Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev

Dr. Bogdan Dorobăţ, medic primar radiologie intervenţională la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat pentru News.ro care este adresabilitatea spre unitatea sanitară, de unde ajung pacienţii care suferă un accident vascular cerebral, dar şi cum sunt gestionate aceste cazuri faţă de cum se întâmpla în urmă cu zece ani, de când au început să fie realizate la Spitalul Universitar trombectomiile, intervenţii minim invazive esenţiale pentru salvarea pacienţilor care suferă un AVC pe vasele mari de sânge. Dr. Bogdan Dorobăţ relatează că, în momentul în care se dă alarma de AVC, întreaga echipă ştie ce are de făcut, faţă de perioada de început existând un anumit automatism. Pentru că pacientul cu AVC trebuie să ajungă în sala de intervenţie foarte repede pentru a fi salvat, până la venirea medicului la spital pacientul este deja pregătit pentru procedură.