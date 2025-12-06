Peste 500 de proiecte de apă, canalizare și deșeuri din PNRR vor fi preluate și finanțate de AFM
Newsweek.ro, 6 decembrie 2025 12:20
Guvernul a aprobat ca peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor inițial di...
Acum 5 minute
12:40
Kashima Antlers cucerește al 9-lea titlu de campioană a Japoniei după victoria 2-1 cu Yokohama F Marinos # Newsweek.ro
Kashima Antlers a câștigat al 9-lea titlu de campioană a Japoniei, după victoria cu 2-1 în fața lui ...
Acum 30 minute
12:20
Peste 500 de proiecte de apă, canalizare și deșeuri din PNRR vor fi preluate și finanțate de AFM # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat ca peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor inițial di...
Acum o oră
12:10
AI-ul va transforma toate joburile. Lideri tech avertizează despre șomaj masiv și schimbări majore la muncă # Newsweek.ro
Lideri din tehnologie avertizează că inteligența artificială va schimba radical piața muncii. Jensen...
12:00
ANPC a dat amenzi de peste patru milioane de lei săptămâna aceasta. Ce nereguli au găsit inspectorii? # Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru ...
Acum 2 ore
11:30
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări # Newsweek.ro
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări,...
11:20
Un bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost arestat în Marea Britanie # Newsweek.ro
Un bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost găsit și arestat în Mare...
11:00
Ciuma neagră, cea mai dramatică pandemie din istoria umanităţii, s-a răspândit în Europa medievală î...
Acum 4 ore
10:40
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița d...
10:20
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cerc...
10:20
Falimentul pensiilor germane. Jumătate din pensionari primesc sub 1.000 de euro. Ce trebuie să știe românii # Newsweek.ro
Sistemul de pensii din Germania se confruntă cu o criză serioasă, iar banii disponibili pentru pensi...
10:10
Pericol radioactiv! Scutul din oțel al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, spart de o dronă # Newsweek.ro
Experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au inspectat centrala nucleară de la Cerno...
09:40
Experții avertizează: Injecțiile cu fillere cosmetice, precum acid hialuronic, pot da complicații periculoase # Newsweek.ro
Injecțiile cu fillere cosmetice, precum acid hialuronic, pot da complicații periculoase, avertizează...
09:20
Accident naval, pe Canalul Main-Dunăre. O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod # Newsweek.ro
O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul...
08:50
Sorana Cîrstea a decis: „Ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine”. Când se retrage din tenis? # Newsweek.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, care are trei titluri WTA la simplu în palmares, a decis să se r...
08:50
Domul Michelangelo, scutul de protecție al Europei. Reunește sistemele terestre, navale și spațiale # Newsweek.ro
Leonardo a dezvăluit unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale de până acum: Domul Michelang...
Acum 6 ore
08:40
A venit Moș Nicolae! Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica. Tradiţii şi obiceiuri # Newsweek.ro
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai p...
08:00
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, 7 decembrie, care a început pe 22 ...
08:00
Este puiul mai sănătos decât somonul? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună # Newsweek.ro
Pui sau somon: care este mai sănătos? Nutriționiștii explică că alegerea depinde de obiectivele fiec...
07:50
De ce să sufli scorțișoară în decembrie la ușa de la intrare în casă. Aduce bunăstare și noroc financiar # Newsweek.ro
Deși pare doar un gest simbolic, tot mai multe persoane respectă tradiția de a sufla scorțișoară la ...
07:30
Câte ore pe zi trebuie încălzită casă pentru facturi mai mici? Contează în ce direcție este orientată locuința # Newsweek.ro
Cât de mult ar trebui încălzită locuința pentru a plăti facturi mai mici? Deși pare simplu, răspunsu...
07:30
Lista “albă” a celor mai sigure plante de apartament pentru câini și pisici. Aloe Vera poate cauza probleme # Newsweek.ro
Plantele pot transforma un apartament într-un colț verde și plin de viață, dar nu toate sunt sigure ...
07:20
VIDEO Părintele Constantin Necula: Biserica trebuie să-și pună foarte serios problema refuzului manipulării # Newsweek.ro
Părintele Constantin Necula a vorbit la Newsweek Report despre modul în care Biserica ar trebui să r...
07:10
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii, certuri în familie # Newsweek.ro
Horoscop 7 decembrie. Luna în Rac aduce o zi cu provocări Berbecilor. Peștii au parte de certuri în ...
06:50
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionari au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi” # Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere la Mica Recalculare încep să primească banii restanți la pensie. Di...
Acum 8 ore
06:10
Sărbătoare 7 decembrie. Sf. Filofteia de la Curtea de Argeș. Zi de dezlegare la pește în Postul Crăciunului # Newsweek.ro
Pe 7 decembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș, ocrotitoarea copi...
