, dar a fost prins și reținut de polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
11:40
VIDEO Razie de amploare a polițiștilor în zonele Făgăraș și Victoria: aproape 100 de amenzi și 5 infracțiuni descoperite # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au derulat, ieri, o amplă acțiune de verificare pe raza municipiului Făgăraș, a orașului Victoria și în comunele Recea și Sâmbăta de Sus, vizând prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, protecția mediului, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și menținerea siguranței publice. La acțiune au participat peste 60 de polițiști din structurile de ordine publică, [...]
11:20
România este în topul mondial al competenței în folosirea limbii engleze de către adulți. Fără Google Translate # BizBrasov.ro
România este în topul mondial al competenței în folosirea limbii engleze de către adulți, conform celui mai recent studiu de profil. România se clasează pe locul 11 în lume în EF English Proficiency Index 2025, cu un nivel „foarte ridicat” de competențe în limba engleză. În timp ce țara noastră urcă în clasament, Olanda își [...]
11:00
Mai multe orașe din Ungaria, ajutor financiar pentru refacerea parcurilor din Tușnad, distruse în vară de o furtună # BizBrasov.ro
O furtună puternică a făcut prăpăd în Băile Tușnad în iulie, când aproximativ 30% dintre parcuri și spațiile verzi au fost distruse. Mai multe orașe înfrățite din Ungaria au răspuns rapid solicitării de sprijin, trimițând bani și specialiști pentru refacerea zonei. Stațiunea harghiteană Băile Tușnad a suferit pagube serioase în acest an, după ce o [...]
11:00
Patinoarul de la Baza Sportivă Olimpia se deshide astăzi, cu acces gratuit. Care sunt tarifele pentru următoarele zile # BizBrasov.ro
Patinoarul de la Baza Sportivă Olimpia Brașov se va deschide astăzi, la ora 18.00, intrarea urmând să fie gratuită în această seară. Tarifele practicate în sezonul 2025-2026 de către Serviciul de Întreținere Infrastructură Sportivă, Imobile și Drumuri Județene (SIISIDJ), în calitate de administrator al Bazei Olimpia, sunt aceleași de anul trecut, respectiv: Acces copii (vârsta maximă [...]
10:40
Paradă a motocicliştilor la Sfântu Gheorghe, în Ajun de Moș Nicolae. Astăzi se aprind luminițele din bradul uriaș amplasat în Piața Centrală # BizBrasov.ro
Zeci de motociclişti vor participa, vineri după-amiază, la tradiţionala paradă de Moş Nicolae, organizată în Sfântu Gheorghe de către Asociaţia Motocicliştilor Independenţi. „Avem cinci echipe cu 40 de motociclete care în cursul dimineţii de vineri vor merge la Câmpu Frumos, la Reci, Chilieni, Coşeni, Chichiş, Ilieni şi Sfântu Gheorghe şi vor împărţi daruri copiilor din [...]
10:40
Astăzi, autobuzele de pe linia metropolitană 710 Brașov (terminal Roman) – Săcele (Garaj) vor circula în intervalul orar 18.00 – 20.00, pe un traseu deviat în centrul orașului Săcele. Modificarea este determinată de faptul că în această seară are loc în Săcele aprinderea luminilor de sărbători. Traseul liniei 710 va fi deviat, după cum urmează: [...]
09:30
Temperaturi peste cele obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toată ţara. Prognoza meteo pe 4 săptămâni # BizBrasov.ro
Temperaturi peste cele obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toată ţara. Prognoza meteo pe 4 săptămâni. Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei anunţate vineri de ANM pentru intervalul 8 decembrie 2025 – [...]
Acum 24 ore
08:20
Proprietarii celebrei berării Caru’ cu Bere din București vor deschide anul viitor un restaurant în locul Cerbului Carpatin # BizBrasov.ro
Grupul de firme City Grill, proprietarul celebrei berării Caru’ cu Bere din Capitală, va deschide, în cele din urmă, în primăvara anului viitor, un restaurant în Brașov, în locația fostului restaurant Cerbul Carpatin, după ce a închiriat localul de la societatea brașoveană Aro Palace, ne-au declarat surse din piața de profil. Inițial, deschiderea locației era [...]
