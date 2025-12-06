Bărbat din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru uciderea unui tânăr de 21 de ani şi a fiicei acestuia, de un an şi patru luni, localizat şi arestat în Marea Britanie
News.ro, 6 decembrie 2025
Un bărbat de 38 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, după ce a intrat intenţionat cu autoturismul într-o altă maşină iar un tânăr de 21 de ani şi fiica acestuia, de 1 an şi 4 luni, şi-au pierdut viaţa, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie, în urma colaborării dintre poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ialomiţa şi Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Regatul Unit.
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem # News.ro
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, a declarat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, în cadrul celei mai recente restricţii impuse după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împuşcat doi membri ai Gărzii Naţionale, scrie AP.
ANPC a dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor la nivel naţional / Printre nereguli: produse expirate, echipamente şi ustensile uzate, folosirea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile cu grad ridicat de uzură.
Michael Jordan a depus mărturie în procesul antimonopol NASCAR şi spune că nu a avut altă opţiune decât să dea în judecată „entitatea” # News.ro
Starul NBA Michael Jordan a depus mărturie, vineri, în cadrul procesului antimonopol NASCAR. El a declarat că este fan al seriei de curse auto încă din copilărie, dar că nu a avut altă opţiune decât să intenteze un proces pentru a forţa schimbarea unui model de afaceri care, în opinia sa, defavorizează echipele şi piloţii care îşi riscă viaţa pentru a menţine acest sport în viaţă, relatează AP.
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti „aproape săptămânal”. Căpitan: „Rusia îşi sporeşte capacităţile şi produce un submarin din clasa Kilo pe an” # News.ro
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat şeful operaţiunilor sale, şi se pregăteşte pentru o creştere suplimentară în cazul unui armistiţiu sau al unei încetări a focului în războiul din Ucraina, informează The Guardian.
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: A trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani/ Sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România # News.ro
Fpsta candidatată la Preşedinţie Elena Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, notează, într-un mesaj transmis la un an de la anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani, subliniind că
Ciuma neagră, cea mai dramatică pandemie din istoria umanităţii, s-a răspândit în Europa medievală în urma unei serii de erupţii vulcanice care au provocat foamete şi creşterea importurilor de cereale, potrivit unui studiu.
Conducătorii grupării Arsenal se tem că fundaşul Cristhian Mosquera va lipsi cel puţin şase săptămâni, ceea ce va agrava problemele defensive ale echipei.
Caraş Severin - Patru locuinţe au fost afectate de un incendiu provocat cel mai probabil de jarul sau scânteile provenite de la un coş de fum deteriorat # News.ro
Patru locuinţe din localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin, au fost afectate sâmbătă dimineaţă de un incendiu provocat cel mai probabil de jarul sau scânteile provenite de la un coş de fum deteriorat.
Un portret al legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut pentru 18 milioane de dolari # News.ro
Un portret dedicat legendarului boxer Mohamed Ali, pictat de Andy Warhol, a fost vândut, în cadrul avanpremierei VIP a Art Basel Miami Beach, pentru 18 milioane de dolari unui colecţionar privat de către galeria Lévy Gorvy Dayan.
Joan Baez, revoltată de politica lui Trump, a revenit în studio pentru a înregistra melodia „No Kings” - VIDEO # News.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să se întoarcă în studio, a declarat pentru AFP legenda folk americană Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”.
Sorana Cîrstea se retrage din activitate anul viitor: Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio” # News.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
Propunerea Ucrainei privind conversia certificatelor legate de PIB este ”mult mai atractivă” şi ar putea atrage numeroşi deţinători, spune Citi # News.ro
Cea mai recentă ofertă a Ucrainei de a schimba certificatele legate de PIB cu noi obligaţiuni este ”semnificativ mai atractivă” decât variantele anterioare şi probabil va convinge o mare parte dintre deţinători, a afirmat Citi într-o notă transmisă vineri.
Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii locali, în contextul unui atac rus mai amplu asupra oraşelor ucrainene, relatează kyivindependent.com.
Două paciente de 20 şi 25 de ani, salvate după un AVC, la Spitalul Universitar din Capitală. Peste 430 de trombectomii, de la începutul anului. Dr. Bogdan Dorobăţ: Această trombectomie practic nu exista acum 10 ani şi acum e o explozie la nivel mondial # News.ro
Dr. Bogdan Dorobăţ, medic primar radiologie intervenţională la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat pentru News.ro care este adresabilitatea spre unitatea sanitară, de unde ajung pacienţii care suferă un accident vascular cerebral, dar şi cum sunt gestionate aceste cazuri faţă de cum se întâmpla în urmă cu zece ani, de când au început să fie realizate la Spitalul Universitar trombectomiile, intervenţii minim invazive esenţiale pentru salvarea pacienţilor care suferă un AVC pe vasele mari de sânge. Dr. Bogdan Dorobăţ relatează că, în momentul în care se dă alarma de AVC, întreaga echipă ştie ce are de făcut, faţă de perioada de început existând un anumit automatism. Pentru că pacientul cu AVC trebuie să ajungă în sala de intervenţie foarte repede pentru a fi salvat, până la venirea medicului la spital pacientul este deja pregătit pentru procedură.
