Citi a considerat că noua ofertă a Ucrainei privind certificatele legate de PIB este and #8222;semnificativ mai atractivă and #8221;
Bursa, 6 decembrie 2025 12:20
Cea mai recentă propunere a Ucrainei de a schimba certificatele legate de PIB cu noi obligaţiuni internaţionale este and #8222;semnificativ mai atractivă and #8221; decât variantele anterioare şi are şanse mari să fie acceptată de o parte importantă a deţinătorilor, apreciază Citi într-o notă transmisă vineri, potrivit informaţiilor publice, de la care relatăm.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Elena Lasconi: Anularea alegerilor, and #8222;cea mai grea lovitură dată democraţiei în 36 de ani and #8221; # Bursa
Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi susţine, într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, că la un an de la anularea scrutinului prezidenţial din 2024, România traversează and #8222;cea mai profundă criză democratică din ultimii 36 de ani and #8221;, potrivit mesajului public, de la care relatăm.
12:40
Apple a pierdut doi executivi de top, în timp ce funcţia juridică este preluată de un lider de la Meta # Bursa
Apple a anunţat că doi dintre cei mai importanţi executivi ai săi - Kate Adams, consilierul juridic general, şi Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici publice şi iniţiative sociale - se retrag din companie, transmite Reuters, de unde relatăm cele ce urmează.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Kaja Kallas a reafirmat alianţa cu SUA, în pofida noii strategii americane critice la adresa Europei # Bursa
Statele Unite rămân and #8222;cel mai mare aliat and #8221; al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, la scurt timp după publicarea noii strategii americane de securitate, un document cu accente naţionaliste care anticipează and #8222;dispariţia civilizaţională and #8221; a Europei, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Acum 4 ore
10:30
Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii desfăşurate în Florida împotriva lui Jeffrey Epstein, condamnat în 2008 pentru infracţiuni sexuale, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
10:30
Vaccinurile anti-Covid nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa de la introducerea lor, concluzionează un studiu care contrazice teoriile răspândite în mediile sceptice faţă de vaccinare, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
10:20
Structura metalică în formă de arc care acoperă reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl nu mai poate îndeplini funcţia de protecţie, din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat vineri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
09:50
Curtea Supremă analizează decretul lui Trump care restrânge dreptul la cetăţenie pentru copiii imigranţilor # Bursa
Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat vineri să examineze constituţionalitatea unui decret emis de preşedintele Donald Trump, care limitează dreptul la cetăţenie pentru copiii imigranţilor aflaţi ilegal pe teritoriul american, unul dintre cele mai contestate acte ale noului său mandat, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
09:40
Kremlinul a afirmat că apreciază and #8222;tonul amical and #8221; al negocierilor Putin-Witkoff # Bursa
Petru discuţiile la nivel înalt privind conflictul din Ucraina, Kremlinul consideră că preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul SUA Steve Witkoff au ajuns la un nivel de înţelegere care face ca dialogul lor să fie and #8222;cu adevărat amical and #8221;, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
09:30
Petrolierul and #8222;Kairos and #8221; a eşuat în largul coastelor bulgare pe fondul atacurilor cu drone din Marea Neagră # Bursa
Petrolierul and #8222;Kairos and #8221;, intrat vineri în apele teritoriale ale Bulgariei, urma să fie preluat într-o operaţiune de salvare coordonată de autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară, însă intervenţia a fost suspendată din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 24 ore
21:50
Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiţii insuficiente şi planificarea fragmentată cresc facturile la energie, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
21:30
Fostul susţinător al Brexitului, Nigel Farage, a declarat că Trump este and #8222;frustrat and #8221; de abordarea and #8222;iraţională and #8221; a lui Vladimir Putin în negocierile de pace menite să pună capăt conflictului din Ucraina, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
21:20
Autoritatea de sănătate publică SUA va renunţa la recomandarea vaccinării la naştere împotriva hepatitei B # Bursa
Comitetul consultativ al Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor SUA va renunţa la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit experţilor în boli, va inversa decenii de progrese obţinute în domeniul sănătăţii publice.