05:50
Locul unde sunt cei mai vechi stejari din Țara Bârsei va fi transformat în pădure-parc, cu alei de promenadă și piste pentru bicicliști # BizBrasov.ro
Din punct de vedere istoric și arheologic, zona Gorgan din comuna Bod figurează în evidențele Ministerului Culturii pe Lista Monumentelor Istorice la categoria Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local cu descoperiri din neolitic, epoca bronzului, Latene, Hallstatt, epoca romană si epoca medievală timpurie. Primăria din Bod vrea să transforme acest loc [...]
05:40
„Factură” de peste 6 milioane de lei pentru lucrările de reparații străzi din Sudul Brașovului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov continuă programul de reparații și întreținere a străzilor din zona de Sud a orașului. În baza acordului-cadru semnat în luna iulie, municipalitatea a atribuit un al doilea contract subsecvent, în vederea derulării unor proiecte de infrastructură stradală din zonă. Potrivit datelor publicate pe platforma de achiziții publice, valoarea lucrărilor din acest nou contract [...]
05:40
Proiectul restaurării Castelului Brukenthal de la Sâmbăta, ajuns o ruină, respins de Cultură, din cauza lacunelor. Ce a cerut Comisia Zonală a Monumentelor Istorice # BizBrasov.ro
Încă din 2021 Romsilva a început demersurile birocratice pentru rreabilitarea Castelului Brukenthal de la Sâmbăta de Jos, astfel încât să fie reintrodus în circuitul turistic. Proiectul a ajuns acum și pe masa Comisiei Zonală a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene de Cultură, care nu l-a agreat, deoarece ar avea o serie de lacune. Potrivit [...]
05:30
Ce trebuie să faci dacă ai lovit un animal cu mașina. Cine te despăgubește pentru daunele materiale # BizBrasov.ro
Lovirea unui animal pe șosea este una dintre cele mai neplăcute situații pe care le poți trăi la volan. Pe lângă șocul emoțional, apar imediat întrebări practice: ce trebuie să faci, pe cine anunți, cine plătește reparațiile mașinii și ce se întâmplă cu animalul, fie el domestic sau sălbatic. Reacția corectă este importantă atât din [...]
05:30
Marca „DAC”, transferată de la Roman SA la Autovehicule DAC S.A. „Întoarcerea unui gigant românesc” # BizBrasov.ro
Marca „DAC”, transferată de la Roman SA la Autovehicule DAC S.A. „Întoarcerea unui gigant românesc” Sub sloganul „Întoarcerea unui gigant”, autovehicule DAC S.A. – cu sediul la Brașov – un nume emblematic al industriei auto românești, anunță revenirea sa în forță, odată cu finalizarea preluării integrale a mărcii DAC și lansarea unei strategii ambițioase de [...]
04:20
Moartea lui Ion Iliescu, alegerile și păpușile Labubu, în topul subiectelor căutate de români pe Google, în 2025 # BizBrasov.ro
Ca în fiecare an, Google a prezentat topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă sau păpușile Labubu. Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. [...]
04:20
City break de iarnă: Hoteluri din mai multe orașe din țară, printre care și Brașov, în care te poți caza pentru mai puțin de 100 de euro # BizBrasov.ro
Un city break în România, mai ales după agitația sărbătorilor, este binevenit. Dacă îți plănuiești vizita în mod inteligent, vei avea surpriza să eviți atât traficul aferent vacanței de iarnă, cât și prețurile nejustificate pentru cazare. Dacă îți dorești un city break în Brașov, Hotelul Atria este o combinație perfectă de nou și vechi și [...]
Ieri
20:10
Un șofer mort de beat a lovit 3 pietoni în această seară, în cartierul Tractorul. I-a băgat pe toți în spital # BizBrasov.ro
Un șofer mort de beat a lovit 3 pietoni în această seară, în cartierul Tractorul. I-a băgat pe toți în spital. La acest moment, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier intervin la un accident rutier, care a avut loc în pe strada Automotoarelor, din municipiul Brașov (zona fostei fabrici Tractorul, lână parc) [...]
17:40
FOTO A început protestul Graft, confiscat de USR. 100 de oameni s-au adunat în zona Pârâului, cerând stoparea lucrărilor și susținând că aici se toarnă „betoane” # BizBrasov.ro
Este protest în acest moment în zona Pârâului Graft, unde s-au adunat 100 de oameni, printre aceștia și consilieri USR, fostul primar Allen Coliban, dar și Victor Ilie, fostul deputat USR. Ei cer cer stoparea lucrărilor, respectiv să nu se intervină pentru dislocarea stâncilor din amonte, de sub arcada Bastionului Graft, care au un farmec [...]
