Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate

Cătălin Drulă a declarat, într-un interviu pentru Buletin de București, că înainte de a-și anunța candidatura pentru funcția de primar al Capitalei, au existat negocieri cu Ilie Bolojan pentru ca PNL să-l susțină pe el. De asemenea, a răspuns acuzației conform căreia ar fi trădat-o pe Elena Lasconi pentru ca să-l susțină Nicușor Dan. Inițial, […]