Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C.
Gândul, 6 decembrie 2025 10:50
O nouă personalitate de marcă se alătură listei impresionante de laureați ai Organizației „Alianța”. Alianța Americano-Română îl va premia pe Ion Țiriac pentru ”Întreaga carieră” la Gala sa anuală din Washington D.C. Organizația, care i-a premiat, în trecut, pe președintele George W. Bush și pe antreprenoarea română Anastasia Soare, își propune să sublinieze contribuțiile esențiale […]
Cadavrul democrației românești zace neîngropat de un an în piața publică și nimănui nu-i pasă # Gândul
Pe 6 decembrie 2024, puțin după orele prânzului, în România a avut loc o lovitură de stat constituțională care ne-a lăsat mai săraci în materie de democrație decât am fost vreodată din decembrie 1989 și până astăzi. Mai săraci spiritual, mai batjocoriți, mai lipsiți de speranță și mai ignorați ca astăzi nu am fost, de […]
STS anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică # Gândul
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică. Astfel, au fost implementate cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal […]
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: „Democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”. „Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte” # Gândul
Deşi constată că „a trecut un an de când democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”, fosta candidată USR la prezidenţiale, Elena lasconi, scrie că „încă mai crede în oameni”. De Sf. Nicolae, primăriţa din Câmpulung nu poate să uite că „Sistemul, disperat să țină cu dinții de […]
Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României” # Gândul
Azi, 6 decembrie 2025, se împlinește un an de la anularea alegerilor prezidențiale, un episod pe care Ion Cristoiu îl consideră cel mai dramatic din istoria postdecembristă a României. În ultima sa pastilă jurnalistică, Cristoiu vorbește despre un moment-limită pentru arhitectura democratică a țării noastre. Publicistul numește acest episod o „crimă împotriva democrației” și „crimă […]
Siria revine în grațiile Occidentului. După SUA, Marea Britanie și UE, Canada elimină Siria de pe lista statelor care susțin terorismul # Gândul
Canada a decis să elimine Siria de pe lista statelor care susțin terorismul și abordează o mișcare similară cu cea a Statelor Unite. Anunțul vine în contextul în care Siria se pregătește să marcheze un an de la înlăturarea fostului conducător, Bashar al-Assad. Decizia Canadei se aliniază cu cea a Statelor Unite, Marii Britanii și […]
Cod galben de vânt în sudul și estul țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Rafalele pot ajunge și la 65 km/h” # Gândul
Meteorologii ANM anunță o vreme închisă în partea de sud-vest, de sud și de est a țării. Cerul va fi înnorat, iar maximele se vor situa între 4 și 12 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționăre Cod Galben de vânt pentru nouă județe, valabilă până la ora 20:00. Rafalele de vânt […]
Atlantic Council: „Orice acord de pace care dă putere Rusiei reprezintă o amenințare directă la adresa securității Turciei. Ar altera echilibrul de putere în regiunea Mării Negre” # Gândul
Pe măsură ce discuțiile SUA cu Rusia și Ucraina se intensifică, atenția se îndreaptă către potențialii termeni pentru o înțelegere care să pună capăt războiului. Pe fondul evoluțiilor recente, Turcia și-a exprimat un optimism prudent cu privire la calea către pace. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că un acord Ucraina-Rusia ar putea […]
Alegeri pentru Primăria București. Serviciile de evidență a persoanelor au program de lucru cu publicul în weekend # Gândul
În contextul alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, 7 decembrie, Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul în acest weekend. Potrivit unui comunicat al Municipalității, în vederea asigurării exercitării dreptului de vot la aceste alegeri locale parțiale, Primăria Capitalei, […]
Campania electorală s-a încheiat. MAI a anunţat măsurile pe care le-a luat pentru alegerile din 7 decembrie # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne anunță că a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Au fost înregistrate deja 21 de sesizări cu privire la fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate. Campania s-a încheiat oficial la ora 7.00, iar structurile MAI au gestionat perioada electorală fără incidente majore. Purtătorul […]
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment # Gândul
România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM de fotbal din 2026. Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea […]
Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme” # Gândul
Dacă mai există oameni care se întreabă de ce România are probleme cu barajele, atunci ar trebui să citească raportul Curţii de Conturi care, în 2023, a întocmit un document în baza unei analize cu privirea la starea în care se află acestea. Acumulările se află într-o stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme […]
Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare # Gândul