17:00
FOTO Polițiștii brașoveni, din nou, în misiune cu Moș Crăciun. Braşovenii, aşteptaţi două zile la Coresi, cu cadouri pentru copiii din satele Braşovului # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni continuă, pentru al patrulea an consecutiv, campania socială „În misiune cu Moș Crăciun”, un proiect umanitar care aduce speranță și lumină în sufletele copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse. Povestea acestei campanii a luat naștere dintr-o dorință sinceră de a dărui, fără a aștepta ceva în schimb și de a transforma [...]
16:30
După două săptămâni de căutări, doi hoți care au „dat lovitura” într-o casă din Brașov au fost prinși de polițiști # BizBrasov.ro
După două săptămâni de căutări, doi hoți care au „dat lovitura” într-o casă din Brașov au fost prinși de polițiști. La data de 18 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 54 de ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul că persoane necunoscute [...]
16:00
Ce nu ar trebui să depozitezi în beciul de la bloc. Amenda ajunge până la 3.000 de lei # BizBrasov.ro
Ce nu ar trebui să depozitezi în beciul de la bloc. Amenda ajunge până la 3.000 de lei. Românii care locuiesc la bloc trebuie să țină cont de câteva aspecte esențiale atunci când folosesc subsolul și boxele ca spațiu de depozitare. Spațiul comun trebuie să rămână întotdeauna sigur pentru toți locatarii, iar respectarea regulilor este [...]
15:50
Compania Apa avertizează brașovenii să nu ofere bani pentru lucrări executate pe domeniul public: „Îi rugăm pe toți cetățenii care primesc astfel de oferte din partea unor lucrători sau antreprenori, să nu dea curs acestora” # BizBrasov.ro
Ca urmare a unor sesizări primite la sediul Companiei Apa, prin care unii cetățeni s-au plâns de faptul că li s-au cerut bani pentru executarea unor cămine de branșament/racord, reprezentanții instuției precizează că toate lucrările de infrastructură efectuate pe domeniul public sunt plătite de către Compania Apa. „Suntem obligați să informăm publicul pe tema investițiilor [...]
15:10
Peste 200 de donatori, la cea de-a 13-a ediție a Cercului de Donatori Brașov. Campania de strângere de fonduri rămâne deschisă online până în 8 decembrie # BizBrasov.ro
Peste 200 de donatori au participat la cea de-a 13-a ediție a Cercului de Donatori Brașov. Evenimentul de strângere de fonduri, dedicat susținerii a trei proiecte comunitare relevante a avut loc pe 24 noiembrie la Hotel Aro Palace, și a adus împreună 200 de brașoveni generoși care au reușit să mobilizeze 81.850 de lei sub [...]
14:50
După scandalul iscat în jurul lucrărilor de pe Pârâul Graft, oficialii Primăriei dau asigurări: Nu demolăm nicio stâncă, nu mutăm nicio piatră, nu dărâmăm nicio cascada. Este o zonă la care ținem foarte mult, atât ca brașoveni, cât și ca administrație! # BizBrasov.ro
Lucrările de punere în siguranță a malurilor pârului Graft au scos la iveală o serie de probleme majore, cea mai gravă afectată fiind zona de la Piața Brassai spre maternitate, unde apa a săpat în mal, sub trotuar, existând riscul prăbușirii unei porțiuni din acest trotuar. În jurul acestui subiect s-a iscat un adevărat scandal [...]
14:00
Scandal după ce au apărut „betoane” pe Pârâul Graft. Controale ale Administrației Bazinale Olt # BizBrasov.ro
Ploile de la finalul lunii mai au creat mari probleme în municipiu, când apa s-a revărsat în mai multe zone ale orașului, iar echipele de intervenție au trebuit să acționeze în mai multe cartiere ale orașului. După aceste incidente, Comitetului Local pentru Situații de Urgență a stabilit o serie de măsuri, ce au vizat în [...]
