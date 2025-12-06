Comorile ascunse sub podeaua Notre-Dame de Paris. Descoperirile excepționale ale restauratorilor
6 decembrie 2025
În februarie 2022, reconstrucția catedralei Notre-Dame din Paris era în sfârșit pregătită să înceapă. După incendiul din aprilie 2019, au fost necesari aproape trei ani pentru îndepărtarea completă a dărâmăturilor și pentru consolidarea pereților de piatră și a bolților afectate. Pentru ca Notre-Dame să se redeschidă în 2024, așa cum ceruse președintele Emmanuel Macron, era […]
• • •
Scutul de la Cernobîl trebuie refăcut, spun experții AIEA. Carcasa de 1,5 miliarde € adăpostește unul dintre cele mai periculoase obiecte din lume # Gândul
Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl, construit pentru a izola materialul radioactiv rezultat după accidentul din 1986, a fost avariat de o dronă. Acest scut nu mai poate, momentan, să îndeplinească funcțiile esențiale de siguranță, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Drona rusească a lovit centrala nucleară pe 14 februarie 2025. Inspecția […]
Intrusul exotic de Sărbători. Cu cine preferă unii români să înlocuiască porcul de pe masa de Crăciun # Gândul
Carnea de struţ îşi face loc și pe mesele de Crăciun. Este considerată mai sănătoasă, mult mai dietetică decât cea de porc sau de vită şi, în ciuda preţului ceva mai piperat, și pentru mulţi români, o variantă perfectă pentru a surprinde invitaţii la masa de Sărbători. Bineînţeles, nu e singura variantă diferită care atrage […]
Comorile ascunse sub podeaua Notre-Dame de Paris. Descoperirile excepționale ale restauratorilor # Gândul
Ce tarif are Moş Crăciun în 2025, cu barbă naturală sau artificială. Care este cea mai ieftină opţiune # Gândul
Moș Crăciun rămâne o tradiție populară, dar costurile pentru o vizită au crescut semnificativ. Cei care doresc o variantă mai accesibilă pot închiria costume, cu prețuri începând de la 100 de lei pe zi, conform Libertatea. Să-l chemi pe Moş Crăciun pentru a împărţi cadourile copiilor a devenit o tradiţie tot mai populară în România. […]
Peste 790.000 de persoane își sărbătoresc onomastica sâmbătă, 6 decembrie, de Sfântul Nicolae. Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, peste 295.000 de femei și peste 500.000 de bărbați vor fi sărbătoriți de Sfântul Nicolae. „Ziua de 6 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru miile de români care poartă prenume asociate zilei […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.381. Americanii s-au convins: „Progresul real către pace depinde de disponibilitatea Rusiei” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 6 decembrie 2025, în a 1.381-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Negociatorii de rang înalt din SUA și Ucraina au transmis, după ultima rundă de discuții privind încheierea războiului, că drumul către pace depinde de disponibilitatea Rusiei. „Un progres real către orice acord depinde […]
Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor” # Gândul
Face cum face preşedintele României şi ajunge mereu subiect de inspiraţie pentru poeţii vremii. De la o vreme, este chiar subiect de inspiraţie constant pentru Mircea Dinescu care, şi de data aceasta, nu scapă ocazia să-l persifleze în stilul caracteristic. „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de […]
Noapte de foc în Ucraina. Rusia a lansat 704 atacuri aeriene asupra țării, în timp ce SUA și Ucraina desfășoară negocieri de pace la Miami # Gândul
Rusia a lansat sâmbătă dimineață un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului. Potrivit autorităților ucrainene, trei persoane au fost rănite, iar alertele de raid aerian au fost declanșate în orașele mari ale țării. În tot acest timp, oficialii americani și ucraineni extind negocierile de la Miami, Florida. Ambele părți consideră că s-a înregistrat […]
Au fost deschise pârtiile din Transalpina Voineasa, anunță reprezentanții domeniului schiabil. Stratul consistent de zăpadă și temperaturile ideale de zi și de noapte crează condiții perfecte pentru schi sau săniuș. Nu sunt necesare tunurile de zăpadă. Toate instalațiile sunt funcționale, telegondola, teleschiul sau pârtia de săniuș. De asemenea școala de schi pentru cei mici și […]
Două zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie 2025 e luna evoluțiilor spectaculoase # Gândul
Finalul anului 2025 aduce o energie astrală intensă, iar pentru două zodii în mod special, ultimele săptămâni ale anului vor marca un punct de cotitură. În timp ce majoritatea nativilor se pregătesc pentru atmosfera festivă, Taurii și Săgetătorii vor simți cu adevărat vibrația schimbării. Universul pare să comploteze în favoarea lor, împingându-i spre decizii importante, oportunități neașteptate […]
Traian şi Maria Băsescu sărbătoresc nunta de aur. Fostul preşedinte a scris: „Martor ne-a fost familia” # Gândul
Maria şi Traian Băsescu au împlinit 50 de ani de căsnicie. Aşa cum cere tradiţia, la o astfel de aniversare, se face din nou slujbă religioasă şi se mai pune un rând de verighete. Fostul preşldinte al României a postat şi câteva fotografii de la fericitul eveniment, pe care le-a însoţit de textul: „50 de […]
