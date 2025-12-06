Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat după un atac cu drone, anunţă AIEA

16:00

Săptămâna 8–12 decembrie 2025 vine cu tensiuni astrologice majore și cu schimbări rapide, resimțite în toate domeniile vieții. Marte formează un careu cu Saturn, un aspect care aduce limite, responsabilități suplimentare și situații ce cer disciplină și realism. În același timp, Mercur în opoziție cu Uranus produce surprize, vești bruște, modificări de program și răsturnări de situație. Nu lipsesc nici revelațiile: conjuncția Mercur–Lilith în Scorpion scoate la lumină adevăruri ascunse, discuții tabu, intenții nespuse și informații care pot schimba direcția unor relații sau proiecte. Pe scurt, este o săptămână care testează răbdarea, claritatea și capacitatea fiecăruia de a reacționa matur atunci când lucrurile se complică. Fiecare zodie resimte aceste influențe în mod diferit, iar previziunile de mai jos arată unde se produc cele mai mari provocări, dar și ce oportunități pot apărea în mijlocul tensiunilor.