Atacurile lansate de Rusia asupra regiunii Harkiv s-au soldat cu doi morți
Rador, 6 decembrie 2025 08:20
Două persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești de vineri lansate asupra orașului Izium din regiunea Harkiv, relatează Parchetul Regional Harkiv. ‘Conform anchetei, pe 5 decembrie, în jurul orei 11:10, o dronă inamică a lovit un camion în orașul Izium. Doi bărbați, în vârstă de 52 și, respectiv, de 67 de ani, au fost […]
Acum 15 minute
08:50
Realizator: Ciprian Sasu – Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți, de care se legă tradiția oferirii de daruri copiilor. La noi în țară, aproape 800.000 de români își serbează astăzi onomastica. Reporter: Remus Rădulescu – Sfântul Nicolae a fost episcop la începutul secolului al IV-lea în Mira, actualul […]
Acum 30 minute
08:40
Iubitorii sporturilor de iarnă sunt aşteptaţi la Obârşia Lotrului, pentru a schia pe pârtiile din golul alpin # Rador
Iubitorii sporturilor de iarnă sunt aşteptaţi în acest sfarşit de săptămână la Obârşia Lotrului, pentru a schia pe pârtiile din golul alpin. După cum a anunţat administratorul domeniului schiabil Transalpina, stratul de zăpadă depăşeşte acolo pe alocuri 40 cm. Programul de schiat a fost făcut deocamdată doar pentru astăzi, mâine şi luni. Vor fi deschise […]
08:40
EUROPOL avertizează că traficanții de migranți apelează tot mai mult la noile tehnologii pentru a-și controla victimele # Rador
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) avertizează că traficanții de migranți apelează tot mai mult la noile tehnologii pentru a găsi și controla victimele. Potrivit unui nou raport al EUROPOL, traficanții de persoane copiază modelul unor influenceri de pe platformele de socializare pentru a-i învăța pe alții cum să […]
08:40
MAE al Republicii Moldova informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea acordului dintre guvernul republicii și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale # Rador
Ministerul Afacerilor Externe informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe […]
Acum o oră
08:30
Un petrolier sub pavilion străin a eşuat în apropiere de coasta bulgară, lângă Ahtopol. După o şedinţă a Comandamentului regional pentru situaţii de urgenţă, administraţia regională din Burgas a anunţat că nu există date privind consecinţe ecologice legate de situaţie. Echipajul navei format din zece membri este în siguranţă, cu toate echipamentele de protecţie necesare, […]
08:20
Acţiune de amploare împotriva fraudelor cu TVA în Bulgaria, sub supravegherea Parchetului European # Rador
Parchetul European a anunţat că, la solicitarea sa, pe teritoriul Bulgariei au fost efectuate peste 80 de percheziţii în cadrul unei anchete privind fraude transfrontaliere cu TVA, care au provocat prejudicii de peste 13 milioane de euro. În cadrul acţiunii, au fost reţinuţi şase cetăţeni bulgari. Angajaţi ai Direcţiei Generale pentru Combaterea Criminalităţii Organizate (GDOBP) […]
08:20
Parlamentarii americani, îngrijorați cu privire la propunerea Netflix de a prelua Warner Bros # Rador
Parlamentarii americani își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea Netflix de a prelua Warner Bros, inclusiv activitățile sale de producție cinematografică. Acordul are o valoare de 72 de miliarde de dolari însă are nevoie de aprobare. Criticii susțin că această preluare va crea o forță dominantă în industria divertismentului, ceea ce ar însemna că americanii […]
08:20
Procesul către o pace durabilă în Ucraina depinde de Rusia, declară emisarii SUA și Ucrainei # Rador
Emisarii speciali din partea SUA și Ucrainei susțin că procesul către o pace durabilă în Ucraina depinde de Rusia. După două zile de discuții la Miami, ambele țări susțin că Moscova ar trebui să fie pregătită pentru a lua măsuri cu scopul de a pune capăt uciderilor. Discuțiile vor continua și în cursul zilei de […]
08:20
Două persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești de vineri lansate asupra orașului Izium din regiunea Harkiv, relatează Parchetul Regional Harkiv. ‘Conform anchetei, pe 5 decembrie, în jurul orei 11:10, o dronă inamică a lovit un camion în orașul Izium. Doi bărbați, în vârstă de 52 și, respectiv, de 67 de ani, au fost […]
Acum 2 ore
07:50
