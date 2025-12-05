Argentina revine pe piețele financiare internaționale pentru a-și finanța datoria
Javier Milei a anunțat revenirea Argentinei pe piețele financiare internaționale, după o absență de peste șapte ani, odată cu lansarea unei emisiuni de obligațiuni denominate în dolari, transmite AFP.
Guvernul a modificat Codul de procedură fiscală astfel încât furnizorii de servirii de criptoactive să aibă obligația sa transmită informații către ANAF.
Alianța Renault Nissan Mitsubishi continuă să dezvolte și să vândă mașini din gama accesibilă, care are la bază platforma CMF-B regăsită pe mașinile Dacia. Noul Nissan Kait face parte din această gamă și a fost lansat în Brazilia.
REACȚIA fondatorului North Bucharest Investments la acțiunea autorităților: Greșeli contabile care deja sunt clarificate. Nu există nicio legătură cu Nusco și nu a fost vorba despre o percheziție, ci un control. Mesajul Nusco # Profit.ro
Vlad Musteață, fondatorul și CEO-ul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), transmite, contactat de Profit.ro pentru clarificări, că acțiunea de astăzi a autorităților vizează greșeli contabile care deja sunt clarificate.
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță o surpriză în facturile la gaze: Consumatorii vulnerabili pot fi susținuți în continuare de stat! # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a sugerat, răspunzând unei întrebări, că statul ar putea acorda sprijin consumatorilor vulnerabili și după eliminarea, de la 1 aprilie anul viitor, a plafonării prețurilor finale la gaze naturale, la fel cum a început să facă după expirarea anul acesta, de la 1 iulie, a plafonării la energie electrică.
Percheziții la sediul North Bucharest Investments - surse. UPDATE Mesajul North Bucharest Investments și al Nusco # Profit.ro
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a declanșat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI).
REACȚIA fondatorului North Bucharest Investments la acțiunea autorităților: Greșeli contabilie care deja sunt clarificate. Nu există nicio legătură cu Nusco și nu a fost vorba despre o percheziție, ci un control. Mesajul Nusco # Profit.ro
Bolojan: Nu avem bani pentru pensiile speciale ale primarilor - ar trebui anulate, nu amânate. Nici pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere # Profit.ro
Guvernul nu are capacitatea financiară de a introduce de la anul în plată indemnizații precum pensiile speciale ale primarilor, a spus premierul Bolojan, care a arătat că astfel de prevederi nu ar mai trebui amânate, ci anulate. Premierul a arătat că nici privind salariul minim pe economie nu există spații foarte mari de creștere.
Lituania declară stare de urgență națională din cauza baloanelor meteorologice lansate din Belarus # Profit.ro
Lituania va declara stare de urgență națională din cauza baloanelor meteorologice, care folosite pentru contrabandă și lansate din Belarus.
Schimbare la Aeroportul Otopeni - Liniile de autobuz expres 100 și 442 vor fi reorganizate # Profit.ro
Liniile de autobuz expres 100 și 442 vor fi reorganizate în zona Aeroportului Henri Coandă - Otopeni, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6, din incinta terminalului.
ULTIMA ORĂ FOTO ”Legea Nordis” - promulgată după un an de dezbateri. Sumele care vor mai putea fi cerute cumpărătorilor, drastic limitate. Mesajul lui Nicușor Dan # Profit.ro
Depus la Parlament pentru prima dată în octombrie 2024, proiectul de lege pentru privind limitarea avansului cerut cumpărătorilor de către dezvoltatorii imobiliari, devenit cunoscut drept ”legea Nordis”, a primit acum semnătura finală, din partea președintelui Nicușor Dan, care a promulgat actul la peste un an de la inițierea în Parlament.
Producțiile HBO și HBO Max vor fi adăugate în cinemateca Netflix pentru a putea fi văzute de abonații săi, în urma tranzacției semnate astăzi.
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO, de la informații la rachete, le-au spus diplomaților europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters.
Bolojan confirmă că Aeroporturi București nu este pe lista Guvernului privind noi listări la bursă. Indemnizațiile mari - de întrebat ministrul Transporturilor # Profit.ro
Premierul Bolojan a confirmat faptul că Ministerul Transporturilor nu a propus Guvernului să includă Compania Națională Aeroporturi București pe lista companiilor care vor fi analizate inclusiv în vederea listării la bursă.
Nova Power&Gas, din grupul E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, au ceea ce va reprezenta cea mai mare instalație de stocare de energie electrică din România, de natură să dubleze capacitatea totală locală de stocare.
Liceul PTTR, de 16 ani în condiții mizere - demolat. Va fi "cel mai tare și mai fain din țară" FOTO # Profit.ro
Lucrările de demolare a Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații (PTTR), din sectorul 6 al capitalei, încadrat în clasa I de risc seismic, au fost lansate.
