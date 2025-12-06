Comorile ascunse sub podeaua Notre-Dame de Paris. Descoperirile excepționale ale restauratorilor

05:40

Este de notorietate faptul că fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, nu era cel mai empatic edil față de problemele cetățenilor. Mii de dosare, de la cereri simple de schimbare de nume, până la autorizații de taxi, zăceau prin sertarele primăriei, pentru că Nicușor Dan nu le semna. De altfel, fostul edil nu părea […]