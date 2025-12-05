O vedetă TV a făcut infarct în direct și a murit! Camerele de filmat au surprins întreaga scenă

22:20

Cătălin Ușurelu, coleg cu „Blonda lui Coldea” în dosarul care a provocat un cutremur în lumea „specialilor”, a fost interceptat în toate pozițiile de DIICOT, chiar și în timp ce pregătea „liniuțe” și în timp ce se lăuda cum face rost de diferite substanțe de la medici. Medici pe care, mai nou, îi conduce, în calitate de director economic, poziție din care are acces nelimitat la tot ce își dorește.