21:00
NATO va integra ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în efortul de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
20:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
20:20
*Ilie Bolojan: and #8222;Societatea nu a fost propusă de către Ministerul Transporturilor pe această listă şi nu va fi analizată într-o primă etapă and #8221;Aeroporturi Bucureşti nu se află pe lista primelor şaptesprezece companii care vor fi analizate de Guvern, inclusiv din perspectiva listării la bursă, potrivit unui articol publicat de Agerpres.
20:10
Alimentarea cu apă va fi reluată vineri, în judeţul Prahova, de la ora 23:00, a informat Prefectura Prahova şi Consiliul Judeţean, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
19:50
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, potrivit mass-media, de unde urmează să relatăm.
19:30
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a anunţat că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 29 de persoane sunt născute după 1973, deci nu se încadrează în prevederile legale, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Dintre ceilalţi candidaţi, pentru 13 au fost emise adeverinţe sau s-a păstrat valabilitatea celor anterioare. Pentru Gheorghe Neţoiu, au fost primite noi documente din care rezultă că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti în perioada 1985-1989, dar verificările nu au fost finalizate.
19:20
Curtea Penală Internaţională nu va recunoaşte o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina # Bursa
Procurorii de la Curtea Penală Internaţională au avertizat că mandatele de arestare pentru preşedintele Vladimir Putin şi cinci alţi ruşi acuzaţi de crime de război va rămâne în vigoare chiar şi în cazul în care se convine asupra unei amnistii în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
19:10
Legea Nordis, votată în luna noiembrie în Parlament, a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
18:50
Ilie Bolojan: Ca o ţară să se dezvolte trebuie să ai o ţară sigură, să nu ai dificite mari, să ai bună guvernare---Ilie Bolojan a dat de înţeles că nu o va demite pe Diana Buzoianu--Ilie Bolojan: Cine a luat decizii greşite în situaţia de la Prahova trebuie să îşi asume---Şedinţa de Guvern: Avem de absorbit 10 miliarde de euro din PNRR până în luna august anul viitor---Ilie Bolojan: Am avut o deplasare în Ungaria şi Austria, în care am abordat mai multe probleme---Premierul Ilie Bolojan a făcut vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
18:10
ADVERTORIAL BingX introduce Recurring Buy, soluţia care îi ajută pe utilizatori să gestioneze inteligent volatilitatea pieţei crypto # Bursa
PANAMA CITY, 5 decembrie, 2025 - BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede şi companie Web3 axată pe inteligenţă artificială, anunţă astăzi lansarea Recurring Buy, o nouă funcţie de spot trading concepută pentru a-i ajuta pe începători să intre pe piaţa crypto cu mai multă uşurinţă şi încredere în condiţii de volatilitate
18:00
Franklin Templeton: Nu am fost consultaţi privind o potenţială tranzacţie a acţiunilor deţinute de FP # Bursa
Administratorul Fondului Proprietatea nu a fost consultat de către reprezentanţii Aeroporturi Bucureşti cu privire la o potenţială tranzacţie a pachetului de acţiuni deţinut de fond în societate, potrivit unui raport al Franklin Templeton publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
17:40
* Dobânzile se situează între 6,55% şi 7,55% pentru titlurile în lei, respectiv între 3,75% şi 6,2% pentru cele în euro* Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori BucureştiInvestitorii au manifestat o preferinţă mai mare pentru titlurile de stat Fidelis denominate în euro, în prima zi a actualei oferte lansate de Ministerul Finanţelor, care până astăzi aproape de finalul perioadei de subscriere, cumulase subscrieri totale de 33,7 de milioane de euro sau 171,7 milioane de lei, potrivit calculelor noastre realizate pe baza datelor extrase din platforma unei case de brokeraj.