Într-un mesaj RO Alert transmis sâmbătă dimineaţă, autorităţile din Prahova anunţă că a fost reluată alimentarea cu apă, însă aceasta nu este potabilă. Vineri, aproape de miezul nopţii, a fost reluată alimentarea cu apă în localităţile afectate de criza apei provocată de Barajul Paltinu. Un mesaj Ro Alert i-a anunţat pe localnici, însă a sosit […]
Anunț important venit din partea uneia dintre cele mai importante jucătoare românce din circuitul profesionist WTA: Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, și-a anunțat retragerea din activitate. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”, spune Sorana, care a transmis un mesaj sâmbătă dimineață, 6 decembrie. Sorana Cîrstea, 20 de ani de circuit WTA […]
Aurel Ţicleanu, fost mare fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a lăudat parcursul lui Dinamo din acest sezon. Dinamo este pe locul trei în Superliga, 34 de puncte, și joacă sâmbătă, 6 decembrie derby-ul cu FCSB, echipă situată la zece puncte în spate în clasament. Roș-albii luptă la titlu și sunt la doar patru […]
Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul al său în circuit, după o carieră de 20 de ani. Cîrstea, 35 de ani, a câștigat trei titluri WTA la simplu: Taşkent 2008, Istanbul 2021 şi Cleveland 2025. Ea se află pe locul 43 în clasamentul WTA, iar cel mai bun loc al carierei a […]
Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă” # Gândul
În timp ce miniştrii se schimbă des, Steaua rămâne cu aceeaşi problemă a dreptului de promovare. Fostul atacant al echipei Armatei, Victor Piţurcă, a declarat că avea încredere în fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, dar „minştrii se schimbă pe bandă rulantă.” Fostul atacant al Stelei a declarat, pentru ProSport, că echipa miza pe ajutorul […]
Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor” # Gândul
Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 4 decembrie 2025, a declarat că dreptatea în România va veni doar dacă actuala putere pleacă, subliniind legăturile acesteia cu o „clică” pro-europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a pus sub semnul întrebării absența intervenției americane, considerând-o un mister major, și a […]
Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie # Gândul
Data de 6 decembrie este rezervată în calendarul creștin ortodox prăznuirii Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea, milostenia și credința sa neclintită. Figura episcopului din Mira a devenit un simbol al protecției și generozității, motiv pentru care această zi este asociată cu daruri, speranță și gesturi de caritate. […]
Efectul industrializării forțate în Epoca de Aur – orașele de 15 minute ar fi apărut încă din anii 90. Deși el însuși era fiu de țărani, Ceaușescu ura țăranii, în care vedea dușmanul ideologic al comunismului. Istoric: Dacă Ceaușescu nu pica, satele României dispăreau aproape complet # Gândul
Mulți români, nostalgici sau pur și simplu curioși, se întreabă uneori cum ar fi arătat România acum dacă regimul comunist nu ar fi căzut în anul de grație 1989. Cel mai probabil scenariu, explică istoricul Mădălin Hodor, ar fi fost o România aproape fără sate și cu numeroase orașe industriale, pe fondul sincronizării dintre colectivizarea forțată […]
Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale: „Ne motivează și ne provoacă enorm” # Gândul
Președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a comentat tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. „Ne motivează”, a spus șeful FRF. Aflat la Washington DC, președintele FRF a salutat repartizarea în grupa D a României, dacă va trece de play-off-ul de calificare la turneul final. „Să scriem un nou capitol din […]
Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum dovezile aduse de Nicușor Dan în legătură cu decizia CCR sunt o prostie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ea confirmă, pentru a nu știu câta oară, declarațiile lui Marian Enache […]
Oțelul Galați a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal. Reușitele partide au fost marcate de străini, brazilianul Conrado a deschis scorul (13), portughezul Paulinho l-a majorat (21), iar un alt lusitan a închis tabela, Andrezinho (77). […]
Primăria Capitalei vrea să deschidă Linia 5 de tramvai: „Se fac ultimele verificări, tramvaiul va circula pe Barbu Văcărescu de săptămâna viitoare” # Gândul
Primăria Capitalei vrea să deschidă Linia 5 de tramvai după data de 8 decembrie (luni). Această rută a fost în reabilitare aproape doi ani, din februarie 2024. Linia 5 este cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”. „Se fac ultimele verificări la nivelul STB, iar dacă toate lucrurile sunt în grafic, de săptămâna viitoare, după alegeri, se va […]
Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. În ce orașe va juca România dacă se califică la turneul final # Gândul
Dacă România va reuși să treacă de barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026, „tricolorii” își vor disputa meciurile din grupele turneului final exclusiv în America de Nord, în două țări: Canada și Statele Unite ale Americii. Programul oficial, cu datele și orele, urmează să fie făcut public sâmbătă, 6 decembrie. În acest sens, […]
