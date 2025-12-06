SUA vor extinde interdicția de călătorie pentru cetățeni din mai mult de 30 de țări

16:00

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a mandatat reprezentanții ministerelor și autorităților să reia livrarea apei curente chiar din această seară în localitățile rămase fără aceasta utilitate din Prahova. Bolojan avertizează însă că apa încă nu este potabilă, fiind necesare aproximativ încă 72 de ore pentru livrarea apei care să fie sigură pentru băut.