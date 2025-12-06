Fifor, atac la Nicușor Dan: „Lipsă de respect!”
PSNews.ro, 6 decembrie 2025 14:50
Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor a lansat un atac la președintele Nicușor Dan. Îl acuză pe acesta că nu a semnat avansările de 1 Decembrie: „Armata României nu face zgomot, dar cere respect". Nemulțumire profundă în rândul militarilor Deputatul PSD vorbește sâmbătă, într-o postare pe Facebook, despre starea de provizorat de la MApN. „Sunt deja […]
Acum 5 minute
15:10
Alertă în Capitală. Miros de gaze la o şcoală unde au fost amenajate secţii de votare. Traficul restricţionat # PSNews.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare. La faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor. Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru ca specialiştii să poată interveni. Aceştia susţin că mirosul […]
Acum 15 minute
15:00
Amenzi de peste patru milioane de lei date de ANPC în această săptămână. Neregulile găsite # PSNews.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli. Printre ele se numără vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile […]
Acum 30 minute
14:50
Asistenții conversaționali bazați pe IA pot influența preferințele de vot, conform unor noi studii # PSNews.ro
Asistenții conversaționali bazați pe inteligența artificială (IA) pot fi deosebit de convingători în a determina un alegător să își schimbe afilierea politică, chiar și atunci când aceste programe informatice se bazează pe informații eronate, potrivit concluziilor formulate în două studii științifice publicate joi, informează AFP, confom Agerpres. Cele două studii, apărute în revista americană Science […]
14:50
Structura în formă de arc care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă. Anunţul a fost făcut de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters. O inspecţie a stabilit că daunele cauzate structurii, descoperite […]
14:50
Acum o oră
14:40
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat". „Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca […]
14:30
Reformă majoră a codului vamal în UE. Europarlamentar: Vrem o piață deschisă pentru produse care respectă regulile # PSNews.ro
Europarlamentarul Sandro Gozi a anunţat sâmbătă că Uniunea Europeană trece „printr-o reformă majoră a codului vamal și a sistemului vamal". El a subliniat, la emisiunea Be EU cu Sabina Iosub, că „vrem o piață deschisă, dar pentru produse care respectă regulile noastre". „Trecem printr-o reformă majoră a codului vamal și a sistemului vamal al Uniunii […]
14:30
Vot important privind securitatea europeană, în Comisia SEDE. Amendamente propuse de Vasile Dîncu # PSNews.ro
În Comisia pentru Securitate și Apărare (SEDE) a fost votat, în această săptămână, raportul privind „Dronele și noile sisteme de război – necesitatea ca Uniunea Europeană să se adapteze noilor provocări de securitate", anunţă europarlamentarul PSD Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării. "Este un document esențial pentru direcția viitoare a politicii de apărare a UE, […]
Acum 2 ore
14:10
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în efortul de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters. În cadrul noii structuri, toate ţările nordice vor intra sub comanda sediului central din […]
14:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace. Este ediţia inaugurală a acestui premiu care le aduce un omagiu celor care depun eforturi pentru pace. Trump a primit trofeul, dar şi o medalie şi un certificat din partea preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, […]
14:00
PUSL cere demiterea ministrului Buzoianu. „Fiecare zi în care e în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor” # PSNews.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită din funcție pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe fondul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița. Într-un comunicat de presă semnat de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, formațiunea acuză „incompetența" ministrului și susține că modul în care […]
13:40
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la ora 9.25 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. Citeşte mai mult aici.
