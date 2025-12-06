Atacuri masive cu drone şi rachete ruseşti asupra unor instalaţii energetice. Zelenski: "Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe milioane de ucraineni"
News.ro, 6 decembrie 2025 14:50
Noi atacuri ruseşti masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalaţiilor energetice, au lăsat fără încălzire şi apă mii de gospodării, a anunţat sâmbătă Kievul.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
15:10
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe. Daniel David: Odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare # News.ro
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară.
Acum 15 minute
15:00
Ungaria estimează că exporturile sectorului agricol vor ajunge la 16 miliarde de euro până în 2030 # News.ro
Exporturile sectorului agricol al Ungariei vor creşte de la 10 miliarde de euro anual la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, István Nagy, scrie Budapest Business Journal.
15:00
Denis Popescu s-a calificat, sâmbătă dimineaţă, în semifinalele probei de 50 metri spate la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
Acum 30 minute
14:50
Atacuri masive cu drone şi rachete ruseşti asupra unor instalaţii energetice. Zelenski: "Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe milioane de ucraineni" # News.ro
Noi atacuri ruseşti masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalaţiilor energetice, au lăsat fără încălzire şi apă mii de gospodării, a anunţat sâmbătă Kievul.
Acum o oră
14:40
"Carpatia. Reţele româneşti reinterpretate", lansată de Irina Georgescu la Gaudeamus: "Este o carte de vizită culinară a românilor"/ VIDEO # News.ro
"Carpatia. Reţele româneşti reinterpretate", lansată de Irina Georgescu la Târgul Gaudeamus, este "o carte de ospitalitate, de exerciţiu gastronomic, multietnică, în care se găsesc straturi de istorie a României, zonale, adunate într-o farfurie centrală cu gust românesc", aşa cum a caracterizat-o Ioana Bâldea Constantinescu, coordonator Editura Litera. De la vinete coapte la grătar, bulz şi fasole bătută, până la borş savuros, pilaf aromat, dovlecei umpluţi, plăcinte şi deserturi în stil vienez, acest volum este "o carte de vizită culinară a românilor", aşa cum a descris-o autoarea.
14:40
Un medicament ieftin poate reduce complicaţiile la pacienţii ventilaţi din ATI şi costurile spitaliceşti # News.ro
Pacienţii aflaţi în terapie intensivă şi susţinuţi de aparate pentru respiraţie sunt vulnerabili la complicaţii grave, iar unele tratamente obişnuite ar putea avea beneficii suplimentare faţă de cele cunoscute, atât pentru evoluţia bolii, cât şi pentru utilizarea resurselor spitalului.
14:20
Adolescenti filmaţi în timp ce se bat, într-o autogară din judeţul Alba. Trecătorii privesc, fără a interveni, iar din discuţie reiese că unul dintre tineri are un pumnal asupra sa - VIDEO # News.ro
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate. Deşi prin zonă se vad trecători, nimeni nu intervine. Câţiva dintre martorii la incident, care par să ii cunoască pe cei implicaţi, cer insistent sa nu fie folosit pumnalul pe care unul dintre cei implicaţi pare că l-ar avea asupra sa.
14:20
Organizaţia Germană pentru Turism: Circa 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania în acest an, în creştere faţă de anul trecut # News.ro
Între 180.000 şi 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creştere faţă de anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au participat la aceste evenimente, a declarat pentru News.ro Cristian Sallai, director pentru regiunea Balcani a Organizaţiei Germane pentru Turism. Acesta spune că România rămâne una dintre pieţele dinamice pentru turismul german. În 2024, românii au generat aproximativ 1,4 milioane de înnoptări, iar sezonul de iarnă a fost, de asemenea, puternic, cu aproape 350.000 de înnoptări. Fluxurile cele mai mari de turişti români se concentrează în Berlin, München, Frankfurt, Köln şi Hamburg, dar şi Nürnberg şi Dresda.
14:20
Golf: Rory Mcllroy s-a confruntat cu un obstacol neaşteptat la Crown Australia Open - o coajă de banană - VIDEO # News.ro
Rory Mcllroy, jucătorul de golf nord-irlandez, a avut de-a face cu o coajă de banană aşezată pe mingea sa. La gaura numărul 2 din turul al treilea al Crown Australia Open, el nu a reuşit să execute lovitura aşa cum dorea şi a avansat doar câţiva metri din cauza acestui obstacol neaşteptat, sub privirile şocate ale spectatorilor.
