Cum obții transfer rapid pe telefon și control remote din aplicația camerei

15:40

Statul român a pregătit eliminarea juridică a gigantului petrolier rus Lukoil din concesiunea offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, la care acesta este partener cu compania românească de stat Romgaz, din cauza sancțiunilor dure impuse de Statele Unite celor de la Lukoil, fiind reglementată și situația în care nu este găsit un cumpărător care să preia participația la Trident a rușilor.