6 Decembrie, calendarul zilei: Ionel Dănciulescu împlinește 49 de ani, Tom Hulce 72. Finlanda își declară independența față de Rusia # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ionel Dănciulescu este unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc. Născut pe 6 decembrie 1976, la Slatina, el și-a construit reputația în special la Dinamo București, devenind un simbol […]
Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic” # Gândul
6 decembrie 2024. Un an. Atât a trecut de când primul tur al prezidențialelor din 2024 a fost anulat. O decizie care a uimit, a bucurat, a revoltat și a bulversat părți dintr-o Românie deja fragmentată și divizată. Un capitol care – cine știe, peste ani – va fi predat în manuale de istorie și […]
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor a fost făcută pentru Nicușor Dan. Europa nu avea nevoie de cineva pro-Trump” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum europenii, după câștigarea alegerilor de către Trump, aveau nevoie de un președinte care să nu îl susțină pe președintele american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „De aia pot să spun […]
Tradiții uitate de Moș Nicolae. Ce obiceiuri mai păstrează românii astăzi și cum întâmpină copiii sărbătoarea # Gândul
Sfântul Ierarh Nicolae este sărbătorit, în fiecare an, pe data de 6 decembrie. A fost arhiepiscop și a trăit în orașul Myra, conform scrierilor vechi. Acesta a devenit cunoscut datorită faptelor bune și a generozității sale față de copii și săraci. Sfântul Nicolae oferea daruri și bani familiilor în nevoie și, astfel, moștenirea sa a […]
Ion Cristoiu: „Acuzația că s-au amestecat rușii în alegerile prezidențiale nu are nicio probă” # Gândul
Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show de pe 4 decembrie 2025, transmisă live pe Gândul.ro de la ora 20:00, unde a discutat aspecte legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și acuzațiile de ingerință rusă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a ironizat afirmațiile despre anularea alegerilor, subliniind […]
6 decembrie. Ziua cea mai lungă, cutremur pe scena politică din România. După ce validase turul întâi, CCR anulează alegerile prezidențiale. Georgescu: „Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare”. Lasconi: „Putin râde” # Gândul
Gândul a prezentat, cronologic, evenimentele desfășurate pe scena politică din România după ce Călin Georgescu și Elena Lasconi au câștigat turul întâi al alegerilor prezidențiale din anul 2024. Desfășurat în data de 24 noiembrie, scrutinul s-a transformat într-o surpriză electorală uriașă, toate previziunile fiind, pur și simplu, date peste cap. Însă, imediat după ce voturile […]
De ce Bucureștiul are nevoie de un primar empatic față de problemele oamenilor. Momentul halucinant când fostul edil Nicușor Dan i-a sfidat pe locatarii unui bloc din Sectorul 5, iar unei femei i s-a făcut rău și a ajuns direct la spital # Gândul
Este de notorietate faptul că fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, nu era cel mai empatic edil față de problemele cetățenilor. Mii de dosare, de la cereri simple de schimbare de nume, până la autorizații de taxi, zăceau prin sertarele primăriei, pentru că Nicușor Dan nu le semna. De altfel, fostul edil nu părea […]
Medvedev amenință NATO: Poate că e timpul să trimitem câteva dintre „cele mai bune submarine din lume” pe coastele Franței? # Gândul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru presupusele sale avertismente conform cărora Statele Unite ar putea trăda interesele ucrainene dacă permit concesii teritoriale Rusiei. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, devenită virală între timp, Medvedev a citat avertismentul „curajosului Micron”, menționând că acesta a fost […]
Un comitet ales de Robert F. Kennedy Jr. a votat pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere # Gândul
Un comitet consultativ care a fost ales personal de Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din Administrația Trump, a votat vineri pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere. Decizia a trecut cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Ideea a atras critici dure din partea sistemului medical și […]
Fiul celebrului doctor Ciomu a fost audiat de procurori într-un scandal amoros legat de soția unui lider interlop foarte periculos. „Crezi că Poliția mă sperie pe mine?” # Gândul
Andrei Ciomu, fiul celebrului doctor Ciomu, a fost audiat de procurori într-un dosar în care un temut lider interlop, care acționează în București, ar fi descoperit că soția lui are o relație cu un bărbat pe care l-ar fi cunoscut prin intermediul unei platforme de socializare. Fiul fostului medic Naum Ciomu l-ar fi ajutat pe […]
Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există” # Gândul
Alexandrina, o româncă stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie, a dat detalii despre procesul de adaptare în străinătate. Ea a observat diferențe notabile între traiul din România și cel din UK. Mutarea Alexandrinei a fost un pas important pentru ea, dar realitatea din Regatul Unit nu a fost chiar cea pe care o […]
Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape # Gândul
Președintele american Donald Trump a fost desemnat câștigătorul noului Premiu FIFA pentru Pace, decernat vineri în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială. FIFA i-a acordat premiul dedicat „persoanelor care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace”. „Aceasta este medalia ta, o poți purta oriunde vrei”, i-a spus președintele FIFA, Gianni Infantino, președintelui SUA […]
Preocupările președintelui și premierului în Criza Apei: sindrofii de 1 decembrie, campanie electorală și vizite externe. Nici Bolojan și nici Nicușor Dan nu s-au deplasat la locul dezastrului de la Paltinu. 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie „la lighean” # Gândul
Principalele preocupări ale celor mai importante două persoane publice din România – președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan nu au avut nicio legătură cu Criza Apei din România, în care 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie în ligheane. Ambii au dat câte un mesaj de solidaritate, însă niciunul nu s-a […]
Cel mai scump apartament din Germania este de vânzare: care este prețul cerut pentru facilități de 5 stele și o vedere panoramică peste Munchen # Gândul
Un apartament de lux din Munchen a stabilit un nou record de preț pe piața imobiliară din Germania. Aflat în cartierul Gärtnerplatz, acest penthouse din fostul complex „The Seven” este scos la vânzare pentru suma de 18,7 milioane de euro. Apartamentul este amplasat la etajul 11 al clădirii, oferind o priveliște panoramică asupra orașului Munchen, […]
Revine apa în Prahova, de la ora 23.00, deocamdată doar la toaletă. A fost emis mesaj Ro Alert # Gândul
De la ora 23:00, se reia alimentarea parțială cu apă pentru igiena grupurilor sanitare în localitățile afectate din județul Prahova, spune un mesaj Ro-Alert. Potrivit mesajului Ro-Alert emis de autorități, temporar, poate prezenta impurități. De asemenea, este interzisă utilizarea apei pentru băut, igiena individual, spălarea alimentelor, vaselor și prepararea hranei, se mai arată în mesaj.
India l-a trecut pe Vladimir Putin pe meniu vegetarian. Cu ce a fost servit președintele rus la banchetul de stat de la Palatul din New Delhi # Gândul
Președinta Indiei Draupadi Murmu i-a oferit o bogată cină vegetariană în onoarea lui Vladimir Putin, având în vedere că este cunoscut faptul că liderul rus preferă legumele și fructele. Ea i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin o varietate de preparate vegetariene și sucuri proaspete la banchetul de stat oferit în cinstea vizitei în New Delhi. […]
Aplicaţiile de localizare promit siguranţă, dar se pot tranforma într-o agresiune distructivă. Tot mai folosite de cuplurile bănuitoare şi de părinţii grijulii, acestea pot să–și transforme utilitatea în risc dacă este întrecută limita intimităţii. „Ca părinte e cea mai bună idee. Ca părinte e fantastic. Copiii obișnuiesc să mintă în perioada asta„, explică o tânără, […]
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat # Gândul
Dormitul în vagoanele trenurilor a devenit o experiență inedită de cazare. Chiar și când trenul stă pe loc, se poate dormi foarte bine pe interior. Astfel, hotelierii ingenioși au mers și mai departe și au transformat vagoane scoase din uz în cazări spectaculoase. În Murg SG, un vagon de marfă SBB și-a început noua „carieră” […]
„UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, crede Viktor Orban # Gândul
„UE se îneacă în corupție. Comisarii se lovesc de acuzații serioase”, a avertizat premierul Ungariei, aflat în campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Viktor Orban, care caută să obțină al cincilea mandat consecutiv de prim-ministru al Ungariei, a acuzat Uniunea Europeană de „corupție” într-un interviu în cadrul presei locale. „UE se îneacă în corupție. Acum un […]
În România, solstițiul de iarnă 2025 are loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17:30. Solstițiul de iarnă marchează momentul în care ziua este cea mai scurtă, iar noaptea este cea mai lungă din an. Din acest punct și până la solstițiul de vară, din data de 21 iunie, durata zilelor va crește treptat, în […]
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator # Gândul
Interesul oamenilor de a-și cumpăra o locuință crește în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când „sentimentul de acasă” devine mai pregnant. În acest context, ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a realizat un ghid cu aspecte obligatorii de care trebuie să țină cont cei care sunt în căutarea unei locuințe. Cerințe și documentație pre-vânzare […]
FCSB – Dinamo se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, în derbyul etapei a 19-a a Superligii. Zeljko Kopic a spus că Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut sunt cei mai importanți jucători ai adversarilor și a anunțat ce înseamnă un derby de acest gen pentru fotbalul românesc. Zeljko Kopic știe cine ar […]
