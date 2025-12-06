Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev
News.ro, 6 decembrie 2025 07:50
Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii locali, în contextul unui atac rus mai amplu asupra oraşelor ucrainene, relatează kyivindependent.com.
Acum 10 minute
08:00
Propunerea Ucrainei privind conversia certificatelor legate de PIB este ”mult mai atractivă” şi ar putea atrage numeroşi deţinători, spune Citi # News.ro
Cea mai recentă ofertă a Ucrainei de a schimba certificatele legate de PIB cu noi obligaţiuni este ”semnificativ mai atractivă” decât variantele anterioare şi probabil va convinge o mare parte dintre deţinători, a afirmat Citi într-o notă transmisă vineri.
Acum 30 minute
07:50
Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii locali, în contextul unui atac rus mai amplu asupra oraşelor ucrainene, relatează kyivindependent.com.
07:40
Două paciente de 20 şi 25 de ani, salvate după un AVC, la Spitalul Universitar din Capitală. Peste 430 de trombectomii, de la începutul anului. Dr. Bogdan Dorobăţ: Această trombectomie practic nu exista acum 10 ani şi acum e o explozie la nivel mondial # News.ro
Dr. Bogdan Dorobăţ, medic primar radiologie intervenţională la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat pentru News.ro care este adresabilitatea spre unitatea sanitară, de unde ajung pacienţii care suferă un accident vascular cerebral, dar şi cum sunt gestionate aceste cazuri faţă de cum se întâmpla în urmă cu zece ani, de când au început să fie realizate la Spitalul Universitar trombectomiile, intervenţii minim invazive esenţiale pentru salvarea pacienţilor care suferă un AVC pe vasele mari de sânge. Dr. Bogdan Dorobăţ relatează că, în momentul în care se dă alarma de AVC, întreaga echipă ştie ce are de făcut, faţă de perioada de început existând un anumit automatism. Pentru că pacientul cu AVC trebuie să ajungă în sala de intervenţie foarte repede pentru a fi salvat, până la venirea medicului la spital pacientul este deja pregătit pentru procedură.
Acum o oră
07:30
WSJ: SpaceX negociază o vânzare de acţiuni care ar ridica valoarea companiei la 800 de miliarde de dolari # News.ro
SpaceX a iniţiat discuţii pentru o nouă vânzare secundară de acţiuni, care ar evalua producătorul de rachete la aproximativ 800 de miliarde de dolari, a relatat vineri Wall Street Journal, citând surse familiare cu acest plan.
Acum 2 ore
07:00
Studiu: Vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa # News.ro
Vaccinurile anti-Covid nu au provocat o creştere a mortalităţii în Franţa de la apariţia lor la începutul anului 2020, arată un studiu care contrazice teoriile răspândite în mediile sceptice faţă de vaccinuri, relatează AFP.
06:40
Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creştere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligenţa artificială # News.ro
Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligenţă artificială, a înregistrat o creştere de 26% a veniturilor în luna noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe măsură ce cererea pentru servere continuă să accelereze odată cu expansiunea sectorului AI, transmite CNBC.
06:30
Statele Unite: Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida # News.ro
Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP.
06:20
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Cu o seară înainte, copiii şi-au lustruit ghetuţele, pentru a primi daruri din partea Moşului.
06:10
Brazilia: Bolsonaro l-a desemnat pe fiul său cel mare pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 2026 # News.ro
Fostul preşedinte Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, l-a numit pe fiul său mai mare, Flavio, să reprezinte tabăra conservatoare la alegerile prezidenţiale din octombrie 2026.
Acum 4 ore
06:00
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale se încheie/ Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală # News.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, se încheie sâmbătă, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală.
05:50
Arcul care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters.
05:50
Apple anunţă plecarea consilierului juridic general şi a şefei pentru politici publice şi iniţiative sociale # News.ro
Apple a anunţat joi că doi dintre cei mai importanţi executivi ai săi, Kate Adams, consilierul juridic general, şi Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici publice şi iniţiative sociale, se retrag din companie, transmite Reuters.
05:30
Curtea Supremă a Statelor Unite va examina decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat, vineri, să examineze constituţionalitatea unui decret al lui Donald Trump care revine asupra dreptului la cetăţenie pentru copiii imigranţilor aflaţi în situaţie ilegală, unul dintre cele mai contestate din noul mandat al preşedintelui american, informează AFP.