Sudul şi sud-estul României vor avea parte astăzi de intensificări ale vântului. Un cod galben în acest sens va intra în vigoare la ora 8:00 și va viza Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei. Rafalele vor avea viteze de 50-65 de km pe oră. Avertizarea va fi activă până diseară, la ora 20:00. O informare […]
07:20
În fiecare an, începând cu 1999, Institutul Pantone, considerat pe scară largă autoritatea mondială în materie de culori, a selectat o nuanță care va reprezenta și va defini anul următor – o predicție a stării de spirit și a culturii globale. Institutul Pantone Color dezvăluie culoarea „la modă” a anului încă din 1999, cu nuanța […]
Acum 12 ore
00:50
Actrița britanică Kate Winslet a declarat că este „mândră” să prezinte primul ei film ca regizor, „Goodbye June”, scris de fiul ei, Joe Anders, la premiera mondială de miercuri seară la Londra. Inspirat de moartea mamei actriței, filmul spune povestea unei familii cu patru copii care se pregătește să-și ia rămas bun de la mama […]
5 decembrie 2025
22:40
Guvernul a aprobat astăzi, prin memorandum, o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre ele vor fi reorganizate sau lichidate. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că obiectivul îl reprezintă administrarea eficientă, competitivitatea și reducerea dependenței de subvenții, precizând că luni dimineață […]
21:50
Localitățile din Prahova vor fi realimentate cu apă, momentan strict pentru grupurile sanitare # Rador
Localitățile din Prahova, afectate de aproape o săptămână de situația de la Barajul Paltinu, vor fi realimentate cu apă, momentan strict pentru grupurile sanitare. Reumplerea sistemului va începe în această noapte, la ora 23:00, dar apa va ajunge la robinete la primii cetățeni abia mâine dimineață, a precizat președintele Consiliului Județean, întrucât este vorba de […]
21:30
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și-a înlocuit vineri miniștrii energiei, muncii, justiției, sănătății și protecției sociale într-o remaniere guvernamentală menită să-i consolideze popularitatea în scădere, la jumătatea mandatului său de cinci ani. Nikos Christodoulides l-a înlocuit pe ministrul energiei, George Papanastasiou, încredințându-i portofoliul lui Michael Damianos, care ocupase până atunci funcția de ministru al sănătății. Ministrul […]
21:30
Șase țări au solicitat UE să permită vânzarea anumitor vehicule cu propulsie hibridă sau prin alte tehnologii şi după 2035 # Rador
Șase țări ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene să permită vânzarea de mașini hibride sau vehicule alimentate cu tehnologii ecologice, altele decât bateriile, şi după 2035, conform unei scrisori comune obţinute vineri de Reuters. Scrisoarea a fost semnată de prim-miniștrii Bulgariei, Republicii Cehia, Ungariei, Italiei, Poloniei și Slovaciei. Comisia Europeană urmează să prezinte un […]
21:10
Israelul va participa la Concursul Muzical Eurovision 2026, cea mai mare competiție de muzică live din lume, care va avea loc la Viena. Decizia a fost anunțată de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) după luni de controverse legate de solicitările mai multor țări de a exclude Israelul din cauza războiului din Gaza și a suspiciunilor […]
21:10
Organismul diriguitor al fotbalului mondial, FIFA, a acordat primul premiu pentru pace din istoria sa preşedintelui Donald Trump, în cursul unei ceremonii opulente de tragere la sorţi a grupelor Campionatului Mondial de Fotbal de anul viitor. Preşedintele le-a spus celor prezenţi la ceremonia de la Washington că premiul este unul dintre cele mai mari onoruri […]
Acum 24 ore
19:00
UE a amendat platforma X pentru că nu se conformează legilor privind conţinutul în mediul digital # Rador
Organismul de reglementare a serviciilor digitale în Uniunea Europeană a amendat platforma de media sociale X cu aproape 140 de milioane de dolari pentru încărcarea legii privind conţinutul în mediul digital. Vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a acuzat Bruxellesul că pedepseşte companiile tehnologice că nu se angajează în acţiuni de cenzură. Sunt trei motive principale […]
18:00