13:40
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, se va întâlni marți, 9 decembrie, cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din MApN, Sorin Dan Moldovan. Întrevederea va avea loc în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. AGENDA ÎNTALNIRII […]
13:20
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae. Tradiţii şi obiceiuri # PSNews.ro
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Cu o seară înainte, copiii şi-au lustruit ghetuţele, pentru a primi daruri din […]
13:20
MAI anunţă că au fost 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în campania electorală # PSNews.ro
Un număr de 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în general în legătură cu nerespectarea reglementărilor de afişaj electoral, s-au înregistrat pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 13 s-au confirmat, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Aceasta a informat, sâmbătă, într-o declaraţie de […]
Acum 4 ore
13:10
Tricolorii au aflat cu cine ar putea juca la Cupa Mondială din SUA. Grupă care aminteşte de 1994 # PSNews.ro
România ar juca, la Cupa Mondiala din vara anului viitor, din SUA, cu nişte echipe surprinzător de accesibile. Una aminteşte de participarea din 1994, tot din Statele Unite, iar celelalte două echipe sunt două naţionale mediocre de peste oceane, fără legătură cu fotbalul de vârf. Şi în 1994 am avut norocul ca, din prima grupă […]
13:00
STS suflă şi-n iaurt după momentul „Călin Georgescu”. Anunţă măsuri privind securitatea cibernetică la alegeri # PSNews.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat că sistemele informatice și de comunicații sunt pregătite pentru alegerile de duminică și că au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor de securitate cibernetică. STS anunță că a implementat cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor […]
12:50
RO-Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare # PSNews.ro
Într-un mesaj RO Alert transmis sâmbătă dimineaţă, autorităţile din Prahova anunţă că a fost reluată alimentarea cu apă, însă aceasta nu este potabilă. Vineri, aproape de miezul nopţii, a fost reluată alimentarea cu apă în localităţile afectate de criza apei provocată de Barajul Paltinu. Un mesaj Ro Alert i-a anunţat pe localnici, însă a sosit […]
12:40
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic valabilă sâmbătă în nouă județe și în Capitală. Potrivit ANM, sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și Capitala. În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. Avertizarea este în vigoare sâmbătă între orele 10.00 și 20.00. O […]
12:30
Raport al Curții de Conturi: „Sute de baraje prezintă risc de accidente”. Dezastrul de la Paltinu se poate repeta # PSNews.ro
Problemele de la barajul de la Paltinu, care au lăsat fără apă potabilă 100.000 de oameni și au dus la închiderea centralei de la Brazi, au arătat încă o dată situația dezastruoasă a infrastructurii critice din țara noastră. Situația nu este deloc nouă și a ieșit în evidență la fiecare inundație majoră. Deși autoritățile vorbesc despre un accident, o […]
12:10
Statul pregăteşte preluarea integrală a Aeroporturi Bucureşti. Fondul Proprietatea: „Nu am fost consultaţi” # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor a făcut vineri un pas decisiv spre preluarea integrală a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), convocând pentru 8 ianuarie 2026 o Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) cu un punct pe ordinea de zi care vizează explicit aprobarea intenţiei de răscumpărare a pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea (FP). Convocatorul a fost […]
12:10
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale s-a încheiat. Apelul AEP pentru competitorii electorali # PSNews.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reaminteşte că, potrivit calendarului electoral, campania electorală pentru alegerile locale parţiale […]
Acum 24 ore
21:30
Realizat în perioada 1-5 decembrie, cel mai recent sondaj ATLASINTEL o arată pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 0,1% în fața lui Daniel Băluță, ceea ce semnifică, de fapt, o egalitate între cei doi. Ciprian Ciucu se clasează pe al doilea loc, la mai puțin de 4% față de Băluță și Alexandrescu. Potrivit datelor, […]
20:40
În era vitezei, ride-sharing-ul a devenit o alternativă populară, dar costisitoare. Acesta presupune costuri ascunse: financiare (tarife dinamice), de timp și de mediu. Deși ride-sharing-ul oferă comoditate, transportul STB se repoziționează ca soluția superioară pentru smart commuting: este alegerea mai economică, mai responsabilă și oferă un real control asupra bugetului. Costul Real: Abonament Fix vs. […]
20:30
