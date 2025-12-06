Monica Gabor și Irina Columbeanu au un brad spectaculos! Cât de frumos au decorat pomul de Crăciun
SpyNews, 6 decembrie 2025 10:20
Monica Gabor și fiica ei, Irina Columbeanu, sunt pregătite pentru Crăciun! Vedeta și-a împodobit bradul care arată absolut spectaculos. Iată cât de frumos este!
Acum 30 minute
10:20
Monica Gabor și Irina Columbeanu au un brad spectaculos! Cât de frumos au decorat pomul de Crăciun
Monica Gabor și fiica ei, Irina Columbeanu, sunt pregătite pentru Crăciun! Vedeta și-a împodobit bradul care arată absolut spectaculos. Iată cât de frumos este!
Acum o oră
09:50
Își va petrece Bogdan de la Ploiești sărbătorile alături de Cristina Pucean? Are deja planurile bine stabilite
Bogdan de la Ploiești știe prea bine ce va face de sărbători. Cântărețul a vorbit deschis într-un interviu pentru Xtra Night Show despre ce a plănuit și cum vă petrece atât Crăciunul, cât și Revelionul. Va fi sau nu alături de Cristina Pucean? Aflați din rândurile următoare!
Acum 12 ore
00:20
Bogdan Mocanu și Iasmina s-au despărțit definitiv? Declarația care l-a dat de gol pe influencer
Bogdan Mocanu a făcut declarații explozive! Influencerul a vorbit despre viața sa personală, iar dezvăluirile sunt, cel mai probabil, de mult timp așteptate de fani. Artistul, deși destul de rezervat în mărturisiri, a oferit o declarație, care dă foarte multe lucruri de înțeles. Iată despre ce este vorba!
00:00
Cum o apără Andi Constantin pe Hype Fox, iubita lui, după ce s-a scris că ea ar face videochat. Cei doi au o relație de luni bune
Andi Constantin sare în apărarea iubitei lui, Hype Fox, după ce s-a vehiculat că aceasta ar face videochat. Cei doi îndrăgostiți care trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de luni bune continuă să se bucure de momentele petrecute împreună, indiferent de criticile din jur.
5 decembrie 2025
23:30
Claudia Pătrășcanu a pus din nou tunurile pe familia lui Gabi Bădălău: „O să fiu o soacră liniștită, mai ales că eu am o poveste..."
Claudia Pătrășcanu a făcut dezvăluiri incredibile! Deși a trecut destul de mult timp de când ea și Gabi Bădălău au divorțat, artista nu slăbește atacurile la adresa familiei afaceristului. Recent, cântăreața a mărturisit ce fel de soacră o să fie, însă nu a uitat să arunce săgeți spre familia fostului soț.
23:00
Doliu în lumea filmului! Un actor din Mortal Kombat a murit după ce a suferit un accident vascular cerebral
Lumea filmului este în doliu după ce un actor cunoscut din Mortal Kombat a decedat în urma unui accident vascular cerebral. Starul în vârstă de 75 de ani, care a jucat un rol important în celebrul film, era apreciat pentru talentul său și pentru contribuția la industria cinematografică.
22:50
Veste mare pentru toți fanii Mireasa! Florina și Alex, concurenți în cadrul emisiunii, s-au logodit! Florina a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, în direct, în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars.
22:30
Carmen Chindriş nu ştia că există Moş Crăciun! Artista primea cadouri de Moş Nicolae! Dezvăluiri în exclusivitate
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare.
22:30
Mesaj emoționant al mamei lui Ionuț Anghel, băiețelul ucis de maidanezi | Se întâmplă mâine
La 12 ani de la tragedia care a șocat România, mama băiețelului omorât de câini, într-un parc din Capitală, organizează, mâine, de Sf. Nicolae, un eveniment în memoria lui Ionuț Anghel.
