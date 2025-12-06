Ion Cristoiu: „Acuzația că s-au amestecat rușii în alegerile prezidențiale nu are nicio probă”
Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show de pe 4 decembrie 2025, transmisă live pe Gândul.ro de la ora 20:00, unde a discutat aspecte legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și acuzațiile de ingerință rusă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a ironizat afirmațiile despre anularea alegerilor, subliniind […]
• • •
6 Decembrie, calendarul zilei: Ionel Dănciulescu împlinește 49 de ani, Tom Hulce 72. Finlanda își declară independența față de Rusia # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ionel Dănciulescu este unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc. Născut pe 6 decembrie 1976, la Slatina, el și-a construit reputația în special la Dinamo București, devenind un simbol […]
Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic” # Gândul
6 decembrie 2024. Un an. Atât a trecut de când primul tur al prezidențialelor din 2024 a fost anulat. O decizie care a uimit, a bucurat, a revoltat și a bulversat părți dintr-o Românie deja fragmentată și divizată. Un capitol care – cine știe, peste ani – va fi predat în manuale de istorie și […]
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor a fost făcută pentru Nicușor Dan. Europa nu avea nevoie de cineva pro-Trump” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum europenii, după câștigarea alegerilor de către Trump, aveau nevoie de un președinte care să nu îl susțină pe președintele american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „De aia pot să spun […]
Tradiții uitate de Moș Nicolae. Ce obiceiuri mai păstrează românii astăzi și cum întâmpină copiii sărbătoarea # Gândul
Sfântul Ierarh Nicolae este sărbătorit, în fiecare an, pe data de 6 decembrie. A fost arhiepiscop și a trăit în orașul Myra, conform scrierilor vechi. Acesta a devenit cunoscut datorită faptelor bune și a generozității sale față de copii și săraci. Sfântul Nicolae oferea daruri și bani familiilor în nevoie și, astfel, moștenirea sa a […]
6 decembrie. Ziua cea mai lungă, cutremur pe scena politică din România. După ce validase turul întâi, CCR anulează alegerile prezidențiale. Georgescu: „Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare”. Lasconi: „Putin râde” # Gândul
Gândul a prezentat, cronologic, evenimentele desfășurate pe scena politică din România după ce Călin Georgescu și Elena Lasconi au câștigat turul întâi al alegerilor prezidențiale din anul 2024. Desfășurat în data de 24 noiembrie, scrutinul s-a transformat într-o surpriză electorală uriașă, toate previziunile fiind, pur și simplu, date peste cap. Însă, imediat după ce voturile […]
De ce Bucureștiul are nevoie de un primar empatic față de problemele oamenilor. Momentul halucinant când fostul edil Nicușor Dan i-a sfidat pe locatarii unui bloc din Sectorul 5, iar unei femei i s-a făcut rău și a ajuns direct la spital # Gândul
Este de notorietate faptul că fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, nu era cel mai empatic edil față de problemele cetățenilor. Mii de dosare, de la cereri simple de schimbare de nume, până la autorizații de taxi, zăceau prin sertarele primăriei, pentru că Nicușor Dan nu le semna. De altfel, fostul edil nu părea […]
Medvedev amenință NATO: Poate că e timpul să trimitem câteva dintre „cele mai bune submarine din lume” pe coastele Franței? # Gândul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru presupusele sale avertismente conform cărora Statele Unite ar putea trăda interesele ucrainene dacă permit concesii teritoriale Rusiei. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, devenită virală între timp, Medvedev a citat avertismentul „curajosului Micron”, menționând că acesta a fost […]
Acum 4 ore
Un comitet ales de Robert F. Kennedy Jr. a votat pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere # Gândul
Un comitet consultativ care a fost ales personal de Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din Administrația Trump, a votat vineri pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere. Decizia a trecut cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Ideea a atras critici dure din partea sistemului medical și […]
Fiul celebrului doctor Ciomu a fost audiat de procurori într-un scandal amoros legat de soția unui lider interlop foarte periculos. „Crezi că Poliția mă sperie pe mine?” # Gândul