PE SCURT: Uniunea Europeană amendează platforma X cu 120 milioane de euro pentru încălcarea legislației digitale privind lipsa de transparență a publicității platformei. Spania, Irlanda, Olanda și Slovenia anunță că vor boicota Eurovision 2026 din cauza participării Israelului. Germania adoptă o reformă controversată a pensiilor, iar în Olanda crește semnificativ neîncrederea populației în informațiile găsite online. […]
20:10
Campania electorală se încheie sâmbătă dimineață, la ora 7. Apel final al AEP către candidați # PSNews.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 se încheie sâmbătă, 6 decembrie a.c., la ora 07:00, anunță Autoritatea Electorală Permanentă. Începând de sâmbătă dimineață și până la închiderea secțiilor de votare, duminică, 7 decembrie 2025, la ora 21:00, este interzisă continuarea propagandei electorale, prin orice mijloace și în orice formă. Autoritatea Electorală […]
20:00
Replica Germaniei după apariția Strategiei naţionale de securitate a administraţiei Trump # PSNews.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi din exterior", a declarat vineri şeful diplomaţiei de la Berlin, ca reacţie la strategia de securitate naţională a lui Donald Trump, care prezice o „dispariţie civilizaţională" a Europei şi atacă valorile bătrânului continent, nominalizând Germania ca exemplu de vulnerabilitate, relatează AFP. Administraţia Trump a publicat vineri Strategia de securitate […]
20:00
Se schimbă regulile în industria agroalimentară. Cum vrea UE să scadă dependența de pesticide și îngrășăminte # PSNews.ro
Uniunea Europeană (UE) a ajuns la un acord provizoriu între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European privind noile reguli pentru plante create prin tehnici genomice moderne, denumite NGT (New Genomic Techniques). Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu pentru actualizarea regulilor privind plantele create prin tehnici genomice moderne. Noile norme urmăresc să simplifice accesul […] Articolul Se schimbă regulile în industria agroalimentară. Cum vrea UE să scadă dependența de pesticide și îngrășăminte apare prima dată în PS News.
19:50
Premierul Ilie Bolojan a prezentat vineri, după ședința de guvern, cele trei teme majore ale zilei: rezultatele vizitelor oficiale din Ungaria și Austria, principalele decizii adoptate în Executiv și un comentariu legat de situația critică din Prahova. „Am avut o deplasare programată de câteva luni în Ungaria și Austria. Am abordat mai multe probleme”, a […] Articolul România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Anunțul premierului apare prima dată în PS News.
19:40
Ambasada SUA la București: Statele Unite sunt mândre să găzduiască meciurile Cupei Mondiale FIFA 2026 # PSNews.ro
Statele Unite au transmis că sunt pregătite să găzduiască meciurile Cupei Mondiale FIFA 2026 în cele 11 stadioane selectate din diferite regiuni ale țării. Potrivit mesajului postat de Ambasada SUA la București, administrația federală implicată în organizare dorește ca ediția din 2026 să fie una dintre cele mai eficiente și bine coordonate din istoria competiției. […] Articolul Ambasada SUA la București: Statele Unite sunt mândre să găzduiască meciurile Cupei Mondiale FIFA 2026 apare prima dată în PS News.
19:30
Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret. Purtătorul de cuvând al Guvernului l-a dat de gol după vizita în Austria # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit de curând cu partenera sa de viață. Discret din fire, premierul nu a anunțat public acest eveniment din viața sa privată. Informația a apărut însă chiar de la purtătorul de cuvânt al Guvernului, care, într-o declarație oficială, s-a referit la partenera lui Ilie Bolojan folosind cuvântul „soție”. Faptul că partenera […] Articolul Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret. Purtătorul de cuvând al Guvernului l-a dat de gol după vizita în Austria apare prima dată în PS News.
19:30
Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General # PSNews.ro
Pentru a se asigura că toți bucureștenii își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General, programate pe 7 decembrie 2025, Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, coordonează activitatea serviciilor publice comunitare ale sectoarelor 1 – 6 și facilitează eliberarea cu prioritate a actelor de identitate pentru persoanele care […] Articolul Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General apare prima dată în PS News.
19:10
Guvernul schimbă foaia: Reguli noi pentru toți deținătorii de criptomonede! Nu mai scapă nimeni de ANAF # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanță de urgență prin care este modificat Codul de procedură fiscală astfel încât furnizorii de servirii de criptoactive vor avea obligația sa transmită informații către ANAF. Prin această ordonanță, România transpune în legislația națională Directiva UE ( DAC8, nr. 2023/2226) care reglementează tranzacțiile cu criptoactive, informează un comunicat transmis de […] Articolul Guvernul schimbă foaia: Reguli noi pentru toți deținătorii de criptomonede! Nu mai scapă nimeni de ANAF apare prima dată în PS News.