22:30
Licitația pe care Kamara a organizat-o pentru fiul său s-a dovedit a fi un eșec. Deși artistul are nevoie de peste 100.000 de euro pentru operațiile băiatului și a fost sprijinit de nume importante din fotbalul românesc, oamenii pe care se baza l-au dezamăgit. Cine sunt cei pe care Kamara a mizat, însă nu s-au prezentat.
22:30
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, primele declarații după ce și-a găsit un nou iubit! Claudiu Dragotă e deja istorie.
După ce a încercat să repare relația cu fostul, în timp ce el era singur, povestea dintre Simona Butură și Claudiu Dragotă s-a încheiat definitiv. Au venit la Insula Iubirii să-și testeze relația, dar acum sunt complet separați. El și-a refăcut viața alături de ispita Anamaria Vaida, însă nici Simona nu a stat degeaba. De câteva luni, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un nou partener.
22:00
Ce consideră prezentatorul Survivor că are nevoie un concurent pentru a câștiga acest show. Adi Vasile a spus lucrurilor pe nume
Prezentatorul Survivor, Adi Vasile, a dezvăluit care sunt calitățile esențiale de care un concurent trebuie să dispună pentru a câștiga acest show extrem de dur. Într-un interviu recent, acesta a spus lucrurilor pe nume și a explicat că, pe lângă forța fizică, este important ca un concurent să aibă și o mentalitate de fier.
22:00
Bogdan de la Ploiești trece prin momente de indecizie maximă! Manelistul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, acolo unde obișnuiește să își țină fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața lui.
Acum 24 ore
21:20
Cum și-a amenajat Andreea Tonciu casa de sărbători. Vedeta are patru brazi în aceeași încăpere
Andreea Tonciu nu contenește să surprindă! Vedeta și-a amenajat casa ca în povești, una dintre camerele sale devenind un adevărat tărâm de basm. Andreea Tonciu a postat imagini inedite, direct din mijlocul încăperii superb aranjate.
21:00
Cine e românul care a ascuns o influenceriţă celebră în podul casei lui. S-a crezut că tânăra fusese ucisă
Un român în vârstă de 30 de ani se află în centrul unui scandal de zile mari după ce o tânără care fusese dată dispărută a fost găsită în podul locuinței sale. Potrivit informațiilor, tânăra a stat ascunsă timp de zece zile, perioadă în care românul a apărut la mai multe emisiuni televizate și a vorbit despre dispariția ei.
20:40
Monica Pop, făcută cu ou și cu oțet de angajatul unui restaurant. Bărbatul a dat-o afară fără motiv
Monica Pop a făcut declarații incredibile! Medicul oftalmolog a fost supusă unui tratament josnic de către angajatul unui restaurant la care a mers alături de o bună prietenă. Celebra doctoriță a povestit scenele halucinante la care a luat parte.
20:00
Tragedie pe platourile de filmare! Un actor celebru și doi copii au murit în timpul unei cascadorii
Sfârșit tragic pentru un actor celebru și doi copii, chiar pe platourile de filmare, de la Hollywood. Mai exact, este vorba despre Vic Morrow, care a murit decapitat, în timpul unei cascadorii.
19:40
Actor cunoscut, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal la 28 de ani. Medicii i-au mai dat de trăit 4-5 ani
Un actor cunoscut în vârstă de 28 de ani a primit vești devastatoare de la medici: a fost diagnosticat cu o boală în stadiu terminal. Cadrele medicale i-au mai dat de trăit între 4 și 5 ani de viață.
19:20
O vedetă TV a făcut infarct în direct și a murit! Camerele de filmat au surprins întreaga scenă
Caz șocant! O vedetă de televiziune a suferit un infarct miocardic, în timpul unei emisiuni live. În urma acestuia, cunoscutul bărbat de televiziune, din Republica Dominicană, s-a stins din viață. Scenele halucinante au fost surprinse de camerele de filmat.