Angajați IKEA, în grevă. Reclamă că nu pot trăi cu doar 1.000 de euro pe lună, în Italia # Profit.ro
Angajații IKEA din Italia intră în grevă, reclamând că nu pot trăi cu un salariu lunar de doar 1.000 de euro.
DECIZIE Guvernul a prelungit explorarea la 7 perimetre petroliere concesionate de OMV Petrom, după întâlniri ale lui Bolojan cu conducerea companiei și a Austriei # Profit.ro
Guvernul a aprobat astăzi un act adițional la un acord petrolier de concesiune încheiat acum 25 de ani cu OMV Petrom (pe atunci SNP Petrom), prin care este prelungită perioada de explorare pentru un număr de 7 dintre cele 9 perimetre de hidrocarburi care fac obiectul acordului.
Comisia Europeană a aplicat o amendă de 120 de milioane de euro platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, susținând că platforma a încălcat obligațiile în materie de transparență impuse în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA).
Bolojan: Am convenit cu Ungaria să creștem capacitatea de transport de energie electrică dintre țările noastre. Vrem să accesăm fonduri UE nerambursabile # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că a discutat cu omologul său din Ungaria, Viktor Orban, despre creșterea capacității de transport a liniilor electrice care interconectează sistemele energetice naționale ale celor 2 țări vecine, menționând că se intenționează accesarea de fonduri UE nerambursabile pentru aceste proiecte.
Antalya, capitala turismului turcesc, a înregistrat două noi recorduri istorice atât în primele 11 luni ale anului, cât și în ceea ce privește datele aferente lunii noiembrie
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță lansarea a trei rute de pe Aeroportul Internațional Oradea.
FOTO Poșta Română semnează cu Renault. Francezii au câștigat licitația de 4 milioane de euro pentru 80 de mașini # Profit.ro
Schimbarea la față a Poștei include și echiparea cu noi autovehicule de transportat coletele și scrisorile românilor. Licitația pentru 80 de LCV-uri organizată de Poșta Română a fost câștigată de Renault.
ANUNȚ Bolojan spune că din această seară se va relua progresiv livrarea apei curente în localități din Prahova. ATENȚIE Apa nu va fi încă potabilă # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a mandatat reprezentanții ministerelor și autorităților să reia livrarea apei curente chiar din această seară în localitățile rămase fără aceasta utilitate din Prahova. Bolojan avertizează însă că apa încă nu este potabilă, fiind necesare aproximativ încă 72 de ore pentru livrarea apei care să fie sigură pentru băut.
ULTIMA ORĂ DECIZIE Lista lui Bolojan - Companiile vizate pentru restructurare. Măsuri propuse: listare, fuziune, divizare, transformare sau lichidare # Profit.ro
Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale București, Complexul Energetic Valea Jiului se numără printre primele 17 companii de stat care vor fi analizate în vederea unor măsuri de reformare a acestora, a anunțat premierul Bolojan.
Netflix a convenit să cumpere Warner Bros. Discovery într-o tranzacție istorică, care combină serviciul de streaming cu plată dominant la nivel mondial cu unul dintre cele mai vechi și mai respectate studiouri de la Hollywood.
Netflix anunță clienții că achiziția Warner Bros va fi finalizată după ce are loc o separare, estimată acum pentru trimestrul al treilea din 2026.
DECIZIE România a pregătit scoaterea rușilor de la Lukoil din Marea Neagră, din concesiunea offshore de gaze naturale Trident, la care sunt parteneri cu Romgaz # Profit.ro
Statul român a pregătit eliminarea juridică a gigantului petrolier rus Lukoil din concesiunea offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, la care acesta este partener cu compania românească de stat Romgaz, din cauza sancțiunilor dure impuse de Statele Unite celor de la Lukoil, fiind reglementată și situația în care nu este găsit un cumpărător care să preia participația la Trident a rușilor.
Eurovision 2026 - Patru țări vor boicota concursul, după ce Israelul a primit undă verde pentru a concura # Profit.ro
Irlanda, Spania, Slovenia și Țările de Jos vor boicota Eurovisionul de anul viitor, după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de muzică din 2026.
ANUNȚ Bolojan spune că din această seară se va relua progresiv livrarea apei curente în localități din Prahova și Dâmbovița. ATENȚIE Apa nu va fi încă potabilă # Profit.ro
FOTO Ford Mondeo trăiește și a învățat lecția de la chinezi: display de 27 de inchi și 4K, sisteme de asistență și prețuri mici # Profit.ro
Ford Mondeo a dispărut din Europa, la fel s-a întâmplat și în SUA, în țara în care a fost inventat (unde se numea Fusion), motivele fiind legate de dispariția interesului pentru acest tip de caroserie din parte clienților tradiționali. Dar constructorul american de automobile nu renunță atât de ușor la un model istoric.