Andrei Ciomu, fiul celebrului doctor Ciomu, a fost audiat de procurori într-un dosar în care un temut lider interlop, care acționează în București, ar fi descoperit că soția lui are o relație cu un bărbat pe care l-ar fi cunoscut prin intermediul unei platforme de socializare. Fiul fostului medic Naum Ciomu l-ar fi ajutat pe […]
Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există” # Gândul
Alexandrina, o româncă stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie, a dat detalii despre procesul de adaptare în străinătate. Ea a observat diferențe notabile între traiul din România și cel din UK. Mutarea Alexandrinei a fost un pas important pentru ea, dar realitatea din Regatul Unit nu a fost chiar cea pe care o […]
Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape # Gândul
Președintele american Donald Trump a fost desemnat câștigătorul noului Premiu FIFA pentru Pace, decernat vineri în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială. FIFA i-a acordat premiul dedicat „persoanelor care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace”. „Aceasta este medalia ta, o poți purta oriunde vrei”, i-a spus președintele FIFA, Gianni Infantino, președintelui SUA […]
Preocupările președintelui și premierului în Criza Apei: sindrofii de 1 decembrie, campanie electorală și vizite externe. Nici Bolojan și nici Nicușor Dan nu s-au deplasat la locul dezastrului de la Paltinu. 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie „la lighean” # Gândul
Principalele preocupări ale celor mai importante două persoane publice din România – președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan nu au avut nicio legătură cu Criza Apei din România, în care 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie în ligheane. Ambii au dat câte un mesaj de solidaritate, însă niciunul nu s-a […]
Cel mai scump apartament din Germania este de vânzare: care este prețul cerut pentru facilități de 5 stele și o vedere panoramică peste Munchen # Gândul
Un apartament de lux din Munchen a stabilit un nou record de preț pe piața imobiliară din Germania. Aflat în cartierul Gärtnerplatz, acest penthouse din fostul complex „The Seven” este scos la vânzare pentru suma de 18,7 milioane de euro. Apartamentul este amplasat la etajul 11 al clădirii, oferind o priveliște panoramică asupra orașului Munchen, […]
Revine apa în Prahova, de la ora 23.00, deocamdată doar la toaletă. A fost emis mesaj Ro Alert # Gândul
De la ora 23:00, se reia alimentarea parțială cu apă pentru igiena grupurilor sanitare în localitățile afectate din județul Prahova, spune un mesaj Ro-Alert. Potrivit mesajului Ro-Alert emis de autorități, temporar, poate prezenta impurități. De asemenea, este interzisă utilizarea apei pentru băut, igiena individual, spălarea alimentelor, vaselor și prepararea hranei, se mai arată în mesaj.
India l-a trecut pe Vladimir Putin pe meniu vegetarian. Cu ce a fost servit președintele rus la banchetul de stat de la Palatul din New Delhi # Gândul
Președinta Indiei Draupadi Murmu i-a oferit o bogată cină vegetariană în onoarea lui Vladimir Putin, având în vedere că este cunoscut faptul că liderul rus preferă legumele și fructele. Ea i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin o varietate de preparate vegetariene și sucuri proaspete la banchetul de stat oferit în cinstea vizitei în New Delhi. […]
Aplicaţiile de localizare promit siguranţă, dar se pot tranforma într-o agresiune distructivă. Tot mai folosite de cuplurile bănuitoare şi de părinţii grijulii, acestea pot să–și transforme utilitatea în risc dacă este întrecută limita intimităţii. „Ca părinte e cea mai bună idee. Ca părinte e fantastic. Copiii obișnuiesc să mintă în perioada asta„, explică o tânără, […]
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat # Gândul
Dormitul în vagoanele trenurilor a devenit o experiență inedită de cazare. Chiar și când trenul stă pe loc, se poate dormi foarte bine pe interior. Astfel, hotelierii ingenioși au mers și mai departe și au transformat vagoane scoase din uz în cazări spectaculoase. În Murg SG, un vagon de marfă SBB și-a început noua „carieră” […]
„UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, crede Viktor Orban # Gândul
„UE se îneacă în corupție. Comisarii se lovesc de acuzații serioase”, a avertizat premierul Ungariei, aflat în campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Viktor Orban, care caută să obțină al cincilea mandat consecutiv de prim-ministru al Ungariei, a acuzat Uniunea Europeană de „corupție” într-un interviu în cadrul presei locale. „UE se îneacă în corupție. Acum un […]