În Grecia au fost emise alerte de urgenţă pe întreg teritoriul ţării, pe măsură ce o puternică furtună provoacă perturbări şi distrugeri majore. Furtuna Byron a adus ploi torenţiale în aproape toată Grecia, care au provocat întreruperi de curent şi inundaţii în Atena. Şcolile au fost închise în întreaga ţară, informează BBC./mbaciu/eradu (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
17:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este posibil să fie reluată alimentarea cu apă a localităților din Prahova # Rador
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este posibil ca în această seară să fie reluată alimentarea cu apă a localităților din Prahova, afectate de situația de la barajul Paltinu. El a adăugat că a mandatat DSP, IGSU și Ministerele Mediului și de Interne să susțină autoritățile din Prahova pentru ca oamenii să aibă acces la […]
17:00
Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21.00, pe TVR 1 șși TVR INFO, imediat după închiderea secțiilor de votare. Televiziunea Română își adaptează grila pentru a oferi o acoperire amplă și riguroasă a scrutinului pentru alegerile parțiale de duminică, 7 decembrie, printr-o serie de ediții speciale și jurnale […]
16:00
La nivelul UE, România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați în trimestrul trei al anului 2025 # Rador
La nivelul Uniunii Europene, România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați în trimestrul trei al anului față de precedentele trei luni, arată datele publicate astăzi de Oficiul European de Statistică Eurostat. România conduce clasamentul cu o scădere de 1,2%. În același timp, Croația, Portugalia și Spania au înregistrat […]
14:30
Regizoare și scenaristă cunoscută, premiată internațional, Ilinca Stihi de la redacția Teatrul Național Radiofonic a Radio România, debutează editorial. Volumul Homo Imago/ Noul profil uman in era digitală ce va fi lansat la prestigiosul târg Gaudeamus Radio România, care se desfășoară între 3-7 decembrie la Romexpo, invită la o privire asupra transformărilor produse în societatea contemporană globalizată […]
14:00
Radio România Actualități transmite emisiunea de noapte accesibilizată în limba semnelor române, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Anual, pe 3 decembrie este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. În acest context, Radio România Actualități propune, în ediția de luni a Serviciului de noapte, un dialog despre drepturi, acces și demnitate, dedicat persoanelor cu dizabilități și […]
13:40
Radio România Actualități va difuza duminică 7 decembrie, de la ora 21:00, o Ediție specială consacrată alegerilor din București. Cele mai noi informații din teren, estimări și rezultate, declarațiile principalilor candidați însoțite de comentariile unor reputați analiști politici, toate într-o ediție specială la RRA. Duminică seara veți afla de la noi numele noului primar al Bucureștiului!
13:30
O nouă moţiune de cenzură va fi dezbătută în Parlament. Birourile reunite ale celor două camere au decis, cu puţin timp în urmă, că moţiunea iniţiată de un grup format din parlamentari votaţi pe listele S.O.S. România şi POT, acum plecaţi din aceste partide, va fi prezentată luni în plenul legislativului. Dezbaterea şi votul au […]
13:30
Pe Drumul Național 1, în zona oraşului Comarnic, sunt în continuare restricţii parţiale de circulaţie pe sensul de mers Braşov – Ploieşti, după ce a apărut o alunecare de teren sub o grindă de consolă. Decizia a fost luată de autorităţi pentru protejarea drumului, dar şi pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanţii la trafic. Purtătorul […]
12:50
„Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” a depus o moţiune de cenzură la adresa cabinetului Bulgariei # Rador
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) a depus o moţiune de cenzură la adresa cabinetului Bulgariei condus de premierul Rosen Jeliazkov. După depunerea votului de neîncredere în parlament, deputatul Asen Vasilev a declarat: „Se pare că guvernul nu a ţinut cont de protestul amplu şi nu a demisionat. Astăzi, după cum am promis, am depus o […]
12:40
Guvernul elvețian a anunțat vineri că va adopta un amendament la o reglementare a Uniunii Europene care prevede reintroducerea obligativității vizelor pentru țările terțe în anumite circumstanțe. „Aceste circumstanțe pot include depășirea pragurilor de migrație, amenințări la adresa ordinii și securității publice sau încălcări ale drepturilor omului”, se arată într-un comunicat al guvernului./aionita/ilapadat (REUTERS – […]
