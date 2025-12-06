MAI: 21 de sesizări în campania pentru alegerile locale parțiale. Amendă de 4.500 lei pentru distrugerea unui afiș
StirileProtv.ro, 6 decembrie 2025 14:50
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat că, în timpul campaniei pentru alegerile locale parțiale, au fost înregistrate 21 de sesizări privind posibile fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate, iar șase sunt încă investigate.
Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare. Traficul rutier, restricţionat temporar # StirileProtv.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.
Studiu: Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii # StirileProtv.ro
Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum.
Adolescenți filmați în timp ce se bat într-o autogară din Alba. Unul dintre ei ar fi avut un pumnal asupra sa # StirileProtv.ro
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate.
Un copil din Afganistan a fost obligat să execute public un bărbat care i-a ucis 12 rude, în fața a 80.000 de oameni. VIDEO # StirileProtv.ro
Talibanii din Afganistan au obligat un băiat de 13 ani să execute public un bărbat, în faţa a zeci de mii de oameni, după ce acesta fusese găsit vinovat de uciderea a peste 12 membri ai familiei copilului.
Şapte persoane au murit și 11 au fost rănite în Turcia după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion # StirileProtv.ro
Şapte persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, informează AFP.
Copilul-minune al Indiei, Sarwagya Singh Kushwaha, a făcut istorie în lumea șahului, devenind, la doar trei ani, cel mai tânăr jucător care obține un rating oficial FIDE.
Nicolas Sarkozy a vorbit despre perioada petrecută în detenție: „Aș fi dat orice să pot privi pe fereastră” # StirileProtv.ro
Cu câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a vorbit despre cele trei săptămâni petrecute în detenție, în urma condamnării din dosarul finanţării libiene.
Un bărbat din Braşov a fost reţinut după ce a păcălit angajaţi din Alba Iulia și i-a convins să depună bani în conturi false # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost reţinut de poliţiştii din Alba Iulia, după ce ar fi determinat angajaţii unor firme din oraş să depună bani în conturi indicate de el, sub pretextul că ar fi contabilul societăţilor unde aceştia lucrau.
Un șofer beat din Botoșani a ucis un biciclist și a fugit, ascunzând mașina. Avea o alcoolemie de 0,62 mg/l în aerul expirat # StirileProtv.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei.
Heidi Klum a strălucit la tragerea la sorți a CM 2026, într-o rochie aurie spectaculoasă. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Heidi Klum i s-a alăturat lui Robbie Williams la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2026, desfășurată la Kennedy Centre din Washington D.C., vineri seară.
Atac armat într-un cămin de muncitori din Africa de Sud. 11 persoane au murit, între care un copil de trei ani # StirileProtv.ro
Bărbaţi înarmaţi au luat cu asalt sâmbătă un cămin de muncitori din Pretoria, capitala Africii de Sud, ucigând 11 persoane, între care un copil de trei ani şi doi adolescenţi, a anunţat poliţia, transmite AFP.
Mița Biciclista — povestea femeii care pedala și cucerea regii. Cine a fost cea mai cunoscută biciclistă din București # StirileProtv.ro
Mița Biciclista a fost una dintre cele mai fascinante figuri ale Bucureștiului interbelic, cunoscută pentru stilul său liber și pasiunea pentru bicicletă.
Administrația Trump extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări # StirileProtv.ro
Administrația Trump va extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări, a anunțat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, după atacul comis de un cetățean afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale.
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025. Ce spune fundaşul. VIDEO # StirileProtv.ro
Fundaşul Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.
Târg de Crăciun Cluj 2025. Ce nu trebuie să ratezi ca turist aici. Atracții, mâncare și activități pentru toată familia # StirileProtv.ro
Târgul de Crăciun din Cluj 2025 transformă orașul într-un spațiu plin de lumină, tradiții și atmosferă festivă. Piața Unirii devine locul în care vizitatorii descoperă decoruri de poveste, standuri cu produse artizanale și specialități de sezon.
Cutremur, sâmbătă dimineață, în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut # StirileProtv.ro
Un cutremur slab cu magnitudinea 3,5 a fost înregistrat sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat # StirileProtv.ro
Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl nu își mai poate asigura funcția de siguranță după avariile provocate de un atac cu drone atribuit Rusiei, avertizează AIEA.
Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență # StirileProtv.ro
Vineri, cei de acasă au trăit unul dintre cele mai intense momente ale acestui sezon Vocea României! Primul LIVE din sezonul 13 cu noroc a adus prestații memorabile, iar publicul a avut puterea de decizie.
Un bărbat din Ialomiţa urmărit internaţional a fost reţinut în Marea Britanie. A spulberat intenţionat cu mașina o familie # StirileProtv.ro
Un bărbat de 38 de ani din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie.
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: Washingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei # StirileProtv.ro
Statele Unite ale Americii rămân "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 6 decembrie 2025.
Consolele și jocurile retro revin spectaculos: nostalgie, simplitate și o nouă generație de fani care le readuc în prim-plan # StirileProtv.ro
Consolele și jocurile retro care n-au dispărut niciodată, ba dimpotrivă, sunt tot mai căutate, iar Elvira Lupșa și Bogdan Cordeneanu ne spun mai multe despre ele.
Kirby Air Riders aduce haos și distracție în stil Mario Kart. Jocul e ideal pentru familie și prieteni # StirileProtv.ro
Jocul săptămânii este Kirby Air Riders. Un joc de curse, cu vehicule, în stilul Mario Kart. E foarte distractiv și se anunță hit-ul sezonului rece. Numai bun de jucat cu familia ori prietenii apropiați, acasă, lângă brad.
