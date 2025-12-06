210 miliarde de euro, răsplată sau pedeapsă pentru răpirea și militarizarea copiilor?
Adevarul.ro, 6 decembrie 2025 07:00
Ca orice alt articol despre Europa, ar fi foarte potrivit să începem cu un clișeu de tipul “nori negri se adună deasupra Bătrânului Continent” sau “Europa se află la un punct de inflexiune”. Norii negri sunt demult adunați deasupra noastră iar de punctul de inflexiune am trecut acum ceva timp.
Acum 5 minute
07:30
Ce vede Alexander Stubb și Europa refuză să vadă? România riscă să fie din nou pe hartă, nu la masă # Adevarul.ro
Azi în Europa, rareori întâlnești un lider care să vorbească despre ordinea internațională fără să fie prizonierul nostalgiei instituționale sau al panicii strategice. Alexander Stubb iese din acest tipar nu prin radicalism, ci prin luciditate.
Acum 30 minute
07:15
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru # Adevarul.ro
Marina SUA a pierdut trei aeronave, portavionul Truman a suferit avarii și mai mulți marinari au fost răniți în timpul campaniei americane împotriva rebelilor Houthi în timpul războiului dintre Israel și Hamas.
Acum o oră
07:00
Acum 2 ore
06:30
Parentingul joacă un rol esențial în modul în care un copil învață să-și gestioneze emoțiile și să relaționeze cu ceilalți. Copiii crescuți în familii disfuncționale se confruntă mai târziu cu dificultăți în reglarea emoțiilor, formarea relațiilor apropiate și menținerea unei stime de sine sănătoase
06:15
În fiecare an, Sfântul Nicolae, protectorul copiilor și al celor aflați în dificultate, deschide sezonul sărbătorilor de iarnă, readucând la viață tradiții și obiceiuri străvechi.
Acum 4 ore
05:15
Avertisment pentru ChatGPT-5: Poate încuraja convingeri delirante în rândul celor vulnerabili # Adevarul.ro
ChatGPT‑5 oferă uneori recomandări periculoase persoanelor cu tulburări psihice, avertizează psihologii. Potrivit The Guardian, cel mai nou model gratuit al OpenAI poate da răspunsuri riscante și complet nepotrivite în situații de criză.
04:15
Unul dintre cele mai prost inspirate schimburi teritoriale din istorie. Cum a fost dat New Yorkul pe o insulă de 13 kilometri # Adevarul.ro
În anul 1667 a avut loc cel mai păgubos schimb cunoscut, de teritorii din istorie. După cel de-al doilea război ango-olandez, cei din „Țara lalelor” au crezut că au dat lovitura secolului dând la schimb Manhattanul pe o mică insulă din arhipelagul indonezian.
Acum 6 ore
02:45
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare # Adevarul.ro
Anul 2026 se anunță a fi unul al recordurilor în privința inaugurărilor de autostrăzi. Autostrăzile Capitalei, Vestului și Moldovei vor fi completate, iar estimările specialiștilor arată că în 2026 ar putea fi deschiși mai mulți kilometri decât în 2024 și 2025 la un loc.
02:15
UE vrea să oprească manipularea kilometrajului, dar refuză testarea anuală a mașinilor vechi # Adevarul.ro
Miniștrii Transporturilor din cele 27 de state membre UE au cerut joi măsuri suplimentare împotriva falsificării kilometrajului, deși s-au opus cu vehemență propunerii Comisiei Europene de a face obligatorii inspecţiile tehnice anuale pentru maşinile şi autoutilitarele mai vechi de 10 ani.
Acum 8 ore
01:15
În România, prima prognoză ANM anunță un început de iarnă cu temperaturi peste cele obișnuite, însă acest lucru nu exclude posibilitatea unor episoade de ger sau ninsori. Fenomenul „La Niña” ar putea produce surprize în Europa.
00:30
Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash în limita a 750 lei # Adevarul.ro
Micile magazine sătești ar putea fi obligate să permită clienților să retragă bani cash în limita a 750 lei, conform unei decizii recente luate la nivel european. Practic, măsura vizează facilitarea accesului cetățenilor la fonduri în zonele unde nu există bancomate.