05:20
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # News.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
05:20
Bitcoin a scăzut cu aproape 30% faţă de maximul său absolut, însă istoria arată că astfel de corecţii sunt normale # News.ro
Bitcoin a pierdut aproape 30% din valoare faţă de nivelul record atins recent, o mişcare amplă care însă se încadrează în tiparul obişnuit al criptomonedei, marcat de volatilitate accentuată. Evoluţiile din ciclurile precedente sugerează că astfel de fluctuaţii nu doar că sunt tipice, ci uneori preced chiar noi raliuri, potrivit datelor analizate de CoinDesk Data pentru CNBC.
05:10
Consilierul principal pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul SUA Steve Witkoff au ajuns la un nivel de înţelegere care face ca discuţiile lor să fie „cu adevărat amicale”, relatează Reuters.
Acum 8 ore
01:00
Bulgaria încearcă să salveze un petrolier rus sancţionat care a fost lovit de o dronă ucraineană şi care aproape a eşuat în apropierea coastei sale # News.ro
Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, dar operaţiunea a fost suspendată din cauza vremii nefavorabile, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, relatează Reuters.
Acum 12 ore
00:00
Egiptul, Qatarul şi alte şase ţări îşi exprimă într-o declaraţie comună „profunda îngrijorare” cu privire la deschiderea iminentă de către Israel a punctului de trecere Rafah # News.ro
Egiptul şi Qatarul, ţări mediatoare în conflictul din Gaza, şi alte şase ţări cu majoritate musulmană şi-au exprimat vineri „profunda îngrijorare” după ce Israelul a anunţat că va deschide punctul de trecere de la Rafah, dar numai pentru ieşirea de pe teritoriul palestinian, relatează AFP.
5 decembrie 2025
23:50
Foştii internaţionali americani Alexi Lalas şi Taylor Twellman s-au declarat vineri încrezători că echipa SUA va câştiga grupa în care a fost repartizată la Cupa Mondială din 2026 şi din care ar putea face parte şi România.
23:30
Înot: Un loc cinci şi două locuri şase pentru sportivii români la Europenele în bazin scurt / S-au stabilit două recorduri # News.ro
Înotătorii din echipa României au concurat, vineri seară, în trei finale la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
23:30
Legendarul arhitect Frank Gehry, cel care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao şi Fundaţia Louis Vuitton din Paris, a murit la vârsta de 96 de ani - FOTO # News.ro
Frank Gehry, considerat unul dintre cei mai influenţi arhitecţi ai secolului, cunoscut pentru stilul său avangardist şi experimental, cel care a proiectat clădiri emblematice precum Muzeului Guggenheim din Bilbao, Spania, şi Fundaţia Louis Vuitton din Paris, a murit vineri la vârsta de 96 de ani, informează Reuters.
23:10
Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că englezii vor evolua într-o grupă dificilă la Cupa Mondială din 2026, el subliniind că startul împotriva Croaţiei va fi greu, relatează The Guardian.
23:10
Atac între candidaţii PSD şi PNL la Primăria Capitalei, în ultima zi de campanie - Ciucu spune că Băluţă a făcut proiecte ”pe bani altora”. În replică, Băluţă afirmă că ”aşa arată neputinţa” # News.ro
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, şi cel al PSD, Daniel Băluţă, se atacă, în ultima zi a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, cu privire la atragerea de fonduri europene.
23:00
Ambulanţă care transporta un pacient, implicată într-un accident rutier în judeţul Teleorman/ Asistenta medicală, rănită # News.ro
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident rutier produs, vineri seară, în judeţul Teleorman. Asistenta medicală a fost rănită după ce autosanitara s-a ciocnit de un autoturism. Pacientul a fost preluat de familie pentru a fi dus la spital cu maşina.
22:50
USA Today: Tragere la sorţi foarte favorabilă pentru SUA / Pochettino: Trebuie să fim optimişti / Americanii ar putea înfrunta România la 25 iunie 2026 # News.ro
Naţionala Statelor Unite a avut parte vineri de o tragere la sorţi foarte favorabilă pentru Cupa Mondială din 2026, notează USA Today. Americanii vor înfrunta Paraguay, Australia şi câştigătoarea play-off-ului european C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo).
