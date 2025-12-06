(P) Super Drop marca Superbet la Marele Derby: cotă 2.00 pentru un gol marcat!
Fanatik, 6 decembrie 2025 08:20
FCSB – Dinamo, Marele Derby al fotbalului românesc, e însoțit de un Super Drop marca Superbet: ai cotă 2.00 în loc de 1.06 pentru un singur gol marcat în partida de pe Arena Națională! CLICK […]
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
08:40
Mihai Lixandru și Adrian Șut vor un singur lucru de la Moș Nicolae, înainte de FCSB – Dinamo: „Avem nevoie!”. Video # Fanatik
Mihai Lixandru și Adrian Șut și-au pus aceeași dorință înainte de FCSB - Dinamo! Ce au cerut cei doi fotbaliști de la Moș Nicolae
Acum o oră
08:20
FCSB – Dinamo, Marele Derby al fotbalului românesc, e însoțit de un Super Drop marca Superbet: ai cotă 2.00 în loc de 1.06 pentru un singur gol marcat în partida de pe Arena Națională! CLICK […]
08:10
Alianță în SuperLiga împotriva Legii Novak! Petiția a fost trimisă către președintele României # Fanatik
Lege Novak produce în continuare reacții din partea oamenilor din fotbal, iar acum 7 cluburi din SuperLiga au semnat o petiție ce a fost trimisă către Nicușor Dan.
Acum 2 ore
07:50
Contra celor mai tari din lume! Cu cine pot juca, la Mondiale, fotbaliștii din România care au șanse să prindă turneul final # Fanatik
România nu e sigură de calificarea la turneul final al Campionatului Mondial de la anul, dar există fotbaliști în competițiile interne care au șanse mari să bifeze această oportunitate uriașă
07:40
Unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei vrea să-și extindă imperiul. Miliardarul e gata să cumpere clubul la care Gică Hagi a scris istorie # Fanatik
Unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei vrea să investească și mai mult în fotbal, iar clubul unde Gică Hagi a scris istorie ar putea să intre pe mâinile sale.
07:10
Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 a oferit mai multe aspecte inedite, de la partide spectaculoase până la oportunități de a „răzbuna” rezultate din trecutul îndepărtat.
Acum 4 ore
06:40
Shakira și Pique s-au împăcat după trei ani de certuri și răutăți! Ce a determinat această schimbare radicală în viața lor # Fanatik
După 12 ani de relație, cei doi s-au despărțit în 2022, din cauza infidelității fotbalistului, care s-a cuplat cu o studentă de 23 de ani, alături de care și-a refăcut viața
Acum 12 ore
00:20
Dinamo, descătuşare maximă după victoria din derby-ul cu FCSB: “Am dansat pe mese în vestiar!” # Fanatik
Sărbătoare totală la Dinamo după victoria în derby-ul cu FCSB. Dezvăluiri direct din vestiarul „câinilor”.
00:00
Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe prima poziție. Bătălie strânsă cu Daniel Băluță # Fanatik
Un nou sondaj Atlasintel vine cu date de ultimă oră privind candidații la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu trece pe prima poziție, la o distanță extrem de mică de Daniel Băluță
5 decembrie 2025
23:40
Desconsiderare totală! Americanii nu o văd pe România la Cupa Mondială din 2026: reacție-fulger după tragerea la sorți a grupelor # Fanatik
Americanii au reacționat instant după tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026! Ce au spus despre România
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 6 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75 la FCSB – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 6 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la FCSB - Dinamo, partidă care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga.
23:20
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu nimic de el” # Fanatik
Ioana și Ilie Năstase divorțează, însă procesul de separare pare că durează mai mult decât s-a vehiculat la început. Ce se întâmplă, de fapt, cu cei doi?
23:10
Ironie maximă a lui Florentin Petre înainte de derby-ul dintre FCSB și Dinamo: „Vin ei singuri la noi” # Fanatik
Florentin Petre nu s-a abținut și a fost ironic cu rivalii de la FCSB, înainte de meciul pe care Dinamo îl va juca împotriva acestora în runda cu numărul 19 a SuperLigii.
22:50
Răzvan Burleanu, prima reacție după ce România și-a aflat posibila grupă de la Campionatul Mondial din 2026: „Ne motivează!” # Fanatik
Ce a declarat Răzvan Burealnu, președintele FRF, la scurt timp după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de anul viitor. „Ne dorim să ne calificăm la turneul final”.
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 decembrie 2025. Câștig de 397 lei cu două meciuri de fotbal din Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 6 decembrie 2025, poate aduce un câștig nu mai puțin de 397 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Bundesliga
22:30
Programul României la Campionatul Mondial 2026, dacă se califică. Unde vor juca „tricolorii” meciurile # Fanatik
România și-a aflat grupa de la turneul final al Campionatului Mondial din 2026, în cazul în care va câștiga barajul. Unde ar disputa „tricolorii” cele trei meciuri
22:20
Când și la ce oră s-ar juca România – Australia, posibilul meci de debut al „tricolorilor” la Campionatul Mondial din 2026 # Fanatik
România și-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Programul tricolorilor. Când va avea loc meciul de debut, cu Australia. Stadionul a fost deja decis!