19:10
Ceartă puternică între Diana și Sorin de la Mireasa. Totul a pornit de la un mango: "M-a zgâriat! Stă să-mi scoată ochii..."
Tensiunile dintre Diana și Sorin de la Mireasa au escaladat rapid, iar totul a pornit de la un simplu mango. În timpul altercației, Sorin a vrut să plece pentru a pune capăt discuției, însă Diana a încercat să îl oprească. Ce s-a întâmplat între cei doi la doar o zi după ce s-au declarat un cuplu.
18:50
Cristina Pucean vrea să îl uite pe Bogdan de la Ploiești? La ce are de gând să recurgă dansatoarea
Cristina Pucean are planuri mari! Dansatoarea se pregătește de schimbări majore, dar oare să fie Bogdan de la Ploiești motivul?! Cert este că bruneta are de gând să recurgă la un gest la care, de obicei, numai femeile care vor să se reinventeze apelează. Iată despre ce este vorba!
18:30
Cum arată acum celebrul Gianluca Vacchi! Fanii au rămas șocați când au văzut imaginile cu milionarul
Gianluca Vacchi continuă să își surprindă publicul, dar nu neapărat într-un mod plăcut. Imaginile recente cu milionarul au stârnit reacții puternice în rândul fanilor, care nu s-au așteptat să-l vadă atât de schimbat. Sunt mulți care se întreabă dacă nu cumva milionarul e bolnav.
18:10
Oana Roman a răbufnit! Vedeta a fost scoasă din pepeni de un agent de poliție, iar întâmplarea a fost dezvăluită chiar de ea, pe rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman nu s-a putut abține și a făcut totul public.
17:40
De ce nu împodobește Mara Bănică bradul niciodată înainte de Ajun. Prezentatoarea TV a dezvăluit motivul
Mara Bănică este, fără doar și poate, una dintre cele mai longevive jurnaliste de pe micul ecran. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit motivul pentru care nu împodobește niciodată bradul de Crăciun înainte de Ajun.
17:30
Cum îl mai cheamă pe Cătălin Cazacu? Detalii mai puțin cunoscute despre identitatea motociclistului
Cătălin Cazacu, cunoscut atât pentru cariera sa în motociclism, cât și pentru aparițiile din televiziune, a atras mereu curiozitatea publicului. Mulți fani de-ai lui nu știu care este numele lui complet și cum i se mai spune.
17:00
În urmă cu câteva zile, județul Prahova a intrat în alertă. Barajul Paltinu a fost grav afectat de ploile abundente din ultima perioadă, iar ca urmare a acestor întâmplări, locuitorii a 12 localități au rămas fără apă potabilă. Astăzi, 5 decembrie, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat când vor avea oamenii din nou apă.
16:50
Zodiile care vor fi favorizate de Univers în perioada 8–14 decembrie. Nativii vor deveni magnet pentru noroc și oportunități
În săptămâna 8–14 decembrie, astrele vin cu vești bune pentru câteva zodii. Nativii se vor bucura de noroc, inspirație și șanse rare. Universul pare să le deschidă drumul către reușite importante, iar persoanele născute sub aceste semne zodacale vor simți că lucrurile curg firesc în favoarea lor.
16:30
Dana Roba, scandal uriaș cu foștii socrii! I-ar fi obligat fetițele să vorbească tatăl lor la închisoare
Când toată lumea credea că în viața ei s-a așternut pacea, Dana Roba a ajuns într-un nou scandal cu socrii ei! Vedeta a făcut declarații tulburătoare la Viața fără filtru despre cum părinții lui Daniel Balaciu le-ar fi obligat pe fiicele ei să vorbească cu tatăl lor, care se află în închisoare.
16:30
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, a fost înmormântat astăzi. Peste 100 de persoane l-au condus pe ultimul drum
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, a fost înmormântat astăzi, 5 decembrie. Artistul s-a stins din viață în data de 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. Legenda muzicii rock a pierdut lupta cu viața, în urma unui accident vascular cerebral.