Un bărbat din Hunedoara a fost reţinut după ce și-a lovit partenera cu pumnii şi picioarele și a sechestrat-o acasă # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost reţinut după ce Poliţia Municipiului Hunedoara a fost sesizată telefonic cu privire la un caz de violenţă în familie petrecut la o locuinţă din oraş.
Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor # StirileProtv.ro
Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?
RCA la trotinete. Controalele ar putea începe în câteva zile. Ce a rămas încă „în ceață” # StirileProtv.ro
Poți lua amendă dacă mergi prin oraș cu trotineta fără RCA, după 13 decembrie?
Un portret al legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut pentru 18 milioane de dolari # StirileProtv.ro
Un portret dedicat legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut, în cadrul avanpremierei VIP a Art Basel Miami Beach, pentru 18 milioane de dolari unui colecţionar privat de către galeria Lévy Gorvy Dayan.
Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings”. VIDEO # StirileProtv.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să se întoarcă în studio, a declarat pentru AFP legenda folk americană Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”.
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă # StirileProtv.ro
Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, scrie Reuters.
Cătălin Radu Tănase despre războiul din Irak, din 2003: "Armele de distrugere în masă n-au existat. E o realitate" # StirileProtv.ro
În 2003, la patru ani după declanșarea războiului devastator din Iugoslavia, corespondentul PRO TV Cătălin Radu Tănase a ajuns în Irak, unde începuse “a doua furtună din deșert”, războiul din Irak.
C.R. Tănase: „În 30 de ani, România a avut o evoluție uriașă. Nu o vedem, dar străinii spun wow, ce s-a schimbat țara asta!" # StirileProtv.ro
România a avut în ultimii 30 de ani "o evoluție uriașă", pe care adesea noi nu o percepem, dar care e confirmată de străinii care ne vizitează țara, spune Cătălin Radu Tănase, la aniversarea a 30 de ani de PRO TV.
Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China într-o notă mai relaxată – cu urși panda și ping-pong.
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO # StirileProtv.ro
Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.
Sorana Cîrstea se retrage din activitate anul viitor: Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit # StirileProtv.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
Vremea azi, 6 decembrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării. Maximele ajung la 12 grade în vest # StirileProtv.ro
Sâmbătă temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, iar cerul rămâne acoperit în sud și în est. Ploile apar mai ales în ținuturile sudice, pe unde și vântul va fi destul de insistent. În rest găsim vreme mai bună, cu soare și câțiva nori.
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae. Mesaje şi urări # StirileProtv.ro
Aproape 800.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți ai creștinătății și ocrotitor al copiilor și al celor nevoiași.
Trei persoane au fost rănite în atacul cu rachete și drone asupra Kievului. Forțele ruse au lansat zeci de drone # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii locali, în contextul unui atac rus mai amplu asupra oraşelor ucrainene, relatează kyivindependent.com.
Melania Trump, apariție plină de eleganță la tragerea la sorți pentru CM 2026. Imaginile care au surprins publicul. FOTO # StirileProtv.ro
Melania Trump a atras toate privirile la ceremonia tragerii la sorți a Campionatului Mondial, unde a fost surprinsă zâmbindu-i cu afecțiune președintelui în timp ce acesta dansa energic în tribune, imediat după ce primise un trofeu impresionant.
Se deschide Târgul de Crăciun organizat pe Esplanada Operei Naţionale Bucureşti. Concerte și ateliere pentru vizitatori # StirileProtv.ro
Târgul "Bucharest Opera Christmas Market", în al cărui program se regăsesc concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, precum şi ateliere pentru copii, se deschide, sâmbătă, pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti (ONB).
Trei tineri au furat pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara și apoi s-au luat la bătaie cu angajații # StirileProtv.ro
Trei tineri au ajuns în atenția polițiștilor, după ce au furat mai multe pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara.
Decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere va fi examinat de Curtea Supremă. „Atac împotriva imigranţilor” # StirileProtv.ro
Curtea Supremă a SUA va analiza constituționalitatea decretului lui Donald Trump care anulează dreptul la cetățenie pentru copiii imigranților aflați ilegal în țară, una dintre cele mai controversate măsuri ale noului său mandat.
Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare # StirileProtv.ro
Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP.
Cine a fost Moș Nicolae și de ce lasă cadouri în ghetele copiilor. Legende, obiceiuri și tradiții # StirileProtv.ro
Moș Nicolae este una dintre cele mai iubite figuri ale sărbătorilor de iarnă, cunoscut pentru cadourile pe care le lasă în ghetele copiilor cuminți. Povestea sa îmbină legende despre episcopul Nicolae din Myra cu obiceiuri păstrate timp de secole.
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # StirileProtv.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
Ghid complet al alegerilor locale din București 2025: Tot ce trebuie să știi despre votul din 7 decembrie în Capitală # StirileProtv.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale.
Horoscop săptămâna 8 – 14 decembrie 2025. Revelații, clarificări și schimbări neașteptate pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 8 – 14 decembrie 2025 aduce influențe astrale puternice, marcate de aspecte tensionate, dar și de momente de claritate și evoluție pentru toate zodiile.
Horoscop 6 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare. Din puținul pe care-l avem să punem, acolo pentru toți cei dragi o atenție, să transmitem un gând bun și să rostim o vorbă bună care să ajungă la sufletul omului.
Diplomat rus: Recurgerea la activele ruseşti îngheţate pentru a finanţa Ucraina va avea consecinţe considerabile pentru UE # StirileProtv.ro
Recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea "consecinţe considerabile" pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev.
O geantă Birkin care i-a aparținut lui Jane Birkin a fost vândută pentru 2,5 milioane de euro. FOTO # StirileProtv.ro
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermes şi care i-a aparţinut lui Jane Birkin a fost vândută vineri contra sumei de 2,45 de milioane de euro (taxe incluse) în cadrul unei licitaţii la Abu Dhabi.