14:00
(P) Iluminatul nu este doar un detaliu tehnic, ci un element esențial care influențează confortul și estetica unei locuințe. Alegerea corpurilor potrivite poate transforma complet atmosfera unei camere, oferind echilibru între funcționalitate și design. Dormitorul și biroul sunt două spații unde lumina joacă roluri diferite: relaxare în primul caz, concentrare în al doilea. De aceea, [...]
14:00
„Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, însă dacă nu se intervine urgent în zonă, alunecarea de teren va continua” – CNAIR despre situația DN1, la Comarnic # BizBrasov.ro
„Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, însă dacă nu se intervine urgent în zonă, alunecarea de teren va continua” – CNAIR despre situația DN1, la Comarnic. După cum vă informa Biz Brașov, aseară a avut loc o alunecare de teren sub DN1, între Comarnic și Posada, care pune în pericol șoseaua. Echipe de [...]
13:50
VIDEO Altercație pe o stradă din cartierul Tractorul. Scandalagiul beat a căzut în mijlocul străzii și a fost ridicat tocmai de cei pe care i-a „inoportunat” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secția 3 au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la tulburarea liniștii publice pe strada Independenței din Brașov. „Imediat, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un cuplu, respectiv o femeie de 37 de ani și un bărbat de 39 de ani, care, în timp ce se aflau [...]
13:30
„Țesătorul de vise-Poveste de Crăciun”, în premieră sâmbătă la Teatrul „Sică Alexandrescu” # BizBrasov.ro
Reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” anunță pentru luna decembrie premiera spectacolului „Țesătorul de Vise – Poveste de Crăciun”, o producție dedicată întregii familii. Reprezentațiile vor avea loc exclusiv în decembrie. VINERI, 5 decembrie de la ora 19:00, publicul este invitat la AVANPREMIERĂ, iar SÂMBĂTĂ, 6 decembrie, 0ra 19:00, în Sala Mare va avea loc PREMIERA spectacolului „ȚESĂTORUL DE VISE [...]
13:10
De luni, 8 decembrie, autobuzele de pe traseul urban RATBV cu indicativul 41 (Livada Poștei – Stupinii Noi/Gazon) vor opri într-o nouă pereche de stații, denumite „Coștila”, situate pe strada Plugarilor, între punctele de îmbarcare / debarcare „Cimitirul Central” și „Stație Epurare”. Introducerea acestei noi perechi de stații face parte din strategia municipalității și a [...]
12:40
Pedepsele primite de cei doi iubiți, prinși la Brașov, după ce au ucis un bărbat și i-au abandonat trupul într-un geamantan, în Vaslui # BizBrasov.ro
Cuplul care anul trecut a ucis un bărbat 36 de ani și-a primit condamnarea în primă instanță. Bărbatul a primit o pedeapsă de 28 de ani de închisoare, iar iubita lui 22. Cei doi iubiți din județul Vaslui au fost condamnați pentru omor calificat și tâlhărie calificată. Crima înfiorătoare a avut loc la casa bărbatului [...]
12:30
Primul „vânător” de deepfake-uri din România: platforma DetectivulAI, creată la Brașov # BizBrasov.ro
Prima platformă din România care descoperă deepfake-urile create de inteligența artificială a fost creată la Braşov. „DetectivulAI” este platforma gândită de membri ai Asociaţiei Artbyte şi explică pe înţelsul tuturor, care sunt imaginile, videoclipurile și informații neadăvărate din mediul online, create cu ajutorul AI şi cum pot fi ele recunoscute în viaţa de zi cu [...]
12:20
Avertisment MAI: informații false cu privire la operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează, joi, că pe reţelele sociale şi pe cele de mesagerie circulă informaţii care anunţă operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor în trafic şi în zonele publice. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, au transmis oficialii MAI. „Vă informăm [...]
12:20
VIDEO La 11 zile de la dispariția tânărului englez George Smyth în munții Bucegi, căutările continuă. 17 salvamontiști cercetează munții, în condiții meteo grele # BizBrasov.ro
La 11 zile de la dispariția lui tânărului englez George Smyth în munții Bucegi, căutările continuă. 17 salvamontiști cercetează munții, în condiții meteo grele. Salvatorii montani au urcat aseară în Munții Bucegi și au rămas peste noapte la Cabana Mălăiești, pentru a putea interveni încă de la primele ore ale dimineții. O echipă formată din [...]
