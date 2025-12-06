SUA pregătesc extinderea interdicțiilor de călătorie pentru peste 30 de țări

17:10

Un român de 30 de ani este protagonist în scandalul anului în Italia. Bărbatul ar fi adăpostit o prietenă dispărută de acasă şi căutată de o ţară întreagă. Cel puţin asta suţine el. Carabinerii investighează şi ipoteza unei răpiri. Fata, influencer cu zeci de mii de urmăritori, a fost găsită în podul casei unde locuia românul. De zece zile stătea acolo, timp în care individul chiar a participat la emisiuni televizate şi vorbea despre dispariţia ei. Iniţial, s-a crezut că fata fusese ucisă. La momentul eliberării ei, românul a fost la un pas să fie linşat de mulţime.