17:10
Macron a negat că a avertizat Kievul şi liderii europeni că and #8222;există posibilitatea ca SUA să trădeze and #8221; # Bursa
Emmanuel Macron a declarat că and #8222;nu există nicio neîncredere and #8221; între Europa şi SUA, la o zi după ce Der Spiegel a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice între liderii europeni care discutau strategii de protejare a Kievului, unde preşedintele francez a avertizat că SUA ar putea fi pe cale să and #8222;trădeze and #8221; Ucraina, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
16:40
BIOservicES, proiect finanţat prin programul Horizon Europe (101112374), a publicat rezultatele unui amplu sondaj european care analizează percepţiile asupra valorii şi importanţei serviciilor ecosistemice ale solului în rândul fermierilor, silvicultorilor, cercetătorilor şi instituţiilor publice, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Studiul, adaptat contextului fiecărei categorii de respondenţi printr-un chestionar online dedicat, oferă date esenţiale pentru înţelegerea diferenţelor de priorităţi, cunoştinţe şi nevoi privind gestionarea sustenabilă a solului în Europa.
16:40
Wizz Air, principalul operator low-cost din România, a anunţat lansarea a trei rute de pe Aeroportul Internaţional Oradea, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Pasagerii vor putea să se bucure în curând de zboruri directe către bulevardele romantice din Milan, minunile antice ale Romei şi străzile vibrante din Dortmund.
16:20
UniCredit Bank, susţinător tradiţional al artei româneşti şi Partener Principal al Festivalului Brazilor de Crăciun a marcat un moment de referinţă în istoria de 25 de ani a evenimentului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Bradul donat de bancă, o lucrare de artă contemporană semnată de artistul vizual Vlad Nancă, a generat o sumă record de 220.000 de euro, fonduri ce vor fi direcţionate integral către susţinerea educaţiei şi prevenirea abandonului şcolar.
16:10
16:10
Ilie Bolojan: Ca o ţară să se dezvolte trebuie să ai o ţară sigură, să nu ai deficite mari, să ai bună guvernare # Bursa
Întrebat de jurnalişti de ce ar trebui să se teamă cetăţenii ţării noastre mai mult, un război cu Rusia sau de incapacităţile propriului guvern, Ilie Bolojan a spus că buna guvernare va fi legată de rezultate care se reflectă în viaţa cetăţenilor, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
16:00
Întrebat de jurnalişti dacă o va demite pe Diana Buzoianu, Ilie Bolojan a dat de înţeles că nu va face asta, chiar dacă PSD i-a cerut acest lucru, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
16:00
Guvernul a adoptat vineri Ordonanţa de urgenţă care stabileşte cadrul necesar pentru lansarea investiţiilor strategice din industria naţională de apărare, inclusiv a celor finanţate prin programul european SAFE, din care ţara noastră are alocate 16,68 miliarde de euro, conform unui comunicat de presă transmis de Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), de la care relatăm cele ce urmează.
16:00
15:50
Prim-Ministrul a transmis că se va relua furnizarea apei în Prahova, precizând faptul că cine a luat decizii greşite în situaţia respective trebuie să îşi asume, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
15:40
Şedinţa de Guvern: Avem de absorbit 10 miliarde de euro din PNRR până în luna august anul viitor # Bursa
În timpul Şedinţei de Guvern, Ilie Bolojan a discutat despre faptul că au fost adoptate două OUG care urmăresc accelerarea adoptării fondurilor UE pe PNRR, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
15:30
Oprirea războiului din Ucraina este numită and #8222;interes cheie al SUA and #8221; în noua strategie de securitate naţională a Washingtonului # Bursa
Statele Unite au publicat pe site-ul Casei Albe noua Strategie de Securitate Naţională, fără un anunţ oficial prealabil, documentul indicând oprirea rapidă a ostilităţilor din Ucraina ca interes strategic major al Washingtonului, potrivit analizei BBC, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Ilie Bolojan: Am avut o deplasare în Ungaria şi Austria, în care am abordat mai multe probleme # Bursa
În conferinţa anunţată imediat după decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ilie Bolojan a făcut câteva declaraţii legate de trei subiecte importante, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
15:00
Eurostat: România, Austria şi Finlanda au cel mai sever declin din UE al numărului de angajaţi # Bursa
Numărul de angajaţi a crescut în trimestrul al treilea cu 0,2% în zona euro şi cu 0,1% la nivelul Uniunii Europene, faţă de trimestrul precedent, confirmând o accelerare uşoară faţă de avansul de 0,1% raportat anterior în ambele regiuni, arată datele publicate vineri de Eurostat. România, Austria şi Finlanda au consemnat cele mai accentuate scăderi, România înregistrând un minus de 1,2%.