19:00
Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook. Divergenţele online dintre cei doi au avut loc după ce bărbatul ameninţat a postat un mesaj despre […] Articolul 50.000 de lei daune morale pentru injurii şi ameninţări pe Facebook apare prima dată în PS News.
19:00
Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Consumatorii vulnerabili pot fi susținuți în continuare de stat # PSNews.ro
Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea, la 1 aprilie 2026, a plafonării prețurilor la gaze. Premierul Bolojan afirmă că Ministerul Muncii va prezenta o informare completă până la finalul anului. „Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Datele privind costurile totale ale subvențiilor se află la Ministerul Muncii, iar […] Articolul Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Consumatorii vulnerabili pot fi susținuți în continuare de stat apare prima dată în PS News.
18:50
Potrivit informațiilor obținute de stiripesurse.ro, în interiorul USR ar fi fost transmis un „ordin pe unitate” privind comunicarea referitoare la viitorul ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu în urma controverselor legate de studiile sale. Interimatul la Apărare este deținut în prezent de ministrul Economiei, Radu Miruță. Sursele citate afirmă că USR a decis […] Articolul S-a dat ordin pe unitate în USR, în privința viitorului ministru al Apărării – surse apare prima dată în PS News.
18:40
România, prinsă între trei cicloni: vremea se schimbă brusc la intervale de doar trei zile # PSNews.ro
Meteorologii au emis cod galben de vânt în jumătate de țară, dar vremea va fi capricioasă în aproape toate regiunile. Sunt anunțate și ploi, iar din cauza vremii, porturile de la malul mării au fost închise, deoarece vântul s-a intensificat încă de la primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, […] Articolul România, prinsă între trei cicloni: vremea se schimbă brusc la intervale de doar trei zile apare prima dată în PS News.
18:30
Schimbare majoră în Educație: Daniel David a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat, vineri, ordinul care reglementează temele pentru acasă ale elevilor, documentul stabilind în mod clar că temele sunt diferenţiate în obligatorii şi suplimentare. Totodată, în ordin se arată că, în ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu trebuie să depăşească o oră, iar la celelalte niveluri – două ore. ”În […] Articolul Schimbare majoră în Educație: Daniel David a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă apare prima dată în PS News.
18:30
CNSAS aruncă bomba înainte de alegeri: Cine este candidatul la Primăria Capitalei care ar fi fost cadru al Securității # PSNews.ro
Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primite recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Instituţia a precizat că verificările în acest caz sunt în curs de finalizare. CNSAS a anunțat vineri că a primit o fișă de cadre […] Articolul CNSAS aruncă bomba înainte de alegeri: Cine este candidatul la Primăria Capitalei care ar fi fost cadru al Securității apare prima dată în PS News.
18:20
Nicuşor Dan a promulgat „legea Nordis”. Ce se schimbă pe piața construcțiilor imobiliare # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, printr-un mesaj publicat vineri pe Facebook, că a promulgat aşa numita „lege Nordis”, care modifică semnificativ regulile din domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare. Actul normativ introduce măsuri mai stricte pentru dezvoltatorii imobiliari și are ca obiectiv protejarea cumpărătorilor care achiziționează locuințe aflate în stadiul de proiect, un segment în […] Articolul Nicuşor Dan a promulgat „legea Nordis”. Ce se schimbă pe piața construcțiilor imobiliare apare prima dată în PS News.
18:10
România, Austria şi Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajaţi dintre țările din Uniunea Europeană, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Numărul de angajaţi a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,1% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, […] Articolul România înregistrează cea mai severă scădere din UE a numărului de angajați apare prima dată în PS News.