00:15
6 decembrie: 76 de ani de când a început Experimentul Pitești - Reeducarea prin tortură # Adevarul.ro
Pe 6 decembrie, în 1865, Statele Unite decideau abolirea sclaviei. În 1916, în București sosea o delegație germană care cerea semnarea capitulării orașului, iar în 1949 a început Experimentul Pitești - Reeducarea prin tortură.
00:15
Paradoxul de la Sofia: Cum au ajuns liberalii pro-europeni și naționaliștii rusofili în aceeași tabără. „Aștept să continue” # Adevarul.ro
Bulgaria traversează o nouă perioadă de turbulențe politice și sociale, marcată de proteste. Peste 50.000 de oameni au ieșit în stradă săptămâna trecută la Sofia și în alte orașe.
00:15
Tudor Chirilă înainte de alegeri: „Am luat programele primilor cinci candidați, le-am introdus în ChatGPT și Gemini, mi-am făcut profilul de alegător” # Adevarul.ro
Tudor Chirilă își exprimă frustrarea față de lipsa unui scrutin în două tururi pentru alegerea primarului Capitalei și explică modul în care își analizează opțiunea electorală.
5 decembrie 2025
23:45
Daniel Băluță acuză un „blat AUR–PNL” în ultimele sondaje. Dorește un București administrat „fără ambiții politice” și un festival tip Untold # Adevarul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a contestat, vineri seară, ultimele sondaje de opinie, despre care afirmă că ar reprezenta „o manipulare” și chiar „un blat între AUR și PNL”.
Acum 12 ore
23:30
Vizita lui Bolojan la Budapesta dincolo de emoții: „Ungaria a fost unul dintre cei mai clari avocați ai României în UE” # Adevarul.ro
Vizita premierului Bolojan la Budapesta, la scurt timp după ce Viktor Orban a revenit de la Moscova, a fost criticată în spațiul public. Analistul de securitate Gabriel Done susține că Ungaria este importantă în contextul strategiei regionale pe care România ar trebui s-o dezvolte.
23:15
Autostrada și calea ferată Salonic–București, între promisiuni și realitate. Expert: „Birocrația și lipsa unei legislații europene, marile piedici” # Adevarul.ro
Proiectul strategic semnat de România cu Grecia și Bulgaria, care prevede construirea unei autostrăzi și a unei căi ferate pe ruta Salonic–Alexandroupolis–București, promite minuni, dar ar avea mai degrabă efecte limitate, este de părere expertul în securitate, Claudiu Degeratu.
23:00
Ultimul sondaj înainte de alegeri. Anca Alexandrescu, pe primul loc, la doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, potrivit AtlasIntel # Adevarul.ro
Cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, un sondaj AtlasIntel arată o cursă extrem de strânsă între primii trei candidați, diferențele fiind practic în marja de eroare.
22:30
Ciprian Ciucu: „A fost o campanie urâtă. Am primit atacuri din toate părțile”. Ce spune despre relația cu Nicușor Dan, considerată tensionată # Adevarul.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că actuala campanie electorală a fost „urâtă”, iar el a fost ținta atacurilor venite din toate părțile. El a subliniat că, deși campania sa a fost „eminamente pozitivă”, restul competiției s-a desfășurat agresiv, cu atacuri personale.
22:15
Horoscop sâmbătă, 6 decembrie. O zodie află lucruri dureroase, iar alt nativ face pași pentru a avansa în carieră # Adevarul.ro
Horoscop sâmbătă, 6 decembrie. Astrologul Lorina spune că este o zi a conștientizării, a ajustărilor fine și a pașilor mici, dar importanți.
22:00
SUA oprește recomandarea vaccinului împotriva hepatitei B la naștere. „Asta îmbolnăvește America” # Adevarul.ro
Un comitet federal consultativ privind vaccinurile a votat vineri pentru a pune capăt recomandării vechi de decenii ca toți nou-născuții din SUA să primească vaccinul împotriva hepatitei B chiar în ziua nașterii.
22:00
A murit Ioan Mihai Roşca, fost director general al Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres. A fost purtătorul de cuvânt al Guvernului Văcăroiu # Adevarul.ro
Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agenției Naționale de Presă Agerpres, a murit la vârsta de 78 de ani.
