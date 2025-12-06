Accident naval, pe Canalul Main-Dunăre. O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod
Newsweek.ro, 6 decembrie 2025 09:20
O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
09:20
Accident naval, pe Canalul Main-Dunăre. O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod # Newsweek.ro
O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul...
Acum o oră
08:50
Sorana Cîrstea a decis: „Ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine”. Când se retrage din tenis? # Newsweek.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, care are trei titluri WTA la simplu în palmares, a decis să se r...
08:50
Domul Michelangelo, scutul de protecție al Europei. Reunește sistemele terestre, navale și spațiale # Newsweek.ro
Leonardo a dezvăluit unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale de până acum: Domul Michelang...
08:40
A venit Moș Nicolae! Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica. Tradiţii şi obiceiuri # Newsweek.ro
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai p...
Acum 2 ore
08:00
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, 7 decembrie, care a început pe 22 ...
08:00
Este puiul mai sănătos decât somonul? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună # Newsweek.ro
Pui sau somon: care este mai sănătos? Nutriționiștii explică că alegerea depinde de obiectivele fiec...
07:50
De ce să sufli scorțișoară în decembrie la ușa de la intrare în casă. Aduce bunăstare și noroc financiar # Newsweek.ro
Deși pare doar un gest simbolic, tot mai multe persoane respectă tradiția de a sufla scorțișoară la ...
Acum 4 ore
07:30
Câte ore pe zi trebuie încălzită casă pentru facturi mai mici? Contează în ce direcție este orientată locuința # Newsweek.ro
Cât de mult ar trebui încălzită locuința pentru a plăti facturi mai mici? Deși pare simplu, răspunsu...
07:30
Lista “albă” a celor mai sigure plante de apartament pentru câini și pisici. Aloe Vera poate cauza probleme # Newsweek.ro
Plantele pot transforma un apartament într-un colț verde și plin de viață, dar nu toate sunt sigure ...
07:20
VIDEO Părintele Constantin Necula: Biserica trebuie să-și pună foarte serios problema refuzului manipulării # Newsweek.ro
Părintele Constantin Necula a vorbit la Newsweek Report despre modul în care Biserica ar trebui să r...
07:10
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii, certuri în familie # Newsweek.ro
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii au parte de certuri în ...
06:50
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionari au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi” # Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere la Mica Recalculare încep să primească banii restanți la pensie. Di...
06:10
Sărbătoare 7 decembrie. Sf. Filofteia de la Curtea de Argeș. Zi de dezlegare la pește în Postul Crăciunului # Newsweek.ro
Pe 7 decembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș, ocrotitoarea copi...
Acum 12 ore
22:10
Cu cine ar putea juca România, la Cupa Mondială din SUA. E o grupă foarte interesantă, ce aminteşte de 1994 # Newsweek.ro
Cu cine ar putea juca Naţionala României, la Cupa Mondială din SUA. Este o grupă foarte interesantă,...
21:50
India l-a primit pe Putin pe covorul rușu. Președintele rus vizează 100.000.000.000$ din comerț bilateral # Newsweek.ro
Putin a efectuat prima vizită oficială în India de la începutul războiului său în Ucraina. Vizita ar...
21:40
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează cum se fac temele pentru acas...
21:20
Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu. "Nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. "Nu poate să-şi asume...
21:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat Legea Nordis, destinată să ajute la creşterea încred...
20:50
Turcia, iritată de amenințările lui Putin la Marea Neagră. Renunță la S-400 și ia avioane F-35 din SUA # Newsweek.ro
Turcia a convocat înalți diplomați ucraineni și ruși la Ministerul de Externe, după atacurile asupra...
20:40
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF # Newsweek.ro
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF. Se mod...
Acum 24 ore
20:20
Acest tip de ulei iubit de români ar putea duce la creșterea în greutate. La pensie, situația e și mai gravă # Newsweek.ro
Uleiul de soia este cel mai folosit ulei de gătit și un ingredient frecvent în alimentele procesate,...
20:20
De ce își aleg români nume de copii Nicolae și Nicușor? Puțini știu ce semnifică. Unii au ajuns președinți # Newsweek.ro
Aproximativ 800.000 de români poartă numele Sfântului Nicolae și își serbează onomastica pe 6 decemb...
20:20
IndiGo, cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos, anulând peste 1.000 de zboruri # Newsweek.ro
IndiGo, care este cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos. Rezultatul este că a anule...
19:50
O categorie de pensii - pensiile speciale pentru primari, se suspendă anul viitor. Premierul Ilie Bo...
19:50
Piaţa bursieră americană a crescut puternic astăzi. Care sunt cauzele? Are legătură cu o achiziţie-cheie # Newsweek.ro
Piaţa bursieră americană (NYSE) a crescut puternic astăzi, sub influenţa unor factori aparte. Care s...
19:20
Ședință de campanie: Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, încrezători în rezultatul de duminică # Newsweek.ro
În ultima zi de campanie, atmosfera din echipa lui Ciprian Ciucu a fost una de mobilizare, plină de ...