22:00
Fotbalistul din Superliga României deschide Cupa Mondială din 2026! Coincidență incredibilă # Fanatik
Meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026 a fost stabilit după tragerea la sorți efectuată de FIFA, iar un fotbalist din Superliga României s-ar putea afla pe gazon.
21:50
Se cere repetarea tragerii la sorți a Campionatului Mondial 2026: „Un furt total!”. Greșeala uluitoare făcută de FIFA # Fanatik
FIFA, acuzată de o greșeală uluitoare la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026. Fanii cer repetarea procedurii. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Washington.
21:40
Eva Nicolescu, show pe scena de la Vocea României în galele live! Fiica președintelui de la Dinamo s-a calificat în semifinale: „Mulțumesc că exiști!” # Fanatik
După ce a întors patru scaune în preselecții și a trecut cu bine de dueluri, Eva Nicolescu a avut prima prestație în galele live! Fiica lui Andrei Nicolescu i-a emoționat pe jurați până la lacrimi
21:30
Donald Trump și-a pus americanii în cap la tragerea la sorți a Campionatului Mondial 2026: „Trebuie să găsim un alt nume pentru celălalt sport” # Fanatik
Declarația lui Donald Trump care îi va înfuria pe fanii sportului din SUA. Președintele a vorbit despre războiul dintre fotbalul european și cel american înainte de tragerea la sorți a Cupei Mondiale.
21:00
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului # Fanatik
Vineri, la ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a făcut declarația zilei înainte de alegerile din Capitală. Cine va fi, în opinia ”Oracolului din Bălcești”, primarul general al Bucureștiului.
21:00
Documentul care face lumină în cazul afacerilor imobiliare ale familiei Băluță. Toate datele sunt publice # Fanatik
Un document public face lumină definitiv în cazul afacerilor imobiliare ale familiei Băluță. Un certificat de la Registrul Comerțului clarifică totul, după o ”investigație” apărută în spațiul public.
20:40
Ronnie O’Sullivan, la 50 de ani! Cum a ajuns legendarul sportiv să se îndrăgostească de România: „Nu îmi imaginam asta!” # Fanatik
Ronnie O'Sullivan a împlinit vârsta de 50 de ani. Cel mai mare jucător de snooker din toate timpurile este îndrăgostit de ţara noastră şi a venit deseori în România.
20:20
Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă pe Rapid în Cupă și ce a spus despre cel mai nou transfer: „Un profesionist” # Fanatik
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a dezvăluit cum a reușit echipa sa să învingă în meciul contra celor de la Rapid, din grupele Cupei României.
20:10
Giovanni Becali, one man show la lansarea filmului despre viața lui Adrian Mutu. Horia Ivanovici: “Ești legendă!” # Fanatik
S-a lansat “Il Fenomeno - Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian Mutu, eveniment unde Giovanni Becali a fost one man show. Horia Ivanovici dezvăluie detalii incredibile de la fastuoasa gală.
Acum 24 ore
19:50
Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial: „E una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele!”. Video # Fanatik
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a urcat pe scena de la Washington înainte de tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal. Ce premiu a primit de la Gianni Infantino.
19:40
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult” # Fanatik
Un un nume celebru din fotbal a dezvăluit public că poartă discuții cu iubita unui alt sportiv. Despre cine este vorba și ce s-ar fi întâmplat momentan între cei doi?
19:20
FIFA face jocurile Rusiei! Acuzații grave făcute de cluburi din Anglia, Italia, Olanda și Elveția: la ce presiuni au fost supuse pentru a plăti sume uriașe # Fanatik
FIFA nu respectă propriile sancțiuni impuse Rusiei după anexarea Peninsulei Crimeea și după declanșarea războiului împotriva Ucrainei!
19:00
Dumitru Dragomir, pronostic şoc la FCSB – Dinamo: “Dacă vor câştiga ei, iau campionatul!”. Care sunt echipele care se bat la titlu # Fanatik
Ce pronostic a oferit Dumitru Dragomir înainte de FCSB - Dinamo. Premoniția făcută de fostul șef LPF pentru „Eternul Derby”.