22:00
Sociologul Marius Pieleanu: „Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt singurii care înregistrează o dinamică electorală progresivă” # Adevarul.ro
Sociologul Marius Pieleanu a prezentat rezultatele unei cercetări realizate de CURS – Avangarde, menită să ofere „o măsurare științifică în vederea comparării cu rezultatele efective în urma numărătorii voturilor din data de 7 decembrie”.
21:45
Cum și-a propus Uniunea Europeană să scadă dependența de pesticide și îngrășăminte. Noi reguli pentru plantele create prin tehnici genomice # Adevarul.ro
Uniunea Europeană (UE) a ajuns la un acord provizoriu între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European privind noile reguli pentru plante create prin tehnici genomice moderne. denumite NGT (New Genomic Techniques).
21:30
Dacă trec de baraje, tricolorii au parte de adversari abordabili la turneul final.
21:15
Trei brânzeturi românești au fost premiate cu aur la Concours International de Lyon – Fromages, Produits Laitiers et Charcuteries, una dintre cele mai importante competiții dedicate brânzeturilor și produselor lactate din Europa.
21:15
Avertisment rusesc pentru UE. Folosirea activelor rusești înghețate pentru a finanța Ucraina, considerată furt de oamenii lui Putin # Adevarul.ro
Recurgerea la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecințe considerabile” pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev.
21:15
Investițiile insuficiente cresc facturile la energie. Comisia Europeană vrea să accelereze construcția rețelelor electrice transfrontaliere # Adevarul.ro
Comisia Europeană pregătește un plan pentru a accelera dezvoltarea rețelelor electrice transfrontaliere, avertizând că ani de investiții insuficiente și o planificare fragmentată au dus la costuri mai mari ale energiei în Uniunea Europeană.
21:00
Începe umplerea instalațiilor pentru furnizarea apei în localităţile afectate din Prahova și Dâmbovița. Apa poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor # Adevarul.ro
Cel mai mare furnizor de apă din județul Prahova, Hidro Prahova, şi firmele mai mici care distribuie apă potabilă preconizează că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, începe umplerea instalațiilor care asigură furnizarea de apă către localitățile care în ultima săptămână nu au fost alimentate.
21:00
Reforma armatei în Germania scoate tinerii în stradă. Elevii au participat la manifestații în toată țara împotriva serviciului militar # Adevarul.ro
Germania se confruntă cu proteste masive ale tinerilor după ce parlamentul a aprobat o reformă care impune tinerilor de 18 ani evaluări obligatorii privind serviciul militar. Elevii au ieșit în stradă în peste 90 de orașe acuzând guvernul că nu îi ascultă.
21:00
Certificatul de la Registrul Comerțului care lămurește sursa banilor din afacerile imobiliare ale familiei Băluță # Adevarul.ro
Un certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului lămurește pe deplin sursa banilor investiți de familia Băluță în zona averii imobiliare.
20:45
Suma enormă pentru care s-a vândut o geantă de lux care i-a aparținut artistei Jane Birkin. O alta va fi scoasă la vânzare curând # Adevarul.ro
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermès și care i-a aparținut artistei Jane Birkin a fost vândută vineri pentru 2,45 milioane de euro, taxe incluse, în cadrul unei licitații organizate la Abu Dhabi.
20:30
Susținută de AUR, Anca Alexandrescu, este plasată între primii patru candidați în sondajele pentru Primăria București. Victoria sa sau un scor care să o plaseze aproape de câștigătorul scrutinului de duminică, ar putea avea efecte directe asupra partidelor coaliției de guvernare.
20:15
Ofițer de la poliția economică, reținut 24 de ore pentru mită în formă continuată. Cerea bani pentru tergiversarea unui dosar penal # Adevarul.ro
Procurorii din cadrul DNA au dispus vineri reținerea unui ofițer de poliție cu gradul profesional de comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.
20:15
Analiză asupra Strategiei de securitate națională a SUA: puternic caracter naționalist. Pune capăt „epocii în care SUA susțineau întreaga ordine mondială, precum Atlas” # Adevarul.ro
Administrația Trump a publicat vineri, 5 decembrie, noua Strategie de securitate națională, un document de 33 de pagini cu un puternic caracter naționalist.