WSJ: SpaceX negociază o vânzare de acţiuni care ar ridica valoarea companiei la 800 de miliarde de dolari # News.ro
SpaceX a iniţiat discuţii pentru o nouă vânzare secundară de acţiuni, care ar evalua producătorul de rachete la aproximativ 800 de miliarde de dolari, a relatat vineri Wall Street Journal, citând surse familiare cu acest plan.
Studiu: Vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa # News.ro
Vaccinurile anti-Covid nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa de la apariţia lor la începutul anului 2020, arată un studiu care contrazice teoriile răspândite în mediile sceptice faţă de vaccinuri, relatează AFP.
Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creştere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligenţa artificială # News.ro
Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligenţă artificială, a înregistrat o creştere de 26% a veniturilor în luna noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe măsură ce cererea pentru servere continuă să accelereze odată cu expansiunea sectorului AI, transmite CNBC.
Statele Unite: Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida # News.ro
Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP.
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Cu o seară înainte, copiii şi-au lustruit ghetuţele, pentru a primi daruri din partea Moşului.
Brazilia: Bolsonaro l-a desemnat pe fiul său cel mare pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 2026 # News.ro
Fostul preşedinte Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, l-a numit pe fiul său mai mare, Flavio, să reprezinte tabăra conservatoare la alegerile prezidenţiale din octombrie 2026.
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale se încheie/ Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală # News.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, se încheie sâmbătă, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală.
Arcul care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters.
Apple anunţă plecarea consilierului juridic general şi a şefei pentru politici publice şi iniţiative sociale # News.ro
Apple a anunţat joi că doi dintre cei mai importanţi executivi ai săi, Kate Adams, consilierul juridic general, şi Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici publice şi iniţiative sociale, se retrag din companie, transmite Reuters.
Curtea Supremă a Statelor Unite va examina decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat, vineri, să examineze constituţionalitatea unui decret al lui Donald Trump care revine asupra dreptului la cetăţenie pentru copiii imigranţilor aflaţi în situaţie ilegală, unul dintre cele mai contestate din noul mandat al preşedintelui american, informează AFP.
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # News.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
Bitcoin a scăzut cu aproape 30% faţă de maximul său absolut, însă istoria arată că astfel de corecţii sunt normale # News.ro
Bitcoin a pierdut aproape 30% din valoare faţă de nivelul record atins recent, o mişcare amplă care însă se încadrează în tiparul obişnuit al criptomonedei, marcat de volatilitate accentuată. Evoluţiile din ciclurile precedente sugerează că astfel de fluctuaţii nu doar că sunt tipice, ci uneori preced chiar noi raliuri, potrivit datelor analizate de CoinDesk Data pentru CNBC.
Consilierul principal pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul SUA Steve Witkoff au ajuns la un nivel de înţelegere care face ca discuţiile lor să fie „cu adevărat amicale”, relatează Reuters.
Bulgaria încearcă să salveze un petrolier rus sancţionat care a fost lovit de o dronă ucraineană şi care aproape a eşuat în apropierea coastei sale # News.ro
Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, dar operaţiunea a fost suspendată din cauza vremii nefavorabile, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, relatează Reuters.
Egiptul, Qatarul şi alte şase ţări îşi exprimă într-o declaraţie comună „profunda îngrijorare” cu privire la deschiderea iminentă de către Israel a punctului de trecere Rafah # News.ro
Egiptul şi Qatarul, ţări mediatoare în conflictul din Gaza, şi alte şase ţări cu majoritate musulmană şi-au exprimat vineri „profunda îngrijorare” după ce Israelul a anunţat că va deschide punctul de trecere de la Rafah, dar numai pentru ieşirea de pe teritoriul palestinian, relatează AFP.
Foştii internaţionali americani Alexi Lalas şi Taylor Twellman s-au declarat vineri încrezători că echipa SUA va câştiga grupa în care a fost repartizată la Cupa Mondială din 2026 şi din care ar putea face parte şi România.
Înot: Un loc cinci şi două locuri şase pentru sportivii români la Europenele în bazin scurt / S-au stabilit două recorduri # News.ro
Înotătorii din echipa României au concurat, vineri seară, în trei finale la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
Legendarul arhitect Frank Gehry, cel care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao şi Fundaţia Louis Vuitton din Paris, a murit la vârsta de 96 de ani - FOTO # News.ro
Frank Gehry, considerat unul dintre cei mai influenţi arhitecţi ai secolului, cunoscut pentru stilul său avangardist şi experimental, cel care a proiectat clădiri emblematice precum Muzeului Guggenheim din Bilbao, Spania, şi Fundaţia Louis Vuitton din Paris, a murit vineri la vârsta de 96 de ani, informează Reuters.
Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că englezii vor evolua într-o grupă dificilă la Cupa Mondială din 2026, el subliniind că startul împotriva Croaţiei va fi greu, relatează The Guardian.