Acum 2 ore
14:10
Adolescenti filmaţi în timp ce se bat, într-o autogară din judeţul Alba. Trecătorii privesc, fără a interveni, iar din discuţie reiese că unul dintre tineri are un pumnal asupra sa # News.ro
Doi adolescenţi au fost filmaţi în timp ce se bat, într-un spaţiu public ce pare să fie o autogară, unde sunt autobuze parcate. Deşi prin zonă se vad trecători, nimeni nu intervine. Câţiva dintre martorii la incident, care par să ii cunoască pe cei implicaţi, cer insistent sa nu fie folosit pumnalul pe care unul dintre cei implicaţi pare că l-ar avea asupra sa.
14:00
Baschet: Antrenorul echipei feminine ”U” Cluj, noul secund al campioanei la masculin U BT Cluj # News.ro
Campioana U BT Cluj a anunţat, sâmbătă, cooptarea în staff ca antrenor secund a grecului Giannis Koukos, care a fost principal la formaţia feminină Universitatea Cluj.
14:00
Miros de gaze la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare / Traficul rutier, restricţionat temporar în zonă / Specialiştii susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există pericol pentru populaţie # News.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor. Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru ca specialiştii să poată interveni. Aceştia susţin că mirosul provine de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral.
13:40
Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii # News.ro
Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum. Un nou studiu arată că simpla prezenţă a mirosurilor de alimente bogate în grăsimi în perioada de dezvoltare timpurie poate influenţa modul în care organismul copilului răspunde ulterior la regimul alimentar.
13:40
Grupul Divertis a lansat, la Gaudeamus, "Dicţionarul de umor". Toni Grecu: "Vor veni timpurile în care cărţile vor fi văzute, nu citite!"/ VIDEO # News.ro
"Puşcaş pârâiaş", "ciumperci", "zvoner", "răspândac", "prototiptil" sunt cuvinte care au pătruns în vocabular şi care se regăsesc în "Dicţionarul de umor Divertis, lansat sâmbătă la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. "Noi facem umor şi ne adresăm celor care au umor. Greţcu este Iliescu, care Iliescu nu mai e, dar avatarul trăieşte şi nu are vârstă şi nu are moarte. Doru Pârcălabu a preluat ştafeta şi a devenit Nicuşor Dan în forma lui foarte comică, Ghighi Bejan este Ilie Bolojan în spectacol, dar astăzi nu prezintă pachetele de austeritate, şi sunt în carte, Ghighi a făcut ilustraţia acestei cărţi, Doru Antonesei este sinecurist în spectacol şi şeful Sindicatului sinecuriştilor din România, Silviu este peştişorul de aur care trage concluzia tristă că sistemul pe care dă vina toată lumea e răul acestui popor, nu funcţionează pentru că noi nu funcţionăm, Valentin Gora este un veteran al personajelor triste şi vesele în acelaţi timp care ne spune cele mai mari trăznăi de pe faţa Pământului", a fost prezentarea lui Toni Grecu la evenimentul de lansare.
13:30
Bayern a câştigat: Suspendarea lui Luis Diaz, redusă la două meciuri după cartonaşul roşu primit împotriva PSG în Liga Campionilor # News.ro
Bayern München a anunţat, vineri, că sancţiunea aplicată lui Luis Diaz - după faultul violent asupra lui Achraf Hakimi în meciul împotriva PSG (2-1, pe 4 noiembrie) din Liga Campionilor - a fost redusă de la trei la două meciuri de suspendare de către UEFA.
Acum 4 ore
13:10
Botoşani: Un şofer a accidentat mortal un biciclist şi a fugit de la locul faptei / El a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi resturi vegetale / Bărbatul avea o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei. Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:10
Rezultate din Liga 2: Înfrângeri pentru Steaua şi CS Dinamo / Gloria Bistriţa a învins Câmpulung Muscel, scor 6-0 # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XVI-a a Ligii a II-a:
13:00
Braşov: Incendiu la acoperişul unei clădiri în care se aflau mai multe locuinţe / 30 de persoane au ieşit din imobil / Nu au fost persoane rănite # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la acoperişul unei clădiri din municipiul Braşov în care se aflau mai multe locuinţe. Treizeci de persoane, printre care şi 12 copii, au ieşit din imobil când au văzut flăcările. În urma evenimentului nu au fost persoane rănite.