12:40
Avertizări de urgență în Grecia: furtuna Byron provoacă inundații și 30.000 de fulgere în două ore # Rador
Avertizările de urgență sunt în vigoare în toată Grecia, în timp ce un puternic sistem meteorologic provoacă perturbări majore. Furtuna Byron a adus ploi abundente în mare parte din țară. Regiunile Attica, Peloponez, Creta și mai multe insule din Marea Egee sunt cele mai afectate, cu 30.000 de descărcări electrice înregistrate în doar două ore./aspanily/ilapadat […]
12:30
Opoziţia a depus astăzi o nouă moţiune de cenzură. Demersul a fost iniţiat de un grup format din parlamentari votaţi în decembrie anul trecut pe listele SOS România şi POT, acum plecaţi din aceste partide. Au reuşit să adune 119 semnături pentru depunerea moţiunii şi ar vrea, prin această iniţiativă, să scoată USR de la […]
12:30
Avocații platformei chineze online Shein s-au întors vineri la o instanță din Paris pentru o audiere privind cererea guvernului francez de a suspenda site-ul companiei pentru trei luni, după ce pe marketplace-ul său au fost descoperite păpuși sexuale cu aspect infantil și arme interzise. Shein și-a dezactivat marketplace-ul – unde vânzătorii terți își listau produsele […]
12:10
Președintele Macron a declarat că unitatea dintre Europa și SUA privind Ucraina este „esențială” # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat vineri că unitatea dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere”. „Unitatea dintre americani și europeni pe tema ucraineană este esențială. Și o spun din nou și din nou: trebuie să lucrăm împreună”, a afirmat președintele Macron în fața reporterilor, în timpul […]
12:00
Elevii din școli din întreaga Germanie au intrat în grevă pentru a protesta împotriva planurilor de reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Protestul, desfășurat în aproximativ 90 de orașe germane, are loc în timp ce parlamentul dezbate propunerea. Dacă va fi adoptată, legea ar impune tuturor bărbaților de 18 ani să completeze un chestionar și să […]
11:40
Meteorologii au emis vineri dimineaţă o serie de coduri galbene de vânt; primul este în vigoare pe tot parcursul zilei şi vizează aproape toată jumătatea sudică a ţării. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi în sudul Banatului vântul va sufla cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În munţii Banatului şi local în zona înaltă […]
11:40
Economia României a consemnat în primele nouă luni o creștere de 0,8% comparativ cu perioada similară din 2024 (INS) # Rador
Economia României a urcat în primele nouă luni cu 0,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică. La această creştere au avut contribuţii pozitive construcţiile – al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%, agricultura cu un plus de 6,8%, şi comunicaţiile şi impozitele cu […]
10:30
Investigație BBC: peste 250 de persoane LGBT supuse terapiei prin electroșocuri în sistemul de sănătate britanic # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – O investigație BBC a descoperit că peste 250 de persoane LGBT au fost supuse terapiei de aversiune prin electroșocuri în sistemul de sănătate britanic (NHS) în anii 1960 și 1970, mult mai multe persoane decât se credea anterior. Personalul medical din Marea Britanie și din alte țări susținea că […]
10:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – O dronă de atac a lovit, în noaptea de joi spre vineri, un zgârie-nori din capitala Ceceniei. Potrivit Moscow Times, în urma impactului, a fost deteriorată fațada clădirii „Groznîi-City”. Explozia a fost puternică, unda de șoc distrugând fațada mai multor etaje. Potrivit fotografiilor și videoclipurilor publicate pe reţelele sociale, […]
10:30
Irlanda, Spania, Țările de Jos și Slovenia boicotează Eurovision 2026 din cauza participării Israelului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Irlanda, Spania, Țările de Jos și Slovenia au anunțat că vor boicota concursul Eurovision de anul viitor, în semn de protest față de participarea Israelului. Decizia lor a venit după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a hotărât să nu organizeze un vot privind excluderea Israelului, pe fondul […]