14:50
Premierul Ilie Bolojan va face vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
14:30
Premierul indian Narendra Modi şi preşedintele rus Vladimir Putin au avut vineri o întrevedere la New Delhi, orientată spre consolidarea relaţiilor bilaterale într-un moment în care Washingtonul presează India să reducă importurile de petrol rusesc, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
14:30
Complexul Energetic Oltenia a raportat emisii and #8222;neobişnuit de scăzute and #8221; de dioxid de carbon # Bursa
Între localităţile apropiate de termocentralele Complexului Energetic Oltenia (CEO) şi depozitele de cenuşă şi zgură, viaţa locuitorilor se transformă într-un coşmar cotidian, au transmis jurnaliştii de la Rise Project, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Cei de lângă Turceni, Rovinari sau Işalniţa se trezesc frecvent sub un nor de cenuşă care invadează case, curţi şi grădini, se arată în investigaţia Rise Project. Cu toate acestea, termocentralele raportează emisii and #8222;neobişnuit de scăzute and #8221; de emisii de dioxid de carbon.
14:30
Legislatorii greci au aprobat joi seară, într-o sesiune cu uşile închise, achiziţionarea a 36 de sisteme de artilerie cu rachete PULS din Israel, într-un contract estimat la aproximativ 650 de milioane de euro, potrivit unor oficiali citaţi de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
14:10
Platforma de social media X, deţinută de miliardarul Elon Musk, a fost amendată de autorităţile europene de reglementare în domeniul tehnologiei cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor UE privind conţinutul online, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
13:50
Siegfried Mureşan: Solicităm deschiderea negocierilor de aderare pe capitole până la finalul anului # Bursa
Eurodeputatul Siegfried Mureşan (PPE / PNL), preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu Republica Moldova, a co-prezidat, la Chişinău, cea de-a XVI-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de unde urmează să relatăm.
13:50
Pentagonul stabileşte 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO # Bursa
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni
13:40
Sărbătoarea lui Moş Nicolae, celebrată pe 6 decembrie, este una dintre cele mai îndrăgite tradiţii din ţara noastră, când copiii îşi pregătesc ghetuţele pentru a primi dulciuri sau mici daruri, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Această perioadă reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru turişti de a transforma tradiţia într-o mini-vacanţă, profitând de weekend pentru a călători şi a se bucura de experienţe specifice sezonului, fie la munte, fie la târgurile de Crăciun din diferite oraşe ale ţării. Datele Travelminit indică o creştere semnificativă a interesului pentru sejururile din perioada 5-7 decembrie, ceea ce confirmă că românii aleg tot mai des această ocazie pentru a combina relaxarea cu atmosfera festivă şi activităţile culturale locale.
13:40
Huawei Digital Power a anunţat direcţiile strategice pentru anul viitor în cadrul Power Up 2025 # Bursa
Huawei Digital Power România a organizat evenimentul Power Up 2025 - Huawei Digital Power Installer Day, o reuniune dedicată comunităţii de instalatori, menită să celebreze realizările anului 2025, să prezinte planurile strategice pentru 2026 şi să întărească ecosistemul local de colaboratori, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
13:30
Cei doi mari operatori ai transportului public din Capitală, STB SA şi Metrorex SA, au înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri în 2024, însă profitul net diferă semnificativ. STB SA a raportat un profit 612.208 lei, în timp ce Metrorex SA a înregistrat o pierdere de 181 milioane lei, potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro.