Atac între candidaţii PSD şi PNL la Primăria Capitalei, în ultima zi de campanie - Ciucu spune că Băluţă a făcut proiecte ”pe bani altora”. În replică, Băluţă afirmă că ”aşa arată neputinţa” # News.ro
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, şi cel al PSD, Daniel Băluţă, se atacă, în ultima zi a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, cu privire la atragerea de fonduri europene.
Ambulanţă care transporta un pacient, implicată într-un accident rutier în judeţul Teleorman/ Asistenta medicală, rănită # News.ro
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident rutier produs, vineri seară, în judeţul Teleorman. Asistenta medicală a fost rănită după ce autosanitara s-a ciocnit de un autoturism. Pacientul a fost preluat de familie pentru a fi dus la spital cu maşina.
USA Today: Tragere la sorţi foarte favorabilă pentru SUA / Pochettino: Trebuie să fim optimişti / Americanii ar putea înfrunta România la 25 iunie 2026 # News.ro
Naţionala Statelor Unite a avut parte vineri de o tragere la sorţi foarte favorabilă pentru Cupa Mondială din 2026, notează USA Today. Americanii vor înfrunta Paraguay, Australia şi câştigătoarea play-off-ului european C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo).
Medicul legist Gabriel Gorun: Agresiunile în familie asupra copiilor sunt o prezenţă continuă în activitatea medicilor legişti # News.ro
Agresiunile în familie asupra copiilor reprezintă ”o prezenţă continuă” în activitatea medicilor legişti, afirmă Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”. El subliniază că, dacă pentru statisticieni numărul cazurilor de copii agresaţi care ajung la Medicina Legală este format din cifre, pentru medicii legişti care îi văd pe aceşti copii fiecare caz este o dramă.
Cel mai recent sondaj AtlasIntel indică o competiţie strânsă între Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă în cursa pentru Primăria Capitalei. Ei sunt urmaţi la mică distanţă de Ciprian Ciucu # News.ro
Cel mai recent sondaj AtlasIntel, realizat în perioada 1-5 decembrie, o indică pe Anca Alexandrescu pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, cu 0,1% în faţa lui Daniel Băluţă, iar Ciprian Ciucu îi urmează la mai puţin de 4%, menţinând cursa extrem de strânsă, relatează HotNews.
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii.
Medicul legist Gabriel Gorun: Proiectul de lege prin care orice detecţie sanguină de substanţă psihoactivă reprezenta o infracţiune este un proiect barbar; nu proiectul, ci incriminarea aceasta, per se, este barbară # News.ro
Proiectul de lege aflat în dezbaterea Parlamentului care incriminează, în cazul şoferilor, detectarea oricărei substanţe psihoactive, fapta fiind, conform iniţiatorilor, considerată automat infracţiune, este dezaprobat chiar de unii specialişti în medicina legală. Medicul Gabriel Gorun, legist în cadrul Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, a explicat că, în opinia sa, propunerea este una ”barbară”, el susţinând că ”practic încearcă să aducă biologia într-o arie de legiferare care nu se potriveşte aşa cum şi-ar dori iniţiatorii”.
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune constatând „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune # News.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.
Cupa Mondială din 2026 va începe în data de 11 iunie, cu meciul dintre Mexic, una dintre gazdele turneului, şi Africa de Sud, pe stadionul Azteca, locul emblematic al finalelor din 1970 şi 1986. Această partidă va fi urmată de meciul dintre Coreea de Sud şi câştigătoarea play-off-ului european D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda).
UPDATE - S-au stabilit grupele CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia / Ce spune Burleanu/ Preşedintele SUA, preşedinta Mexicului şi premierul Canadei, “asistenţii” lui Infantino la tragerea la sorţi # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
Pesta porcină africană: Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator # News.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP.
Medicul legist Gabriel Gorun: Explozia de etnobotanice schimbă paradigma privind consumul de droguri. Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă # News.ro
Explozia de substanţe cu efect psihoactiv schimbă paradigma în ceea ce priveşte consumul de droguri, spune medicul Gabriel Gorun, legist la INML ”Mina Minovici”. El explică faptul că accesul facil la astfel de substanţe face ca vârsta consumatorilor să scadă, medicul atrăgând atenţia asupra faptului că substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate, nici cei care le vând nu pot spune cât de grave sunt efectele lor, iar ”fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă”.
România şi-a aflat posibilii adversari la CM: Burleanu - Ne şi motivează şi ne provoacă enorm / Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragere # News.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
Gabriel Gorun, medic legist: Din cele 1.300 de substanţe recunoscute ca circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă până la 50 dintre acestea # News.ro
Medicul Gabriel Gorun, legist la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, afirmă că tehnologia, nu doar în România, ci la nivel mondial, nu ţine pasul cu substanţele etnobotanice nou apărute. ”Din cele cam 1.300 de substanţe care sunt recunoscute, circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă cu foarte mare dificultate până în 50 dintre acestea”, a explicat el.