Cadavrul democrației românești zace neîngropat de un an în piața publică și nimănui nu-i pasă # Gândul
Pe 6 decembrie 2024, puțin după orele prânzului, în România a avut loc o lovitură de stat constituțională care ne-a lăsat mai săraci în materie de democrație decât am fost vreodată din decembrie 1989 și până astăzi. Mai săraci spiritual, mai batjocoriți, mai lipsiți de speranță și mai ignorați ca astăzi nu am fost, de […]
STS anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică # Gândul
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică. Astfel, au fost implementate cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal […]
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: „Democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”. „Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte” # Gândul
Deşi constată că „a trecut un an de când democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”, fosta candidată USR la prezidenţiale, Elena lasconi, scrie că „încă mai crede în oameni”. De Sf. Nicolae, primăriţa din Câmpulung nu poate să uite că „Sistemul, disperat să țină cu dinții de […]
Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României” # Gândul
Azi, 6 decembrie 2025, se împlinește un an de la anularea alegerilor prezidențiale, un episod pe care Ion Cristoiu îl consideră cel mai dramatic din istoria postdecembristă a României. În ultima sa pastilă jurnalistică, Cristoiu vorbește despre un moment-limită pentru arhitectura democratică a țării noastre. Publicistul numește acest episod o „crimă împotriva democrației” și „crimă […]
Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C. # Gândul
O nouă personalitate de marcă se alătură listei impresionante de laureați ai Organizației „Alianța”. Alianța Americano-Română îl va premia pe Ion Țiriac pentru ”Întreaga carieră” la Gala sa anuală din Washington D.C. Organizația, care i-a premiat, în trecut, pe președintele George W. Bush și pe antreprenoarea română Anastasia Soare, își propune să sublinieze contribuțiile esențiale […]
Siria revine în grațiile Occidentului. După SUA, Marea Britanie și UE, Canada elimină Siria de pe lista statelor care susțin terorismul # Gândul
Canada a decis să elimine Siria de pe lista statelor care susțin terorismul și abordează o mișcare similară cu cea a Statelor Unite. Anunțul vine în contextul în care Siria se pregătește să marcheze un an de la înlăturarea fostului conducător, Bashar al-Assad. Decizia Canadei se aliniază cu cea a Statelor Unite, Marii Britanii și […]
Reacţia Elenei Lasconi la un an de la anularea alegerilor: „Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte” # Gândul
Cod galben de vânt în sudul și estul țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Rafalele pot ajunge și la 65 km/h” # Gândul
Meteorologii ANM anunță o vreme închisă în partea de sud-vest, de sud și de est a țării. Cerul va fi înnorat, iar maximele se vor situa între 4 și 12 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționăre Cod Galben de vânt pentru nouă județe, valabilă până la ora 20:00. Rafalele de vânt […]
De Sf. Nicolae, Elena Lasconi este optimistă: „Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte” # Gândul
Atlantic Council: „Orice acord de pace care dă putere Rusiei reprezintă o amenințare directă la adresa securității Turciei. Ar altera echilibrul de putere în regiunea Mării Negre” # Gândul
Pe măsură ce discuțiile SUA cu Rusia și Ucraina se intensifică, atenția se îndreaptă către potențialii termeni pentru o înțelegere care să pună capăt războiului. Pe fondul evoluțiilor recente, Turcia și-a exprimat un optimism prudent cu privire la calea către pace. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că un acord Ucraina-Rusia ar putea […]
Alegeri pentru Primăria București. Serviciile de evidență a persoanelor au program de lucru cu publicul în weekend # Gândul
În contextul alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, 7 decembrie, Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul în acest weekend. Potrivit unui comunicat al Municipalității, în vederea asigurării exercitării dreptului de vot la aceste alegeri locale parțiale, Primăria Capitalei, […]
Campania electorală s-a încheiat. MAI a anunţat măsurile pe care le-a luat pentru alegerile din 7 decembrie # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne anunță că a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Au fost înregistrate deja 21 de sesizări cu privire la fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate. Campania s-a încheiat oficial la ora 7.00, iar structurile MAI au gestionat perioada electorală fără incidente majore. Purtătorul […]
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment # Gândul
România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM de fotbal din 2026. Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea […]
Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme” # Gândul
Dacă mai există oameni care se întreabă de ce România are probleme cu barajele, atunci ar trebui să citească raportul Curţii de Conturi care, în 2023, a întocmit un document în baza unei analize cu privirea la starea în care se află acestea. Acumulările se află într-o stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme […]
Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare # Gândul
Într-un mesaj RO Alert transmis sâmbătă dimineaţă, autorităţile din Prahova anunţă că a fost reluată alimentarea cu apă, însă aceasta nu este potabilă. Vineri, aproape de miezul nopţii, a fost reluată alimentarea cu apă în localităţile afectate de criza apei provocată de Barajul Paltinu. Un mesaj Ro Alert i-a anunţat pe localnici, însă a sosit […]
Anunț important venit din partea uneia dintre cele mai importante jucătoare românce din circuitul profesionist WTA: Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, și-a anunțat retragerea din activitate. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”, spune Sorana, care a transmis un mesaj sâmbătă dimineață, 6 decembrie. Sorana Cîrstea, 20 de ani de circuit WTA […]
Aurel Ţicleanu, fost mare fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a lăudat parcursul lui Dinamo din acest sezon. Dinamo este pe locul trei în Superliga, 34 de puncte, și joacă sâmbătă, 6 decembrie derby-ul cu FCSB, echipă situată la zece puncte în spate în clasament. Roș-albii luptă la titlu și sunt la doar patru […]
Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul al său în circuit, după o carieră de 20 de ani. Cîrstea, 35 de ani, a câștigat trei titluri WTA la simplu: Taşkent 2008, Istanbul 2021 şi Cleveland 2025. Ea se află pe locul 43 în clasamentul WTA, iar cel mai bun loc al carierei a […]
Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă” # Gândul
În timp ce miniştrii se schimbă des, Steaua rămâne cu aceeaşi problemă a dreptului de promovare. Fostul atacant al echipei Armatei, Victor Piţurcă, a declarat că avea încredere în fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, dar „minştrii se schimbă pe bandă rulantă.” Fostul atacant al Stelei a declarat, pentru ProSport, că echipa miza pe ajutorul […]
Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor” # Gândul
Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 4 decembrie 2025, a declarat că dreptatea în România va veni doar dacă actuala putere pleacă, subliniind legăturile acesteia cu o „clică” pro-europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a pus sub semnul întrebării absența intervenției americane, considerând-o un mister major, și a […]
Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie # Gândul
Data de 6 decembrie este rezervată în calendarul creștin ortodox prăznuirii Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, milostenia și credința sa neclintită. Figura episcopului din Mira a devenit un simbol al protecției și generozității, motiv pentru care această zi este asociată cu daruri, speranță și gesturi de caritate. […]
Efectul industrializării forțate în Epoca de Aur – orașele de 15 minute ar fi apărut încă din anii 90. Deși el însuși era fiu de țărani, Ceaușescu ura țăranii, în care vedea dușmanul ideologic al comunismului. Istoric: Dacă Ceaușescu nu pica, satele României dispăreau aproape complet # Gândul
Mulți români, nostalgici sau pur și simplu curioși, se întreabă uneori cum ar fi arătat România acum dacă regimul comunist nu ar fi căzut în anul de grație 1989. Cel mai probabil scenariu, explică istoricul Mădălin Hodor, ar fi fost o România aproape fără sate și cu numeroase orașe industriale, pe fondul sincronizării dintre colectivizarea forțată […]
Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale: „Ne motivează și ne provoacă enorm” # Gândul
Președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a comentat tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. „Ne motivează”, a spus șeful FRF. Aflat la Washington DC, președintele FRF a salutat repartizarea în grupa D a României, dacă va trece de play-off-ul de calificare la turneul final. „Să scriem un nou capitol din […]
Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum dovezile aduse de Nicușor Dan în legătură cu decizia CCR sunt o prostie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ea confirmă, pentru a nu știu câta oară, declarațiile lui Marian Enache […]
Oțelul Galați a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal. Reușitele partide au fost marcate de străini, brazilianul Conrado a deschis scorul (13), portughezul Paulinho l-a majorat (21), iar un alt lusitan a închis tabela, Andrezinho (77). […]
Răzvan Burleanu, despre GRUPA de la CM 2026: „Ne motivează”. Cu cine ar putea juca tricolorii # Gândul
România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM de fotbal din 2026. Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea […]
Primăria Capitalei vrea să deschidă Linia 5 de tramvai: „Se fac ultimele verificări, tramvaiul va circula pe Barbu Văcărescu de săptămâna viitoare” # Gândul
Primăria Capitalei vrea să deschidă Linia 5 de tramvai după data de 8 decembrie (luni). Această rută a fost în reabilitare aproape doi ani, din februarie 2024. Linia 5 este cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”. „Se fac ultimele verificări la nivelul STB, iar dacă toate lucrurile sunt în grafic, de săptămâna viitoare, după alegeri, se va […]
Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. În ce orașe va juca România dacă se califică la turneul final # Gândul
Dacă România va reuși să treacă de barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026, „tricolorii” își vor disputa meciurile din grupele turneului final exclusiv în America de Nord, în două țări: Canada și Statele Unite ale Americii. Programul oficial, cu datele și orele, urmează să fie făcut public sâmbătă, 6 decembrie. În acest sens, […]
6 Decembrie, calendarul zilei: Ionel Dănciulescu împlinește 49 de ani, Tom Hulce 72. Finlanda își declară independența față de Rusia # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ionel Dănciulescu este unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc. Născut pe 6 decembrie 1976, la Slatina, el și-a construit reputația în special la Dinamo București, devenind un simbol […]
Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic” # Gândul
6 decembrie 2024. Un an. Atât a trecut de când primul tur al prezidențialelor din 2024 a fost anulat. O decizie care a uimit, a bucurat, a revoltat și a bulversat părți dintr-o Românie deja fragmentată și divizată. Un capitol care – cine știe, peste ani – va fi predat în manuale de istorie și […]
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor a fost făcută pentru Nicușor Dan. Europa nu avea nevoie de cineva pro-Trump” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum europenii, după câștigarea alegerilor de către Trump, aveau nevoie de un președinte care să nu îl susțină pe președintele american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „De aia pot să spun […]
Tradiții uitate de Moș Nicolae. Ce obiceiuri mai păstrează românii astăzi și cum întâmpină copiii sărbătoarea # Gândul
Sfântul Ierarh Nicolae este sărbătorit, în fiecare an, pe data de 6 decembrie. A fost arhiepiscop și a trăit în orașul Myra, conform scrierilor vechi. Acesta a devenit cunoscut datorită faptelor bune și a generozității sale față de copii și săraci. Sfântul Nicolae oferea daruri și bani familiilor în nevoie și, astfel, moștenirea sa a […]
Ion Cristoiu: „Acuzația că s-au amestecat rușii în alegerile prezidențiale nu are nicio probă” # Gândul
Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show de pe 4 decembrie 2025, transmisă live pe Gândul.ro de la ora 20:00, unde a discutat aspecte legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și acuzațiile de ingerință rusă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a ironizat afirmațiile despre anularea alegerilor, subliniind […]
6 decembrie. Ziua cea mai lungă, cutremur pe scena politică din România. După ce validase turul întâi, CCR anulează alegerile prezidențiale. Georgescu: „Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare”. Lasconi: „Putin râde” # Gândul
Gândul a prezentat, cronologic, evenimentele desfășurate pe scena politică din România după ce Călin Georgescu și Elena Lasconi au câștigat turul întâi al alegerilor prezidențiale din anul 2024. Desfășurat în data de 24 noiembrie, scrutinul s-a transformat într-o surpriză electorală uriașă, toate previziunile fiind, pur și simplu, date peste cap. Însă, imediat după ce voturile […]
De ce Bucureștiul are nevoie de un primar empatic față de problemele oamenilor. Momentul halucinant când fostul edil Nicușor Dan i-a sfidat pe locatarii unui bloc din Sectorul 5, iar unei femei i s-a făcut rău și a ajuns direct la spital # Gândul
Este de notorietate faptul că fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, nu era cel mai empatic edil față de problemele cetățenilor. Mii de dosare, de la cereri simple de schimbare de nume, până la autorizații de taxi, zăceau prin sertarele primăriei, pentru că Nicușor Dan nu le semna. De altfel, fostul edil nu părea […]
Medvedev amenință NATO: Poate că e timpul să trimitem câteva dintre „cele mai bune submarine din lume” pe coastele Franței? # Gândul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru presupusele sale avertismente conform cărora Statele Unite ar putea trăda interesele ucrainene dacă permit concesii teritoriale Rusiei. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, devenită virală între timp, Medvedev a citat avertismentul „curajosului Micron”, menționând că acesta a fost […]
Un comitet ales de Robert F. Kennedy Jr. a votat pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere # Gândul
Un comitet consultativ care a fost ales personal de Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din Administrația Trump, a votat vineri pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere. Decizia a trecut cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Ideea a atras critici dure din partea sistemului medical și […]
Fiul celebrului doctor Ciomu a fost audiat de procurori într-un scandal amoros legat de soția unui lider interlop foarte periculos. „Crezi că Poliția mă sperie pe mine?” # Gândul
Andrei Ciomu, fiul celebrului doctor Ciomu, a fost audiat de procurori într-un dosar în care un temut lider interlop, care acționează în București, ar fi descoperit că soția lui are o relație cu un bărbat pe care l-ar fi cunoscut prin intermediul unei platforme de socializare. Fiul fostului medic Naum Ciomu l-ar fi ajutat pe […]