12:30
MAI: Pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale s-au înregistrat 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale / 13 s-au confirmat, şase sunt în curs de cercetare / A fost dată o amendă de 4500 de lei pentru distrugerea unui afiş el # News.ro
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au anunţat că pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale s-au înregistrat 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, iar dintre acestea 13 s-au confirmat şi şase sunt în curs de cercetare. De asemenea, o sesizare a fost transmisă către Autoritatea Electorală Permanentă. Angajaţii MAI au dat o amendă de 4500 de lei pentru distrugerea unui afiş electoral.
12:30
Selecţionerul Lionel Scaloni consideră că jucătorii Argentinei trebuie să fie conştienţi că nu mai există adversari uşori, după ce campioana mondială va evolua cu Austria, Iordania şi Algeria, la CM-2026.
12:10
Nouă judeţe şi Capitala se află sub atenţionare cod galben de vânt până sâmbătă, la ora 20.00.
11:50
Echipa Kashima Antlers a câştigat al nouălea titlu de campioană a Japoniei, după victoria, scor 2-1 cu Yokohama F Marinos, pe stadionul Kashima.
11:40
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025. Ce spune fundaşul - VIDEO # News.ro
Fundaşul Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.
11:40
Strategia de securitate americană - Washington rămâne cel mai „mare aliat” al Europei, afirmă Kaja Kallas # News.ro
Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naţionaliste, care anticipează „dispariţia civilizaţională” a Europei, potrivit AFP.
11:20
Fundaşul Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.
Acum 6 ore
11:00
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem # News.ro
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, a declarat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, în cadrul celei mai recente restricţii impuse după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împuşcat doi membri ai Gărzii Naţionale, scrie AP.
10:50
Bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru uciderea unui tânăr de 21 de ani şi a fiicei acestuia, de un an şi patru luni, localizat şi arestat în Marea Britanie # News.ro
Un bărbat de 38 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, după ce a intrat intenţionat cu autoturismul într-o altă maşină iar un tânăr de 21 de ani şi fiica acestuia, de 1 an şi 4 luni, şi-au pierdut viaţa, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie, în urma colaborării dintre poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ialomiţa şi Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Regatul Unit.
10:50
ANPC a dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor la nivel naţional / Printre nereguli: produse expirate, echipamente şi ustensile uzate, folosirea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile cu grad ridicat de uzură.
10:40
Bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru uciderea unui bărbat de 21 de ani şi a fiicei acestuia, de un an şi patru luni, localizat şi arestat în Marea Britanie # News.ro
Un bărbat de 38 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, după ce a intrat intenţionat cu autoturismul într-o altă maşină iar un bărbat de 21 de ani şi fiica acestuia, de 1 an şi 4 luni, şi-au pierdut viaţa, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie, în urma colaborării dintre poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ialomiţa şi Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Regatul Unit.
10:20
Michael Jordan a depus mărturie în procesul antimonopol NASCAR şi spune că nu a avut altă opţiune decât să dea în judecată „entitatea” # News.ro
Starul NBA Michael Jordan a depus mărturie, vineri, în cadrul procesului antimonopol NASCAR. El a declarat că este fan al seriei de curse auto încă din copilărie, dar că nu a avut altă opţiune decât să intenteze un proces pentru a forţa schimbarea unui model de afaceri care, în opinia sa, defavorizează echipele şi piloţii care îşi riscă viaţa pentru a menţine acest sport în viaţă, relatează AP.
10:10
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti „aproape săptămânal”. Căpitan: „Rusia îşi sporeşte capacităţile şi produce un submarin din clasa Kilo pe an” # News.ro
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat şeful operaţiunilor sale, şi se pregăteşte pentru o creştere suplimentară în cazul unui armistiţiu sau al unei încetări a focului în războiul din Ucraina, informează The Guardian.
10:00
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: A trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani/ Sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România # News.ro
Fpsta candidatată la Preşedinţie Elena Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, notează, într-un mesaj transmis la un an de la anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani, subliniind că
09:50
Ciuma neagră, cea mai dramatică pandemie din istoria umanităţii, s-a răspândit în Europa medievală în urma unei serii de erupţii vulcanice care au provocat foamete şi creşterea importurilor de cereale, potrivit unui studiu.
09:40
Conducătorii grupării Arsenal se tem că fundaşul Cristhian Mosquera va lipsi cel puţin şase săptămâni, ceea ce va agrava problemele defensive ale echipei.
