Citi a considerat că noua ofertă a Ucrainei privind certificatele legate de PIB este and #8222;semnificativ mai atractivă and #8221;

Sărbătoarea lui Moş Nicolae, celebrată pe 6 decembrie, este una dintre cele mai îndrăgite tradiţii din ţara noastră, când copiii îşi pregătesc ghetuţele pentru a primi dulciuri sau mici daruri, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Această perioadă reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru turişti de a transforma tradiţia într-o mini-vacanţă, profitând de weekend pentru a călători şi a se bucura de experienţe specifice sezonului, fie la munte, fie la târgurile de Crăciun din diferite oraşe ale ţării. Datele Travelminit indică o creştere semnificativă a interesului pentru sejururile din perioada 5-7 decembrie, ceea ce confirmă că românii aleg tot mai des această ocazie pentru a combina relaxarea cu atmosfera festivă şi activităţile culturale locale.