10:00
”Goana după aur” – de la un simplu anunț, la fenomen 5 decembrie 1848: Anuntul care a declansat febra aurului # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 5 decembrie 1848, președintele american James Knox Polk a făcut un anunț care avea să transforme radical Statele Unite ale Americii. El a confirmat descoperirea de mari zăcăminte de aur în California, în apropiere de râul American, declanșând ceea ce urma să fie cunoscut sub numele […]
09:20
O erupţie vulcanică din jurul anului 1345 ar fi putut fi cauza epidemiei de ciumă din Europa, afirmă cercetătorii # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Oamenii de ştiinţă afirmă că este posibil ca o erupţie vulcanică ce a avut loc în jurul anului 1345 să fi declanşat fenomene ce au dezlănţuit cea mai gravă pandemie din istoria Europei, cauzată de ciuma bubonică. Indicii păstrate în inelele arborilor relevă că erupţia a declanşat un şoc […]
Ieri
09:00
Peste 90 de evenimente editoriale sunt pregătite în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Târgul de Carte Gaudeamus Radio România continuă vineri, în capitală, la Romexpo. Își prezintă oferta în Pavilionul B2 peste 180 de edituri, agenții de difuzare de carte românească și străină, edituri universitare și instituții de învățământ superior. Multe dintre ele au și reduceri substanțiale care […]
09:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – În judeţele Dolj şi Ilfov vizibilitatea este redusă sub 200 metri din cauza ceţii, iar pe autostrada A3, la kilometrul 36 al sensului de deplasare spre Bucureşti, traficul este îngreunat. Ce s-a întâmplat acolo ne spune de la Centrul Infotrafic, Mihai Sitaru. Mihai Sitaru: Traficul […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Sedință de Guvern – ora 11:00. Pe ordinea de zi se numără : Aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor şi măsuri pentru implementarea PNRR. Modificarea, prin ordonanţă de urgenţă, a Codului fiscal în privinţa accizelor, în […]
08:20
Garda Naţională de Mediu a aplicat amenzi de aproape 2,5 milioane de lei pentru încălcarea normelor de poluare în regiunea Bucureşti-Ilfov # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Garda Naţională de Mediu a aplicat în acest an amenzi de aproape 2,5 milioane de lei pentru încălcarea normelor de poluare în regiunea Bucureşti-Ilfov. Potrivit unei postări pe internet a instituţiei, traficul rutier a fost responsabil în aproximativ 60% din totalul cazurilor de depăşire a limitelor admise pentru particulele […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, printre altele, modificări ale Codului Fiscal în domeniul acceselor și măsuri pentru implementarea PNRR. Executivul va discuta și un proiect de ordonanță de urgență care reglementează cadrul juridic pentru realizarea investițiilor din domeniul industriei naționale de apărare destinate construirii, […]
08:20
„Este o trădare!”, reacția Ucrainei la transferul în Rusia a campioanei la sărituri în apă Sofia Liskun # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Campioana europeană a Ucrainei la sărituri în apă Sofia Liskun a acceptat cetățenia rusă. Sportiva a declarat pentru mass-media ruse că în Ucraina nu este susținută în sport și că nu poate evolua. Vadim Hutzeit, președintele Comitetului Național Olimpic al Ucrainei, a comentat decizia sportivei de a accepta cetățenia […]
08:10
Donald Trump a angajat un nou arhitect pentru sala de bal de 300 milioane de dolari la Casa Albă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – Președintele american, Donald Trump, a angajat un nou arhitect pentru construcția unei săli de bal la Casa Albă, în valoare de 300 de milioane de dolari, după ce au fost raportate neînțelegeri cu designerul inițial al proiectului. Presa locală relatează că James McCreary și-a exprimat îngrijorarea cu privire la […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 decembrie) – În Statele Unite ale Americii a avut loc o întâlnire între delegațiile ucraineană și americană privind pacea în Ucraina. Surse din echipa de negocieri au declarat pentru Suspilne, vineri dimineaţă, că „întâlnirea delegațiilor ucraineană și americană la Miami s-a încheiat”. Din partea Ucrainei au participat la negocieri secretarul Consiliului […]