22:40
Medicul legist Gabriel Gorun: Agresiunile în familie asupra copiilor sunt o prezenţă continuă în activitatea medicilor legişti # News.ro
Agresiunile în familie asupra copiilor reprezintă ”o prezenţă continuă” în activitatea medicilor legişti, afirmă Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”. El subliniază că, dacă pentru statisticieni numărul cazurilor de copii agresaţi care ajung la Medicina Legală este format din cifre, pentru medicii legişti care îi văd pe aceşti copii fiecare caz este o dramă.
22:30
Cel mai recent sondaj AtlasIntel indică o competiţie strânsă între Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă în cursa pentru Primăria Capitalei. Ei sunt urmaţi la mică distanţă de Ciprian Ciucu # News.ro
Cel mai recent sondaj AtlasIntel, realizat în perioada 1-5 decembrie, o indică pe Anca Alexandrescu pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, cu 0,1% în faţa lui Daniel Băluţă, iar Ciprian Ciucu îi urmează la mai puţin de 4%, menţinând cursa extrem de strânsă, relatează HotNews.
22:30
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii.
22:20
Medicul legist Gabriel Gorun: Proiectul de lege prin care orice detecţie sanguină de substanţă psihoactivă reprezenta o infracţiune este un proiect barbar; nu proiectul, ci incriminarea aceasta, per se, este barbară # News.ro
Proiectul de lege aflat în dezbaterea Parlamentului care incriminează, în cazul şoferilor, detectarea oricărei substanţe psihoactive, fapta fiind, conform iniţiatorilor, considerată automat infracţiune, este dezaprobat chiar de unii specialişti în medicina legală. Medicul Gabriel Gorun, legist în cadrul Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, a explicat că, în opinia sa, propunerea este una ”barbară”, el susţinând că ”practic încearcă să aducă biologia într-o arie de legiferare care nu se potriveşte aşa cum şi-ar dori iniţiatorii”.
22:20
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune constatând „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune # News.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.
22:10
Cupa Mondială din 2026 va începe în data de 11 iunie, cu meciul dintre Mexic, una dintre gazdele turneului, şi Africa de Sud, pe stadionul Azteca, locul emblematic al finalelor din 1970 şi 1986. Această partidă va fi urmată de meciul dintre Coreea de Sud şi câştigătoarea play-off-ului european D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda).
21:50
UPDATE - S-au stabilit grupele CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia / Ce spune Burleanu/ Preşedintele SUA, preşedinta Mexicului şi premierul Canadei, “asistenţii” lui Infantino la tragerea la sorţi # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
21:50
Pesta porcină africană: Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator # News.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP.
21:50
Medicul legist Gabriel Gorun: Explozia de etnobotanice schimbă paradigma privind consumul de droguri. Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă # News.ro
Explozia de substanţe cu efect psihoactiv schimbă paradigma în ceea ce priveşte consumul de droguri, spune medicul Gabriel Gorun, legist la INML ”Mina Minovici”. El explică faptul că accesul facil la astfel de substanţe face ca vârsta consumatorilor să scadă, medicul atrăgând atenţia asupra faptului că substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate, nici cei care le vând nu pot spune cât de grave sunt efectele lor, iar ”fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă”.
21:40
România şi-a aflat posibilii adversari la CM: Burleanu - Ne şi motivează şi ne provoacă enorm / Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragere # News.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
21:30
Gabriel Gorun, medic legist: Din cele 1.300 de substanţe recunoscute ca circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă până la 50 dintre acestea # News.ro
Medicul Gabriel Gorun, legist la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, afirmă că tehnologia, nu doar în România, ci la nivel mondial, nu ţine pasul cu substanţele etnobotanice nou apărute. ”Din cele cam 1.300 de substanţe care sunt recunoscute, circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă cu foarte mare dificultate până în 50 dintre acestea”, a explicat el.
21:20
UPDATE - S-au stabilit grupele turneului final al CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia / Preşedintele SUA, preşedinta Mexicului şi premierul Canadei, “asistenţii” lui Infantino la tragerea la sorţi # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
21:20
Medicul legist Gabriel Gorun: 3.000 de probe toxicologice sunt analizate în fiecare an în Bucureşti doar, la nivel naţional în jur de 10.000/ Am plecat de la 300 de analize pe an # News.ro
Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovoci”, afirmă că numărul analizelor toxicologice solicitate laboratoarelor medico-legale din România a crescut, în mai puţin de două decenii, de la 300 la nivel naţional la 10.000, numai în Bucureşti realizându-se, anual, analize pe 3.000 de probe. El arată că, având în vedere aceste statistici, şi aparatura, dar şi personalul din sectorul medico-legal funcţionează aproape fără pauză şi au nevoie de suplimentare.