19:20
Care tip de pâine este cea mai bună dacă ai glicemia mare. Pâinea cu maia sau cea din grâu? # Newsweek.ro
Atunci când glicemia este ridicată, chiar și o simplă felie de pâine poate face diferența. Totuși, n...
19:20
Motivul pentru care ar trebui să lași lumina aprinsă și o cană cu lapte la ușă în această noapte # Newsweek.ro
În această noapte, o tradiție veche revine în atenție cu o avertizare stranie: se spune că lumina lă...
19:10
Cum poţi să investeşti în aur, dar şi în celelalte metale preţioase. În România, este legal într-un singur fel # Newsweek.ro
Cum poţi să investeşti cu succes în aur, dar şi în celelalte metale preţioase de pe piaţă. În Români...
18:50
Ilie Bolojan: 17 companii de stat se află în primul pachet supus analizei, pentru implementarea reformei # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că 17 companii de stat se află în primul pachet care e supus anal...
18:40
Astăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni și atacuri, însă de mâine rămân bucureștenii și nev...
18:30
Motivul pentru care trebuie să mănânci baby morcovi înainte de somn. Te pot afecta fibrele? # Newsweek.ro
Motivul pentru care trebuie să mănânci baby morcovi înainte de somn. Morcovii sunt sănătoși, dar chi...
18:20
Putin a amenințat că va lovi navele străine în porturile Dunării și Mării Negre. Care e prima țară vizată # Newsweek.ro
Amenințările liderului Kremlinului, Vladimir Putin, că va ataca petrolierele aparținând „țărilor car...
18:10
Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătate, vacanțe, familie. Pești, Leu, Gemeni - surprize # Newsweek.ro
Ultima lună a anului aduce foarte mari scgimbări. Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătat...
18:00
Singura constantă la echipa britanică tradițională din acest sezon a fost angajamentul lor de a nu d...
18:00
Premierul Ilie Bolojan avertizează: „Coaliţia va fi testată la votul moţiunii de cenzură” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că stabilitatea coaliţiei va fi pusă la încercare odată cu votul a...
17:50
Noul ordin al Educației schimbă structura temelor: unele devin obligatorii, altele opționale # Newsweek.ro
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimen...
17:40
Acord uriaș în Hollywood: Netflix cumpără Warner Bros. Discovery și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari # Newsweek.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros.
17:40
Prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 MW din Europa de Est, în România # Newsweek.ro
În România, a fost inaugurată prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 M...
17:20
Verdict CNSAS: Gheorghe Nețoiu, candidat la Primăria București, a fost cadru al Securității lui Ceaușescu # Newsweek.ro
Gheorghe Nețoiu, fost acționar al echipelor de fotbal Rocar București, Dinamo București și Universit...
17:20
Guvernul pregătește o nouă ordonanță trenuleț în decembrie: posibile efecte asupra salariului minim # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palat...
17:10
Tranzacție surpriză de 72.000.000.000$: Netflix cumpără Warner Bros. și HBO. Cum este afectată România # Newsweek.ro
Netflix a triumfat în războiul ofertelor pentru Warner Bros. și HBO, anunțând o înțelegere care ar p...
16:50
Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau baza nucleară Île Longue # Newsweek.ro
Jandarmeria franceză a anunţat că mai multe drone au fost observate joi seara deasupra bazei Île Lon...
16:40
Nou pas, pe Autostrada Sibiu–Făgăraş. Guvernul a aprobat exproprieri de 2.200.000 lei pe tronsonul 1 # Newsweek.ro
Guvernul a făcut un nou pas pentru Autostrada Sibiu–Făgăraş. A aprobat exproprieri de 2.200.000 lei ...
16:30
Rafinăria Petrobrazi, afectată de problemele de turbiditate la Paltinu, funcționează în continuare # Newsweek.ro
Autoritățile din Prahova confirmă că Rafinăria Petrobrazi, deși legată de sursa de apă Paltinu cu pr...
16:20
CE amendează rețeaua X cu 120 milioane euro pentru încălcarea regulilor DSA și conturi „verificate” # Newsweek.ro
Executivul european sancționează platforma X pentru lipsa transparenței și neregulile legate de cont...
16:10
România, Austria și Finlanda înregistrează cel mai puternic declin al angajaților din UE, arată Eurostat # Newsweek.ro
România, Austria și Finlanda înregistrează cea mai severă scădere a numărului de angajați din Uniune...
16:10
UE amendează rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €. Care este motivul? # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a decis să amendeze rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €, î...
16:10
VIDEO Televiziunea germană ARTE, documentar în premieră despre abuzurile din gimnastica românească # Newsweek.ro
Televiziunea germană ARTE prezintă astăzi, în premieră, la 20.30, un documentar despre abuzurile din...
15:50
VIDEO Premierul Bolojan explică problemele din energie, reforma companiilor de stat și cu apa din Prahova # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, după ședința de Guvern de vineri, 5 decembr...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.