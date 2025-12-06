Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”

18:40

Șoferii care călătoresc pe drumurile cu taxă din Italia li se pot restitui banii în cazul blocajelor de trafic. Măsura ar urma să intre în vigoare din vara următoare. Șoferii care au plătit taxe își pot recupera banii dacă au stat în blocaje de trafic de lungă durată. Rambursarea va fi acordată în cazul în […]