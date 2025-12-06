Procesul către o pace durabilă în Ucraina depinde de Rusia, declară emisarii SUA și Ucrainei

13:30

O nouă moţiune de cenzură va fi dezbătută în Parlament. Birourile reunite ale celor două camere au decis, cu puţin timp în urmă, că moţiunea iniţiată de un grup format din parlamentari votaţi pe listele S.O.S. România şi POT, acum plecaţi din aceste partide, va fi prezentată luni în plenul legislativului. Dezbaterea şi votul au […]