21:10
S-au stabilit grupele turneului final al CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
21:00
Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura ”livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC.
20:50
Ordin care introduce noi reglementări pentru reducerea inegalităţilor între unităţile şcolare şi pentru a creşte echitatea şi calitatea educaţiei, semnat de Daniel David # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat un ordin care introduce noi reglementări pentru reducerea inegalităţilor între unităţile şcolare şi pentru a creşte echitatea şi calitatea educaţiei. Acesta prevede că astfel de parteneriate pot fi încheiate între unităţi de învăţământ care pot oferi modele de bune practici, care au elevi cu rezultate bune, şi unităţi şcolare cu rezultate reduse, cu abandon şcolar ridicat. Noile reglementări permit ca, în zonele izolate, de exemplu, unde nu sunt suficienţi profesori calificaţi, unele cursuri să poată fi susţinute, chiar şi online, de profesori calificaţi din ţară, celelalte activităţi urmând a fi continuate de profesorii disponibili.
20:50
NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene, inclusiv Regatul Unit, vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA # News.ro
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în efortul de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.
20:30
Formaţia Concordia Chiajna a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Târgovişte, în primul meci al etapei a 16-a din Liga 2 Casa Pariurilor.
20:10
Un puternic sistem ciclonic, denumit Byron, a măturat vineri o mare parte din Grecia, ducând la închiderea şcolilor pe scară largă şi perturbând serviciile publice şi transporturile, pe măsură ce ploile torenţiale şi furtunile au lovit o mare parte a ţării şi au provocat inundaţii severe, relatează Ekathimerini.
20:10
Criza apei potabile din Prahova - Umplerea instalaţiilor pentru furnizarea apei în localităţile afectate urmează să înceapă la ora 23.00/ Apa va putea fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor/ Sunt emise mesaje RO-Alert pentru a aminti restricţiile # News.ro
Cel mai mare furnizor de apă din judeţul Prahova, Hidro Prahova, şi firmele mai mici care distribuie apă potabilă în judeţ preconizează că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, începe umplerea instalaţiilor care asigură furnizarea de apă către localităţile care în ultima săptămână nu au fost alimentate, din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu. În primă fază, populaţia va primi apă care poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor, iar periodic localnicii vor primi mesaje Ro-Alert prin care li se va aminti despre această restricţie.
19:40
Germania spune că nu are nevoie de „sfaturi” din partea Statelor Unite, răspunzând afirmaţiilor din Strategia naţională de securitate a administraţiei Trump # News.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei de la Berlin, ca reacţie la strategia de securitate naţională a lui Donald Trump, care prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile bătrânului continent, nominalizând Germania ca exemplu de vulnerabilitate, relatează AFP.
19:40
Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur acum” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace.
19:30
Dominic Fritz: Alegerile de duminică nu sunt doar despre candidaţi sau partide, ci despre cine vrei să fii tu # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, vineri seară, într-un mesaj, că alegerile de duminică pentru funcţia de primar general al Capitalei nu sunt despre candidaţi, sunt despre oportunitatea bucureştenilor de a face o diferenţă.
19:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre Cupa Mondială din 2026 înaintea tragerii la sorţi de la Washington, el salutând deja succesul competiţiei foarte aşteptate din vara viitoare, relatează Le Figaro.
19:10
CNSAS anunţă că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale, pentru 13 fiind emise adeverinţe sau menţinute cele anterioare/ Pentru Gheorghe Neţoiu, s-a primit un nou document, dar verificările nu s-au finalizat # News.ro
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) anunţă că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 29 de persoane sunt născute după 1973, deci nu se încadrează în prevederile legale. Dintre ceilalţi candidaţi, pentru 13 au fost emise adeverinţe sau s-a păstrat valabilitatea celor anterioare. Pentru Gheorghe Neţoiu, au fost primite noi documente din care rezultă că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti în perioada 1985-1989, dar verificările nu au fost finalizate.