19:00
Când „nu se poate” devine „împreună, putem”. Clujul și-a premiat supereroii la prima Gală a supereroilor clujeni # Fanatik
Pe 3 decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-a întâmplat ceva magic în Cluj-Napoca. În sala unde s-a desfășurat Gala Super Eroilor Clujului, atmosfera era electrizantă – nu de la ceremonialul oficial, ci […]
18:50
De vineri și până luni, urmează meciuri tari pentru fanii fotbalului spaniol. Etapa cu numărul 15 reprezintă încă o probă pentru Barcelona și Real Madrid în maratonul către trofeul La Liga. Un prim scop pentru […]
18:40
Cine este Anca Alexandrescu, candidata AUR la Primăria București 2025. Parcursul politic și detalii mai puțin știute despre fosta consilieră guvernamentală # Fanatik
Anca Alexandrescu este candidata independentă la Primăria Capitalei, susținută de AUR. Mai multe detalii despre cariera sa, viața personală și planurile sale pentru București
18:40
Războiul Dinamo – Steaua la cote maxime! Procurorul General al României a orchestrat „furtul” lui Ștefan Iovan din curtea marii rivale # Fanatik
Află cum războiul Dinamo - Steaua era să îi schimbe traiectoria fotbalistică lui Ștefan Iovan. Povestea transferului în care s-au implicat capete politice extrem de importante.
18:40
Daniel Băluță, despre construirea unui nou spital în Sectorul 4. Când vor fi finalizate lucrările # Fanatik
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidat PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat construirea unui nou spital, dedicat pacienților cu o boala infecțioasă gravă. Când va fi finalizat
18:30
Jucătoarea naţionalei României, transfer de top în Liga Florilor! A fost dorită şi de echipe din străinătate. Toate detaliile contractului. Exclusiv # Fanatik
Transfer de top în Liga Florilor. FANATIK a aflat că Alisia Boiciuc a semnat cu Dunărea Brăila, unde va evolua din vară. Jucătoarea naţionalei României a fost dorită şi de echipe din străinătate.
18:10
Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare: „Va fi jale! Se uneşte cu AUR şi o să îl suspende pe Nicuşor Dan”. Video # Fanatik
Mitică Dragomir face o previziune sumbră în cazul în care PSD se retrage de la guvernare. Marele partid ar putea să îl dea jos pe președintele Nicușor Dan
18:00
Imaginea zilei de la Lazio – AC Milan! Cum a fost surprins Radu Ștefan, legenda clubului italian # Fanatik
Ștefan Radu a scris istorie la Lazio, în postura de jucător, iar acum românul este un fan al echipei și imaginile de la ultimul meci, din Cupa Italiei, vorbesc de la sine.
17:50
Doliu la viitoarea adversară a FCSB-ului! Anunțul crunt făcut de club: este vorba despre fostul secund al lui Mircea Lucescu # Fanatik
Veste teribilă primită de fanii viitoarei adversare a celor de la FCSB! Nepotul fostului fotbalist a murit! Ce legătură are Mircea Lucescu
17:40
Rezultate SuperLiga, etapa 19. Toate meciurile, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Oțelul – Unirea Slobozia deschide runda # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 19. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape.
17:40
17:20
Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi dai invitație ca să ieșiți din criză” / „Nu-i problemă” # Fanatik
Robert Niță și Gigi Mustață au avut un dialog incendiar înainte derby-ul dintre FCSB și Dinamo. În ce zonă a stadionului ar urma să stea fostul fotbalist al Rapidului și ce i-a cerut liderului de la Peluza Nord.
17:10
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director. Cum s-a ajuns în această situație # Fanatik
Exploatare Sistem Zonal Prahova SA este socotită principala responsabilă pentru situația dramatică din județele Prahova și Dâmbovița, care durează de peste o săptămână.
16:50
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv # Fanatik
Gheorghe Tadici a fost acuzat de comportament barbar şi că îşi ţine în teroare sportivele sale. FANATIK l-a contactat pe antrenorul lui HC Zalău pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra lucrurilor.
16:40
Cine arbitrează FCSB – Dinamo. „Centralul” e la doar al doilea „Derby de România” din carieră # Fanatik
Kyros Vassaras a ales arbitrul care va conduce Eternul Derby” FCSB - Dinamo. Meciul din etapa a 19-a se joacă pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30
16:30
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Runda se deschide cu Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte # Fanatik
Etapa cu numărul 16 din Liga 2 este pregătită de desfășurare. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
16:10
Elias Charalambous, notă de aroganță înainte de FCSB – Dinamo: „Nu e nicio revanșă, am câștigat de 9 sau 10 ori împotriva lor” # Fanatik
Elias Charalambous, mesaj care aprinde și mai mult meciul FCSB - Dinamo! Cum a răspuns când a fost întrebat despre o revanșă pentru înfrângerea din tur
16:00
Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune selecţioner # Fanatik
Dumitru Dragomir a spus cu cine vrea să pice naționala României în grupa de la Campionatul Mondial. Ce selecționer ar numi pe banca „tricolorilor”.
15:50
Diana Șoșoacă, discurs violent înainte de alegerile pentru Capitală. Ce spune despre candidatul suveraniștilor și susținerea AUR: „Atacă istoria țării”. Video # Fanatik
Diana Șoșoacă, șefa S.O.S. România, a avut un discurs violent cu doar puțin timp înainte de alegerile pentru Capitală. Eurodeputata pune la zid candidatul suveranist
15:40
Oldies But Goldies, sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balaș, „zeița atletismului românesc” # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora cariera glorioasă a celei care a fost Iolanda Balaș
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.