În România, solstițiul de iarnă 2025 are loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17:30. Solstițiul de iarnă marchează momentul în care ziua este cea mai scurtă, iar noaptea este cea mai lungă din an. Din acest punct și până la solstițiul de vară, din data de 21 iunie, durata zilelor va crește treptat, în […]
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator # Gândul
Interesul oamenilor de a-și cumpăra o locuință crește în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când „sentimentul de acasă” devine mai pregnant. În acest context, ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a realizat un ghid cu aspecte obligatorii de care trebuie să țină cont cei care sunt în căutarea unei locuințe. Cerințe și documentație pre-vânzare […]
FCSB – Dinamo se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, în derbyul etapei a 19-a a Superligii. Zeljko Kopic a spus că Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut sunt cei mai importanți jucători ai adversarilor și a anunțat ce înseamnă un derby de acest gen pentru fotbalul românesc. Zeljko Kopic știe cine ar […]
UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat terorist”. UEFA consideră astfel de mesaje „provocatoare, politice și inacceptabile” pentru un meci de fotbal, subliniind că fotbalul nu este locul potrivit pentru astfel de declarații. Decizia a fost luată de Comisia de Disciplină a UEFA. Federația de fotbal ucraineană a […]
Premierul Bolojan confirmă că Aeroporturi București nu este pe lista Executivului privind noi listări la bursă # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a confirmat vineri faptul că Ministerul Transporturilor nu a propus Executivului să includă Compania Națională Aeroporturi București pe lista companiilor care vor fi analizate inclusiv în vederea listării la bursă. „Această societate (n.r. Compania Națională Aeroporturi București) nu a fost propusă de către Ministerul Transporturilor pe această listă, deci, nu va fi analizată […]
Ucraina este „lăsată din brațe”: în 2026, și Danemarca reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate # Gândul
Una dintre țările membre UE va reduce ajutorul financiar acordat Ucrainei aproape la jumătate începând de anul viitor. Este vorba de Danemarca. Ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, a declarat că țara va reduce semnificativ sprijinul financiar acordat Ucrainei în următorul an. Dacă în acest an ajutorul se ridică la 2,2 miliarde de euro, […]
Ciprian Ciucu, mesaj de mobilizare la vot și de unitate pentru București: „Orașul nostru are nevoie de soluții, nu de certuri” # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria București, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care transmite un apel la responsabilitate și la un vot rațional, orientat către proiecte serioase și către stabilitatea de care orașul are nevoie. În mesajul transmis, el subliniază că Bucureștiul are nevoie de oameni […]
Adevărul despre afacerile imobiliare ale familiei Băluță. Documentul care clarifică totul: de unde sunt sumele investite # Gândul
O investigație despre presupusele “secrete imobiliare” ale familiei Băluță circulă intens în ultimele 48 de ore, fiind promovată masiv chiar de candidatul Ciprian Ciucu. Știripesurse a pornit pe firul acestor așa-zise dezvăluiri-virale, iar documentarea a scos la iveală lucruri interesante. Dezvăluirile virale au ignorat exact datele publice care ar fi lămurit totul Așa-zisele dezvăluiri despre […]
Criza Apei naște Războiul de pe Facebook. Acuzat de USR că e principalul vinovat pentru problemele de mediu din România, PSD ripostează # Gândul
A trecut aproape o săptămână de când locuitorii din Prahova și din Dâmbovița nu au apă menajeră, din cauza unui lung șir de greșeli extrem de grave ale autorităților, iar partidele aflate la putere își aruncă reciproc vina pentru gestionarea dezastruoasă a situației. Partidele din coaliția de guvernare caută vinovații de criza apei din Prahova […]
Peștele ieftin, dat exemplu de nutriționistul Mihaela Bilic: „Cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali” # Gândul
Mihaela Bilic este o promotoare consecventă a consumului de pește. De curând, medical nutritionist a spus și care sunt produsele accesibile, cu un conținut nutrițional impresionant. Deși suntem tentați să credem că peștele cel mai scump și mai aspectuos este și cel mai calitativ nutrițional, ei bine, Mihaela Bilic spune că aceste criterii nu reflect […]
