MAI: 21 de sesizări în campania pentru alegerile locale parțiale. Amendă de 4.500 lei pentru distrugerea unui afiș

Horoscop 6 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare. Din puținul pe care-l avem să punem, acolo pentru toți cei dragi o atenție, să transmitem un gând bun și să rostim o vorbă bună care să ajungă la sufletul omului.