15:50
Bia TRS de la iUmor încă nu s-a vindecat complet de leucemie. Tânăra este sub tratament în continuare
Bia TRS, fosta concurentă de la iUmor a anunțat de curând că ceea ce era mai greu a trecut în lupta ei cu leucemia. Cu toate acestea, tânăra a mărturisit că încă nu s-a încheiat total. Este sub tratament în continuare.
15:50
Bogdan de la Ploiești, atac dur după ce și-au fost amenințați copiii cu moartea: "Eu nu am făcut niciun rău"
Bogdan de la Ploiești a făcut declarații tranșante, la Viața fără filtru, după ce i-au fost amenințați copiii cu moartea. Cântărețul își mai dorește în acest moment doar să îi protejeze și este dispus să facă orice pentru acest lucru.
15:20
Gabriela Cristea are o casă spectaculoasă! Vedeta și-a transformat locuința într-un mic paradis de Crăciun și a făcut publice primele imagini din locuința ei! Iată cum arată bradul și șemineul plin cu lumânări!
14:50
Paris Hilton, la un pas să ajungă pe insula lui Jeffrey Epstein! Dezvăluiri explozive despre infractorul sexual
Paris Hilton a făcut dezvăluiri explozive despre Jeffrey Epstein! S-a spus că vedeta ar fi fost la un pas să ajungă pe insula lui, într-un loc în care s-au desfășurat cele mai tulburătoare infracțiuni. Ghislaine Maxwell ar fi vrut să o ducă acolo pentru a fi traficată!
14:40
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!
Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple revine la Antena 1, la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!
14:30
Nicole Cherry se bucură de un real succes pe plan profesional. Pe data de 5 decembrie, artista își sărbătorește ziua de naștere, iar acum se află departe de România! Iată unde petrece Nicole Cherry!
14:00
Sistemul imunitar joacă un rol important pentru sănătate, mai ales dacă vrei să reduci riscul de răceli sau să treci mai ușor peste infecțiile de sezon. Mulți adulți, inclusiv părinți sau persoane active, caută soluții naturale sigure pentru a-și sprijini imunitatea, iar propolisul a devenit tot mai prezent în discuțiile despre prevenție și sănătate naturală. În acest articol vei descoperi cum funcționează propolisul, de ce îl aleg tot mai mulți și care sunt avantajele pe care le poate aduce organismului.
13:50
Cântăreața din România diagnosticată cu leucemie, declarații dureroase! Ce o ajută să treacă peste această perioadă grea
Beatrice Andrei trece printr-o perioadă dificilă a vieșii sale. Artista a fost diagnosticată cu leucemie și luptă să se vindece. Cântăreața se află în spital și a dezvăluit ce o ajută să treacă prin această perioadă cumplită.
13:50
Tzancă Uraganu, în vacanță cu Lambada, după ce s-a distrat alături de Alina Marymar. Și copiii sunt cu ei
Tzancă Uraganu joacă la două capete! Cântărețul nu se poate decide pe cine să aleagă: Lambada sau Alina Marymar? După ce s-a distrat alături de bruneta care i-a furat inima, Tzancă Uraganu a dus-o în vacanță pe prima lui soție.
13:20
Cum a fost sancționat șoferul din Oradea care a zburat cu mașina! Polițiștii au luat măsuri drastice
Un șofer din Oradea a zburat cu mașina, joi seară, peste un sens giratoriu din oraș. Șoferul a fost transportat la spital și a primit îngrijiri medicale. Între timp, polițiștii au luat măsuri împotriva lui și l-au sancționat.
13:10
Fetița cu voce de aur care cântă în cinci limbi și ridică România pe scenele lumii: povestea Anelissei Mănescu, înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României"
Are doar 10 ani, dar a urcat deja pe unele dintre cele mai importante scene din Europa și urmează să reprezinte România la Los Angeles, la cea mai mare competiție artistică din lume. Se numește Anelisse Mănescu, are „auz absolut” - o abilitate rară care îi permite să recunoască instant fiecare notă muzicală - și o voce care uimește.