Casa lui Kevin McAllister din filmul „Singur acasă” („Home alone”) rămâne un simbol al sărbătorilor de iarnă, iar curioșii continuă să o viziteze. Cu toate că exteriorul arată aproape la fel cu cel din film, interiorul a fost transformat total. Casa din „Singur acasă”, probabil cea mai cunoscută locuință de Crăciun din lume, încă atrage […]
Iuliana Pepene, despre cariera sa. ”Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație” # Gândul
Iuliana Pepene a vorbit despre cariera sa în televiziune. ”Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”, a afirmat aceasta. Iuliana Pepene este prezentatoarea știrilor de dimineață de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii o cunosc și din postura de concurentă la reality show-ul”America Express”, difuzat de Antena […]
Italia sare în ajutorul șoferilor: Dacă stai cu 10 minute mai mult în trafic, pe drumurile cu taxă, vei primi banii înapoi # Gândul
Șoferii care călătoresc pe drumurile cu taxă din Italia li se pot restitui banii în cazul blocajelor de trafic. Măsura ar urma să intre în vigoare din vara următoare. Șoferii care au plătit taxe își pot recupera banii dacă au stat în blocaje de trafic de lungă durată. Rambursarea va fi acordată în cazul în […]
Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili # Gândul
Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea, la 1 aprilie 2026, a plafonării prețurilor la gaze. Premierul Bolojan afirmă că Ministerul Muncii va prezenta o informare completă până la finalul anului. „Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Datele privind costurile totale ale subvențiilor se află la Ministerul Muncii, iar […]
Florin Arteni și Florin Lehaci, premiu special la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Sperăm să ținem steagul sus” # Gândul
Gala Mari Sportivi organizată de ProSport a premiat și performanța de excepție obținută de Florin Arteni și Florin Lehaci, aceștia reușind să ia medalia de argint la Campionatul Mondial de canotaj, scrie ProSport. Prezent la Gala Mari Sportivi, Dorin Alupei a mulțumit ProSport pentru premiu, având și un mesaj special pentru toți cei care au […]
Cazinoul din Constanța a împodobit bradul de sărbători, marcând astfel primul Crăciun celebrat în această clădire, după restaurare. Monumentul istoric este la mare căutare în perioada aceasra pentru ședințe foto, iar doritorii trebuie să plătească suma de 600 de lei pentru 30 de minute. Cazinoul din Constanţa pare desprins acum dintr-o carte veche de povești. […]
Nicușor Dan a promulgat „legea Nordis”. Sumele de avans pentru locuințele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri # Gândul
Schimbări importante în peisajul sectorului imobiliar din România. Legea Nordis, depusă, după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis – care face referire la noi reglementări privind achiziția de imobile și este făcută cu scopul de a-i proteja pe cumpărători – a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Nicușor […]
Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu # Gândul
Bundestagul (Parlamentul Federal Unicameral al Germaniei) a adoptat, în sfârșit, pachetul controversat de pensii. Acum, pensia pentru germani va reprezenta 48% din salariul mediu, dar va costa statul miliarde de euro în plus. Cancelarului german Friedrich Merz a reușit să obțină adoptarea reformei pensiilor, care a stârnit multe controverse în ultimele săptămâni. Pachetul propune fixarea […]
Mercedesul vândut cu cel mai mare preț din lume. Cât costă cea mai scumpă mașină din istorie # Gândul
Un automobil din 1955 a devenit, în anul 2022, cea mai scumpă mașină vândută vreodată, la prețul uriaș de 142.400.000 de dolari. Suma a surclasat orice record anterior și i-a făcut pe mulți experți să creadă că această performanță nu va fi depășită niciodată, scrie publicația Super Car Blondie. În mai 2022, la lo licitație […]
Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock # Gândul
Chinezii l-au făcut pe Emmanuel Macron să alerge dintr-o parte în alta în ultima zi a vizitei sale. Ajuns în orașul Chengdu, președintele Franței a decis să se răsfețe cu „baie de mulțime“. Când a văzut câte persoane îl așteptau în fața Universității Sichuan, Macron a pornit într-o cursă nebunească cu gărzile sale de corp […]
Bolojan spune că există îngrijorări privind o eventuală creștere a facturilor la gaz: Va fi prezentată o informare la finalul anulu # Gândul
Referitor la palfonarea tarifelor la gaze, care expiră la 1 aprilie, Ilie Bolojan a declarat că există îngrijorări privind o eventuală creștere a facturilor. De asemenea, premierul a adăugat că Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile și că va fi prezentată o informare la finalul anului. „Referitor la plafonarea tarifelor la gaze, care expiră […]