09:20
Caraş Severin - Patru locuinţe au fost afectate de un incendiu provocat cel mai probabil de jarul sau scânteile provenite de la un coş de fum deteriorat # News.ro
Patru locuinţe din localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin, au fost afectate sâmbătă dimineaţă de un incendiu provocat cel mai probabil de jarul sau scânteile provenite de la un coş de fum deteriorat.
Acum 8 ore
09:10
Un portret al legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut pentru 18 milioane de dolari # News.ro
Un portret dedicat legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut, în cadrul avanpremierei VIP a Art Basel Miami Beach, pentru 18 milioane de dolari unui colecţionar privat de către galeria Lévy Gorvy Dayan.
08:50
Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings” - VIDEO # News.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să se întoarcă în studio, a declarat pentru AFP legenda folk americană Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”.
08:20
Sorana Cîrstea se retrage din activitate anul viitor: Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio” # News.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
08:00
Propunerea Ucrainei privind conversia certificatelor legate de PIB este ”mult mai atractivă” şi ar putea atrage numeroşi deţinători, spune Citi # News.ro
Cea mai recentă ofertă a Ucrainei de a schimba certificatele legate de PIB cu noi obligaţiuni este ”semnificativ mai atractivă” decât variantele anterioare şi probabil va convinge o mare parte dintre deţinători, a afirmat Citi într-o notă transmisă vineri.
07:50
Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii locali, în contextul unui atac rus mai amplu asupra oraşelor ucrainene, relatează kyivindependent.com.
07:40
Două paciente de 20 şi 25 de ani, salvate după un AVC, la Spitalul Universitar din Capitală. Peste 430 de trombectomii, de la începutul anului. Dr. Bogdan Dorobăţ: Această trombectomie practic nu exista acum 10 ani şi acum e o explozie la nivel mondial # News.ro
Dr. Bogdan Dorobăţ, medic primar radiologie intervenţională la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat pentru News.ro care este adresabilitatea spre unitatea sanitară, de unde ajung pacienţii care suferă un accident vascular cerebral, dar şi cum sunt gestionate aceste cazuri faţă de cum se întâmpla în urmă cu zece ani, de când au început să fie realizate la Spitalul Universitar trombectomiile, intervenţii minim invazive esenţiale pentru salvarea pacienţilor care suferă un AVC pe vasele mari de sânge. Dr. Bogdan Dorobăţ relatează că, în momentul în care se dă alarma de AVC, întreaga echipă ştie ce are de făcut, faţă de perioada de început existând un anumit automatism. Pentru că pacientul cu AVC trebuie să ajungă în sala de intervenţie foarte repede pentru a fi salvat, până la venirea medicului la spital pacientul este deja pregătit pentru procedură.
07:30
WSJ: SpaceX negociază o vânzare de acţiuni care ar ridica valoarea companiei la 800 de miliarde de dolari # News.ro
SpaceX a iniţiat discuţii pentru o nouă vânzare secundară de acţiuni, care ar evalua producătorul de rachete la aproximativ 800 de miliarde de dolari, a relatat vineri Wall Street Journal, citând surse familiare cu acest plan.
Acum 12 ore
07:00
Studiu: Vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa # News.ro
Vaccinurile anti-Covid nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa de la apariţia lor la începutul anului 2020, arată un studiu care contrazice teoriile răspândite în mediile sceptice faţă de vaccinuri, relatează AFP.
06:40
Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creştere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligenţa artificială # News.ro
Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligenţă artificială, a înregistrat o creştere de 26% a veniturilor în luna noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe măsură ce cererea pentru servere continuă să accelereze odată cu expansiunea sectorului AI, transmite CNBC.
06:30
Statele Unite: Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida # News.ro
Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP.
06:20
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Cu o seară înainte, copiii şi-au lustruit ghetuţele, pentru a primi daruri din partea Moşului.
06:10
Brazilia: Bolsonaro l-a desemnat pe fiul său cel mare pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 2026 # News.ro
Fostul preşedinte Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, l-a numit pe fiul său mai mare, Flavio, să reprezinte tabăra conservatoare la alegerile prezidenţiale din octombrie 2026.
06:00
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale se încheie/ Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală # News.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, se încheie sâmbătă, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală.
05:50
Arcul care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters.
05:50
Apple anunţă plecarea consilierului juridic general şi a şefei pentru politici publice şi iniţiative sociale # News.ro
Apple a anunţat joi că doi dintre cei mai importanţi executivi ai săi, Kate Adams, consilierul juridic general, şi Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici publice şi iniţiative sociale, se retrag din companie, transmite Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.