13:00
Teorii ale conspirației după accidentul din Oradea! A fost sau nu creat cu inteligență artificială
Accidentul din Oradea în care un șofer a sărit cu mașina peste un sens giratoriu a stârnit un val de reacții ironice! După ce au apărut imaginile șocante pe rețelele sociale, mulți utilizatori ai acestora au susținut că ar fi vorba despre o înscenare. A fost sau nu incidentul creat cu inteligență artificială.
12:40
Nicoleta Luciu, mărturisiri emoționante! De ce a fost nevoită să se retragă din lumina reflectoarelor o perioadă
Nicoleta Luciu a făcut o serie de mărturisiri emoționante, într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars. Vedeta a explicat care a fost, de fapt, motivul pentru care a fost nevoită să renunțe la carieră pentru o perioadă.
12:40
Oana Roman se pregătește de Crăciun! În casa vedetei se simte deja atmosfera de sărbătoare! Oana Roman a împodobit bradul alături de fiica ei, iar rezultatul este spectaculos! Iată primele imagini din sufrageria ei!
12:00
Tatăl lui Meghan Markle și-a pierdut piciorul! Medicii i l-au amputat din cauza unei probleme grave
Probleme mari de sănătate în familia lui Meghan Markle! Tatăl ei, Thomas Markle, și-a pierdut piciorul. Medicii din Filipine au decis să i-l amputeze din cauza unei probleme grave de sănătate. Piciorul acestuia s-a învinețit și înnegrit, astfel că nu a mai putut fi salvat.
11:50
Fiica lui Răzvan Fodor va susține un examen important curând! Ce își dorește Diana să facă în viitor
Irina și Răzvan Fodor au împreună o fiică, pe Diana, în vârstă de 14 ani. Adolescenta este acum în clasa a 8-a și urmează să susțină examenul în vara următoare, după cum a declarat tatăl ei la Știrile Antena Stars. Iată ce își dorește să devină!
11:20
Cum arată cea mai sexy avocată din România! Este acuzată că ar fi capul unui grup infracțional
Scandal în magistratura din România! O avocată din Cluj este acuzată că ar fi face parte dintr-un grup infracțional și ar fi orchestrat mai multe acțiuni împotriva legii. Sonia Almaș este din Cluj și este una dintre cele mai sexy avocate!
11:20
The Ticket își desemnează mare câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Nelu Cortea : "E a doua oară în viața mea când mă îmbrac la costum"
După 13 episoade încărcate de emoție, spectaculozitate și momente care au surprins publicul în fiecare săptămână, The Ticket se apropie de momentul suprem. Sâmbătă, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmări live desemnarea marelui câștigător al sezonului, cel care va pleca acasă cu premiul de 100.000 de euro și cu titlul final al competiției.
11:10
Ciclonul Cassie lovește puternic România! Meteorologii au anunțat vreme rea și au emis și o avertizare de Cod galben valabilă pentru mai multe județe din țară. Care sunt zonele afectate.
10:50
Artist de la noi, pus la zid de amantă! Au avut o aventură, iar femeia a rămas însărcinată
Un artist cunoscut din România a vorbit deschis despre aventura pe care a avut-o cu fosta amantă. Cea cu care cântărețul a avut o încă relație în timp ce era însurat a rămas însărcinată.
Ieri
10:30
Cine este și cu ce se ocupă Ioana, femeia cu care Ilie Bolojan s-ar fi casatorit in secret
Ilie Bolojan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ioana, o femeie din Oradea care îi este alături de mai bine de trei ani. Deși el este una dintre cele mai importante persoane din stat, partenera lui este o femeie discretă, pe care rar o vezi la evenimente publice.