DECIZIE După pierderea a zeci de milioane de euro din PNRR, finalizarea noilor centrale în cogenerare de la Constanța și Arad va fi finanțată de la bugetul de stat # Profit.ro
Banii necesari finalizării noilor centrale de producție de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență de la Constanța și Arad, proiecte pentru care România a pierdut finanțări europene de zeci de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), vor fi asigurați de la bugetul național de stat, a decis astăzi Guvernul, printr-o ordonanță de urgență care modifică legislația PNRR.
LISTA Expoziții românești organizate în Anul Cultural România - Italia la Roma, Milano, Veneția, Florența, Torino, Pompei # Profit.ro
În cadrul Anului Cultural România - Italia, este prevăzută organizarea, în perioada decembrie 2025 - iunie 2026, a unui amplu program de evenimente culturale în orașe-cheie din Italia – Roma, Milano, Veneția, Florența, Torino, Napoli (Pompei) – coordonat de Ambasada României în Republica Italiană, cu sprijinul Ministerului Culturii, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Apărării Naționale.
ULTIMA ORĂ DECIZIE Amenzi din nou oprite. Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR, suspendate din nou, după intrarea în vigoare la 1 septembrie. Poliția Economică începuse să dea amenzi # Profit.ro
Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără ca acestea să conțină codul de identificare fiscală în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și alte informații sub formă de cod QR, vor fi suspendate din nou, până la 1 noiembrie 2026, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Sancțiunile, suspendate și anterior, au intrat deja în vigoare la 1 septembrie anul acesta, iar Poliția Economică a dat chiar și sancțiuni.
Tesla Model 3 Standard, cea mai accesibilă versiune din gama producătorului american, este acum disponibil și în România.
DECIZIE Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat # Profit.ro
Autoritățile publice tutelare - în general, ministere - care au în derulare proceduri de selecție pentru posturi de administratori la companii de stat vor finaliza aceste proceduri până la 31 martie 2026, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Între timp, la conducerea a 48 de întreprinderi publice centrale, care de 12 luni au doar administratori provizorii, va continua provizoratul. Dacă nu e respectat termenul de 31 martie 2026, până și miniștrii riscă să își piardă 60% din salariu.
ULTIMA ORĂ DECIZIE Numărul de țigări cu care o persoană poate intra în țară - restricționat. Limite și la tutunul pentru inhalat. În plus, acciză la tutun pentru mestecat și pentru prizat # Profit.ro
Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări pentru care nu are de achitat accize, fără ca termenul "ocazional" să fie definit, va fi introdusă o restricționare amplă a acestui tranzit, cu argumentul că a condus la un comeț ilicit cu astfel de produse din tutun, mai ales în zonele de graniță cu Bulgaria.
Friedrich Merz a anunțat peste 200 de măsuri de simplificare administrativă în vederea reducerii birocrației.
DECIZIE Industria de apărare a primit derogări multiple de la legislația de mediu, a apelor, agricolă, forestieră, a exproprierilor și a concesiunilor # Profit.ro
Investițiile în industria națională de apărare a României, realizate fie de companii românești de stat din domeniu, fie de societăți mixte înființate de acestea în parteneriat cu investitori privați, vor beneficia de multiple derogări de la legislația de mediu, a apelor, agricolă, forestieră, a exproprierilor și a concesiunilor, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată în ședința de Guvern de astăzi.
Autoritățile locale au semnat acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din cartierul bucureștean Rahova, victima unei explozii în luna octombrie.
Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale de la 1 aprilie 2026,.
VIDEO Ping-pong și vizită la urși panda - Macron își încheie vizita în China într-o notă mai lejeră # Profit.ro
Vizită la un obiectiv din patrimoniul mondial, urși panda și ping-pong: președintele francez Emmanuel Macron își încheie deplasarea în China într-o notă mai intimă și mai relaxată cu gazda sa Xi Jinping, după schimburile de opinii mai aprinse avute în ajun pe tema Ucrainei și a comerțului, comentează AFP.
EXCLUSIV A fost suspendată numirea noilor șefi executivi ai Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), aflată pe ″lista neagră″ PNRR # Profit.ro
Procedura de selecție și numire a 2 noi membri ai Directoratului companiei de stat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), controlată integral de Ministerul Energiei, a fost suspendată la cererea acționarului unic.
Macron își încheie vizita în China într-o notă mai lejeră, cu ping-pong și vizită la urși panda # Profit.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0919 lei, de la 5,0920 lei, curs înregistrat joi.
În încercarea de a reduce dependența strategică de China în aprovizionarea cu magneți esențiali pentru tehnologiile moderne, Europa accelerează construcția celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, situată chiar la granița cu Rusia.
Universitatea Politehnica Timișoara a cumpărat Casa Mühle, o clădire de o importantă valoare emoțională și arhitecturală.
Constructorul turc Makyol avansează cu lucrările la autostrada Sibiu-Făgăraș.
ANM a anunțat prognoza pentru intervalul 8 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