Cartierul Primăverii, „grădina secretă” a elitei roșii. Poveștile copiilor și nepoților celor puternici. Istoricul Lavinia Betea își lansează cartea # Gândul
„Povești din Cartierul Primăverii”, o carte scrisă de Lavinia Betea – istoric și profesor de psihologie socială – va avea lansarea sâmbătă, 6 decembrie, ora 16:00, la Standul Corint de la Gaudeamus. Este o ediția nouă și adăugită a unui volum esențial pentru înțelegerea puterii în România comunistă. Fața nevăzută a puterii comuniste și cartierul-simbol […]
„Tun” de 6 milioane de lei investigat de poliție. Una dintre „țintele” polițiștilor, North Bucharest Investments, condusă de afaceristul moldovean Vlad Musteață. Este implicat și Michele Nusco, un alt cunoscut dezvoltator imobiliar # Gândul
Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Această firmă are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fiind fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. Mai mult, în anchetă […]
Prezentatoarea TV Diana Bart a vorbit despre divorțul său. ”Schimbarea a venit cu responsabilități suplimentare”, a afirmat aceasta. Diana Bart prezintă de mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În plan personal, aceasta a fost căsătorită ci Mihai Dumitrescu, însă cei doi au ajuns la divorț. După separare, vedeta a fost văzută […]
Viktor Orban ironizează Parisul și promovează Budapesta ca pe o destinație ”sigură” pentru turiști în perioada Crăciunului # Gândul
Crăciunul nu mai este sărbătorit cu încântare ca altădată în țările vest-europene. Motivul: amenințarea atacurilor teroriste și rata infracționalității au luat amploare în marile orașe vest-europene. Conservatorii dau vina pe politicile UE pentru găzduirea numărului mare de imigranți proveniți din Africa și Orientul Mijlociu. Atacurile teroriste din ultimii ani au stârnit panică printre vest-europeni. Pe […]
Casa Poporului, „fabrica de legi” a României, moare răpusă de legile fizicii. Clădirea emblematică a Capitalei se năruie bucată cu bucată # Gândul
A doua cea mai mare clădire administrativă din lume se prăbuşeşte lent și sigur, pe zi ce trece, sub ochii angajaţilor şi ai sutelor de mii de vizitatori care-i trec pragul anual. Iarba crescută prin crăpăturile zidurilor, rugina şi chiar găurile din tavanele înalte ornamentate cu stucaturi aurii şi decorate cu candelabre impresionante sunt imaginea […]
Bolojan, întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de duminică: Nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că în condiţii normale, alegerile la orice primărie, fie ea şi Primăria Capitalei, nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare. Întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a răspuns: „În condiţii normale, alegerile la o primărie, chiar […]
Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere # Gândul
Președintele Donald Trump intenționează să anunțe, înainte de Crăciun, că planul de pace din Fâșia Gaza intră în faza a doua, iar odată cu aceasta va fi dezvăluită noua structură de guvernare pentru enclavă. Informația a fost publicată de Axios, care citează doi oficiali americani și o sursă occidentale direct implicată în proces. Ptrivit Axios, […]
Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical # Gândul
Luna decembrie 2025 vine cu o energie aparte, iar după Moș Nicolae, cinci zodii vor simți cu adevărat ce înseamnă schimbarea în bine. Astrologii, citați de Your Tango, vorbesc despre o perioadă încărcată de noroc, oportunități neașteptate și transformări pozitive care pot schimba direcția vieții pentru mulți nativi. Iată care sunt zodiile ce intră într-o […]
Susținătorii lui Kovesi îl presează pe președintele Nicușor Dan să se implice în schimbarea legii de numire a șefilor marilor parchete. Gândul prezintă strategia de influențare a numirilor pentru Ministerul Public și DNA, în pregătirea momentului din primăvara lui 2026 # Gândul
Mai multe persoane angrenate în problemele sistemului judiciar au avut o discuție, la Palatul Cotroceni, de 1 decembrie, cu președintele Nicușor Dan în care i-ar fi făcut acestuia propuneri destul de controversate referitoare la Justiție. În funcție de cine întrebi, participanții și topicul diferă cu privire la ceea ce s-a discutat cu adevărat în Biblioteca […]
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, ce companii de stat vor fi listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise, după ce Executivul a făcut o analiza în acest sens. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme […]
