AIEA anunţă că structura în formă de arc a centralei de la Cernobîl a fost avariată

13:10

România ar juca, la Cupa Mondiala din vara anului viitor, din SUA, cu nişte echipe surprinzător de accesibile. Una aminteşte de participarea din 1994, tot din Statele Unite, iar celelalte două echipe sunt două naţionale mediocre de peste oceane, fără legătură cu fotbalul de vârf. Şi în 1994 am avut norocul ca, din prima grupă […] Articolul Tricolorii au aflat cu cine ar putea juca la Cupa Mondială din SUA. Grupă care aminteşte de 1994 apare prima dată în PS News.