Acum 24 ore
22:10
Cu cine ar putea juca România, la Cupa Mondială din SUA. E o grupă foarte interesantă, ce aminteşte de 1994 # Newsweek.ro
Cu cine ar putea juca Naţionala României, la Cupa Mondială din SUA. Este o grupă foarte interesantă,...
21:50
India l-a primit pe Putin pe covorul rușu. Președintele rus vizează 100.000.000.000$ din comerț bilateral # Newsweek.ro
Putin a efectuat prima vizită oficială în India de la începutul războiului său în Ucraina. Vizita ar...
21:40
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat ordinul care reglementează cum se fac temele pentru acas...
21:20
Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu. "Nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. "Nu poate să-şi asume...
21:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat Legea Nordis, destinată să ajute la creşterea încred...
20:50
Turcia, iritată de amenințările lui Putin la Marea Neagră. Renunță la S-400 și ia avioane F-35 din SUA # Newsweek.ro
Turcia a convocat înalți diplomați ucraineni și ruși la Ministerul de Externe, după atacurile asupra...
20:40
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF # Newsweek.ro
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF. Se mod...
20:20
Acest tip de ulei iubit de români ar putea duce la creșterea în greutate. La pensie, situația e și mai gravă # Newsweek.ro
Uleiul de soia este cel mai folosit ulei de gătit și un ingredient frecvent în alimentele procesate,...
20:20
De ce își aleg români nume de copii Nicolae și Nicușor? Puțini știu ce semnifică. Unii au ajuns președinți # Newsweek.ro
Aproximativ 800.000 de români poartă numele Sfântului Nicolae și își serbează onomastica pe 6 decemb...
20:20
IndiGo, cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos, anulând peste 1.000 de zboruri # Newsweek.ro
IndiGo, care este cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos. Rezultatul este că a anule...
19:50
O categorie de pensii - pensiile speciale pentru primari, se suspendă anul viitor. Premierul Ilie Bo...
19:50
Piaţa bursieră americană a crescut puternic astăzi. Care sunt cauzele? Are legătură cu o achiziţie-cheie # Newsweek.ro
Piaţa bursieră americană (NYSE) a crescut puternic astăzi, sub influenţa unor factori aparte. Care s...
19:20
Ședință de campanie: Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, încrezători în rezultatul de duminică # Newsweek.ro
În ultima zi de campanie, atmosfera din echipa lui Ciprian Ciucu a fost una de mobilizare, plină de ...
19:20
Care tip de pâine este cea mai bună dacă ai glicemia mare. Pâinea cu maia sau cea din grâu? # Newsweek.ro
Atunci când glicemia este ridicată, chiar și o simplă felie de pâine poate face diferența. Totuși, n...
19:20
Motivul pentru care ar trebui să lași lumina aprinsă și o cană cu lapte la ușă în această noapte # Newsweek.ro
În această noapte, o tradiție veche revine în atenție cu o avertizare stranie: se spune că lumina lă...
19:10
Cum poţi să investeşti în aur, dar şi în celelalte metale preţioase. În România, este legal într-un singur fel # Newsweek.ro
Cum poţi să investeşti cu succes în aur, dar şi în celelalte metale preţioase de pe piaţă. În Români...
18:50
Ilie Bolojan: 17 companii de stat se află în primul pachet supus analizei, pentru implementarea reformei # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că 17 companii de stat se află în primul pachet care e supus anal...
18:40
Astăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni și atacuri, însă de mâine rămân bucureștenii și nev...
18:30
Motivul pentru care trebuie să mănânci baby morcovi înainte de somn. Te pot afecta fibrele? # Newsweek.ro
Motivul pentru care trebuie să mănânci baby morcovi înainte de somn. Morcovii sunt sănătoși, dar chi...
18:20
Putin a amenințat că va lovi navele străine în porturile Dunării și Mării Negre. Care e prima țară vizată # Newsweek.ro
Amenințările liderului Kremlinului, Vladimir Putin, că va ataca petrolierele aparținând „țărilor car...
18:10
Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătate, vacanțe, familie. Pești, Leu, Gemeni - surprize # Newsweek.ro
Ultima lună a anului aduce foarte mari scgimbări. Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătat...
18:00
Singura constantă la echipa britanică tradițională din acest sezon a fost angajamentul lor de a nu d...
18:00
Premierul Ilie Bolojan avertizează: „Coaliţia va fi testată la votul moţiunii de cenzură” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că stabilitatea coaliţiei va fi pusă la încercare odată cu votul a...
17:50
Noul ordin al Educației schimbă structura temelor: unele devin obligatorii, altele opționale # Newsweek.ro
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimen...
17:40
Acord uriaș în Hollywood: Netflix cumpără Warner Bros. Discovery și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari # Newsweek.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros.