20:15
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu cântece legionare # Adevarul.ro
Copiii nu au astâmpăr, se învârtesc pe lângă ghetuțele şterse de noroi și se întreabă dacă sunt suficient de curate în așteptarea lui Moș Nicolae. Știu că n-au fost tocmai cuminți, dar mai știu din anii trecuți că moșul e bun, așa cum e și Moș Crăciun.
20:00
Două pârtii din zona golului alpin vor fi deschise de sâmbătă la Transalpina, au anunțat administratorii domeniului.
20:00
Donald Trump, onorat la ceremonia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială. A obținut Premiul FIFA pentru Pace # Adevarul.ro
Turneul final din 2026 se anunță cel mai amplu din istorie, cu mai multe echipe, mai multe meciuri și o organizare împărțită între trei țări.
19:45
Aproximativ 860 de persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Rahova şi Penitenciarul Spital București-Rahova au drept de vot la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, dintre care peste 700 au transmis în scris intenția.
19:30
eMAG MultiDeals 2025: Ghid complet pentru extra reduceri de până la 20% și cele mai populare 11 produse de cumpărat # Adevarul.ro
Descoperă eMAG MultiDeals 2025: ghid complet pentru extra reduceri de până la 20% și cele mai populare produse de cumpărat. Află cum să combini articolele pentru discount suplimentar și vezi topul produselor preferate de clienți.
19:15
OUG pentru limitarea eliberărilor de țigarete înainte de majorarea accizelor. Noi obligații și accize pentru vinuri și produse din tutun # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat vineri, 5 decembrie, o ordonanță de urgență care introduce un mecanism de limitare a eliberărilor pentru consum de țigarete în ultimele trei luni înainte de majorarea accizelor.
19:15
Alertă în Franța, după ce mai multe drone au survolat o bază care adăpostește submarine nucleare # Adevarul.ro
Mai multe drone au survolat baza submarină din Île Longue (Finistère), care adăpostește submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) ale forței de descurajare nucleară franceze, a anunțat jandarmeria.
19:00
Mesajul transmis de CTP pentru pensionari. Soluția prin care pot evita cozile pentru abonamentele gratuite la transportul în comun # Adevarul.ro
Pensionarii cu vârsta peste 70 de ani își pot prelungi abonamentele pentru anul următor direct de la automatele din staţiile mijloacelor de transport în comun, este mesajul CTP.
18:45
Reacția Germaniei la stategia de securitate a lui Donald Trump. „Nu avem nevoie de sfaturi venite din exterior” # Adevarul.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi venite din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei germane, ca reacţie la strategia naţională a lui Donald Trump ce prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile continentului european.
18:45
Președintele Nicuşor Dan a promulgat „Legea Nordis”. Reguli mai ferme pentru dezvoltatorii imobiliari # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, supranumită ”legea Nordis”.
18:45
Bolojan avertizează asupra riscului de scumpire a gazelor după 1 aprilie. Guvernul analizează menținerea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că există îngrijorări reale privind o posibilă creștere a facturilor la gaze, după expirarea plafonării actuale la 1 aprilie.
Acum 24 ore
18:30
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara "stare de urgenţă naţională" din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus.
18:15
Medic de 38 de ani, inculpat pentru agresiuni sexuale asupra mai multor pacienți adulți și copii # Adevarul.ro
Un medic de 38 de ani a fost pus sub acuzare pentru agresiuni sexuale asupra a 38 de pacienți, inclusiv copii, faptele fiind comise între 2017 și 2021 în două spitale.
18:15
Orașul în care a fost inaugurat primul RMN mobil din România. Investigaţiile imagistice ajung direct în sala de operaţie și la Terapie Intensivă # Adevarul.ro
Acest sistem este introdus în premieră în România, investigaţiile imagistice putând fi realizate în sala de operaţie sau în Terapie Intensivă.
18:00
Un băiat de 13 ani, obligat de talibani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale în faţa unui stadion plin # Adevarul.ro
Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât în estul Afganistanului, în cadrul unei execuţii publice supravegheate de talibani.