18:00
Viktor Orban a anunțat majorarea salariului minim cu 11% în 2026, după ce angajații și angajatorii au ajuns la un acord, în pofida stagnării economiei care forțează Guvernul să înrăutățească previziunile economice din 2025 și 2026, transmite Reuters. Confruntat cu o opoziție puternică în alegerile care vor avea loc probabil în aprilie, Executivul de la […] Articolul Ungaria urcă salariul minim cu 11% în 2026, deși economia țării stagnează de 3 ani apare prima dată în PS News.
18:00
Bolojan, despre pensiile magistraților: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte și constituționale # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că Executivul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor. Premierul şi-a exprimat speranţa ca, la CCR, să se constate că măsurile propuse de Guvern sunt corecte din punct de vedere social şi etic, şi sunt constituţionale. Ilie Bolojan, […] Articolul Bolojan, despre pensiile magistraților: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte și constituționale apare prima dată în PS News.
17:40
Încă un brand de renume se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază” # PSNews.ro
Retailerul austriac Hervis își închide operațiunile din România și Ungaria și le transferă către grupul britanic Frasers, compania care controlează brandul Sports Direct. Tranzacția, convenită în 24 noiembrie 2025, este supusă aprobării autorităților din domeniul concurenței din cele două țări. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, potrivit comunicatului oficial emis de Spar, compania care […] Articolul Încă un brand de renume se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază” apare prima dată în PS News.
17:40
Reacția lui Daniel David după ce sindicatele din Educație l-au acuzat că vrea să le reducă la tăcere # PSNews.ro
Ministrul Educației Daniel David reacționează, după ce sindicatele din învățământ l-au acuzat de autoritarism și au cerut demiterea sa imediată din Guvern. „Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale”, spune David, într-un comunicat remis de Ministerul Educației și Cercetării. Reacția vine după […] Articolul Reacția lui Daniel David după ce sindicatele din Educație l-au acuzat că vrea să le reducă la tăcere apare prima dată în PS News.
17:30
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: Nu putem fugi de asta # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026. Recent, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că este nevoie de multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de […] Articolul Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: Nu putem fugi de asta apare prima dată în PS News.
17:20
Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Valoarea despăgubirilor # PSNews.ro
Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii. ”Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi […] Articolul Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Valoarea despăgubirilor apare prima dată în PS News.
17:20
Puşcaşii marini au deschis focul asupra unor drone observate deasupra unei baze navale cu submarine nucleare franceze # PSNews.ro
Mai multe drone au survolat joi seara baza militară din Île Longue (departamentul Finistère, în vestul Franţei), care adăposteşte submarinele lansatoare de rachete (SNLE) ale forţei franceze de descurajare nucleară, a anunţat jandarmeria, citată de AFP, și News.ro. Cinci drone au fost detectate tehnic joi seara, în jurul orei locale 19:30, deasupra bazei, care se […] Articolul Puşcaşii marini au deschis focul asupra unor drone observate deasupra unei baze navale cu submarine nucleare franceze apare prima dată în PS News.
17:10
Siegfried Mureșan: Republica Moldova a făcut cele mai mari progrese în toate capitolele de negociere de aderare la UE # PSNews.ro
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și securitatea din regiune au fost subiecte examinate în cadrul Comitetului de Asociere UE-Moldova, care a avut loc vineri în Parlamentul de la Chișinău, transmite tvrmoldova.md Evenimentul este coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan. Oficialii au declarat că […] Articolul Siegfried Mureșan: Republica Moldova a făcut cele mai mari progrese în toate capitolele de negociere de aderare la UE apare prima dată în PS News.
16:50
UE îi sfidează atât pe Putin, cât și pe Trump: Finanțare pentru Ucraina din activele rusești înghețate # PSNews.ro
Uniunea Europeană avansează un plan de a utiliza cele 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale a Rusiei, înghețate pe teritoriul european, pentru a asigura finanțarea Ucrainei în anii viitori. Această mișcare a fost accelerată de informațiile despre un document secret, negociat între Statele Unite și Rusia, care a generat temeri la Bruxelles și […] Articolul UE îi sfidează atât pe Putin, cât și pe Trump: Finanțare pentru Ucraina din activele rusești înghețate apare prima dată în PS News.
